Ingrid ¿Callados?...Ley Unison…Escándalo PRI y Morena

El pasado fin de semana Cajeme registró 10 asesinatos, el más violento del año van 14 en el mes, y 68 en lo que va del año, incluidas 10 mujeres, y lo que más impactó, trascendió, fue la muerte de una niña: Ingrid, de 2 años, una más entre los infantes que han caído, víctimas colaterales de la lucha encarnizada de grupos criminales por la plaza, y la irresponsabilidad de familiares, que se dedican al crimen, de no medir las cosas o llevar de escudo a niños creyendo que no serán atacados.

Este caso me hizo recordar el caso, en el sexenio pasado, de una madre que llevaba a sus hijos por la miguel Alemán, ella andaba en malos pasos y. creyendo que le servirían de escudo, fueron acribillados, caso muy sonado, y pues, al parecer, se repite la historia.

Y seguirá, desafortunadamente, niños como víctimas colaterales por la irresponsabilidad de familiares y también por el fracaso de las autoridades, de los 3 niveles de gobierno, en sus programas, estrategias, como la de “abrazos, no balazos” Jornadas por la Paz, Mesas de coordinación, sin resultados, y que solo ha servido para empoderar a la delincuencia organizada.

Duele el caso de esta niña, la impotencia, la barbarie, lo abominable, el no tener piedad, el rompimiento de códigos, pero así están las cosas en Cajeme, Guaymas, Empalme, en municipios del norte, y en un país en que esto ya es una normalidad, una sociedad que se tiene que acostumbrar a esto ¿Quedarnos callados? No, no podemos ser omisos a esto, la perdemos como sociedad, si los medios de comunicación callan como lo hacen las autoridades.

Como era de esperarse, como siempre, en este tipo de crímenes de alto impacto, la Fiscal Claudia Indira Contreras condenado los hechos, señalando que tienen que ver con el crimen organizado, sacan sus fichas, que tienen órdenes de aprehensión, entonces ¿Por qué no los detienen?, y ahí van a seguir en las calles, con las consecuencias que está viviendo, Cajeme.

Un detalle más, esta bebé de 2 años, su abuela, se dice, es Comandante de la Policía Municipal ¿No estaba enterada a lo que se dedicaban sus familiares?, que dolor para ella, y a cargar con esto el resto de su vida, ahí se las dejo, para que reflexionen el Alcalde Javier Lamarque y el Comisario, Capitán Claudio Cruz.

La avenida, Miguel Alemán, donde hay más negocios de comida, se ha convertido los fines de semana en una cantina, jóvenes tomando sobre las banquetas, posibles clientes que no llegan, y todo esto solapado por agentes policiacos, que tardan horas en hacer operativos, o se hacen de la vista gorda, ya ven lo que dicen datos del INEGI, la policía de, Cajeme es la cuarta más corrupta del país, por aquello de los “moches” y como siempre lo hemos dicho, en Obregón confluye el crimen organizado con el crimen uniformado, y así no se puede.

Y esto es parte del fracaso del Alcalde, Javier Lamarque quien no cambia su narrativa, de que la incidencia va a la baja y que ha subido la percepción, ciudadana de un municipio más seguro ¡Por favor!, y ahora pues, aparte de la inseguridad, sectores, como la CANIRAC local, sufriendo las consecuencias del proceder de policías.

Ley 4 UNISON

Ayer en el Congreso se presentó iniciativa de reformas a la UNISON, por parte del Gobernador Alfonso Durazo, que, de aprobarse (lo más probable, pues MORENA y aliados son mayoría), significará cambios en la vida ordinaria y operatividad en el campus universitario

Unas de las propuestas son: se elimina la reelección de Rector, por lo que la actual Rectora, Rita Plancarte, no podrá reelegirse; se eliminan Vicerrectores, y se crearía un tipo de organismo, Colegiado, en donde participarán, maestros y alumnos, entre otros cambios.

Todo parece indicar, creo suponer, que toda vez que el Ejecutivo envió esa iniciativa, que ya fue consensuada con Sindicatos, sobre todo el académico, o sea, ya fue debidamente “planchada”, y a ver si no hay protestas como cada año, cuando se viene la revisión del Contrato colectivo de Trabajo de los sindicatos.

Otro escándalo para el PRI..Y MORENA

Salió a la luz otro escándalo, como el de René Bejarano, metiéndose billetes hasta en los calcetines, el del libro “Rey del Cash”, sobre AMLO, al darse a conocer videos donde el ex dirigente del PRI en Campeche, Raúl Pozos, hoy Secretario de Educación, al Jefe oficina Gobernadora Armando Toledo y a la hoy Senadora por MORENA, Rocío Abreu, recibiendo fajos de billetes, en… ¡ Palacio de Gobierno!.

O sea, el Gobernador, Carlos Aysa, sustituto de Alejandro Moreno, cuando este se fue a dirigir CEN del PRI, operó a favor de Layda Sansores y se dice que este traicionó a “Alito” y no estaba enterado ¿Será?, sabe, pero el golpe al PRI ahí está, duro y directo.

Campeche, Sinaloa, Sonora, se perdieron en el 2021, Oaxaca el año pasado, con Alejandro Murat, quien acaba de estar en Hermosillo, dando conferencias de buen gobierno ¡por favor! ¿Será el único video que hay de elecciones 2021? no sé, pero es evidente que en el 2021 los gobernantes del tricolor entregaron sus plazas, y fueron premiados.

