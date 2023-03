70 y más, la barbarie Obregón... se roban otros 600 mil de escuela

Comparta este artículo

Qué semana, mes, trienio de Javier Lamarque en cuanto a crímenes dolosos, dos dígitos cada mes, este ya rebasó los ¡70!, y lo grave es que llegamos a actos de verdadera barbarie, esparciendo miembros de cuerpos por calles, más feminicidios, otros 2 esta semana, aunque las victimicen o salgan con que se lo merecían todos, hay víctimas colaterales y una sociedad, población, sectores, viviendo en la zozobra e incertidumbre.

No dan la cara la secretaria de Seguridad, Dolores del Río, ni el recién estrenado vocero, Juan González, y no sé que hacen todas las mañanas en las Mesas de Seguridad que preside el gobernador Alfonso Durazo, ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Hablarán de estrategias? sólo ellos saben, lo único que sabemos los ciudadanos es que no hay resultados y el tejido social se descompone día con día en municipios de Sonora y el país, regiones controladas por cárteles.

Recién acaba de estar en Arizona el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas estuvo incluso en la Garita de Mariposa y no creo que haya sido de cortesía, hay un problema en ambas fronteras, el tráfico de drogas, corrupción por el lado mexicano, esa la encabezan la Guardia Nacional y la SEDENA, a quienes AMLO les entregó las Aduanas.

Acaba de salir a relucir en una investigación que, en la Aduana de SLRC, el administrador, Teniente Coronel José Butrón, es omiso o encabeza la red de operaciones irregulares junto con personal de Comercio Exterior, no hay decomisos, nada, pero sí una, incluso extorsión a ciudadanos, a quienes ni les respetan el monto de franquicia que les permiten pasar, a todos les piden “moches”.

Sí, en la Caseta el Puente Río Colorado estaban robando con boletos apócrifos, documentado, y resulta que terminaron corriendo al empleado que denunció ¿Qué se puede esperar en aduanas en manos de militares?.

En fin, lamentable lo que sucede en Cajeme, Guaymas, Caborca, SLRC, municipios controlados por la delincuencia y curiosamente, gobernados por MORENA, y los 3 niveles de gobiernos replegados a la política de AMLO de “abrazos , no balazos”, plomo y muerte van ganando esta batalla.

¿Tu escuela? Otros 600 mil.

Hace unas semanas comentamos sobre el programa “Tu Escuela”, programa federal por el cual se le entrega el recurso a Padres de Familia, quienes supuestamente se asocian para reparar o construir aulas, el dinero se entrega a través de la Delegación de Bienestar, que encabeza Bernabé Arana y que se habían dado desviaciones, 400 mil un caso, 21 mil en otro y admitido por él, por parte de una “tesorera”.

Pues resulta que ya brincó otra escuela, la Técnica 2, Padres de Familia, quienes ignoran esto, reclamaron un recurso, ¡600 mil! que estaba destinado para reparaciones de aulas y anda vete, se esfumaron, y Maestros, Directora, funcionario de la SEC que llegó de la capital, sin saber qué hacer, aguantando reclamos, justos, airados de Padres de alumnos, ante las condiciones de la Escuela.

Aquí el problema, es la política de AMLO, de entregar dinero directo a la gente, porque los intermediarios son “corruptos, conservadores, etc.”, y vean lo que está pasando, una total opacidad, corrupción, no hay rendición de cuentas, y se están robando el dinero.

¿La solución? pues en manos del secretario de Educación, Aarón Grajeda, el súper Delegado, Jorge Taddei, sub Delegado, Bernabé Arana, el contralor, Guillermo Noriega, y si esto está pasando reiteradamente en Obregón, como estarán en otros municipios, en esta red de corrupción y complicidad de funcionarios y Padres de familia.

Aeropuerto…no dejan

Pues al igual que en Cancún, operadores de taxis, obviamente afiliados a la CTM, quienes no dejan operar a aplicaciones como UBER, DIDI, etc.…lo mismo está pasando en Obregón, los pasajeros, quienes utilizan esas unidades, más cómodas , a mejor precio, tienen que caminar desde la carretera hasta la terminal del Aeropuerto…increíble.

De por sí, el Aeropuerto de Obregón, con pocos vuelos, líneas que llegan y se van a los pocos meses, por no ser rentable, vuelos caros, la gente viaja a Hermosillo, se van en unidades de aplicación, y del Aeropuerto “Ignacio Pesqueira” toman vuelo, les sale más barato, con todo y viaje terrestre a la capital, de no creerse, pero pues ahí está el sindicalismo “charro” de la CTM, no se modernizan y quieren obligar al usuario a usar sus unidades, algunas sin aire acondicionado…no da una Obregón

“Pobreza, una virtud”

Los libros de texto, educación básica, para el ciclo 2023-2024, para primero de primaria, les meterán en la cabeza que la pobreza es una virtud, en pocas palabras, que sean unos mediocres, sin aspiraciones.

Al igual que realicen ¡los niños! asambleas, consultas populares, en pocas palabras, libros ideológicos, ensalzando la “transformación” al presidente, el cambio ideológico en la mente de los niños.

El diseñador es, Max Arriaga, Sub Secretario de Educación Básica, quien trabajó para los Gobiernos de, Chávez y Maduro, el mismo que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, dijo que eran unas incultas y que debían de leer…y ninguna feminista de MORENA , le reclamó, y también señaló que la educación privada, debe terminar ¿Qué les pasa?

Tiempos difíciles que se vienen, a tomar nota Padres de Familia quienes tienen hijos en escuelas privadas, lo que quiere hacer este gobierno, que se dice de transformación, en las mentes de los niños.

¿F Valenzuela?

Pues ya le cambiaron el nombre al “Estadio Sonora” sede donde juegan los Naranjeros, ahora se llamará, Fernando Valenzuela, pero no se a quien se le ocurrió, hecho ya esta, las letras dicen ¡F Valenzuela!, no les dio para poner su nombre completo, como cualquier Estadio, que lleva el nombre de un deportista, para honrarlo por sus méritos o la marca que compra derechos, pero siempre nombre o marca completos.

Sin lugar a dudas, grandes méritos y satisfacciones nos dio el oriundo de, Etchohuaquila, espero que el gobernador, Alfonso Durazo, y el director de CODESON, Erubiel Durazo, quien también fue un gran deportista, quien brilló aquí y en las Grandes Ligas, corrijan esto, es una vergüenza, o le gustaría a Erubiel que, en un futuro una unidad deportiva se llamara ¡E Durazo! ¿No, verdad?.

