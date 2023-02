Corrupción, engañan al gobernador...fraudes y el papel de la FGJES

Comparta este artículo

Los casos de evidente corrupción en el CEYTES y Puente Río Colorado, vienen a pegar en el eje y epicentro de un gobierno que pregona “NO mentir, no robar, somos diferentes” y es evidente, se entiende, el malestar del Gobernador ALFONSO DURAZO, porque fue engañado, públicamente, por funcionarios… le mintieron la Directora, GRACIA ANDURO, el Contralor GUILLERMO NORIEGA y el Secretario de Educación, AARÓN GRAJEADA.

En el caso del CECYTES, fue el periodista JORGE MORALES, quien destapó la corrupción en la compra de libros escolares, que con los mismos alumnos y planteles, se reportó un gasto de 5.2 millones de pesos, y hoy, la dependencia reportó un gasto de ¡22.5! millones de pesos, bueno el negocio estuvo.

Y el detalle es que lo negaron; Noriega, Anduro, un desencajado, Grajeda en una conferencia de los martes del Gobernador, en donde Morales, le dijo al Gobernador a este caso que llamó “Librogate”.

Pero no contaban con la reacción de Morales, presentó las pruebas, soportó la información en redes y esto tronó, y vino el enojo, que se hizo evidente el siguiente martes por parte de Durazo, que de entrada, fueron separados 5 funcionarios, mientras investigan Noriega y un Fiscal Anticorrupción, ROGELIO LÓPEZ, que no ha hecho nada, no lo dejan, o quien sabe qué pasa, porque les están metiendo goles, a él y al Contralor Noriega, por todos lados

PUENTE RÍO COLORADO

Y allá en la frontera, en la caseta de SLRC, Puente Río Colorado, pues peor la cosa, cuando un trabajador, MIGUEL MÁRQUEZ dio cuenta de una caja de boletos para pagar peaje ¡apócrifos!, y la reacción de CARLOS GARIBALDI, quien preside el Fideicomiso, fue correrlo. Márque interpuso denuncia correspondiente, y debe ser reinstalado, denuncia un acto de corrupción ¿Y lo castigan? No puede ser, estamos hablando de una fuerte cantidad de dinero, que no ha entrado a las arcas públicas, hay defraudación fiscal, peculado, y lo que ustedes quieran.

Esto no puede quedar así, no creo que el Gobernador Durazo se vaya a solapar, impunidad en ambos casos, se tiene que mandar mensaje contundente; reparación del daño y cárcel para los involucrados; al igual que las omisiones de la Directora, GRACIA ANDURO, mal el Contralor GUILLERMO NORIEGA, y también el titular de la SEC Aarón Grajeda, veremos la actitud del Gobernador al término de proceso, en el que debe intervenir la FGES, ya basta de corrupción e impunidad

FGES Y CASO TOYOTA

Vaya giro que dio el caso de una vendedora de TOYOTA, que engañó a clientes, al recibir dinero y no entregar unidades, se hicieron denuncias correspondiente, la mujer salió huyendo y la FGJE intervino, incluso se llevó unidades, que se habían dejado como enganche, en la agencia… un escándalo. Ahora resulta que a los quejosos, quienes denunciaron, ya les están devolviendo el dinero, no en un despacho de abogados o en la Agencia, sino en las oficinas de la ¡fiscalía! por la Jalisco, una funcionaria de Querellas, Martha, encargada de la operación ¿Está enterada la Fiscal Claudia Indira Contreras de esto? Manejo de efectivo en la dependencia, otro caso también para el Contralor GUILLERMO NORIEGA y la FAS.

Y luego todavía, para que reciba el dinero el fraudado, tiene que firmar carta de desestimiento, contra la empresa TOYOTA, la agencia…. y contra ¡La vendedora!, esto es el colmo; y si quieren el automóvil usado que dejaron, no serían dueños, quedarían como ¡depositarios! de una unidad que compraron, que mejor ni le muevan, agarren el dinero.. ¿Qué es esto?, qué mugrero.

Y OTRO FRAUDE, FINANCIERO

Todo parece indicar que Obregón y el sur son un paraíso para agarrar incautos, o la ambición les gana, la semana pasada comentábamos una denuncia del empresario y Regidor RODRIGO BOURS, de empresas financiera que ofrecen tasas de rendimiento mensual del 8 %, y que andan entre 50 millones de dólares, de gente que le ha metido entre Sinaloa y Sonora, a quienes tarde que temprano les va tronar, cuando ya no entre dinero a la “pirámide”.

Pues resulta que llegó a Obregón una empresa que se le conoce como, Grupo Mexicana, pero legalmente se llama Abastecedora Nacional para el Desarrollo de México SA de CV, que se dedica a gestionar créditos para adquisición de automóviles, y enfocan en sector social que no tiene forma, por estar en Buró, o no tienen acceso a crédito bancario, ni en una agencia de automóviles.

Piden nomas un “entre” al incauto o que de buena fe les cree, de entre 9 y 10 mil pesos, 3 referencias, y hasta mensualidades han dado, y pues van por su unidad, y les salen que no contestan las personas que dieron referencia etc.…

Total que hay gente que ha estado dando mensualidades, que van desde 2 mil 700 hasta 8 mil, dependiendo del automóvil que escogió, y nada, algunos llevan un año. ¿Y qué tal? que se van a las oficinas de la FGJE, por la Jalisco, a levantar denuncia correspondiente, y pues en el área de querellas o MP les dicen que no, que hasta que se junte más gente fraudeada darán curso a la demanda ¿Qué es esto? ¿Complicidad? ¿Colusión? Porque, al igual que el caso de la vendedora de TOYOTA, se protege a bribones y no a la ciudadanía.

También hay que reconocer cómo es posible que “caigan” con este tipo de engaños, que repito, me hizo recordar fraude a jubilados, “El Arbolito”, y tantas parfinancieras que abusan de la ignorancia, y estafadores de “cuello blanco”. Esperemos que la Fiscal CLAUDIA INDIRA CONTRERAS se avoque a esto, y mande agentes de la AMIC a que investigue a sus propios ¡compañeros!, es evidente que algo anda mal en la Fiscalía General del Estado, con sede en Ciudad Obregón

FRAUDEAN A…NUECEROS

Pues ya que andamos en temas de fraudes, recurrentes por lo visto, a quienes birlaron con millones de pesos, fueron a productores de Nuez, que entregaron producto en una planta de un chihuahuense, Mario Colokuris Escobar, quien salió huyendo de Sonora, y que lo ubican en Querétaro.

Un estimado de 70 millones de pesos es lo que se birló este personaje a conocidos productores, o sea pues, por todos lados, y en todas las ramas, creciendo los fraudes, que irán en ascenso de acuerdo a como se ponga la economía de la entidad, del país, con las políticas de AMLO

¿Y EL RASTRO?

Hace meses, el dirigente de la UGRS, JUAN CARLOS OCHOA donó un terreno e informó la construcción de un Rastro, lo cual cuestionamos, por información que recibimos de ganaderos que no era rentable, ni para el ganadero de EUA, y aparte no había mano de obra calificada. Y pues aparte surgió otro problema, no hay agua en el terreno donado por Ochoa, y pues todo quedó en pura saliva, que incluso invitó al Gobernador ALFONSO DURAZO para que viera el terreno y conociera el proyecto, que finalmente quedó en eso.

Y a propósito de Rastros, como ya es sabido están entrando toneladas de carne de Suramérica, dizque para contener la inflación; al igual que; aves, hubo, puerco, vegetales etc.…, Ya se sabe de; Argentina, Panamá, y todo parece indicar por empaques que circularon en redes, también de Nicaragua, ese país, socialista-comunista, cuyo presidente es un Dictador, DANIEL ORTEGA.

El detalle es que el empaque es de SUKARNE, la empresa que preside JESÚS VIZCARRA, el empresario y ex Secretario de Economía, en la administración del reciente fallecido ex Gobernador JESÚS AGUILAR PADILLA.

Lo que preocupa a productores que he consultado es la sanidad e inocuidad en esos países, aquí esta empresa reconocida cumple estándares ¿Pero los productos que vienen de otros países? Esto afecta al productor nacional y a exportadores, porque habrá reacción de autoridades de EUA, como ya sucedió y mandaron a estación cuarentenaria, ganado de sonorenses, con costo al productor, menos utilidades e incumplimientos de contrato.

LO que yo me pegunto ¿Y los liderazgos empresariales? ¿El CNA? ¿El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial? ¿CONCANACO? ¿CANIRAC? Un silencia sepulcral, urgen voces que levanten la voz. Por eso de relieve lo hecho por acuicultores sonorenses, y lo comenté, JUAN ALONSO URÍAS, JUAN RURICO LÓPEZ y otros empresarios del sector, quienes con el apoyo del Director de CONAPESCA, OCTAVIO ALMADA, convencieron al, Presidente, y frenaron la importación de Camarón de granja de, Ecuador, por no cumplir con la sanidad e inocuidad, que afectaría las exportaciones del Camarón sonorense.

NO CEDE VIOLENCIA

ES lamentable ver todos los días, en notas, redes sociales, que no cede la violencia en, Cajeme y Guaymas, que pintan, por lo menos el primer municipio, para otro mes de 2 dígitos, relacionados con crímenes dolosos, y ya ni decir de las privaciones de libertad, ya vieron lo del, Ejido, levantón a 13, devolvieron a 11, de los otros 2 nada se sabe, y en Potam, autoridades denunciando lo mismo.

El Alcalde, JAVIER LAMARQUE, que ya no haya la puerta, ni que decir en sus conferencias, ahora salió que se necesitan más Cámaras de vigilancia, y hasta Drones, al igual que el apoyo de los empresarios. Y rápida respuesta de, Ibarra, CANIRAC local, que tienen cámaras, lo que no hay son resultados por parte de la autoridad, y dio en el clavo, no están sirviendo las; Mesas, coordinaciones, Jornadas por la Paz, y a esto agréguenle la colusión, el “crimen uniformado”.

Por cierto, en redes, ciudadanos, informan de un nuevo “operandi” para robo de autos, te quiere hacer una parada en la calle personas que se dicen Comandantes, no lo hagan, son maleantes que te quieren robar tu automóvil, no te pares, acelera, y ponte a resguardo lo más pronto posible.

Total, que siguen mal las cosas en materia de seguridad en el sur, lo lamento, acaba de estar el, Gobernador, ALFONSO DURAZO, en el relevo de dirigente de COPARMEX- Sonora, invita a empresarios a invertir en la entidad, al igual que estuvo en, Peñasco, con el Canciller y “Corcholata” MARCELO EBRARAD, para mostrar al mundo, a través de 60 Embajadores, una entidad comprometida con energías limpias, renovables, con el Parque Fotovoltaico que se construye ahí, que bueno, pero hay que arreglar ese tema de inseguridad que permea en la entidad.

