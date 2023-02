Plan de justicia, la mentira y engaño señor presidente ¿y el agua?

Comparta este artículo

Ayer, el presidente, Andrés Manuel López Obrador estuvo con la etnia yaqui para dar seguimiento al Plan de Justicia, que contempla varias obras, una de ellas, un acueducto para supuestamente sembrar 30mil hectáreas, que se compraron a particulares, pero esto se puede convertir en una gran mentira o engaño.

¿Por qué? por varias razones, primero, porque, efectivamente, la Sedatu desembolsó millones para comprar ranchos, terrenos, para completar la cantidad ofrecida a la tribu yaqui, pero hay un problema, Presidente, hay algo que usted no entiende, los yaquis están peleados a muerte con el “pico, pala, arado, tractor” y, desde hace años, rentan a particulares y sector social las 22 mil hectáreas que tienen asignadas, con su respectiva dotación de agua.

Por eso se pusieron en la carretera a "botear" dinero, junto con bandas delincuenciales, a quienes tienen de socios en el "huachicoleo", por lo cual la gasolina y diésel que se lleva de Guaymas a Ciudad Obregón, y también a Hermosillo, a través de pipas, habiendo un poliductos hacia ambas ciudades ¿O no estaba enterado presidente?.

Segundo, Presidente, de las 30 mil hectáreas que Sedatu, compró hasta la fecha quienes vendieron siguen en posesión de las mismas, de hecho miembros de la tribu ya se acercaron a algunos para ofrecérselas en renta, lo cual aceptaron, algo que ya había advertido en una columna que así sucedería, y así fue.

Así que algunos vendedores hicieron negocio redondo, sobre todo rancheros, porque siguen trabajando, con su ganado, recibieron millones, y ahora pagan renta, no se la acaban; fue engañado, presidente, no por ellos, por los yaquis, y ayer n Loma de Guamúchil, a puros números alegres, y lo único que pudo presumir fue la Universidad, y el avance del Acueducto, del tubo que saldrá de la Presa el Oviáchic ¿Y el agua, presidente?

Otro detalle, AMLO, formar Distrito de Riego 018 implica algunas cosas, ahí le van: desmontar lo que no ha iniciado, 30 mil hectáreas, significa, de entrada, y como ejemplo, que entren 10 tractores, que trabajen de sol a sol, durante 1 año y medio a 2 años, para desmontar y nivelar tierras.

Luego, hay que construir canales, Módulos de Riego, compuertas, la infraestructura tecnológica, administrativa, inmuebles, todo lo que conlleva la formación de un Distrito de Riego, esto llevara años, mano calificada, gente capacitada, ¿La hay en Vícam? O en alguno otros de los pueblos, estamos hablando que todo esto conlleva que se necesitan recursos millonarios que no están contemplados en el presupuesto federal, mucho menos el estatal, no podría con ellos.

Pero al margen de esto, el Acueducto, la obra que vendrá del Oviáchic ¿de dónde agua para sembrar esas tierras? La dotación que da la presa, cuando tiene lluvias atípicas, alcanza para Valle del Yaqui, sus más de 200 mil hectáreas, el consumo de la ciudad y las 22 mil hectáreas de los yaquis, que como dijimos, están rentadas y por años, presidente.

Como bien le dijo un miembro de la tribu de Pótam, en su última visita, un riego no sirve ni para maíz, ni trigo, lo que le causó a usted sorpresa ¿recuerda?, señor presidente, para sembrar 30 mil hectáreas adicionales, lo que nunca sucederá, se necesita que el sistema de Presas del Yaqui estén llenas a su máxima capacidad todos los años, que sería ideal, pero esto es imposible, es un engaño, pero nadie se lo dice.

En fin, ayer en Loma de Guamúchil usted se sintió como "Tata Lázaro" Cárdenas, en un escenario controlado, con algunas protestas, sobre todo de miembros de la tribu de Pótam, porque no se han respetado amparos sobre en controversial Acueducto Independencia.

Lo que sí es un hecho, en este último tramo de su presidencia, usted no verá una espiga de esas tierras que le compró a la etnia, y a ver cuánta agua sale de ese acueducto, de 2 mil millones de pesos, que mejor se hubieran invertido en calles, potabilizadoras, y otras necesidades apremiantes, de una tribu, que se acostumbró a la dádiva de los 3 niveles de gobierno, que no les gusta trabajar.

No sé cuantos años lleve la conformación de este Distrito 018, del cual usted dijo que en este ciclo se iniciaría la siembra, soberana mentira, lo que sí es una realidad las tierras que en el futuro, que usted no verá como presidente, se puedan abrir al cultivo, terminarán en manos del sector privado y social del campo, como siempre.

Seguridad

El Presidente encabezó una Mesa de Seguridad y presumió que Sonora ya no está entre las cinco entidades con mas crímenes dolosos, pero el sur de Sonora, sus ciudadanos, perciben otra realidad, no hay día del mes en que Ciudad Obregón - Guaymas, Empalme, no sufran las consecuencias de un hechos delictivo.

Hasta ayer se contabilizaban 29 muertos en Ciudad Obregón, dos dígitos de nuevo desde que inició la administración de Javier Lamarque, quien no sale de su narrativa de que las cosas están bien, y la realidad lo rebasa, la gente cada día más insegura, y no sabe si le tocara una bala perdida, están bien focalizadas las colonias donde hay problemas y las fuerzas policiacas no hacen nada.

Usted presume presidente, que hay más de ¡7 mil elementos! Militares ¿Dónde están? Por lo menos en el sur no se sienten, para nada, solo se pasean por las ciudades, ponen filtros, que no asustan a la delincuencia, pero eso sí, responden a Códigos Rojos, pero siempre llegan minutos tarde, y nunca hay detenidos, más que puros ejecutados, incluso niños, inocentes, víctimas colaterales, de esta guerra de grupos delincuenciales por la plaza y de una política de "abrazos, no balazos" que no da, ni dará resultados.

Pero si habrá unos militares, y un crimen organizado, atentos para las elecciones del 2024, listos para dar resultados y poner en riesgo nuestra democracia, tan es así, que en algunas regiones del país, no habrá candidatos de oposición, Sonora, lo vivió en el 2021, no tuvo candidatos en algunos municipios, y un candidato, Abel Murrieta, fue cobardemente asesinado ¿Qué pasara en el 2024?

Vocero y Jefa de Gabinete

Hay ya vocero de las Mesas de Seguridad, nombramiento que recayó en Juan González, que informará de lo que resulten las reuniones de las precitada Mesas, que hasta la fecha no han dado resultados, que es lo que se necesita no estar citando a prensa para que diga este funcionario, joven por cierto, que las cosas andan bien, cuando es un matadero de gente, sobre todo en el sur.

Si va a estar "maquillando" cifras, González, pues de nada servirá, por lo pronto, varias ejecuciones desde que fue nombrado, y no ha informado absolutamente nada, hasta que se reúnan, ahora, tres mujeres, en las que estará el tema de seguridad e impartición de justicia.

Acaba de crear un nuevo puesto, jefa de Gabinete de Mesas de Seguridad, que quedó en manos de Ana Luisa Chávez, nombramiento que cayó como "balde de agua fría" para Dolores Del Río, pero sobre todo para la fiscal Claudia Indira Contreras, son enemigas, no se pueden ver, desde que ambas "colaboraron" en Ciudad Obregón en proyectos de violencia intrafamiliar

Chávez fue despedida en el sexenio de Eduardo Bours por graves irregularidades; en el sexenio de Guillermo Padrés fue administradora de Salud Mental, también serias irregularidades y malas prácticas.

Antes de que iniciara la actual administración, ella, en Obregón, presumió que supliría a Contreras en la Fiscalía, no lo logró, pero ahora las va a coordinar, las caras que pusieron ella y María Dolores, al enterarse, lo dijo todo.

Qué bagaje curricular en materia de Seguridad tiene Chávez, lo ignoro, pero pues ahí están sus antecedentes en dos administraciones, eso nos da señales, en fin, creo la seguridad, seguirá siendo el talón de Aquiles de la actual administración.

Vaya policías, alcalde

Un elemento activo de la Policía Municipal de Cajeme, corporación de las peores calificadas a nivel nacional, dando ejemplo de esto al usar un rifle para dañar, nada más y nada menos, que ¡20! Automóviles, vaya que anda mal este tipo ¿Paso exámenes C3?

Fue alto mando cuando fue alcalde Francisco Villanueva, escolta de un productor, de un empresario, no entiendo cómo lo contrataron y cómo sigue de alta en la corporación, cuando tiene infinidad de reportes negativos, por algo están las cosas como están en Obregón, lamentable, no sé para qué sirve asuntos internos, solo para cubrir trapacerías.

Y luego, otro policía, colgado de un tráiler, quien al parecer el Chofer no quiso ser multado, pero el video y meme del hecho ahí quedo registrado, raite y "moche", y hasta Villa Bonita llegó la unidad, al chofer lo arrestaron, ojala arrestarán a integrantes de la delincuencia.

¿Negocio?

A propósito del alcalde, que familiares políticos traen buen negocio inmobiliario por rumbos de la Laguna de Náinari, y que hay un inmueble terreno, donde hay unidades de servicio público, que pernoctan y que cobran jugosa renta ¿Será? ¿Conflicto de intereses? Sería buena una investigación de la "autónoma" Contraloría (sarcasmo).

Planta Solar

Visita del presidente a Puerto Peñasco para constatar los avances de la Planta Fotovoltaica, que toma relieve ante la posibilidad de que TESLA de Elon Musk, el fabricante de automóviles eléctricos y cohetes espaciales, invierta miles de millones de dólares en México, y Sonora, considerado, por esta planta, la séptima mas grande del mundo, y por el rico yacimiento de litio en Bacadéhuachi.

Este producto, vital para chips, baterías, más la situación geográfica de Sonora, su frontera con EUA, por eso creo que dentro de los planes se debe informar sobre las fuertes inversiones que se tienen que hacer para crear la infraestructura de la Mina en Bacadehuachi, se necesitan millones de dólares, al igual que la línea de transmisión de la Planta Fotovoltaica, que cosas de la vida, AMLO canceló en el 2019 la subasta, la línea que conectaría con Arizona y California, y que iría por el Mar de Cortés.

En ese entonces el presupuesto era, como lo comentamos, entre 1500 y 1900 millones de dólares ¿Cuánto costará ahora? CFE no tiene ese dinero, el gobierno tendrá que endeudarse cuando llegue esa etapa, que tampoco, como el Acueducto Yaqui, le tocará a AMLO verlo como Presidente, hasta la siguiente administración federal

CMIC, Aguirre

Siempre he señalado que la colusión, político-empresarial, en concesiones solo beneficia a ambas partes y no permea hacia al interior, en relación, a líderes empresariales, que lejos de buscar por el gremio, utilizan puesto para beneficio personal, y son cooptados por el gobierno.

Ahora tenemos el caso de Jorge Aguirre, dirigente de CMIC, y dueño de Constructora Virgo, que trae obra pública por varios municipios de la entidad; dependencias de gobierno operan para que no tenga problemas, tal como sucedió con transportistas de materiales, los "dompes" quienes protestaron porque no les daban trabajo, y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y otras dependencias, hicieron la chamba de quitarlos en una obra que construye Aguirre, lo que no sucede con algún otro Constructor… vaya privilegio.

Qué opinarán los miembros de la CMIC, algunos sin chamba, otros batallando, mientras su "líder" la anda bateando por todos lados, aprovechando su puesto y relación política, siempre lo diré, hay ausencia de auténticos liderazgos empresariales.

Por cierto, todo parece indicar que a Aguirre lo quieren perfilar como candidato externo de Morena para competir contra el actual alcalde, Antonio Astiazarán, quizás conscientes del trabajo que está haciendo "Toño", con tanta innovación tecnológica en servicios, reparando la capital, y sentando las bases de una capital de futuro, sustentable… pues, con el padrino que se carga Aguirre, en lo referente a negocio, ya se verá sí el proyecto político de ser candidato a la alcaldía, cuaja.

Movimientos

Próximo viernes, el dirigente Rogelio Díaz Brown toma protesta a Luis Armando Alcalá como dirigente del PRI, con un gran reto de revivirlo mientras la disidencia tricolor encabezada por Zaira Fernández y Pascual Soto se reunieron con el diputado de MC y ex dirigente del PRI, Ernesto De Lucas, ambos movimientos, con lecturas y señales rumbo a 2024

Qué vergüenza

De diputado por Guaymas, Bernardo Ríos, al subir a tribuna de Cámara de Diputados, para promover el juego de "póker" como una medida sana, que sirve para desarrollar capacidades, y promueve el control emocional de la gente, ayuda al rendimiento y otras barbaridades, que argumentó que no tiene caso seguir, háganme el favor, un legislador de Morena, claro, promoviendo el vicio, inadmisible.

