¿Exageración?.. ¿Y la certeza al campo?..Virgo.. ¿50 mil pesos?

Para el Gobernador Alfonso Durazo es una exageración la alerta para que ciudadanos de EUA visten México, y que el caso de Sonora está focalizado, sí, pero en varios municipios, sobre todo Obregón, Empalme, Guaymas, Caborca y San Luis.

Esta respuesta la dio minutos previos a la Presentación del Plan Sonora, organizado por el prestigiado periódico El País, y de su viaje por Toronto, Washington, Cd de México, en el mismo sentido la transición a energías limpias, poniendo como ejemplo la planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco y el Litio, importante “tajo” que hay en Bacadehuachi, ya se formó una empresa, LitioMex, y se nacionalizó.

Esta Mina llevará, dicho por mineros, unos ¡10! años para que salga el primer gramo, a menos que le entre la iniciativa privada, pero tendría que tener certeza jurídica, cómo sería esa Alianza, por lo pronto no hay ninguna asignación presupuestal, federal, para una obra que costará algunos miles de millones de USD, así que Litio para proveer a la industria tardará unos años todavía, y no le tocará a AMLO ver terminadas ningunas de estas dos obras, ni a Durazo.

Y en cuanto a la planta fotovoltaica de Peñasco, esta va por etapas, la última es la de transmisión, que AMLO canceló en 2019, ahora andará en cerca de ¡2 mil millones USD! tender esa línea hacia ,Arizona, y por el Golfo del Mar de Cortez, y CFE no tiene dinero para eso, se necesita alianza público-privada ¿Le entrarán los empresarios? a lo mejor Daniel Chávez, el que donó, de corazón (ajá) cuál caballero de la Caridad , las 2 mil hectáreas del Parque Solar de Peñasco.

Pero volviendo al tema de la exageración, en materia de inseguridad que vivimos, fue obvio que no le gusta que le pregunten de eso, se le notó en la cara, le incomoda, pero es nuestra realidad, él está con sentar las bases del Plan Sonora, pero la inseguridad, los asesinatos, los feminicidios, desapariciones, le cambian la narrativa, misma que no quieren aceptar, los ciudadanos de varios municipios, sobre todo, Obregón, no viven en Paz, hasta ayer, ya 36 ejecuciones en el mes…y no detienen a nadie, y así no se puede

¿Y la certeza al Campo?

Que opinará el, Gobernador, Alfonso Durazo de la reunión que promovió el Sub Delegado de Bienestar, Bernabé Arana, quien su familia siembra cientos de Hectáreas, “alborotando” a la gente cual si estuviéramos en el siglo pasado, el aciago 1976, para que el gobierno les entregue más tierras, les hagan “justicia”.

De veras que no tienen llenadera, les acaban de regalar 30 mil hectáreas, incluidos Ranchos, a cuyos vendedores ya se los rentaron de nuevo, hicieron el negocio de su vida y todavía viene el Presidente y ya “picado” les ofreció otras 8 mil 500, que claro algún otro Ranchero o productor venderá, total las terminarán rentando o comprando de nuevo.

AMLO se siente “Tata Lázaro”, lo que no entiende es una cuestión muy arraigada de los Yaquis, se acostumbraron a la dádiva de los 3 niveles de gobierno, están peleados con el “pico, pala y tractor”, por eso rentan ¡22 mil hectáreas” y todavía les están haciendo un Acueducto y un Distrito de Riego, que quien sabe para cuando esté listo, y no alcanzará la disponibilidad de agua.

¿Cómo extraer agua de una presa, Oviachi, para Dos Distritos? No alcanzarán los riegos, lo que necesitan los Yaquis son potabilizadoras, no Acueducto, tierras, que en un futuro terminarán rentadas, como ya está sucediendo con parte de las 30 mil que les regalaron.

En fin, el Ejido y las Cooperativas, eso de que cientos de familias son dueños, es un modelo que ya fracasó, y que solo benefició a “líderes” como Arana y otros, en el siglo pasado con Echeverría, López Portillo, y que Salinas de Gortari cambió las reglas, leyes, y muchos que les fueron arrebatadas las tierras en 1976 las recuperaron, y hoy rentables, productivas.

No señor Bernabé Arana, quien promueve el socialismo, comunismo, como modelo de gobierno, pero vive como de “derecha”, y hoy quiere que se repitan escenarios como invasiones, repartos, eso no debe suceder, no hay tierra que repartir, hasta SEDATU dio cuenta de esto, productores, quienes producen, están en regla, mejor enfóquese a recuperar el dinero que se robaron de programas sociales, ex Tesorera 400 mil, y luego 23 mil pesos ¿Dónde quedó ese dinero?.

Virgo

Y no me refiero al signo zodiacal, sino a la Constructora del dirigente de CMIC, Jorge Aguirre, bien agarrado de un personaje ligado a Palacio, y le siguen asignando obras, por todos lados, a pesar de que sus cotizaciones, quedan arriba de otras, Carlos Zatarain de CECOP, el operador ¿Para qué licitar? ¿Y la Contraloría? ¿Y los agremiados CMIC? Nadie levanta la voz.

Pues le acaban de dar otra obra en Guaymas, 21 millones a pesar de quedar en el lugar 4, ¿Que pasó, Guillermo Noriega? ¿Otro gol? ¿Qué no eran diferentes?, por lo pronto, no cabe la menor duda que esta Constructora y la otra denominada, Del Cobre, de González, serán los “Riobo” de esta administración estatal, igual que José maría Riobó, esposo de la Ministra Plagiaria Yasmín Esquivel, el Constructor de AMLO, desde que era Jefe de Gobierno, puras asignaciones directas, tal cual sucede en este sexenio, con familiares del Presidente… y en Sonora

Camiones Eléctricos

Presentaron camiones eléctricos, uno en Hermosillo y otro en Obregón, me parece excelente, primero por utilizar energía limpia, y segundo, porque es un cochinero, un mugrero de camiones, los de UNE en la capital, y en todo los municipios, pésimo servicio a usuarios, y concesionarios, ricos, sin querer invertir, y todavía les regalan, camiones usados, reparados, pintados, como las 26 unidades entregadas en, Navojoa, una burla.

Señala el, Gobernador Alfonso Durazo que hay presupuesto, qué bien, pero ¿Quién manejara esto? ¿Los concesionarios de siempre? ¿Cuál será el modelo de negocio? Por lo pronto, buena decisión del Gobernador.

50 mil pesos…y el perdón

La Fiscalía para atender Delitos relacionados con la Libertad de Expresión y el Juez, otorgaron 50 mil pesos de compensación a par de periodistas de Obregón, y una carta de dispensa pública, de agentes del MP quienes actuaron con dolo, mal, y se pusieron de lado de quien demandó y logró meterlos en la cárcel, injustamente, me refiero al ex Director de la Central Camionera, Omar Serna.

¿50 mil pesos? ¿Disculpa pública?, vaya justicia, selectiva, y compensación, ridícula, para quienes estuvieron indebidamente procesados y privados de la libertad, y para quien hizo esto…impunidad.

