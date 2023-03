Qué 8M, Obregón: 35 muertos y contando... Claudia Ruiz...Demandas

Comparta este artículo

El día ocho se celebró el Día Internacional de la Mujer, y qué paradoja 11 son asesinadas en México cada día, y como siempre las protestas de rigor por todos los rincones del país, Sonora, no exento, y pues lamentable el cierre de marchas tanto en la capital como en Ciudad Obregón.

Grupos feministas, de nuevo, hicieron de las suyas, en la capital quemaron la puerta del Poder Judicial, menos mal que fue eso nomás, pero en Ciudad Obregón sí se fueron duro, y aunque no estamos de acuerdo en que se hagan destrozos, el actuar del Alcalde Javier Lamarque, el alza de feminicidios en el municipio, y en sí de crímenes dolosos, hizo catarsis y se desfogaron con pintas y destrozos de vidrios de Palacio, y todavía, sin fundamentos, señalar que un ex Regidor, Rosendo Arrayales, que participó en la marcha, pudiera haber estado detrás de esto, el colmo.

Y el “timing” de Lamarque para hacer declaraciones, ese mismo día, señaló que no hay feminicidios en Obregón, que estaban relacionadas con drogas y delincuencia, en pocas palabras, como lo han señalado, “se lo merecían”.

Y si en el supuesto de que andaban mal, al igual que todas los asesinados, que casi llega a los cuarenta ¿Por qué andaban libres? ¿Cientos de carpetas con investigaciones, órdenes de aprehensión? ¿Por qué no las ejecutan?, y a esto no responde la FGJE, la Fiscal Claudia Indira Contreras, y ya mejor ni hablar de la secretaria de ¿Seguridad? Dolores del Río, y sus Jornadas de la PAZ, el programa SALVA, para mujeres… inútiles e inservibles.

En fin, bien por las mujeres en su derecho de una vida más segura, y menos violencia, se ha avanzado en paridad pero no en seguridad, y Obregón, Guaymas, los ejemplos de que mal andamos, una sociedad, sectores en total indefensión, sobre todo mujeres, y una delincuencia bien empoderada, y la autoridad no lo acepta y siguen con su misma narrativa, los 3 niveles de gobierno.

MATAMOROS ¿QUIÉN HIZO JUSTICIA?

Increíble, inadmisible, y ya no tanto por la justicia selectiva que hay en el país, incluido Sonora, ante lo que sucedió en Matamoros, en donde fueron asesinados ciudadanos norteamericanos, por un grupo delictivo a plena luz del día, sobre una avenida con mucha circulación y frente a ciudadanos, quienes obviamente no le quisieron hacer al héroe, solo viendo y filmando, ahí están, circularon, se hicieron virales.

Pues resulta que los miembros del Cártel del Golfo, quienes dominan la plaza y entidad, entregaron a los asesinos, porque lo hicieron por su cuenta, sin autorización, y todavía en desplegado pidieron perdón a la población de Matamoros.

O sea, ustedes disculpen, nosotros no somos así, no actuamos contra la sociedad civil, nuestra chamba es traficar con, drogas, envenenar juventudes, exportar fentanilo ¡por favor!

En pocas palabras, la labor de localización, investigación y detención de los asesinos no la hicieron las autoridades sino la misma delincuencia, para que demos cuenta quienes mandan en Tamaulipas y quienes financiaron la campaña del hoy Gobernador Américo Villarreal, a quien su principal financiador lo asesinaron en Monterrey por andar presumiendo que financiaba campañas de candidatos de MORENA en varias entidades.

CLAUDIA

Por cierto, ante el asunto de Matamoros, le pregunté a la Senadora Claudia Ruiz Massieu, de gira por la capital, trae aspiraciones presidenciales, y en su calidad de ex Canciller, sobre tema Matamoros, qué cree ella, se complicarán las cosas, se van a tensar, obvio, aunque haya venido una funcionaria y se haya tomado la foto con AMLO, y que todo bien.

La Casa Blanca, su vocera, ya señaló que no quieren invadir, ni declarar terroristas a Cárteles, mientras 21 Gobernadores, sus respectivos Fiscales, y representantes ante el Congreso, dicen todo lo contrario.

Como dijo el representante de, Texas, Dan Creenshaw, proclive al intervencionismo, y uno de los de la iniciativa que metieron al Congreso es buscar acciones conjuntas, porque los criminales están matando ciudadanos en ambos países, y tiene la razón…pero a AMLO le molestó esto, salió con su no injerencia, pero él sí, en otros países, sobre todo, comunistas y socialistas.

Miren EUA, con aplastar un botón, desde una sala de control, y mediante drones, tienen ubicados a cada miembro de Carteles Mexicanos, en una operación, como ya lo hicieron con Caro Quintero, que lo ubicaron atrás de un ¡matorral! Desde las oficinas de la DEA en Langley, Virginia, pueden capturarlos o acribillarlos, es la realidad, pero obviamente el gobierno mexicano se opone, al igual que extradiciones, porque darían cuenta, como el caso García Luna, de la colusión del gobierno federal, militares, gobiernos locales, con la delincuencia, ese es el fondo y punto..

Pero en fin, volviendo con Ruiz Massieu, a quien creó el asesinato de su Padre, José Francisco, marco su vida, fue parte importante y factor para su incursión en la vida política, ya muchos años, y en diferentes puestos.

Hoy con el reto de aspirar a candidatura presidencial, que por lo visto tiene “perfume de mujer”, están ella, su compañera de Senado, Lilly Téllez y la Gobernadora de, Chihuahua, Maru Campus.

Sostuvo reuniones, Claudia, con la Dirigencia encabezada por, Rogelio Díaz Brown, con ex dirigentes, militantes, con los dirigentes del PRD y PAN, Joel Ramírez, Gildardo Real, junto con el “Roger”, ya que la candidata(o) saldrá de una alianza; PRIPAN- PRD.

También sostuvo reuniones con; mineros, estudiantes, mujeres, encuentro con el, Alcalde Antonio Astiazarán, el ex candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara, con la disidencia tricolor, que encabezan; Zaira Fernández, Pascual Soto, en fin, nutrida la agenda, ya veremos que le depara el futuro, por lo pronto, ya varios aspirantes, de todos los colores, han visitado Sonora, en el último trimestre del año, habrá candidatos, veremos quienes son los primeros que se separan de sus cargos.

DEMANDAS

Fueron demandados el Alcalde, Javier Lamarque y funcionarios de OOMAPASC ante la “florería” ¡perdón! la FAS, que encabeza Rogelio López, funcionario que nadie conoce, ni en ruedas de prensa, ante posibles actos de corrupción, que no lo dudo, aportan pruebas, el detalle es que en esa dependencia, desde su creación en el sexenio pasado, no ha servido para maldita la cosa, más que un gasto millonario para su operación.

¿Y saben que pasará con esa denuncia? Nada, en el trienio pasado los ex Regidores Rafael Delgadillo, Rodrigo Boers, interpusieron denuncias con elementos, en contra de funcionarios y del propio ex Alcalde Sergio Pablo Mariscal, y no pasó nada.

Yo interpuse una está en la Mesa 4 de la FAS, por lo de la empresa Fantasma “North Collect”, donde se embolsaron millones de pesos, y ahí está durmiendo el sueño de los justos, más ahora que llegó MORENA, están purificados todos, ahí están los casis del CEYTES, Puente Río Colorado, comprobado el desfalco, peculado, fraude fiscal, y siguen las investigaciones, más bien, le apuestan al olvido, porque altos funcionarios están embarrados ¿Qué no eran diferentes? ¿No mentir, no robar? se les cayó la narrativa..

Otra demanda, y va la última, lo confirmó el Comisionado del PT, Ramón Flores, es la que interpondrá el Diputado, Sebastián Orduño, contra la ex Alcaldesa, Sara Valle, por actos de corrupción, incluida la famosa “playa Incluyente” que la primera marea se llevó, junto con 8 millones de pesos, en el último mes de la pasada administración. Bueno, hasta la Alcaldesa, Karla Córdova, esta semana, pidió a la autoridad que actúen contra ella, ante tanta evidencia que encontró, ya tiene varias, y, Orduño, va por otra, insisten, es lo justo, mientras, Valle, agusto, disfrutando de la vida, junto a ex funcionarios corruptos, ya basta, ciudadanía, no solo de, Guaymas, de varios municipios, con pésimos servicios, e infraestructura, pero con ex funcionarios millonarios.

¿Y LA LIBERTAD EXPRESIÓN?

A propósito de demandas y libertad de expresión, hay una Fiscalía , Federal por cierto, para atención a Delitos contra la libertad de expresión, pero sus funcionarios, al parecer en lugar de dar cauce a defensa de comunicadores, están del lado de los funcionarios, que están sujetos, en cuanto a su función, a ser cuestionados, pero con la 4T esto se terminó.

Ya ven lo que paso esta semana con la periodista del portal Animal Político, Nayeli Roldan, como le contesto y se burlo de medios, otra vez, solo porque le pregunto sobre PEGASUS, el sistema de espionaje que usa la SEDENA y que si no se podrá presentar el General, Audomaro Rodríguez a rendir cuentas…la respuesta, insultos, para ella, que fue prudente, y para todos los medios que están en contra de “su” cuarta transformación.

Pues resulta que mañana lunes, en la Fiscalía, con sede, Hermosillo, habrá audiencia para 2 periodistas de, Obregón, quienes fueron demandados por el entonces Director de la Central Camionera, en el trienio pasado, Omar Serna, el único que ha puesto con números rojos, con perdidas esa central, y hoy se dice periodista, porque formó, creo un portal, que nadie ve o lee.

Pues resulta que, Serna, demando a par de periodistas, no hubo un debido proceso, fueron privados de la libertad injustamente, varios meses cárcel, par de agentes del MP, actuaron de manera tendenciosa, se les comprobó que actuaron mal, y en lugar de darlos de baja, los acomodaron en otras delegaciones, en otros municipios.

La Fiscalía ordenó una disculpa pública, misma que no se hizo debidamente, y mañana lunes, hay audiencia de los periodistas, su abogado, que no han dejado que queden así las cosas, y se ha estado maniobrando, para que, Serna, no se presente a declarar, está operando una ex funcionaria, que recibió recursos de la Central Camionera, y hoy funcionaria de la actual administración estatal, el uso faccioso del poder, la justicia selectiva, y es obvio que no funciona la separación de poderes.

En fin, veremos el día de hoy el proceder de los funcionarios federales; Pedro Nahúm Zárate y Ricardo Sánchez Pérez, en el caso de estos dos periodistas cajemenses, y qué futuro le depara al “periodista” Omar Serna.

NAVOJOA Y LA PODREDUMBRE

Donde sigue saliendo podredumbre, peor que las aguas negras, tuberías colapsadas, cruceros mal hechos, es del interior de palacio, millones de pesos perdidos, una nómina en donde ya han detectado, 130 “aviadores”, dicen que podrá llegar a 250, sobre giros presupuestales en todas las dependencias.

Queda claro, que ante el vacío de poder que había ante la enfermedad y muerte del ex Alcalde, Mario Martínez, varios ex funcionarios, y que todavía hay, aunque inicio limpia el Alcalde, Jorge Elías, hicieron de las suyas, y tienen metida a la administración en un hoyo financiero.

Algo tendrá que hacer el Alcalde, no puede quedar esto en “borrón y cuenta nueva” es evidente el desvío de recursos, desfalcos, y todavía con “aviadores” y el sindicato pidiendo mas basificaciones, una nomina obesa, el dinero se va a gastos de operación, mientras los servicios e infraestructura de, Navojoa, en pésimas condiciones ¿Qué hará Contraloría? ¿Interpondrán denuncias? ¿O no se dará cauce porque es gobierno MORENA? y así están las administraciones del sur…justicia selectiva, nada que afecte al proceso electoral 2024.

SEGALMEX

Pues que liberaron ordenes de aprehensión contra funcionarios de Segalmex, por el desfalco de ¡12 mil millones! de pesos, varias “Estafas Maestras” pero no va incluida en esas órdenes, la cabeza de la serpiente, el Echeverrista, Ignacio Ovalle, a quien protegieron mandándolo a una Sub Secretaria de Gobierno, en, Bucareli….otro caso de justicia selectiva.

Y a propósito de esta dependencia, y de llevar alimentos a los más necesitados, a bajos precios (y se roban el dinero, todavía) la Secretaría de Economía, insiste ante autoridades de EUA, en el marco T-MEC, que no hay problema en el decreto de Maíz Transgénico, que ya no podrá entrar a , México en el 2024, y viola el acuerdo, ya hay 7 controversias, interpuestas, de diferentes rubros.

Lo que no entienden estos genios de la 4T, que el maíz transgénico hace años se consume en, México, no es dañino para la salud, y lo más grave, delicado, es que de entrar ese decreto, habrá déficit, de 8 millones de toneladas o más e irá creciendo. Ya no hay maíz “puro”, orgánico, que alcance para alimentar, no solo a, México, al mundo, la población crece y la demanda de alimentos, entonces lo que se vendrá es una demanda para el sector agropecuario, que no se verá satisfecha, y por ende, por simple regla; oferta-demanda, los precios de insumos subirán, y quien pagará será la población ¿A como se irá el precio de la tortilla, canasta básica, y en sí alimentos? Por las nubes, más inflación y en año electoral.

QUE RUIN, BARTLETT

Estuvo, Manuel Bartlett, y la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde, con familiares de mineros que murieron en “Pasta de Conchos” Coahuila, y al cuestionarle un familiar, que algunas viudas no estaban presentes, porque fallecieron, su respuesta fue, en tono sarcástico, riéndose, al igual que quienes lo acompañaban “Pues ellas no vendrán”, este es el verdadero rostro de este oscuro personaje, nefasto, incrustado en la 4T

Por cierto, la hermana de la Secretaria del Trabajo, de nombre, Bertha Luján, se va a quedar con uno de los asientos Consejeros INE, se les está dando a la 4T eso de incrustar familias, algunas enteras, en posiciones gubernamentales, pero para ellos no es nepotismo, es transformación, Miguel Castañeda, otro identificado con MORENA, se quedará con otro asiento de los 4 vacantes.

Solo queda que la SCJN, tumbe el Plan B de AMLO, que es un retroceso, por lo pronto, buena señal, Tribunal, ordeno restituir en su puesto a, Edmundo Jacobo, Secretario Técnico del INE.

MC

Diputados MC, en compaña de pares de varias entidades del país, presentaron su agenda legislativa el pasado viernes en el Congreso, bien, solo en el caso de, Sonora, una pregunta ¿La aplanadora de MORENA y de Palacio, les aprobarán alguna iniciativa?

