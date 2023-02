Duelo, Obregón y Guaymas, en violencia.. Corren a, jardines, CEA

Comparta este artículo

Vaya duelo en el que se ha convertido el de Obregón y Guaymas, a ver qué municipio tiene más hechos de violencia en el mes; muertos, heridos, desparecidos, cuerpos encontrados por Colectivos, esto se ha convertido en una guerra, en donde la delincuencia está superando al Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno.

Van 17 o 18 muertos en Cajeme, 13 o 14 en el Puerto en el mes, conteo que se mueve a diario, superando los dos dígitos mensuales, y a la alza, a pesar del despliegue de cientos de militares, que solo se pasean por las avenidas y ponen “filtros” como si asustara esto a los criminales, cero trabajo de inteligencia; colusión, miedo, todo se conjuga en ambos municipios y el silencio sepulcral, sobre todo en palacio de Gobierno, en las conferencias del Gobernador Alfonso Durazo.

Este tema está vetado, y pobre de aquel que pregunte (adiós convenio), así las cosas, un total control de la información, para que la ciudadanía perciba que la entidad está en calma.

En Obregón, en sus “Diálogos” semanales, el alcalde Javier Lamarque con su misma narrativa, y ni se diga el Comisario Capitán Claudio Cruz, quien, por cierto, dio lamentables declaraciones sobre el caso de la niña que perdió una de sus piernas en Quetchehueca, fue embestida por un “agricultor” (ajá) que no quiso llevarla a un Hospital a Obregón.

Salió Cruz, cuando le preguntaron sobre el IPH, que no tenían tal, solo una tarjeta informativa, porque cuando llegaron los policías a la escena del accidente no había nada, y tampoco la Fiscalía tiene conocimiento, no hay denuncia, claro que no hay, ni la habrá, el “agricultor” tiene controlados a los policías asignados ahí y la familia con miedo a denunciar, ni los pobladores, por razones obvias.

Así que los padres de esa niña a sufragar gastos, prótesis etc.. lo necesario para que salga a adelante la pequeña, incluso sicológicamente, el proceso, mientras quien le cambio la vida, en total impunidad y una autoridad con falta de productos de gallina para actuar, por eso están las cosas mal en Obregón y Guaymas, y seguirán así… hay que acostumbrase.

Y mientras, la ciudadanía en incertidumbre, el Jefe de la Guardia Nacional, Manuel Herrera, se desplaza por Obregón en una tanqueta blindada, con ametralladora Barret 50 y escolta, algo a lo que no tiene acceso el ciudadano, para que vean el miedo e inseguridad que sienten los mismos mandos de la GN y militares.

Por cierto, el Capitán Cruz, ¿ya habrá platicado con la Comandante, cuya nietecita, de 2 años, murió acribillada, junto a familiares? ¡Ah! no hay IPH, ni tarjeta informativa, solo el comentario de alguien en medios.

El Carnaval, prioritario

Y mientras vaN en ascenso los crímenes en el Puerto, la Alcaldesa Karla Córdova concentrada en el Carnaval, obviamente para dar buena imagen a los visitantes, y solo arreglando el Malecón y algunas calles por donde andarán los turistas, ahí sí nada de aguas negras, tuberías colapsadas, olores fétidos, e instaladas cientos de luminarias y toda la cosa.

Y ni se diga por donde pasara el desfile que presidirá la influencer-actiz porno Karely, abanicándose con los 10 millones en “efe” que le darán, mientras las demás colonias, que esperen a que les arreglen sus calles, drenajes, luminarias, hay prioridades y hay que dar buena imagen, yo solo me pregunto: ¿Cuál será el proceder de la delincuencia esos días? Espero, como ciudadano, que haya paz y tranquilidad, pero con estas gentes, que no tienen escrúpulos, cualquier cosa puede pasar.

Desaladora… que desperdicio

Pues con la novedad de que el agua que sale de la Desaladora instalada en el “Cochorit”, se desperdicia en el subsuelo, más del 50%, ante tanta tubería colapsada.

Vale 16 pesos metro cúbico, el costo de extracción; para no hacer tantos cálculos, cuesta al mes $ 8,229,440 pesos, con una producción de 518, 400 metros cúbicos, que puede variar y llegar hasta un costo de 10 millones de pesos, imagínense en verano.

Y el detalle, problema, es que del padrón de usuarios de la CEA, entre el 70 y 80 % del usuario no paga el recibo por pésimo servicio, obviamente, aunado esto, a tarifas rezagadas y razones políticas no les cortan el agua, y más ahora con MORENA.

Esto está costando al año, en subsidios, a la CEA y, por ende, al Gobierno alrededor de 100 millones de pesos, y esto se ha convertido en un círculo vicioso, y aun así la Alcaldesa Karla Córdova atrayendo para el municipio el servicio como organismo operador, peor tantitito, nomás de ver cómo está el OOMAPASC en Obregón y el OMAPASN en Navojoa, con finanzas quebradas y pésimos servicios a la comunidad, o a la mejor, Córdova, se quiere llevar a EROAGUA para que cobre y hacer un buen negocio.

Por cierto, un funcionario del nuevo gobierno de Arizona, del área económica, en charla en “corto” con un empresario de Sonora, con respecto al proyecto de una desaladora en Puerto Peñasco, para surtir a la entidad norteamericana, pues que ellos tienen sus regulaciones propias y hay federales, por aquello de la posibilidad de adquirir esa agua.

Este proyecto, al igual que el Acueducto, tendrá problemas de impacto ambiental, habría daños al ecosistema, así que más vale que la piensen y la pongan por otro lado

Jardines

Esto, los del traspaso de la CEA a Guaymas, la operación del agua, causó desencuentros en Palacio entre el director José Luis Jardines, que conoce bien el tema, y, de acuerdo al periodista Gerardo Ponce De León, señaló Jardines, ante el propio Gobernador, actos de corrupción en obras que están haciendo en calles donde están reparando tuberías.

Creyó Jardines que con esto se granjearía al Gobernador, por aquello del “NO mentir, no robar” el slogan del actual gobierno, pero pues no, ese mismo día, por la tarde, le mandaron recado que presentará su renuncia voluntaria y sacara sus tiliches.

O sea, al igual que el trabajador de la caseta del Puente Río Colorado, en SLRC, que denunció boletos apócrifos, que se estaban embolsando dinero Garibaldi, presidente del Fideicomiso, y otros funcionarios, incluidos en Hermosillo, hasta ahí llegó el “salpicadero” de billetes….y lo ¡corrieron! interpuso demanda, mostrando cajas de boletos falsos, un evidente peculado, fraude fiscal… y el Contralor, Guillermo Noriega y la Fiscal, Claudia Indira Contreras, volteando para arriba, y ni se diga el Fiscal Anticorrupción, Rogelio López, lleva más de un año de florero.

El Gobierno, pues, queriendo vender una imagen que son diferentes, que no hay inseguridad, corrupción y resulta que están saliendo peores de los que tanto critican, no va a pasar nada en este caso, ni en lo de, Guaymas, que ocasionó salida de Jardines, ni en lo de CECYTES, a la Directora Anduro, ni al titular de la SEC Grajeda, ambos sin ningún problema… el no mentir, no robar y que son diferentes, es una narrativa y palabras que se las llevará el tiempo…y todo el sexenio

Es de suponer que esta semana por venir habrá nuevo Director de la CEA, aunque no sea especialista en el tema, solo con que tenga un 10 % de capacidad, y 90 % de lealtad… ¡ Ah! y que sea tapadera, qué increíble, aparte de que no hubo comunicado oficial del gobierno y pobre de aquel que pregunte el martes…o van a “dorar la píldora” si el Gobernador toca el tema.

Transmisión

Ya pasado el impacto de venida de Embajadores para que conocieran la construcción de la planta Fotovoltaica en Puerto Peñasco, que será para vender a EUA, ese es el plan, ahora se anuncia dentro del Plan Sonora la próxima venida de empresarios para que conozcan este mega proyecto, la séptima más grande del mundo.

El proyecto llevará varias etapas, algunos años, pero hay un detalle de esta planta que construye CFE, que es la transmisión, en el 2019, AMLO, Bartlett, cancelaron la subasta de la línea que iría por el Mar de Cortés, un proyecto si bien recuerdo, de 1, 500 millones o 1, 900 millones de USD, dinero que CFE no tiene, y que implicara endeudamiento, reconocido por gobierno federal y el estatal.

A menos que recurrieran a la IP, inversionistas privados, lo cual dudo, por cuestiones ideológicas y nacionalismo de AMLO, quiere que sea la CFE la única que venda, lo que no sucede en EUA y Canadá, hallá produce y vende la IP, de hecho en el marco del T-MEC, este tema está en pausa, negociación, el panel energético, porque viola el acuerdo ya firmado.

Y lo otro, qué papel juega en todo esto, quien donó las 2 mil hectáreas, el señor Chávez, el principal desarrollador turístico-inmobiliario del país y quien tiene en su nómina, en una de sus empresas en, Texas, a José Ramón López, hijo del Presidente, famoso por el caso de la “Casa Gris” en la que vive o vivía en Houston.

Chávez tiene fuertes inversiones en, Peñasco, construyó carretera, Aeropuerto, y todos los terrenos alrededor de la Planta son de él, yo les pregunto esta donación ¿Fue de barbas? ¿ De a gratis? ¿Obra de caridad para la comunidad de Rocky Pont y Sonora? en esto hay una total opacidad, el arreglo seguramente de Chávez fue con el propio Presidente y Bartlett, y con los años se sabrá.

Por cierto, este empresario, adquirió, 200 millones de pesos, de “cachitos” del avión presidencial, que no se rifó, y algunas dependencias, escuelas públicas, que ganaron…ningún cinco recibieron, un mega fraude.

¿Presumiendo?

El Secretario de Trabajo, Francisco Vázquez, presumiendo la apertura de un tercer turno en la FORD, Hermosillo, 1,100 empleos, qué bueno, y bien pagados, ante la demanda de un par de unidades de éxito comercial BRONCO y MAVERICK.

Que gracias al gobierno se abren estas oportunidades ¿Qué queee?, esta es una decisión ejecutiva originada en oficinas centrales de la marca en Detroit, Michigan, y no frente a la Plaza Zaragoza, caravana con sombrero ajeno pues.

Y mientras el Secretario presume, en Obregón, en el CUM, donde está el Centro de Conciliación, Tribunal, Laboral, en menos de media hora, 30 empleados fueron despedidos de diferentes empresas ¡Toma tu conciliación! Y había cola, seguramente, directos al desempleo, y de ahí a buscarle, no hay condiciones y pues a brincar a la informalidad….o al gremio delincuencial, de algo tienen que vivir y sostener familias.

Qué vergüenza

Vaya golpiza y exhibida que dio un ciudadano, a la poca preparación que tienen los policías, en este caso un agente AMIC, ahí está el registro del video que circuló en redes sociales.

Y luego para colmo, “operan” para hacer un video de ambos, dándose la mano, que zanjaron diferencias, y que son bien “Compas”, y el agente con una cara de que fue forzado ¿De quién la idea? ¿Cómo permitió la Fiscal, Claudia Indira Contreras esto?

Esto solo evidenció la falta de capacidad de policías de someter a alguien, para darnos cuenta de la clase de capacitación, entrenamiento que tienen, ahí vienen otros 300 millones de pesos para Seguridad en Sonora, anunció el Gobernador que urgen, el “Rancho ardiendo” en Sonora, sobre todo el sur y con esta clase de policías.

Ley UNISON

Con todo y protestas, parlamentos, dimes y diretes, pataleo Sindicatos, que si se perderá autonomía etc.., la iniciativa de Ley que envió el Gobernador, Alfonso Durazo al Congreso, y que suplirá a la Ley 4, llamada también Beltrones, va, solo falta saber en qué términos finales quedará y si se le moverá una coma.

El Gobernador propone y dispone de una aplanadora de 26 legisladores para tal efecto, y así se hará, a finales de Febrero, bajará a pleno para ser votada, antes como antes, y ahora como ahora.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58