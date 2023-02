Lamarque, "aviador"... Ligan a Patricia Patiño con García Luna

Comparta este artículo

Vaya con lo declarado por el dirigente del PRD en Ciudad de México, Ramón Flores, al señalar que cuando fue Delegado en Coyoacán (2009-2012) tenía en la nómina de “aviadores” a hoy morenistas, entre ellos el actual alcalde Javier Lamarque, con 30 mil pesos mensuales.

Y otra declaración, esta muy delicada, vino del ex Coordinador de Seguridad Regional de la que fuera Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, en entrevista al señalar a varios personajes como socios de Genaro García Luna, quienes hicieron mucho dinero, y señaló el nombre de Patricia Patiño, la hoy esposa del Alcalde Javier Lamarque, y esto no es violencia de género, ni política, ahí está el registro de la entrevista.

Ahora habrá qué ver la reacción de ambos esta próxima semana, a ver quién le pregunta al Alcalde en sus “diálogos”, monólogos, donde todo está bien, y a ver qué responde la señora Patiño, cuyo nombre debe estar en fojas del juicio que se le llevó a García Luna, ya culpable de 5 cargos y esperando sentencia en junio, que irá, dicen, de 20 años a cadena perpetua.

Sobre este caso, es obvio que García Luna actuó mal, es indefendible, pero fue detenido y juzgado en un país extranjero ¿Por qué aquí no? ¿Por qué conceden amparos para no extradición de delincuentes?, por una sencilla razón, al acogerse a programa de testigo protegidos saldrían los nombres de gobernantes, funcionarios, políticos, que han recibido recursos de la delincuencia y financiamiento para campañas políticas.

Está gozando el Presidente y MORENA este caso, pero están “escupiendo para arriba” estamos ante el sexenio con más asesinatos y una colusión evidente del crimen en varias regiones del país, financiando y poniendo nombres de candidatos, y amagando para que no haya candidatos de oposición.

Lo vimos en el 2021, aquí en Sonora, que hasta un candidato lo asesinaron, Abel Murrieta, y lo volveremos, quizás a ver en el 2024, en la elecciones, por las buenas o por las malas AMLO se va a querer robar la elección, y parte fundamental para esto serán dos brazos políticos que ha empoderado: crimen organizado y militares.

Plan B

Lo otro es el Plan B , la retrógrada Ley secundaria que votó la aplanadora de MORENA, con sus aliados, un atentado a la democracia y a una institución, el INE, que tantos años se luchó por construirla como organismo autónomo, para organizar y validar elecciones, incluso la de AMLO, quien cuando era opositor, avaló la creación del entonces IFE, que hoy quiere desaparecer para que el gobierno centralice y controle las elecciones.

Hoy este asunto pasa a la SCJN, donde es de esperarse, ya promulgada por AMLO lo votado, entren avalanchas de controversias, y muy seguramente la mayoría de Ministros, menos la “plagiaria” Yasmín Esquivel, quien también plagió su Doctorado en 2009, seguramente votarán a favor de tumbar este Plan B, y que quede la estructura del INE como está.

Para que se den una idea de lo que se viene, si se queda el Plan B, el Estado de México, con 52 distritos y con un padrón de más de 16 millones de electores, solo se quedaría una oficina , con un solo empleado, para atender a la ciudadanía, es inadmisible esto.

Desaparecerían las 300 oficinas, Vocalías que hay en la república, donde se sacan las credenciales, y sería en oficinas de gobierno dónde se haría el trámites, tomarían el control de tus datos, pérdida total de autonomía.

Los votos ya no se contarían en los Distritos locales, todos los paquetes, en trailers a la Ciudad de México, custodiados por ¡militares! Quienes hoy están del lado de AMLO, con todo el poder que les ha dado.

Desaparecerían direcciones importantes del INE, donde se organizan y preparan elecciones, más de 9 mil profesionales, dispersados en todo el país años trabajando ahí, a la calle, sin trabajo, y el gobierno, o sea, MORENA; en total control de la elección, como siglo pasado, no olvidar la famosa caída del sistema con el entonces Secretario de Gobernación, y hoy Director de CFE, el nefasto e impresentable de Manuel Bartlett.

Y no acaba ahí el problema, en abril se van 4 consejeros, vence su plazo, entre ellos, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, el Comité Técnico para evaluar a quienes lo suplirán, lo hace la CNDH, encabezada por una empleada de AMLO, Rosario Piedra, quienes mandaron o mandarán los perfiles a la Cámara de Diputados, seguramente ligados al partido en el poder, en fin, está en riesgo nuestra democracia, estamos en manos de la SCJN.

Por cierto, lamento que un legislador sonorense, de Obregón, Senador Arturo Bours, haya votado a favor del PLAN B, de no creerse, y todo por quedar bien con quienes lo pusieron en ese escaño, sin medir el daño que hace a la sociedad a la democracia , y a una institución como el INE, un organismo autónomo por el que lucho la izquierda, y hoy Arturo, convencido de esto, y de una 4T que está destruyendo el país, no pudo creer lo que hizo Bours, pero allá él, quedó registrado y que el tiempo y los hechos juzguen su proceder.

Lilly Téllez

“Con la fuerza de la razón, con la fuerza de la palabra” tal como lo señaló, la Senadora Lilly Téllez, al iniciar su recorrido por el país, en su tierra natal, en encuentro con militancia, empresarios, sociedad civil, los invitó a salir a convencer a amigos, familia, vecinos, a llevar mensaje de que se puede hacer lo correcto, y que si se puede echar a MORENA del poder.

Son muchas cosas, señalamientos en; Seguridad, salud, educación, etc.…el rumbo que lleva al país, a una dictadura, como, Venezuela, imposible plasmar todo esto, pero vi y escuché a una mujer; preparada, valiente, como lo ha demostrado, y que se ha trazado un reto, nada fácil, pero ha iniciado esta carrera, en la que ella espera que declinen, porque es la que va al frente.

Antros, calles ¿Qué hacer?

Lamentable, preocupante, por jóvenes, lo sucedido en un BAR 19, un nuevo concepto, en donde todo te cuesta 19 pesos, la bebida, hay otros que se llaman BAR 21, igual, y siempre llenos, sobre todo fines de semana, con no mucho dinero, agarras una buena “Fiesta”.

Pues un cliente fue brutalmente asesinado, en el citado Bar, localizado sobre el Colosio, en conocida plaza comercial, lo encontraron muerto en el estacionamiento, hubo un silencio sepulcral de la autoridad, a quienes empleados no los dejaron entrar, y solo la presión de redes sociales hizo que actuaran, entraron al lugar, recabaron pruebas, y resultó que el Gerente, con un Bat, o palo de golf, y seguramente apoyado por empleados, lo mataron.

Ellos previamente habían dicho que se había muerto de un infarto, y pues no, resultó mentiras, fueron empleados, el Gerente ya detenido y creo no se la van acabar, si hay mas detenidos, con la sentencia que dará el Juez.

¿Por qué lo mataron? ¿Quizás no se dejó que le inflaran la cuenta? Esto sucede en Bares, son dados a cobrar de más, aprovechando que están tomados, y hay gente, que no se deja, pero llegará esto, matar, como el “modus operandi” que hay en la ciudad de México, pues para que tomen nota Padres de Familia, autoridades.

En Obregón, calles como la Miguel Alemán y en la zona norte, están tomadas por jóvenes, y ahí “pistean”, quizás malestar de vecinos, de dueños de restaurantes, pero es tal la inseguridad, que es ahí donde se sienten seguros, en sus casas, afuera de ellas, y ahí toman con sus amigos, y no quieren el riesgo de un ataque o una bala perdida.

Hay una iniciativa de la diputada, Natalia Rivera, “Sumisión Química” que obligaría a Bares, a llevar bebidas con tapadera, para proteger a los jóvenes, sobre todo mujeres, ya se han dado casos que les echan algo, empleados, coludidos, con algunos, y a las jovencitas se las llevan.

En fin, Obregón, Guaymas, Hermosillo, cualquier ciudad no se puede escapar de este tipo de cosas, graves, que dañan a la sociedad, Padres de Familia, mujeres, tomen medidas preventivas, conducentes, cuando familiares asistan a Antros, aprendan de estos ejemplos, ya de llegar a asesinar, nos estamos degradando como sociedad.

Lapidario

Y a propósito de mujeres, lapidario y contundente reportaje de, TRIBUNA, las mujeres en total indefensión en, Ciudad Obregón, van 75 asesinadas durante la administración de, Javier Lamarque, ahí está el dato, duro, aunque él no lo acepte, y traiga otra narrativa, al igual que el Comisario, Capitán Claudio Cruz.

Y no baja de dios dígitos los crímenes en, Cajeme, hasta el día de ayer, 37 o 38, más los que se acumulen, y por rumbos de, Guaymas, lo mismo, dos dígitos mensuales, desapariciones de mujeres, en ambos municipios, también…y nulos resultados de las autoridades ¿Quedarnos callados? No, y que la autoridad acepte que nos está fallando en darnos seguridad a los ciudadanos, mientras ellos, con militares, autos blindados, fuertes aparatos de seguridad ¿Y la sociedad? ¿Familias? ¿Sectores productivos? En total indefensión

Ahora…carne de Brasil

Nicaragua, Argentina, y ahora, Brasil, el Director de SENASICA, Javier Calderón Elizalde, 10 % capaz y 90 % leal, celebró la entrada de carne de, Brasil, a partir de la semana que entra, ya firmó papeles, para inundar el mercado mexicano, a pesar de los problemas de sanidad que tienen actualmente en aquel país sudamericano.

Y resulta que, China, cerró sus importaciones de, Brasil, al confirmarse crisis de enfermedad denominada “Vacas locas” y otras, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha anunciado medida para el mercado de la carne ¡Y aquí celebrando entrada! No puede ser.

Siguen con la idea de que van a contener la inflación, y no es así, solo van afectar la industria agropecuaria nacional, en el caso de, Sonora, que siempre ha protegido la sanidad e inocuidad, por eso reconocida la calidad de su carne, pues un duro golpe..

La FDA, reitero, de EUA, no estará ajeno a esto, y va frenar exportaciones, va afectar a ganaderos, y después a productores del campo, tuve la oportunidad de checar esto con el dirigente de CANIRAC, y Vicepresidente nacional, Manuel Lira, y hay preocupación por esto ¿Qué producto estará en las mesas de Restaurantes? ¿Cuántos cortes con clembuterol entrarán al país y estarán en anaqueles?.

El sábado la “corcholata” Adán Augusto López, en Obregón, en asamblea local ganadera dirigida por Julio Aldama, con tantos problemas que hay en el país ¿Qué opina este dirigente de la entrada de carne de dudosa sanidad? ¿El dirigente de la UGRS, Juan Ochoa?.

Porque ya el presidente de la Asociación de Engordadores de ganado Bovino del Noroeste, Obed González Flores, advirtió que la entrada de carne de; Brasil, Argentina, representan riesgo para la producción en, México ¿Y la SADER? ¿Víctor Villalobos? Callados, nadie le lleva contra a AMLO, incluso liderazgos empresariales nacionales, solo algunas voces en el desierto.

No me cabe la menor duda, que en puestos claves, están unos ineptos, “burrócratas” como les dice, Lilly Téllez, que están hundiendo al país, y aparte el dinero, se va, a obras faraónicas; Tren Maya, Refinería, AIFA, la cancelación Aeropuerto Texcoco, unos barriles sin fondo, que consumen miles de millones de pesos anualmente.

Viene un cierre de sexenio terrible, en asesinatos y con serios problemas de liquidez, igual que los cierres de; Echeverría, López Portillo, que nos hace recordar a, Jesús Silva Herzog, José Ángel Gurría, en, Nueva York, diciendo a Banqueros “NO tenemos dinero…y necesitamos que nos presten más”.

PRI

Con el gran reto de recuperar la confianza ciudadana, vincular al partido con ellos, romper esquema de grupos, y de no ver las mismas caras de siempre, en puestos y sobre todo en boletas electorales, asumió, Luis Armando Alcalá, a la dirigencia PRI-Cajeme.

Señaló el ex Alcalde, Jesús Félix Holguín, presente en el evento de que el PRI va a resurgir con, Luis Armando, y ve un partido con futuro ¿Será? Solo el tiempo lo dirá, y no nomás el tricolor, el PAN, también, y es obvio que tendrán que ir en alianza, se necesita una oposición fuerte, y no allanarle el camino a, MORENA, que con pésimos gobierno, en el sur, repitió.

¿La clave? Romper con esa apatía de los jóvenes y mujeres, que son la mayoría del padrón electoral, ante cuestiones públicas ¿Por qué? nuevas caras, ausencia de líderes que les despierte entusiasmo, hay que convencerlos, sumarlos, si no, se repetirá lo del 2021, y vendrán los quejidos, pero la sociedad tiene los gobiernos que se merecen, por no salir a votar.

MC

Encuentro con su Coordinador, Manuel Scott, quien confirmó, irán solos en el 2024, ya tienen perfilado a su cabeza de fórmula al Senado, el Diputado, Ernesto De Lucas, quien señalo en reunión con columnistas, MC tiene radiografía donde pueden ganar y que serán la primera minoría el año que entra, ya veremos que opinan y que hacen, Gildardo Real y Rogelio Díaz Brown para evitar esto.

Casa Blanca

Pues vaya con la Casa Blanca, y no la de EPN, sino la de Huatabampo, de familiares directos del Alcalde morenista, Jesús Flores, y en el despilfarro y boato en el que viven sus familiares, ahí están los documentos del Registro Público, y los automóviles de lujo ¿De dónde mulas Pedro? ¿Qué no son diferentes? ¿NO mentir, no robar? demagogia e hipocresía, no son iguales, son peores.

