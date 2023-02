Inicia transición, Bachoco… Venció plazo, glifosfato y maíz…Foros

Comparta este artículo

Ha iniciado la transición en la dirección general de BACOCHO, que se hará el 17 de abril de este año con el retiro de su todavía alto ejecutivo Rodolfo Ramos Arvizu y la llegada de Ernesto Salmón Castelo como nuevo director ejecutivo de la más importante empresa agropecuaria en todo el país.

Bajo la presidencia del Consejo, presidido por Javier Boers Castelo y Ramos Arvizu en la dirección, BACHOCO ha consolidado su crecimiento en el país, construcción de plantas, crecimiento de operaciones en Centroamérica y América del Sur, un fuerte crecimiento en el ramo porcícola, adquisición de empresas del ramo, fuertes inversiones en Caborca para tal efecto, total, una empresa agropecuaria en crecimiento, y ni se diga sociedades y operaciones en EUA y otros continentes.

Ahora, el reto para Salmón Castelo, quien ha trabajado en varias direcciones de la empresa, es seguir la ruta de crecimiento, consolidación, generación de empleos, hoy tan necesarios ante la coyuntura que vive el país, y producir alimentos: no hay plato en la mesa de México, que no consuma algunos de los productos de BACHOCO.

Un buen reto para, Salmón Castelo, que seguro sacará adelante; felicitaciones[CT1] a Javier Boers Castelo, por su trabajo, visión y el rumbo exitoso, que lleva la empresa, y felicidades, y un buen retiro, jubilación, para Rodolfo “Newton” Ramos Arvizu, que, por si no lo sabían, el Hospital General de Hermosillo lleva el nombre de su extinto padre, el doctor Ernesto Ramos.

Venció plazo

A propósito de cuestiones agropecuarias, el martes venció el plazo para que las autoridades federales mexicanas del ramo demuestren “científicamente” el tema del Glifosato y lo relacionado al maíz transgénico, su daño, esto en relación al decreto firmado por AMLO, que prohibirá en el 2024 el uso de ese agroquímico, muy utilizado, desde hace muchos años, por productores.

Veo muy difícil que se haya demostrado eso, y en el brete que se meterá la Secretaría de Economía, en el marco del T-MEC; pero al margen de esto, el problema interno para México, sus productores, la industria agropecuaria, pero sobre todo para la población.

¿Por qué? porque no hay maíz puro, ya todo es transgénico, desde hace muchos años ¿Cuál enfermedad? Lo consumimos a diario todos los mexicanos, y si se cierran las puertas en el 2024 a la importación de maíz, pues habrá déficit de varios millones de toneladas ¿Cómo cubrirlas? No da la producción nacional.

Esto conllevará, primero, que productores nacionales quedarán fuera de mercado contra sus competidores de otros países, olvídense de exportar, más barato producir en el extranjero; y lo peor de todo, la población, el precio de la tortilla se irá por las nubes: 140 a 150 pesos ¡kilo!, al igual que subirán puerco, pollo, carne, huevo etc.… un escenario, inflacionario, que mejor ni imaginarlo.

Glifosato, bueno o malo, es el usado por productores y es vital contra plagas, para que la producción agrícola tenga buen rendimiento, se necesita un período de transición más amplio, de un año para otro, pegará y duro, ignoro si la industria esté preparada para una transición a orgánicos, al igual que el sector agropecuario. Así las cosas con este gobierno, sus decretos, una total ignorancia de lo que hacen.

Foros

Han iniciado Foros para el cambio de Ley 4 UNISON, ya se dio el primero en la capital, con posiciones a favor y en contra, falta en Caborca y Navojoa, pienso que debería haber más, por la relevancia, todo parece indicar que el 21 entrará a Comisiones y que el 26 bajará a Pleno para ser votada, con una mayoría de MORENA y aliados, como comenté, solo falta si le moverán una coma a la propuesta del Ejecutivo, o va así tal como se envió, veremos.

Al margen, que sí o no se viola la autonomía, que se elimine o no la junta de Gobierno, que si interviene o no el Congreso, por única vez para elegir un nuevo cuerpo colegiado, hay un punto que ocupa y preocupa, es la eliminación de cuota, la gratuidad de la educación.

Todo en esta vida cuesta debe costar, debe haber una esfuerzo personal de alumnos y Padres, quienes pagan cuotas simbólicas, 400 pesos por materia, y la mitad del alumnado, 44 mil, están becados, estamos hablando, que si se eliminan cuotas, la UNISON dejará de percibir alrededor de 130 millones de pesos, muy importantes para la academia e investigación.

La aportación del gobierno federal ha bajado, ya anda en 80/20, de los 3 mil 170 millones de presupuesto, 2 mil 700 millones los pondrá el Gobierno de Sonora, y el resto gobierno federal, ese faltante de 130 millones, seguramente se le trasladara a la sociedad, a sectores productivos, vía impuestos para el 2024 ¿Es justo?.

¿Y la Contraloría?

El evidente uso de recursos públicos, el utilizar una dependencia DIF para promoción de imagen, con evidentes tintes políticos, por parte de Patricia Patiño, esposa del alcalde Javier Lamarque, muestra también lo inútiles que son las Contralorías, supuestamente autónomas, y lo estamos viendo en los 3 niveles de gobierno, ahí están los casos; CECYTES, Puente Río Colorado, Guaymas, que solo han ocasionado, remociones, pero no llegar a fondo ¿Apuesta al olvido?

En el trienio pasado, lo mismo, la hoy Secretaria de Economía, Margarita Vélez De La Rocha utilizando al DIF para promoción personal, uso de recursos públicos, sobre todo de la Central Camionera, desvíos que pusieron, por primera vez, en rojos a esa Central, que por el flujo de operación siempre debe estar en número negros, pero no, y así fue toda la administración pasada…y no pasó nada, y así seguirán las cosas con la señora Patiño, para eso se llega al poder y se usa facciosamente, al igual que colocar familiares y incondicionales ¿Qué no eran diferentes?

21…y contando

Hasta ayer, 22 muertos, otro mes ya de 2 dígitos en la administración de Javier Lamarque, quien por fin reconoció alza en sus “diálogos” y también entró en una contradicción: “Que el crimen organizado se siente presionado por cuerpos policiacos”, no quiere aceptar la realidad, seguirá con su narrativa, y mientras, sociedad en su conjunto, vivir en la incertidumbre, y modificar su vida diaria

Alcalde, Navojoa

El reto, primero, para Alcalde, Jorge Luis Elías, el “limpia” en el gabinete, algunos se tienen que ir, reducir gasto corriente, y en cuanto a transparencia, qué va a pasar con esos 17 cruceros entregados en mal estado, ahí, hubo; corrupción y colusión ¿Le va a entrar a fondo?, y en evidencia, otra vez, el papel de Contralores… son unos “floreros”.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58