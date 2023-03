Caborca…Otra barbarie... Puente de terror, el rancho ardiendo

Comparta este artículo

Otra vez, Caborca, en el ojo del Huracán, siendo nota nacional ahora por otro ataque armado que dejó varias víctimas entre grupos delincuenciales, pero también, lo que hemos comentado y duele, como sucede en el sur de la entidad, las víctimas colaterales, 2, uno de ellos corría para salvar y proteger a sus hijos, otro, Emilio, confundieron su automóvil, hoy la delincuencia ha roto códigos, pactos, dejan de nuevo a familias consternadas y otro municipio donde no llega la paz y tranquilidad.

Y lo peor, es que un reportero, cual corresponsal de guerra, arriesgando su vida, con cámara en mano dio seguimiento a las balaceras, fue él quien subió a su auto a un sicario herido, quien le dijo, no me lleves con la Policía, me van a matar, no atendió su llamado y lo entregó.

Y pues tenía razón el delincuente, los policías ¡lo soltaron! (lo entregaron, lo pusieron) y a las horas apareció su cadáver enseguida de campos deportivos, con mensaje en su inerte cuerpo para dar cuenta quienes mandan, quien da órdenes y no precisamente el muy cuestionado y controversial Alcalde, Abraham “Cubano” Mier; quién, previo a esos sucesos quiso poner el nombre a una calle de un cantante, proclive, en sus letras, a la apología del delito, hubo reacción de la sociedad en redes sociales y tuvo que sacar de Sesión de Cabildo el tema.

Y lamentable la reacción de las policías de los 3 niveles de gobierno siempre llegan a tarde al lugar de los hechos ¿Deliberadamente? ¿Colusión? ¿Miedo? lo que ustedes juzguen.

Y luego, también como siempre, ante la magnitud de los hechos, el Delegado de la FGR, Francisco Méndez y la Fiscal Claudia Indira Contreras salieron a declarar; que “contuvieron” hubo “disuasión”, que decomisaron armas, automóviles etc.… pero no agarraron, como en Obregón…. a nadie, y al que entregaron a la policía municipal, lo soltaron, lo “pusieron”…y lo mataron, grupo delincuente opositor, así las cosas.

Y la reacción del Alcalde, pues muuuy consternado ¿Quién sabe donde andaba? subió comunicado, cancelando fiestas anuales del 6 de Abril en Caborca, en solidaridad con las familias de las víctimas colaterales y reconociendo el primer Edil de MORENA que no hay paz en su municipio, impotencia, y no capacidad de dar tranquilidad a los ciudadanos; para que tomen nota Javier Lamarque, Karla Córdova y Dolores del Río, con sus Mesitas y Jornadas inservibles y sin resultados.

Entonces, si el Alcalde cede ante el empoderamiento del crimen ¿Qué sigue para la población y sectores?, y nomás en Caborca, en Nogales se encontraron 6 cuerpos, hubo en la capital también ejecuciones, a pesar del bajo índice; en Guaymas, más cuerpos encontrados, por Colectivos, y lo que nunca nos hemos equivocado, dos policías municipales detenidos por estar involucrados muerte de un Químico, el “crimen uniformado” pues, decenas de muertos, Obregón, en fin, un puente de descanso, de terror, y el Rancho sigue ardiendo

¿Y la Planta de Agua Residuales?

Y no nomás la inseguridad, al parecer el Alcalde de Caborca está frenando una inversión de 450 millones de pesos de una Planta de Aguas Residuales para beneficio del municipio en el Ejido Caborca, la cual haría una Mina asentada en la región, que ya obtuvo permisos y tramitología correspondiente.

La inversión la harían ellos, ¡sin costo! para el municipio, pero al parecer el “Cubano”, de acuerdo a Ejido Caborca, tiene compromiso con el Alcalde de Agua Prieta ¿Estará enterado el Gobernador? ¿Cómo frenar una obra tan importante por otro tipo de intereses económicos y políticos? habrase visto

Sky Bridge

El pasado lunes el Gobernador, Alfonso Durazo, puso la primera piedra de lo que será conjunto de naves de Sky Bridge, empresa con inversionistas, México-USA dedicados a la industria aeroespacial, que le meterán 274 millones de pesos, que generarán cientos de empleos, directos e indirectos.

Las naves se construirán en terrenos adquiridos enseguida del Aeropuerto, una gestión y compra que hay que reconocer, la hicieron durante meses de negociaciones con el ex Secretario de Economía, Jorge Vidal y el entonces dirigente de COPRECO, Enrique Ruiz, es lo de menos, el caso es que esto ya se cristalizó y que sea para bien de Cajeme, que le urgen inversiones…y PAZ.

Ante esta inversión, pues se tiene que invertir en el Centro de carga y ampliación de la pista, lo que me viene a mi mente, el estudio que mandó hacer el ex Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, para tal efecto, que resultó un engaño, una empresa fantasma, como otras que creó para OOMAPASC, y se robaron ¡5 millones! de pesos, y uno de los involucrados, trabaja en la administración de, Javier Lamarque ¿No mentir, robar y que eran diferentes?

El hubiera no existe, pero también vale la pena recordar, que las instalaciones construidas pegadas al Aeropuerto serían el Tercer Recinto Fiscalizado en el país, trámite hecho durante el sexenio de Eduardo Bours, ya autorizado, que no le dio seguimiento Guillermo Padrés y este se fue a Querétaro, hoy una entidad con un gran desarrollo.

La salida sur de, Obregón, debería ser un gran polo de desarrollo de industrias, habitacional, Aeropuerto con gran movilidad de pasajeros y carga…pero la política, sus intereses frenaron esto, hoy después de años, se retoma.

¡Ah Doña Margarita!

A quien agarraron fuera de base fue a la secretaria de Economía, Margarita Vélez de la Rocha, al terminar el evento de Sky Bridge, al preguntarle una reportera sobre el desastre de administración que dejó su esposo, exAlcalde Sergio Pablo mariscal.

Y su, respuesta, literal; “Y también todo el Estado, Rosario Borbón en Navojoa, Célida en Hermosillo”, o sea la traicionó el subconsciente y se llevó a su compañera de gabinete, Comisionada o Secretaria de Turismo, Célida López, y un reconocimiento, al desastre de corrupción, opacidad, de la pasada administración….y que sigue, lamentablemente, y peor en inseguridad, rebasará los números de, Mariscal.

Lamentable

El sarcasmo, utilizado en su cuenta de twitter, del Delegado del Bienestar, Jorge Taddei, contra la Presidenta de la SCJN, Norma Piña, y en su calidad de mujer, esto es violencia de género y política, ¿Dónde están las feministas de MORENA?.

