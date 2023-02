Otras 8 mil 500 hectáreas y ganado para... ¡Wakabake!

Comparta este artículo

Vaya con el Presidente, no conforme con regalarles 30 mil hectáreas, ya la mayoría rentadas o en vías de, negocio redondo para quienes vendieron, y para funcionarios del INPI (ADELFO, AGUILAR), SEDATU, en su visita a Loma de Guamúchil anunció que adquirirían otras 8 mil 500, y ya picado, un lote de vacas, para que hagan una Cooperativa.

Esto último me hizo recordar, y lo comenté en alguna ocasión, que Luis Echeverría (AMLO es la versión Región IV de él) les trajo de Nueva Zelanda un barco repleto de vacas lechereas, de registro, para hato ganadero, con la idea de que formaran cooperativas e hicieran negocio.

A la siguiente visita de Echeverría, les consultó cómo les había ido, muy bien le contestaron, salió bien rico el ¡Wakabake!.. se las comieron ¡todas!, y es lo mismo que pasará cuando se las envíen, y a ver donde las meten, porque ya las tierras, las 30 mil, seguramente estarán todas rentadas, los ranchos adquiridos, ya lo están, y quienes vendieron, con millones en la bolsa, el negocio de su vida.

10 mil pesos por Hectárea, y con accesorios, 15 mil pesos, y ahora con este anuncio de 8 mil 500 más, cola habrá de rancheros y productores para vender en las oficinas de Adelfo o SEDATU, obvio los funcionarios negociando que les vaya bien a ellos “mochis” pues.

Para que se den una idea, el Plan de Justicia Yaqui tiene etiquetados este año, con lo del Acueducto, otras obras, ¡7 mil! millones, más lo de las compras de tierras por parte de SEDATU, en una total opacidad, sinónimo de corrupción que ha de haber ahí.

SADER…CORRUPCIÓN

A propósito de corrupción en SEGALMEX, cuando lo dirigió, IGNACIO OVALLE (funcionario con Luis Echeverría) se robaron ¡9 mil! millones, y no pasó nada, hasta lo premiaron con una Sub Secretaría en, Gobernación, en SADER, VÍCTOR VILLALOBOS, no se quiso quedar atrás, la ASF detecto desvíos por 2 mil 354 millones de pesos, informe oficial.

Desvíos financieros, pérdida de maíz, (y cuestionando el maíz transgénico), productos caducos (y andan importando carne de Suramérica, de dudosa sanidad e inocuidad) y subsidios a personas fallecidas, dinero que se va a bolsillos de funcionarios.

Y mientras, ventanillas cerradas para apoyar a productores, les deben apoyos millonarios, ahí está el caso de productores de maíz, trigo, de los Valles del Yaqui y Mayo, y háganle como quieran, que el recurso es para programas clientelares y ganar votos para el partido en el poder.

Y les funcionó el domingo pasado, en Tamaulipas, elección extraordinaria para elegir a un Senador, ganó MORENA con solo 21 % de votos de un padrón de 2 millones 700 mil electores, cerrando números, un total abstencionismo, apatía ciudadana, para que vayan tomando nota la Alianza opositora; PRI-PAN-PRD, lo que les puede pasar en el 2024.

LILLY Y ADÁN AUGUSTO

Este próximo fin de semana, con tantos problemas que hay en el país, el Secretario de Gobernación estará en Obregón para presidir una asamblea local de ganaderos, que no es que tenga relevancia, importancia para sector ¿Pero la presencia del Secretario de Gobernación? ni al caso, pero ahorita las “corcholatas” del Presidente, se rentan hasta para piñatas.

Y quien estará en Hermosillo, también este fin de semana, será la Senadora LILLY TÉLLEZ, con reuniones con militancia, sociedad civil, sectores; primera visita de quien encabeza encuestas para ser abanderada de la Alianza para la candidatura presidencial, ya veremos cómo les va y comentaremos.

BIENESTAR…ROBO

Pues vaya con el caso de la casa rafagueada a balazos hace unos días, resultó ser de una ex funcionaria de, BIENESTAR, que se robó, 300 mil pesos, esto reconocido por el propio, Sub Delegado, BERNABÉ ARANa, y que andan volando 23 mil pesos ¿Será lo único? Lo dudo.

Esto me hizo recordar Tarjetas a jóvenes por parte de “Siervos de la Nación” quienes pedían a cambio, que les entregarán la mitad, y me consta, porque a nivel familiar lo vivimos con sobrinos, quienes rechazaron ofrecimiento y ni se habían inscrito.

¿Cuántas tarjetas falsas habrá? ¿Cuántas de fallecidos y que cobran? Es una danza de millones de pesos, un robadero en, Sonora, y toda la nación, al igual que el programa “Tu escuela” que ha dispersado mas de ¡10 mil! millones de pesos, para que Padres de Familia, construyan o reparen aulas ¿Ha visto una en Obregón?¿Guaymas? ¿Navojoa?, y el dinero se lo entregan directamente a ellos, sin intermediarios…y a comprar casa, autos, o depositarlo en cuentas personales, faltaba más.

LO LOGRÓ ALCALDESA

La Alcaldesa de Guaymas logró su propósito, mostrar la imagen del municipio… pero de qué forma, muy negativa, fue tendencia, primero, al traer de Embajadora a KARELY, una influencer porno, que sube videos a la plataforma Only Fans. Llegó y presidió el desfile, con despliegue de policías de los 3 niveles de gobierno, utilizando camioneta blindada, o sea, se utilizaron elementos, recursos públicos, para proteger a un particular que no hizo nada más que subirse al carro alegórico, y pasadita de peso por cierto, y falso que ella haya pagado servicio de seguridad, sin argumento sólido para eso…y los millones que cobró, un insulto.

Luego los pleitos entre mujeres, ciudadanos con policías, ya que las calles se convierten en cantinas públicas, ahí está registro de videos en, redes y siempre da paso a este tipo de hechos, como todos los años, y para cerrar comentario, la violencia que no cede, sobre todo, Guaymas Norte, ejecuciones a diario, pero poco les importa, no está en su narrativa, la seguridad ciudadana, más que las multicitadas inversiones millonarias, lamentable.

AEROPUERTO

Pues a pesar que el sur es pionero en Granjas Camaronícolas, por el hectareaje y producción que se exporta y vale millones de dólares, generan miles de empleos, se celebraría un Foro, vendrían empresarios, delegaciones de varios países, pero se canceló, se trasladó a Hermosillo por no contar Obregón con infraestructura aeroportuaria. Esto me hizo recordara el estudio que mando hacer ex Alcalde, SERGIO PABLO MARISCAL, con un costo de 5 millones de pesos, para ampliar pista Aeropuerto y resultó ser un despacho con oficinas “fantasma”, se los robaron, y todavía un funcionario, involucrado repitió en la actual administración de, JAVIER LAMARQUE.

Así pues, la derrama económica que hubiera significado para Obregón algunos millones de pesos se traslada a Hermosillo, ¿Y se piensa en TESLA u otra compañía para que se vaya a Obregón? Con esa infraestructura e inseguridad, olvídense, ¡ah! y van 32 muertos Alcalde, a ver cuándo cambia su narrativa.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58