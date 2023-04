Ultimátum viernes… ¿Primer conflicto social para Durazo?

Comparta este artículo

Vaya que se unieron organismos agrícolas del Yaqui, Mayo, Mayo-Fuerte y lanzaron un ultimátum para este próximo viernes al Gobierno Federal, apoyan a productores de trigo y maíz, lo que está contemplado en la Ley, ante caída de precios o habrá movilizaciones en todo el sur y lo que sea necesario para que reciban un precio justo por sus cosechas, para quienes producen alimentos.

Hubo acuerdos y una minuta firmada inclusive por los funcionarios de SADER Plutarco Sánchez Patiño y Ramón Osuna, y todos los dirigentes agrícolas de las Uniones del Yaqui y Mayo, al igual que dirigentes de los Distritos de Riego, todos encabezados por el dirigente AOASS, Álvaro Bours.

¿En qué consisten los acuerdos? 1)8 mil pesos tonelada de Trigo y 7 mil para Maíz; 2) incentivo considerando el total de la producción; 3) dispersión del recurso a través de la SADER; y 4) que se suspenda la importaciones con países que no se tienen acuerdos comerciales: Francia, Argentina Rusia, entre otros, para facilitar la comercialización nacional.

Ahora, para ser realistas y objetivos ¿Qué expectativas hay? En su reciente visita a Sinaloa, con todo y que tomaron casetas productores y movilizaron maquinaria, AMLO salió con una respuesta parcial, que SEGALMEX, la que fraudeó Ignacio Ovalle y compinches por ¡15 mil millones! iba a comprar 1 millón de toneladas a 6999, cuando Sinaloa produce ¡entre 6 y 7 millones! de toneladas ¡Ah! y que primero los campesinos, los fregados, los productores “aspiracionistas” a lo último.

Y ya ven la idea que trae, y lo acaba de manifestar: libres de aranceles y de sanidad, que entre de todo, aunque así afecte a toda la industria agropecuaria; y también , como antecedente, recordar, señalar, que este gobierno cerró las ventanillas de apoyos, es más, se les deben a los productores del Yaqui y Mayo de ciclos anteriores.

Y hoy ante la caída de precios, lo que necesitan dispersar entre productores son ¿2 mil millones? ¿3 mil millones? la pregunta es: ¿creen que autorizará esto AMLO? otra pregunta, en cuánto a acompañamiento ¿ya se reunió el Gobernador Alfonso Durazo con el Presidente? ¿Con el Secretario de Hacienda?

Lo que sí me queda claro, es que no puede salir el Gobierno con soluciones a medias, o con restricciones, tanto el sector, privado, como el social, están afectados por esta caída internacional de los precios, es parejo el asunto, no que a unos sí y a otros no, ni porque unos levanten más toneladas que otros, ni es cuestión de hectareaje; esto perjudica a todos y la solución debe ser para todos los sectores, y está estipulado en la Ley, como bien lo señaló Mario Pablos.

Creo, y tengo mis dudas ante la actitud y respuesta presidencial, ante los justos reclamos para él la “pobreza es una virtud”, “Primero los pobres”, ya saben cómo es, primero sus programas clientelares, obras faraónicas, apoyar países socialistas-comunistas, compró una Refinería, Deer Park, en, Texas, en más de 200 millones de USD, y acaba de cerrar en ¡6 mil millones de USD! La compra de plantas de IBERDROLA… ¿Y para los productores nacionales? Para quienes dan de comer ¿Nada?

En fin, este viernes vence plazo, y si no se atiende y hay una solución justa para productores habrá movilizaciones, y no precisamente por la Miguel Alemán o Nainari en Obregón, ni por la Pesqueira en Navojoa, no se van andar por las ramas, ni tendrán miedo los productores, ya tuvieron 2 vivencias: 1976, expropiación y lo del Acueducto Independencia, el trasvase de agua a la capital, el cual tiene Amparos y controversias que no se han respetado.

¿Se vendrá en puerta el primer conflicto político-social para el Gobernador, Alfonso Durazo? el viernes lo sabremos, y las acciones que tomen productores del sector privado y social, y de seguro no tendrán miedo en llevarlas a cabo, y a ver si se atreve el gobierno, en reprimirlas, la moneda en el aire.

