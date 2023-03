Matamoros ¿Qué hará Congreso EUA?..Barcos, pangas, sin GPS

Comparta este artículo

Es increíble, inadmisible, lo sucedido a 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, 2 de ellos muertos, otros dos ya en su país, recibidos por FBI, DEA, y ahí está el video de cómo los levantan, los avientan como animales, uno ya malherido o muerto, a una Pickup, y ciudadanos viendo, obvio no iban a intervenir, era gente del Cártel del Golfo, obviamente ningún policía alrededor…no llegarían, ni marcando 911.

El hecho es que estos acontecimientos se dan en contexto, previamente, a una solicitud de Legisladores del Partido Republicano al Congreso y avalada por 21 Gobernadores de ese partido, para que el Presidente Joe Biden, considere a Cárteles mexicanos como terroristas, y si el Presidente y Congreso, la casa de representantes, la controlan los republicanos (tienen mayoría) aprueban, podrán intervenir fuerzas de élite a nuestro país a capturarlos...o confrontarlos.

Y luego el pasado fin de semana el ex Fiscal William Barr hizo duros señalamientos en cuanto a su frontera, los millones de dólares que manejan los grupos criminales en México y su colusión con el gobierno, que los abrazos no funcionan, y sí los balazos, señaló el ex funcionario estadounidense.

Y el “timing” ante la solicitud de declarar como terroristas a Carteles mexicanos, y lo declarado por el ex Fiscal de EUA: 4 ciudadanos en una camioneta con placas de Carolina entran a Tamaulipas por Brownsville y son detenidos en Matamoros a plena luz del día, gente y autos circulando, y tratados como señalé, como animales tirados en la caja del Pickup.

Iban, según versión de familiares, para acompañar a una de las turistas a una cirugía estética, y pues los confundieron y los recibieron a punta de bala, con las consecuencias ya descritas, 2 muertos y 2 heridos.

Y hubo reacción de autoridades, 48 o 72 horas después, porque se hizo viral el asunto en medios norteamericanos, y hubo reacción de la Casa Blanca, su vocera, Karine Jean Pierre, dijo; “Este tipo de ataques son inaceptables”, al igual que la reacción del; Departamento de Estado, FBI y DEA, para dar cuenta como escaló el asunto, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, enfático “Queremos que se haga justicia”.

El Embajador, Ken Salazar, llegó a Palacio Nacional, obviamente, con instrucciones precisas de la Casa Blanca, y altos mandos de agencias federales estadounidenses, y tuvo que venir la reacción de AMLO…y mala por cierto

De vergüenza actitud AMLO

Ya puesto en acción, operativo, por autoridades federales y locales en Matamoros, para rescatar a los ciudadanos secuestrados, para no variar en su mañanera, el Presidente, de vergüenza, trató a medios norteamericanos de amarillistas, y aquí en nuestro país, de “politiquería”.

Y luego, lo peor, lo indignante, a nivel nacional entra una llamada del Gobernador Américo Villarreal, en la mañanera de AMLO; y el vocero pone el celular en “altavoz” y le dice que ya hace unos minutos fueron encontrados y que 2 habían “perdido la vida ¿Perdido? Fueron brutalmente asesinados, desafortunada declaración, y una llamada que debería haber sido privada, no a nivel nacional en una de las conferencias del Presidente ¿Quién hace eso?.

¿Qué sigue?

Pues mucho trabajo diplomático para el Canciller Marcelo Ebrard, mientras autoridades de EUA elevaron a 4 el riesgo de que ciudadanos crucen frontera por Tamaulipas, está prohibido.

Y pues a esperar que decisiones tomen el Congreso y el Presidente Biden, y algo hará, porque el crimen organizado está empoderado, junto con militares, en varias regiones del país, Sonora, no ajeno a esto.

Nomás, imagínense, Congreso EUA aprueba que Cárteles son “terroristas” veríamos a Fuerzas de Élite en varias entidades del país, con todo contra grupos criminales, quien están también poniendo en riesgo nuestra democracia, al financiar campañas, poner candidatos, amagar a candidatos a que se bajen contiendas…y asesinarlos, como lo hicieron con Abel Murrieta, ojalá, se vale soñar, que se acaben los abrazos al crimen organizado ¡ya basta!

No hay control Mar

Para acabarla de amolar y en este contexto de Delincuencia y tráfico de drogas CONAPESCA y SEMAR están sin monitorear desde Febrero, las más de 2 mil embarcaciones, barcos, más los cientos o miles de embarcaciones pequeñas, al vencer el contrato con la empresa Astrum Satelital, que venía dando un buen servicio desde hace 18 años, y el Director de CONAPESCA Octavio Almada, decidió lanzar licitación, todo indica, amañada, porque “ganó” una empresa SEGURITEK, sin experiencia en el ramo.

Y, lo peor de todo, es que iniciará operaciones hasta ¡julio! o sea en estos momentos cualquier embarcación de otros países puede andar en litorales mexicanos, por el Pacífico y el Golfo, sin ser detectados por CONAPESCA, ni por SEMAR, equipos están inhabilitados.

Así que la pesca furtiva y el bajadero de droga, percusores químicos, fentanilo etc.… deben estar al 100% en Puertos y Bahías por todo el país, nomás imaginen al Puerto de Guaymas y Bahías del sur, barcos y pangas y las autoridades volteando hacia el cielo ¿O no?, y los cargamentos rumbo a Arizona o BC, qué colusión y los millones de dólares que se mueven.

Astrum Satelital cotizó en 98 millones, ya estaban trabajando desde hace años, pero no, se la dieron a Seguritek por 111 millones; el diferencial ¿dónde quedará? tendrá que dar explicaciones el Huatabampense, Octavio Almada, a esto ¿O no habrá investigación?

8M

Día internacional de la Mujer, hay avances en paridad, empoderamiento, hoy el Congreso de Sonora, las féminas son mayoría, hay varias Gobernadoras, una mujer, Norma Piña, muy atacada por AMLO, Presidenta SCJN, y la próxima presidente del INE será mujer, y en sí hay gabinetes más paritarios, cumpliendo la ley, en los 3 niveles de gobierno.

En lo que sí andamos mal es en feminicidios, Sonora nada qué celebrar, 14 en Obregón este año, mal Guaymas también, desapariciones de jovencitas… y una narrativa como la de Javier Lamarque, que ni cambia y que señala, cobardemente, como “innombrable” a quien o quienes lo critican y difunden , según él, falsedades.

Mientras, Obregón, sumido en plomo, van 16 muertes hasta ayer en el mes, Colonias sin luz, drenajes colapsados, OOMAPASC, técnicamente quebrado, y lo que le sigue, eso sí, la opacidad y corrupción al 100 ¡perdón! otra falsedad.

