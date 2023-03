Durazo y da un giro caso.. ¡Rancho ardiendo!.. ¿Temporada alta?

Comparta este artículo

El pasado viernes por la mañana, ante protesta de familiares de víctimas atropelladas por el joven David Nathan, quien huyó irresponsablemente del lugar, el caso dio un giro, cuando el propio Gobernador, Alfonso Durazo, salió del Palacio, los atendió, ofreció ayuda médica y lo necesario, y dejó entrever, respetando la autonomía de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, su desacuerdo con las indagatorias y dijo que hablaría con ella en Mesa de Seguridad, que tendría en unos minutos.

Y vaya que hubo reacción de ella, FGES y agentes de la AMIC, porque en el transcurso de la mañana fue cesada la mamá, funcionaria de la defensoría de oficio, quien no quiso aportar datos del paradero de su hijo, quien presumiblemente está en EUA, ni su Papá quiso cooperar, y más tarde les fueron liberadas ordenes de aprehensión por encubrimiento; hoy ambos están detenidos.

Que difícil situación, que encrucijada, cualquier Padre de familia hace cualquier cosa por sus hijos, difícil juzgar, se entiende, aquí es cuestión de; principios, valores, educación, varios factores que se conjugan en la decisión que tomaron, nomás imagínense el cuadro, cuando el joven llegó a su casa y les dijo a sus padres lo que había hecho.

Hoy, a una familia, la accidentada, destrozada, le cambió la vida porque habrá secuelas del duro atropellamiento, ahí está el video, de milagro no murieron; y por otro lado, unos Padres, asumiendo consecuencias, deciden asumir responsabilidad por lo hecho por su hijo, y hoy están en la cárcel ¿Cuánto tiempo? Hasta que se haga efectiva la "Ficha Roja", y el joven sea detenido…o se entregue.

Esta es otra encrucijada, David Nathan sabe que sus Padres están detenidos y serán enjuiciados, encarcelados por algo que hizo él ¿Qué decisión tomará? ¿Con que conciencia estará viviendo en estas condiciones y por cuánto tiempo?

Ahora, que pasó en cuanto a la actuación de la FGES en el inter del accidente, 5 de marzo, hasta el viernes pasado que reaccionó el propio Gobernador ubicaron el carro y dejaron pasar los días ¿Por qué? ¿Encubrimiento?, y se vino la presión social en redes, la presión de familiares y actuaron, pero tarde.

En fin, repito, difícil situación, que cada quien juzgue, y que sirva de lección para Padres de familia y también para jóvenes, que por influjo de bebidas u otras cosas manejan automóvil y sucede este tipo de desgracia, que ha dejado marcadas a dos familias, una luchando por tener en el futuro una mejor clase de vida, de acuerdo a secuelas y terapias, y otra en la cárcel, que ha quedado marcada por salvar a su hijo, difícil juzgar, y un responsable, ante la gran disyuntiva…seguir escondido a salto de mata en EUA, o entregarse y pagar las consecuencias de sus actos.

¡Rancho ardiendo!

En Caborca, levantan a 4 personas y terminan muertas en un pozo; en Peñasco matan a otro ex policía que fue Comandante o Comisario, en Vícam y Pótam, balaceras, muertos, desparecidos, como ya sabemos es una zona donde hay "Huachicoleo", el Poliducto está "picado2, por eso se llevan gasolinas del Puerto a Obregón y Hermosillo, en Pipas, no actúa la autoridad…! ¡El colmo!

En SLRC, una anciana muere, otra de las muchas víctimas colaterales, en medio de fuego cruzado entre grupos delincuenciales; en Obregón ya 59 ejecuciones, más las que sigan contando rumbo a 60 o más al término de este mes.

¿Y la reacción del Alcalde, Javier Lamarque? de enojo, frustración, contra policías “rebeldes” según él, solo porque quieren tener un mejor equipo, prestaciones etc.… están en desventaja ante al crimen organizado, muy bien apertrechado, por eso llegan tarde a las escenas del crimen, ya lo hemos comentado…miedo o colusión, y sale Lamarque con su frase, oigan “Soy el mando superior” cual si fuera General o Comandante de Fuerzas armadas, y mientras, plomo y muerte en Obregón.

El alcalde de Caborca, Abraham 'Cubano' Mier, pues que se nos va a ¡Phoenix! Arizona, a promocionar al municipio, que hay paz, tranquilidad….y por otro lado, cancela fiestas del 5 de Abril, la presión social le hace cancelar la idea de ponerle nombre a una calle, de un amigo, cantante, que en sus letras hace apología del delito, narcocorridos.

Y todavía de una manera cobarde, pusilánime, señalo a una de las víctimas colaterales que cayó abatida hace unos días, Emilio, un joven profesionista, conocido, como que andaba en malos pasos, una acusación sin pruebas, un acto de cobardía del “Cubano” que lastima a una familia y una sociedad caborquense, que no se la acaba con tanta inseguridad, y el Alcalde, pues tranquilo, este sí, protegido, y sabedores en Caborca el tipo de relaciones que tiene.

Y mientras, el plomo, muerte, desapariciones por varios municipios de la entidad, la Secretaria, Dolores del Río se hace presente en Obregón, el municipio con más índices de crímenes dolosos, feminicidios, en el ITSON, en un evento por la ¡PAZ!, la que no hay, por sus inútiles programas y jornadas, mesas, programas de proximidad, que no han servido para nada, y lamentablemente el Gobernador, Alfonso Durazo, no toma la decisión que miles de sonorenses están esperando.

Trigo…en manos de AMLO

Esta semana se celebró el Día del Agricultor, en el Valle del Yaqui, y como siempre presencia del gremio, incluso familiares del DR. Norman Borluag, Premio Nobel, por sus aportaciones en variedades de Trigo, un cereal que nunca falta en mesas de todo el mundo.

Pues resulta que se dejó venir el titular de SADER, Víctor Villalobos, y se aprovechó su visita en reunión en oficinas que no ocupa, que solo visita de vez en cuando, a pesar de que la Secretaría se descentralizó a Ciudad Obregón.

Bueno, el motivo del encuentro es que dirigentes; Álvaro Boers, Mario Pablos, Luis Antonio Cruz, entre otros, y productores, le externaron la preocupación, como cada año, de la caída de precios de Trigo y Maíz, cuyos precios los marca la Bolsa de Chicago, pero México no puede competir contra eso y las extensiones de siembra, y apoyos, que aquí se perdieron con esta administración federal, se cerraron las ventanillas.

Ese problema siempre lo ha habido, pero el gobierno, a través de PROCAMPO y diferentes programas, ponía el diferencial, y repito, esto se acabó, de hecho, les deben apoyos de ciclos anteriores. Pues el viernes se dio encuentro con funcionarios de SADER, pláticas, y la propuesta de los productores, ahí viene ya la cosecha del Trigo, es que el precio, sin restricciones, quede entre 7900 y 800 mil pesos por tonelada.

La respuesta que recibieron, es que llevarían la propuesta a México, para ver cómo y la mecánica…pero, a ver que dice el inquilino de Palacio Nacional, AMLO, quien es el que finalmente va a decidir, y ya lo conocemos como se las gasta, y reitero, se deben apoyos de ciclos anteriores.

Ojalá, en la cita que solicitará Villalobos con el Presidente, entienda la situación, y actué y apoye en consecuencia, de lo contrario, y lo dijo el dirigente de AOASS, problemas sociales, económicos, porque con los precios que tiene el Trigo hoy, van a "tablear" de acuerdo al rendimiento, perder, no recuperaran inversiones, y esto tendrá un efecto de domino en la economía.

Saldrán afectados, sectores, población, dada la vocación Triguera del Valle del Yaqui, reitero, espero que sean apoyados, de lo contrario; no habrá pago de esto, ni de aquello, créditos, avíos, la clásica "te debo, no tengo", falta de empleo en el Yaqui, Mayo, la región más marginada….y más locales vacíos, de por sí, en fin, la semana que entra, productores, sectores, familias, sabrán que les depara en sus economías, de acuerdo a la decisión que tome AMLO.

SEGALMEX

NO hay apoyo a productores, pero que tal el robadero en SEGALMEX (la Conasupo de antes) ¡15 mil millones de pesos! que hacen ver ridícula la Estafa Maestra, que tuvo en la cárcel a Rosario Robles.

Leche, azúcar, carne, simulación de operaciones Etc.… bueno hasta ¡garrafones! Facturaron a través de empresas fantasmas, productos que no se entregaron, y el Presidente saliendo en defensa del Echeverrista, Ignacio Ovalle, que es una persona buena y que los que fraudearon fueron "priístas mañosos" ¿Y que estaban haciendo ahí?

Pues se liberaron ordenes de aprehensión, 22, pero al que fuera Director administrativo, René Gavira, un juez federal le otorgo Amparo ¿Qué privilegios goza? Pues que fue puesto en el cargo por la entonces jefa del SAT, Raquel Buenrostro, hoy Secretaria de Economía…tráfico de influencia, impunidad, justicia selectiva, y jueces corruptos, un problema en la judicatura.

Y para Ignacio Ovalle, nada, AMLO le dio refugio, a esta persona buena, que fue engañada, en una oficina en Bucareli, como Sub Secretario en Gobernación, sin problemas y en total impunidad.

Se cae narrativa, duro golpe.

La separación del cargo y proceso para 6 ex funcionarios del CECYTES, y la renuncia de la Directora, Gracia Anduro, confirmada por el florero ¡perdón! Secretario de la Contraloría, en la misma conferencia de los martes, hecha para abajo la narrativa de ¡no mentir, robar y que no somos iguales!

Un duro golpe, que le pega en el epicentro de su mensaje al propio Gobernador, Alfonso Durazo, este caso del “Librogate” denunciado por Jorge Morales, y negado por los funcionarios aludidos, incluso el titular de la SEC, Aarón Grajeda, que dudo que no haya sabido como jefe de sector, significó un peculado, desvío millonario, al comprar libros a precios inflados ¿Cómo estará la obra pública? Ufff…

Yo me pregunto ¿Nomás separación del cargo? ¿Y la reparación del daño patrimonial? ¿No se van a liberar ordenes de aprehensión, ¿Qué hará el otro florero “perdón” titular de la FAS, Rogelio López? ¡Ya basta! que no son iguales, y están saliendo peores, este caso por una investigación periodística, no por trabajo de la Contraloría.

Y esta el caso del Puente Río Colorado, que “salpica” a la Secretaría de Hacienda, un empleado, bueno hoy ex, porque lo corrieron, denuncio boletos apócrifos, millones de pesos en desvíos, peculado, fraude fiscal…y ¡nada! exhibe las pruebas, cajas de cartón llenas de boletos ¡ y lo corren!, y para quien preside el Fideicomiso, Carlos Garibaldi, y quienes se coludieron, ningún apercibimiento, investigación, absolutamente nada ¿O sí, Guillermo Noriega?.

Por cierto, hay un tal Ortiz, que no se sabe a qué se dedica, socio de hermano de un Morenista de peso, que anda presumiendo compra de autos de lujo y yate de ¡1.4 millones de USD! Y anda hablando de más, póngale un zipper, o a ver que hacen, porque si siguen aflorando casos, el de no somos iguales va que vuela para convertirse en una frase hueca, de burla, mientras el Gobernador, Alfonso Durazo, con su Plan Sonora, tratando de proyectar la entidad, y sus muchachos, haciendo de las suyas.

¿Temporada Alta?

Ante la balconeada que le dieron a la Alcaldesa, Karla Córdova, del gasto millonario con motivo del pasado Carnaval, y ante tantos problemas de aguas negras, baches, pésimos servicios, convocó a rueda de prensa para justificar que lo que hizo fue por el "pueblo2 y que si salieron cara las cosas es que es “temporada alta”, concepto que se usa para cuando hay vacaciones, no para gastos superfluos, inflados, Alcaidesa.

Hace unos meses, comenté en este espacio que en oficina adjunta a la Casa de Piedra opera su marido, Gándara, no sabía que su hermano, como lo comentó en un despacho, el periodista y amigo, Gerardo Ponce De León, al igual que los gastos, un trabajo del también periodista, Hiram Rodríguez, y un buen desglose e investigación que hace también esta casa editorial, TRIBUNA, una portada, lapidaria como siempre, que exhibe los excesos de una administración fallida…y corrupta.

Como bien dice Gerardo, en precitada oficina, ahí se "palomea" todo y se hacen las negociaciones ($$) en cuanto a proveeduría y obra municipal, así quien para cuando remodelen el Estadio “Abelardo Rodríguez” cerca les quedará la barda de tantos "Homeruns" ...al tiempo ¿Y la Contraloría? Bien gracias, por eso se ríen; Sergio pablo Mariscal, Rosario Quintero y Sara Valle.

UNISON…y la visita de, Padrés.

Vaya que no deja uno de sorprenderse, una maestra, sin consultar en Rectoría, invitó al exgobernador, Guillermo Padrés, a una charla a estudiantes de la carrera de Comunicación, que por la edad de los chavos, de acuerdo a foto, estaban chicos y no supieron lo que fue de una de las administraciones más controvertidas, corruptas, que hicieron que estuviera en la cárcel, y forjó una comalida de nuevos millonarios…y señoras.

NO comparto la invitación que le hicieron, y menos si habló de buenas prácticas y buen ejercicio de gobierno, una burla, esto, obvio para los jóvenes el tener a un ex Gobernador en el salón, pues se fueron en el viaje, esto no puede volver a repetirse Rectora, Rita Plancarte.

Manlio

Reaparece en escena, tras bambalinas, Manlio Fabio Beltrones, opera para Alejandro Moreno, que se afianza, al igual que el oriundo de Villa Juárez, que se verá en las elecciones del 2024, en el listado de candidaturas y pluris, "cambio", para que todo siga igual, aunque miles de priistas o disidencias no estén de acuerdo, no importa, las negociaciones cupulares esas son las que valen para ellos, por lo pronto, Manlio colocó un alfil en el Senado, Manuel Añorve, como Coordinador de hoy dividida bancada, la vinculación con la sociedad, esa que espere.

