La carta… ¿sin sanidad y aranceles?... Durazo y productores

Una verdadera joya de estupidez diplomática la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo, el presidente de China, Xi Jiping, pidiéndole en pocas palabras que controle los envíos de fentanilo a México, no sé si les causó estupor o risa, al presidente o al gabinete chino el enterarse de la misiva.. ¡Por favor!.

Nomás chequen este párrafo, para que vean el desbarre, literal dice: "sería de un apoyo inestimable contar con información sobre; quienes importan esas sustancias, en qué cantidad, en que embarcaciones, cuando sale de los puertos chinos y a que puertos mexicanos llegan, y el tipo de sustancia específica".

Háganme el favor, pedir quienes importan (mexicanos, empresas) los químicos, los barcos, nomás le faltó pedir en la misiva, guía de las mismas, nombre del Capitán de Barco, de la nave, tripulante y peso de la carga, ahí nomás para que den cuenta, y todavía publican esto…de risa.

Y luego en la semana, un reportaje de TRIBUNA, con datos, nada más y nada menos que de la DEA y otras agencias que ubican al Puerto de Guaymas como el principal punto de desembarque de percusores químicos en Sonora y de ahí la distribución al norte, Arizona, California… Y, entonces que sucede en los patios de desembarque en el Puerto, si está controlado por cientos de marinos de la Semar y de la empresa privada, responsable de los muertos estación migratoria de Ciudad Juárez.

¿Que tiene que decir a esto el excomandante de la región y hoy Secretario de Marina, Rafael Ojeda? ¿Los negocios de la familia, compra de terrenos en Sonora y Arizona, donde se harán obras lo mantiene ocupado?.

Algo tendrá que hacer, porque son toneladas las que bajan, están corriendo ríos de millones de dólares en sobornos ¿Y no se da cuenta, más que la DEA y la CIA?.

¿Cómo es que va a la frontera todo esto y en ningún punto de revisión militar dan cuenta? Ni en Sonora, en el Punto de Querobabi, ni en BC ¿De qué tamaño es la complicidad y el dinero que se reparten "arriba"? ¿Hasta dónde llega la punta de la madeja?.

Ahí nomas para dar cuenta de lo que ya debe estar sucediendo con el Fentanilo en Sonora, no creo que ya nomás sea una droga de paso para EUA, ¿Cuántos laboratorios habrá en el Valle de Guaymas? ¿En otros municipios, sobre todo del norte? ¿NO hay servicios de inteligencia, o de que tamaño es la omisión y complicidad?.

Y mientras, y aunado a esto, los pleitos por la plaza, sobre todo en el sur; Guaymas, Obregón, al 100 por ciento, Obregón cerró con 75 ejecuciones, incluidas nueve feminicidios, el pasado mes de Marzo, ya van seis o siete mes de abril, y se calmó por las vacaciones de Semana Santa, a ver qué pasa desde mañana; y en el Puerto, sobre pleno bulevar escénico, ante visitantes y en una hilera, cuerpo cercenado, no hay piedad, límites, para la barbarie y para mandar mensajes, al Estado, de quien y quienes mandan.

Dolores y Claudia Indira… Obregón

Ante el terrible mes de Marzo que se vivió en Ciudad Obregón, que cerró con la muerte del Director Operativo, el segundo en la línea de mando y su escolta, por fin se dieron una vuelta la secretaria de Seguridad, Dolores del Río y la fiscal, Claudia Indira Contreras, para tener oootra Mesa con un alcalde, Javier Lamarque, que ya no siente lo tupido, lo de a diario, y ya no sabe que decir en entrevistas banqueteras o en sus diálogos.

Bueno hasta tratando de generar empatía con población, sectores porque no reforzará seguridad personal, un Alcalde que en definitiva perdió la brújula, como también una sociedad apática, entre el miedo y desesperanza, muy lamentable lo que sucede en Obregón, pero si no participan, no cambiarán las cosas.

¿Resultados del encuentro? La misma receta de siempre, reforzar con elementos, unidades etc.… el bla bla bla de siempre ¿Y de que ha servido? Para nada, Obregón está lleno de policías y militares, de hecho otro Marino es el nuevo Director Operativo ¿Y de que ha servido que un capitán, Claudio Cruz, esté como comisario?, ahí están los resultados… mil muertos en esta administración municipal, ni la apuesta por militarización ha servido.

Recorrer calles, filtros, no es la solución, aunado a que hay policías buenos, pero también “crimen uniformado”, la muerte de Navarro lo confirma, fueron informados de su ruta por 'topos' dentro de una corporación; dividida, entre buenos y malos, y desmoralizada.

San Luis- Sonora… coincidencias

Lo sucedido esta semana con dos grupos de turistas,20 en total que iban de Guanajuato a Nuevo León de vacaciones y fueron interceptados por grupos criminales, que dieron cuenta, me imagino, que no eran migrantes, destapó otra cloaca en las que están inmiscuidos elementos de la Guardia Nacional, igual que en Sonora.

A raíz de estos eventos, del que dieron cuenta por denuncia del dueño de las vagonetas ubicadas por GPS, se encontraron a más de 100 migrantes, quienes los tenían bajo control los delincuentes y los de la GN, y también dieron cuenta de que eran los que asaltaban camiones que guardaban en bodegas y hasta los propios elementos de la GN, los ¡Vendían!, le hacían al Segalmex, pues, para dar cuenta la corrupción e impunidad de unos empoderados policías, hoy coludidos con delincuentes.

Es lo mismo que sucede en el Valle de, Guaymas y en el norte, tramo Santa Ana, Caborca, Sonoyta, SLRC, carretera que no hay que circular de noche, hay 'volantas' de la Guardia Nacional y de maleantes, que van por el dinero de migrantes en busca del “sueño americano”, no respetan automóviles, ni camiones de transporte público, con cuotas de 500 a mil 500 dólares, por migrante… y nadie hace nada, un negocio de millones de dólares al año, que AMLO ha dado el control a militares de Aduanas.

Y se enojan por la iniciativa del Senador republicano, Linsdey Graham, no están haciendo nada aquí en México por detener, atacar a zonas controladas por la delincuencia, no quieren colaborar pues entonces, EUA hará lo concerniente para cuidar sus fronteras y ciudadanos.

¿Sin aranceles? ¿Sin Sanidad?

Otra joya de propuesta de AMLO para el Comité Técnico, para países de Centroamérica y sudamérica, la mayoría gobernados por izquierdistas, con ideas socialistas, comunistas, a quienes el presidente de México propone, para contener inflación, no aranceles y no sanidad, libre comercio, pero que tamaño de estupidez de propuesta que destruirá la cadena alimenticia.

¿Cómo que cero aranceles y no sanidad? O sea que entre a México lo que sea, así destruyan toda la industria agropecuaria, todos los productores y ciudadanos, seríamos los más afectados, EUA reaccionaría inmediatamente si se signa un tipo de acuerdo, sería el cierre inmediato de fronteras, todos los productos de exportación a estación cuarentenaria, con costos al productor, y cierre definitivo a los que ellos consideren dañinos a sus ciudadanos.

A ver si el CEE ya levanta la voz, Concanaco, Canirac, CNA y todos los liderazgos empresariales ante tanta ocurrencia, están destruyendo el país y callados, son pocas las voces en un entorno cada vez más controlado por un AMLO, sin moderación, sin contrapesos.

Reforma Minería, golpe a Sonora

Ahí viene reforma a la Ley de Minería, una actividad que ha crecido en, Sonora, últimos años, y que de entrada se vio afectada la entidad, al desparecer AMLO el Fondo minero, por lo que municipios han dejado de recibir muchos millones y su infraestructura urbana se va deteriorando.

Hay una propuesta de Morena, que, de aprobarse, si un privado encuentra una veta no será preferente, aún que esté en terreno de su propiedad, no será libre pues, y se otorgará concesión para concurso público.

En pocas palabras, te quitarán el derecho de tener concesión, y aunque pudieras ganar, hay que pactar contraprestaciones, y las concesiones mineras de 50 años se reducirán a 15 años, prorrogables sólo una vez.

Que significa esto, que al igual que LitioMX, la idea con el pasar de los años, es que todas las concesiones pasen al poder del Estado, una nacionalización disfrazada, poco a poco, a ver que dicen inversionistas; Canadá, EUA, Europa, quienes tienen fuertes inversiones en Sonora.

¿Qué dice el T-MEC sobre esto? ya de por sí, aunque en pausa, esta la violación al artículo 8, sobre, Energía, en donde IP y Gobiernos, pueden producir y trasmisión de energía, ya firmado, y AMLO se 'rajó' y solo quiere que sea CFE la que distribuya, y si se va a Panel, México, perderá, la multa, unos 30 mil millones de dólares, que se pagarían vía aranceles…o sea todos los exportadores, quienes quedarían fuera de mercado.

Ahí está el caso de Iberdrola, una empresa corrupta, según AMLO, pero ya hubo entendimiento y se comprarán las 13 plantas, algunas ya con antigüedad, en una operación de (6 mil millones de dólares) miles y miles de millones con cargo a contribuyentes, y estas plantas en manos del gobierno, pésimo administrador, su costo se elevará, muy probablemente y pagaremos los usuarios de este “monopolio” que quiere que siga AMLO.

Por lo pronto, Iberdrola se desinvierte masivamente de México, JP Morgan acaba de cerrar oficinas y a ver quién o quienes siguen de huir, el capital es “golondrino” y los inversionistas quieren certeza jurídica, lo que hoy se está perdiendo con las decisiones de AMLO y su 4T.

Reunión productores, Durazo

La semana pasada se dio encuentro del Gobernador, Alfonso Durazo, con productores del sur de Sonora, encabezados por el dirigente de AOASS, Álvaro Boers, Luis Antonio Cruz, dirigente del DDRY, del sector social, entre otros, para ver lo del precio del trigo y maíz, cuyos precios se derrumbaron en la Bolsa de Chicago y no cubrirán ni costos, ante el inminente inicio de trillas.

Antes, el diferencial lo cubría el gobierno vía Procampo, esto se acabó con AMLO y hoy los productores necesitan del apoyo de 2 mil millones a 3 mil millones, lo que hay documentado de productores ante el propio Gobernador y ya sabe el titular de SADER, Víctor Villalobos.

Hay que estar conscientes de quien finalmente decide es el presidente, de él dependerá si le va bien a los productores, a la región o colapsa la economía, convirtiéndose en un problema social para el Gobierno de Durazo.

Para mí la clave, claro, es el acompañamiento, pero más importante un encuentro del Gobernador con el presidente en Palacio Nacional y que se salga con una solución, y no condicionada, pareja para todos los productores, aquí no es si eres grande,

mediano o chico, estamos hablando de un problema de costos, precios justos, está de por medio la producción de alimentos, la cadena alimentaria no de "pobreza, como virtud", que es como vienen los libros de texto.

Con el estómago no se juega, confío en la capacidad, oficio, relación del Gobernador Alfonso Durazo con el presidente, de llegar a una solución satisfactoria, de lo contario, problemas económicos, sociales, escenarios que mejor ni imaginar y un incremento en la inseguridad, ya de por sí, deteriorada en el sur de Sonora.

