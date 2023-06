Comparta este artículo

Lo sucedido en el CBTIS 37 de Ciudad Obregón, balacera a plena luz del día enclavada en una zona de alta densidad de población y cientos de alumnos en el interior y llegando, muestra hasta qué grado ha llegado la delincuencia, que han roto códigos, pactos, y sigue poniendo en riesgo la vida de una sociedad civil, jóvenes, familias, niños, por sus pleitos internos por controlar la plaza.

Y ahí están los videos, todo quedó registrado, alumnos corriendo, ocultándose, el "pecho a tierra", las familias alrededor de la escuela a resguardo, gente en crisis, la barbarie, y luego el alcalde Javier Lamarque con su narrativa de siempre y que solicitará a la Mesa de ¿Seguridad? más elementos. ¿Para qué?

Hay miles de elementos desplegados entre Ciudad Obregón y Guaymas ¿Qué resultados han dado? Nada, nulos, solo filtros y andar recorriendo calles, pero de servicios de inteligencia, de contraatacar al crimen organizado, nada ¿Algún detenido?

¿Pero qué tal el crimen uniformado? Y ahí está lo sucedido en Caborca, par de elementos de la Guardia Nacional inhalando sustancias prohibidas ¡ Y son los que deben cuidar a la sociedad, e ir detrás de delincuentes? ¡¿Así cómo pues!? ¿Cuántos más elementos como estos?.

Lo ocurrido afuera del CBTIS nos demuestra también que se está terminando la capacidad de asombro, un tipo, recargado en un poste, viendo la balacera, y luego la ciudadanía acercándose al automóvil donde estaban en su interior los ejecutados, filmando, tomando fotos, contaminando el área para periciales, que para maldita cosa sirven por cierto, no resuelven, ni detienen a nadie.

¡Ah! después de los hechos el comunicado de la FGJE Sonora señalando que los tipos eran delincuentes, unas fichas, y que tenían órdenes de aprehensión, entonces ¿Por qué andaban sueltos? ¿Para que esta la AMIC? ¿Qué hacen sus agentes en el municipio? ¿Están arreglados $$$ o qué? maldita impunidad, y la sociedad, sectores, pagando platos rotos.

Y ese día de la balacera en la escuela, en la capital la Secretaria de ¿Seguridad? Dolores Del Río, con la narrativa, igual que, Lamarque, que la incidencia de delitos dolosos a la baja, feminicidios, etc.… mientras, decenas de muertas en el sur, de jóvenes desaparecidas, esos son datos duros, la realidad, que los rebasa, pero no lo aceptan.

¿Qué sigue después de lo del CBTIS? ¿Dónde será el siguiente ataque armado que pondrá en riesgo a inocentes? No lo quisiéramos, pero factible que suceda, la delincuencia no tiene consideración, piedad, nada, de la gente, más que sus intereses, como lamentable que haya "crimen uniformado" que los apoya.

Y ahí está el ejemplo de los policías municipales, los buenos, quienes tuvieron que protestar ante la situación que viven, y Lamarque no tuvo de otra más que recibirlos y comprometerse a cambiar esa situación que afecta a la población, a sectores, una policía sin equipo, sin condiciones optimas ¿Cómo enfrentar a gente con armas de grueso calibre?

Por cierto, ¿cómo es posible que haya tantas armas en Obregón y circulen libremente por las calles de la ciudad y Lamarque soñando que Elon Musk, dueño de Tesla, ponga una de sus fábricas de baterías para automóviles eléctricos, pues tendría que llegar una cuyo componente, como hoy, sea a base de plomo…porque en, Ciudad Obregón ¡sobra!

¿Qué pasó Fiscal?

Pues vaya giro que le quiso dar la fiscal, Claudia Indira Contreras, al caso del cliente asesinado en un bar de Hermosillo en donde fueron vinculados a proceso el gerente y un guardia.

La versión, primera y recurrente en bares, por cierto, es que te "inflan" la cuenta, a lo que se negó el hoy occiso, y lo agarraron a palos, lo mataron y lo tiraron en el estacionamiento.

Luego sale Claudia Indira llevándole contras, incluso al gobernador Alfonso Durazo, cambiando la versión de que el cliente no se quiso ir con el gerente, y empleados, me imagino a seguir la "fiesta" ¿Cómo? ¿Qué pensarán los familiares del asesinado? Es un insulto esto.

Cambio Ley

A raíz de este lamentable hecho, en el que se deslindan los dueños del bar, creo no son responsables de actos de gerentes, empleados, que se confabulan, habrá cambios en la Ley de Alcoholes, lo que parece bien.

Se debe cuidar el tipo de gentes que se contratan guardias privados y más vigilancia de autoridades a la hora de cierres, más presencia de inspectores policías, para dar tranquilidad sobre todo a mujeres, más proclives a actos de acoso, incluso que les metan sustancias en bebidas, lo que ya ha sucedido un "modus operandi" que no se daría, si no hay colusión de empleados.

Que los cambios que se haga en la Ley, en Dirección de Alcoholes, sean con más restricciones, lo necesario, no se trata de cerrar fuentes de empleo, pero sí de dar tranquilidad a clientes y familias.

¿Cambia de sede UGRS?

Pues con la novedad de que donde están las instalaciones de la UGRS, muchos años ahí, pues que la quieren llevar a Terrasol, donde están donde están los corrales de engorda, salida a Sahuaripa.

¿Y esto? porque al Gobierno de Sonora le gustó la ubicación para hacer un Centro de Convenciones ¿Qué no hay otro lugar y prioridades?, pero como está metido un "coyote" y un personaje cercano a funcionario, quienes son los que le están comprando terrenos al general Rafael Ojeda, el titular de SEMAR, pues uno entiende.

Aquí el detalle es saber si el gremio ganadero de Sonora está de acuerdo, las instalaciones de la UGRS, son un patrimonio de todos ellos y deben ser consultados y llevar esto a una asamblea general, si siguen estas negociaciones, de la que seguramente no están enterados.

Aunado a esto, hay otro problema, hay créditos bancarios con FIRA, que vienen de tiempo, no se han liquidado y están avalados por activos de la UGRS, así que nada fácil, y pues enterados señores ganaderos, de la intención de Palacio y del subsecretario ¡perdón! dirigente de la UGRS, Juan Carlos Ochoa.

Pato y Rogelio

Hace unos días sostuve, junto con otros columnistas, un par de reuniones, una con el diputado de MC, Ernesto De Lucas y otra con el dirigente del PRI, Rogelio Díaz Brown.

En la primera, con el 'Pato', este señaló que el PRI vale 190 mil votos, PAN, 97 mil, MC 79, y que están trabajando para ser la primera minoría en el 2024, que saben en qué municipios y diputaciones pueden ser competitivos y ganar, de hecho, él ya esta decantado para candidatura al Senado y también cuestionó por qué PRI y PAN tienen que ir en alianza y no solos.

Y días después, en encuentro con Rogelio, señaló ante cuestionamiento de lo señalado por el “Pato”, que según sus encuestas PRI vale entre 16 y 17 por ciento, PAN 8 por ciento, y que MC tenía 4 por ciento, pero que con la llegada de De Lucas y Natalia Rivera bajaron a 2 por ciento, y pues el "Pato es el Pato" ustedes ya lo conocen, subrayó.

En fin, dimes y diretes, solo el tiempo, los perfiles que manden para la batalla electoral del año que entra, en donde Morena lleva ventaja, es gobierno y tiene la chequera, se sabrá.

Y precisamente esta semana MC, ya destapó a Natalia Rivera para contender para la Alcaldía de Hermosillo, sin duda una mujer preparada, buena para señalar, debatir, siempre con argumentos sólidos, como lo demostró una vez más esta semana, cuando debatieron sobre el PLAN B del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero MC , incluso Morena, tendrán un contendiente muy fuerte, consolidado ante la población, y que hoy por hoy, es el mejor activo del PAN y PRI, el alcalde Antonio Astiazarán, quién seguramente irá por la reelección y tendrá un escenario a favor, con una ciudadanía contenta, satisfecha, reconociendo que hay problemas, pero está viendo obras, máquinas trabando por todos lados….lo que no vemos en el sur.

La transformación de la capital ahí está a la vista de todos; reparando calles, iniciando obra casi todos los días, mejorando la movilidad en vialidades, sentando las bases de un municipio sustentable, ahí están las patrullas eléctricas, equipo para servicios públicos, de gas y eléctricos, paneles solares, un programa que cada día involucra a más familias.

Acaba de iniciar la obra de un paso a desnivel, que a 60 años de construcción, se había convertido en un problema de vialidad y drenaje colapsado, bueno, pues será totalmente renovado; en altura, tres avenidas, ciclovía, replantar árboles, y el drenaje, una inversión de 64 millones, al igual que el inicio de reparación de la Reforma, otra importante rúa, que le urgían trabajos para mejorar la movilidad

Esto me hace recordar el paso a desnivel del Plano Oriente, que cada año en las lluvias, se anega de agua, es un problema para la población, y ahí andan con maquinas de rebombeo, y pensar que la obra de remodelación de ese paso estaba contemplado en el proyecto de remodelación de la Jalisco y sufragio por parte de la Constructora de Puebla Esnea, pero se robaron el dinero…y no les pasó nada, de hecho, el funcionario de la SCT, sexenio de Enrique Peña Nieto, que les asignó y supervisó, vive en… ¡España!

Drenajes

A propósito de drenajes, TRIBUNA, ha documentado en varios reportajes el estado en que se encuentran el de Ciudad Obregón, Navojoa y Guaymas, con una población harta, cansada, de ver correr aguas negras en sus colonias y el grave problema de salud pública

En redes sociales se ve, queda registrado por ciudadanos, periodistas, en el Puerto, arreglaron una avenida, carpetearon, y no terminaban de sellar, ya brotaban aguas negras, hasta en la misma colonia Miramar, esta semana, trono tubería, y a brotar aguas negras, y así un sinfín de colonias.

En Navojoa hay un serio problema que vienen arrastrando por años y el organismo operador no resuelve, ¡Ah! Pero ahí andan perdidos varios millones, y la hoy extesorera del fallecido alcalde, Mario Martínez ¿La van a requerir? ¿Qué hará el Alcalde y la Contraloría? Desafortunadamente la enfermedad del extinto Alcalde abrió cotos de poder y le encajaron la uña al presupuesto, coludidos con empresarios, ahí está el caso de los 17 cruceros, mala calidad ¿Habrá castigo? O le hará de tapadera el alcalde, Jorge Elías Retes, ya lo veremos.

Y en Obregón, al estilo de, Javier Lamarque con su narrativa, al igual que la inseguridad, quejándose de “sabotaje” ciudadano, porque se encuentran de todo, y eso hace que se colapse, no, Alcalde, en todos los drenajes, hay de todo, lo que no hay en el municipio, es inversión, un Oomapasc, ineficiente, con una cartera por arriba de 1400 millones de pesos, y que no baja.

Pero sí, que tal para crear empresas fantasmas, para cobrar buenos "moches" desde el trienio pasado con Sergio Pablo Mariscal, y que siguió con Lamarque con Eroagua, hasta que por fin, tuvieron que cortar con eso, que solo sirvió para que funcionarios, exfuncionarios, se echaran sus buenos millones a la bolsa…mientras la ciudadanía, teniendo que aguantar pésimos servicios, y no, Alcalde, no le caes mal a la senadora, Lilly Téllez, solo te hizo señalamientos directos a tu administración.

Llegan más aspirantes

Anduvo por Obregón la "corcholata" del secretario de Gobernación, pero con acarreados y uso de recursos públicos; por ahí y en Hermosillo, la Senadora Lilly Téllez, en eventos con militantes, sociedad civil, empresarios…y sin ningún camión afuera o carrito de dogos.

Mañana lunes llega, Beatriz Paredes, sin lugar a dudas una mujer con gran trayectoria política pero ¿Es la indicada para candidatura presidencial? ¿Saldrán a votar los millones de jóvenes, mujeres, entre 18 y 35 años, quienes en sus manos, votos, está el futuro del país?.

Ahí viene, Miguel Mancera, Senador PRD y exjefe de Gobierno, ya hay espectaculares de, Claudia Ruiz Massieu ¿Son los indicados? ¿Despiertan entusiasmo ciudadano? Juzguen ustedes

Colosio

Quien mandó señales, levantó la mano, al señalar que si hay una alianza, un buen frente opositor, podría entrarle, que no milita en, MC, pero se siente a gusto ahí, es, Luis Donaldo Colosio Riojas.

No sé cómo le cayó esta declaración a, Dante Delgado, pero por lo pronto el PAN, de Nuevo León, le tomo la pablara a este joven, alcalde de Monterrey, que el año que entra tendrá 39 años, un político disruptivo, que la marca lo dice todo, Colosio, hijo del malogrado excandidato presidencial, asesinado cobardemente en, Lomas Taurinas.

Sería un ejercicio interesante, no sé si ganaría, porque partido, pero sería competitivo, despertaría entusiasmo, como, Fox en el 2000, y por cierto, en el hipotético caso de una candidatura presidencial de, Colosio Riojas ¿Qué actitud tendría el Gobernador, Alfonso Durazo?

Marcelo

Reunión ayer sábado con el diputado, Alfredo Porras, enlace en, Sonora, de otra de las "Corcholatas", el Canciller, Marcelo Ebrard, quien señaló que han recibido piso parejo por parte del gobernador, Alfonso Durazo, y según sus datos, está arriba de, Claudia Sheibaum, que como todos saben, hay "cargada" a favor de ella, y es la favorita de AMLO.

En lo personal, creo que de los aspirantes de, Morena, es el que mejor verían clases empresariales, ciudadanos, incluso, gobernadores de oposición, señaló que , Ebrard, lleva buena relación con el gobernador de, Nuevo León, Samuel García, quien habló bien de él de cara a la decisión que tomo, Elon Musk, de poner fábrica de Tesla en, Monterrey.

Ebrard, creo, no tiene ese ADN de izquierda radical, como Adán Augusto o Sheibaum, y pues según, Porras, confían en las encuestas "espejo" que le darán la candidatura a, Ebrard ¿Las respetará AMLO?.

Brasil, paraliza exportaciones, carne…y entra a, México.

Brasil, el mayor exportador mundial de carne, paralizo exportaciones el pasado jueves, ante casos de enfermedad; encelofatía, China, cerró sus puertas, un duro golpe para frigoríficos del mundo; JBS, Marfing Global Foods, Minerva, entre otros, las acciones de empresas cárnicas se desplomaron.

Mientras, Senasica, dirigida por un joven burócrata, Francisco Elizalde, firmó documentos entrada a, México, carne brasileña, a partir del pasado 27 de Febrero, duro golpe al sector agropecuario y salud de los mexicanos.

