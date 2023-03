Primero los amigos, llevan ventaja... ¡Pánico! ¡Terror! Obregón

Comparta este artículo

Siempre se ha sabido de constructoras divinas en los gobiernos, pero lo sucedido el pasado martes en la conferencia del Gobernador Alfonso Durazo, donde admitió “se va la vida en licitaciones”, que no tienen dinero, que invita a “amigos, métele, invierte, ya llevas 10 puntos de ventaja”, y a los que no ganan proyecto ejecutivo se les pagará “ de eso me encargo yo”, esto es una flagrante violación a la Ley de Adquisiciones, en ninguna parte aparecen esas figuras que describió el Gobernador.

Esto me hizo recordar el sexenio de Guillermo Padrés, cuando el entonces Secretario de Gobierno admitió que las licitaciones eran engorrosas y habría que arrancar proyectos, que por cierto, presentaban empresarios y ellos se agandallaban, y hubo una constructora “divina” que construyó la obra del Acueducto Independencia.

Esta Constructora, Del Desierto, de Samuel Fraijo, encabezando a otras, “ganaron” a pesar de que ICA presentó la mejor propuesta, 1000 millones menos (lo que se robaron), ICA se inconformó, ASF admitió, y Felipe Calderón, les entregó Construcción CEFERESO Hermosillo y una carretera en el sur del país.

Pero volviendo a lo de Durazo, increíble, que de manera pública admitiera esto, una violación tácita de la Ley, aunque después la quiso matizar, que trabajos paralelos, proyectos llave, licitaciones, sí pero entre “amigos”, y remató con la clásica… “No somos iguales”, mientras, Alfonso González, de Construcciones del Cobre y Jorge Aguirre, dirigente de ¡CMIC! Constructora VIRGO, llevándose contratos lucrativos.

Y ahí vienen los libramientos, como el del Aeropuerto en la capital, ya veremos las, licitaciones, si habrá piso parejo o se los llevarán los “amigos”, y quienes pierdan, que les paguen el proyecto ¿Qué constructor se animará a dedicar horas de trabajo en estas condiciones?.

Llevas 10 puntos de ventaja, si le entras y le metes, y si no ganas, lo más probable, porque primero los amigos, yo me encargo que te paguen ¿Qué es esto? ningún Gobernador se había atrevido a decirlo, y ahí quedará el registro, el video.

Y no nomás en el Gobierno del Estado, en el sur, los Alcaldes de MORENA, bateándolas por todos lados, entregando obras a amigos empresas que cotizan más alto, aunque pierdan licitación; Guaymas, Empalme, Etchojoa y Huatabampo, rematados, y este último un “boato” de vida que se da , con familiares directos, se adueñaron del presupuesto y obras.

El Alcalde Javier Lamarque, en otro buen reportaje de TRIBUNA, incluso comprando maquinas Aquatech, OOMAPASC una de las dependencias donde más fluye la corrupción y opacidad, del año 2009, a 4 millones de pesos, cuando hay unidades nuevas con precio a la mitad ¡2 millones! el diferencial… para el vendedor ¿Cuántas más de estas? ¿Cuántas licitaciones amañadas? Y ahí viene la Alianza Público Privada del Alumbrado Público, el “negocio” del trienio.

¡Pánico! ¡Terror!

Qué escenas, grabadas en video, adentro de un Gimnasio y una Tienda departamental, en Ciudad Obregón, la gente, igual que en la calle, escuelas, de nueva cuenta “pecho a tierra” ante el rugir de la metralla…y muerte.

Brutal, demoledor, espeluznante, es como vive la población en ese municipio, el más violento, y como signó esta casa editorial en una de sus portadas ¡Los 1000 muertos de Lamarque!, lo que él obviamente no acepta, pero ahí están los datos, la investigación periodística y los números oficiales.

Al sábado pasado iban 46 ejecuciones en el mes y contando; 19 feminicidios en el año…y ninguno resuelto ¿Cuántos grupos delincuenciales hay? ¿Cuánta gente se dedica a esto? cientos, matan a unos, y como la Alfalfa, sigue brotando, y la ciudad llena de elementos de la, Guardia Nacional, SEDENA, PESP, municipales, que solo reaccionan, no hay trabajo preventivo, inteligencia( colusión y miedo).

Y lo más grave, pues, las víctimas colaterales que las ha habido y seguirán, lamentablemente, y una población, sectores, incluido el escolar, a vivir en la constante zozobra e incertidumbre.

Y la semana pasada el Gobernador, la Secretaria de ¿Seguridad? Dolores del Río, con motivo del 8M, declarando Palacio como zona SALVA, para ellas, pues claro, está rodeado de guardias, por todos lados, incluso de, México, la guardia personal de, Durazo ¿Cómo no va ser una zona segura?, al igual que el Centro Espejo, el Bunker, donde están las oficinas de, Del Río.

Y el pueblo, la sociedad, sectores ¿Cuándo se van a sentir a SALVA? Pero ahí síganle con sus Mesas, Jornadas, y reuniones diarias, el tema les incomoda, pero la realidad los rebasa

¿Qué pasó Fiscal?

Como ya es conocimiento público, un joven, hijo de una funcionaria, adscrita a defensoría de oficio, fue el que les destrozó la vida a una familia, en, Hermosillo, al arrollarlos, la madre perdió un ojo, uno de los niños con graves lesiones en la cabeza, que dejarán secuelas, y a otro en las piernas.

Aquí el punto, es que ya encontrado el automóvil, todavía pasaron días para dar información, cuando es clave las primeras 48 a 72 horas, y esto dio margen para que los Padres de este joven, irresponsable, que quien sabe en qué condiciones iba, atropellara a la familia, y cobardemente huyó, lo mandaran a EUA, y allá está escondido.

Aquí la obligación de la Fiscal, Claudia Indira Contreras es forzar a estos padres a que entreguen al hijo, su ubicación, aunado a que la unidad está a nombre de la madre, tiene responsabilidad, y tendrá que asumir el costo.

Por otro lado, en Obregón, el Delegado, Roberto Tapia y una Agente del MP, Martha López, está enterada de fraudes como AMPRESON, Toyota y ahora de una “financiera” para adquirir automóviles, quienes han timado a gente, recibieron mensualidades, y no les entregan los automóviles y ambos funcionarios, molestos…pero con la gente que ha sido engañada.

¿Qué pasa aquí Fiscal? Hubo una reunión de estos funcionarios, con los defraudados, a punto de salirse de control las cosas, mañana , martes, volverán a las oficinas de la FGJE de la Jalisco, y a ver con que les salen los funcionarios y la reacción de la gente.

Hay que reconocer también, que Obregón, se está prestando para que lleguen vivales, y las personas, creyendo lo que ofrecen, les creen y arriesgan su dinero, patrimonio “la ambición, rompe el saco” y es cierto esto.

Hace unas semanas, el empresario y Regidor Rodrigo Bours, denunció fraude ya de nivel, a gente de recursos de Sinaloa y Sonora, por un monto de 50 millones de USD, esto hecho por ladrones de “cuello blanco” quienes ofrecen tasas de interés a inversiones, fuera de mercado, y por ambición, caen, y ahora se aguantan, porque vergüenza les ha de dar denunciar, a Hermosillo, ya llegaron, hay gente que ha caído…me consta.

¿Censo? ¿Para sacar dinero?

El Gobernador Alfonso Durazo publicó una circular, 559, ordenando que SAGARPHA haga un censo para que ganaderos paguen 50 pesos por , vaca, o animal que tengan, a partir de, abril, y si no se dejan, serán multados y se les negarán guías paras traslado y venta.

Vaya forma de sacar dinero, se nota que no traen, pero esto será un duro golpe, que afectará a los más pequeños, entre el 80 y 90 %, que solo tienen, 10, 15 o 20 vacas, algunos caballos, para sobrevivir, para ir llevándola, olvídense de pie de cría, y que puedan adquirir un Toro, de 50 mil pesos.

¿Cómo hacer un censo? Imposible, no tienen personal, lo que harán es basarse en los “aretes”, pero muchos ganaderos, los dan de baja, de acuerdo a la compra-venta, los más pequeños, no lo hacen, cuesta el trámite, y ahora les salen con esto, ya de por si las guías cuestan, 300, 400 pesos, el traslado etc... esto no es forma de apoyar a la producción ¿Cuál será la reacción de la UGRS? La posición del dirigente, Juan Ochoa, que más bien parece Sub Secretario, que defensor del gremio.

¿Qué sigue? censo a productores agrícolas, y cobrarles por caja que vendan o exporten? ¿A productores Camarón de Granja, por cada caja que vendan mercado nacional o exporten? A sacar dinero al sector primario ¿De eso se trata? ¿A quienes producen, generan empleos, divisas y dan de comer? vaya con esta transformación, en este, Sonora profundo, tierra de oportunidades

Preocupantes

Las declaraciones del dirigente de AOASS, Álvaro Bours, ante la caída de precios de; Maíz, Trigo, lo que marca la Bolsa de, Chicago, basado en la producción de allá, que son grandes extensiones, no aquí en, Sonora y Sinaloa, como par de ejemplos.

El detalle es que, antes al productor, el diferencial, lo ponía el Gobierno, pero con la llegada de la 4T, de AMLO al poder, se acabó todo, y aparte se cerraron ventanillas de apoyo, para todo el sector agropecuario, y es más, se les deben dinero de ciclos anteriores, todo el recurso se fue, y se va, para programas clientelares y obras faraónicas del Presidente, que el sector primario se friegue y que haya más pobres.

Y como bien dice, Álvaro, al no recuperar la inversión, en lo sembrado, eso repercutirá en el bolsillo de productores, sector privado y social, que va a generar problemas sociales, en el Yaqui y Mayo, y poco le importará al gobierno de la “transformación”.

Guaymas…tiradero de dinero

De acuerdo a datos dados por el gobierno municipal de, Guaymas, vía solicitud transparencia, a la joven, artista porno, de la plataforma Only Fans, Karely Ruiz, embajadora e imagen del Puerto y de un gobierno, en el pasado carnaval, se le pagaron, 850 mil pesos, por darse una vuelta en un carro alegórico ( y pasadita de peso, por cierto).

74 mil pesos por la renta de 2 suburbans, 4 boletos de avión, Hermosillo-Monterrey, más 3 cuartos de Hotel, nada mal le fue; La Banda Limón y Grupo Pesado ¡4 millones! cada uno ¿Eso valen? ¿O inflaron factura para la mochada? Lo más probable.

El escenario y equipo, ¡2 millones! pues vaya que le encajaron la uña al Carnaval la administración que preside, Karla Córdova ¿Nomas imagínense en las obras? Mientras, varias colonias, con ríos de aguas negras, sin alumbrado, baches, etc.… ¿Y la Contraloría? Bien gracias, no son autónomas, como la Estatal, que encabeza, Guillermo Noriega, y la FAS, Rogelio López, un par de auténticos “floreros”.

Litio Mx

Pues con la novedad que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), las oficinas de la empresa, LitioMx están en, Avenida Insurgentes, sur, número 890, Colonia del Valle, Delegación, Benito Juárez, ahí supuestamente despacha, Pablo Taddei, el director designado por AMLO.

¿Pues no que en, Sonora, estarían radicadas las oficinas? Y con otra, con esto, cuando esta empresa extraiga, Litio, dentro de 8 o 10 años, del Tajo que hay en, Bacadehuachi, van a tributar, pagar impuestos pues, en la ciudad de México, no en Sonora…otra burla y engaño, que no le tocará a esta administración estatal, ni a la federal que termina año que entra, bueno, ni presupuesto le tienen asignado a la Mina… ¿Cuál fábrica de baterías?

Balconeada

Vaya balconeada que da revista PROCESO, y no nos equivocamos, el ganador detrás de la Planta Fotovoltaica en, Puerto Peñasco, y que tanto presume el Gobernador, aquí y en el extranjero, es el empresario, Daniel Chávez, quien “donó” cual Dama de la caridad, las 2 mil hectáreas donde se construye la Planta.

Este multimillonario empresario, de la rama turística, tiene en su nómina en, Texas, en una de sus empresas, a, José Ramón López Beltrán, el hijo del Presidente, el del escándalo de la casa Gris, para dar cuenta del conflicto de intereses, y la plusvalía que tendrán todos los terrenos aledaños a la planta, que son de, Chávez.

Está involucrado también, de acuerdo al reportaje e investigación, el empresario, Alfonso Romo, a quienes en reuniones les ha pedido el, Gobernador, Alfonso Durazo, que inviertan en naves industriales en, Sonora, ya veremos si lo hacen.

Banco Bienestar

No esta incluido, o lo sacaron de la lista al, Banco del Bienestar, para que se puedan hacer transferencias de EUA, a, México, ya detectaron que es un , lavadero de dinero, y se enojan aquí, ante posición de representantes y Senadores republicanos, del empoderamiento de Cárteles mexicanos, y de un gobierno permisivo.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58