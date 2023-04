Martes la decisión, bombas Molotov, ¿qué sigue?.. Potrillo, traición

Comparta este artículo

Este próximo martes en Ciudad de México, en encuentro que sostendrán prodcctores del Yaqui, Mayo, sector privado y social en donde estarán presentes el Gobernador Alfonso Durazo, el titular de SADER,Víctor Villalobos y la secretaria de Economía, Raquel Buen Rostro, se definirá no solo el apoyo, sino el futuro de una región y su economía, que depende del sector primario, que si no hay arreglo satisfactorio se va a descomponer el tejido social con consecuencias que mejor ni imaginar, ya lo vemos en la inseguridad.

Ahí estarán seguramente; Álvaro Bours, Luis Cruz, Juan Leyva, Abel Castro, José Morales, Juan Gerardo Gándara, dirigentes de Uniones, entre otros, todos cerrando filas y que se atienda el apoyo que debe llegar para que la cosecha de Maíz se pague a 7 mil pesos y la de Trigo a 8 mil, estamos hablando de unos 3 mil millones de pesos, que los necesitan y que debe circular, de lo contrario, habría pérdidas, no pago de avíos, proveedores y un efecto, como comenté, en toda la economía; comercio, servicios, una catástrofe con graves problemas sociales para familias y para el Gobierno del Estado.

Y reiteramos, en eso deben estar juntos sector social y privado, el apoyo debe ser parejo, no tiene nada que ver la hectárea ,es por tonelada que se va a levantar que no salgan con restricciones. Por la reunión sostenida en días pasado del Gobernador con Villalobos, para ver asunto de Porcicultores, presentes estuvieron Manuel Santini y René Parada, otro problema ante la entrada de Cerdo, indiscriminada, de sur América, sin sanidad y que ya están cerrando granjas por incosteable, creo las cosas deben salir bien.

Obviamente, Villalobos, Buenrostro y el mismo, Gobernador, saben que la última palabra la tendrá el Presidente, quien por cierto y como comentamos, en la CELAC quiere libre aranceles y sanidad, entre países, esto pegará durí- simo a la industria agropecuaria de todo el país, EUA reaccionaría a esto, impidiendo exportaciones de México, a estación cuarentenaria, todo con costo al productor. Igualmente, en la reunión del martes se debe asegurar la colocación del Maíz y Trigo en el mercado nacional, parar importaciones, sobre todo de países que no hay acuerdos comerciales, primero son productores y producción nacional y en esto debe colaborar la industria nacional.

En fin, veremos qué pasa el próximo martes en Sinaloa, ya listos para inicio de protestas el 19 de abril, producen 6 millones de toneladas de Maíz y AMLO sólo se comprometió a comprar 1 millón a través de, SEGALMEX, la del fraude de Ignacio Ovalle y compinches con ¡15 mil! millones de pesos…y no paso nada, veremos qué pasa con Sonora y las reacciones.

¿QUÉ PASA? ¿QUÉ SIGUE?

El tirar Bombas Molotov a lotes de auto- móviles y a una agencia automotriz, no es un asunto menor, esto ya lo conside- ro un acto de terrorismo, un ataque frontal a la ciudadanía, a través de sec- tores, en este caso el automotriz. ¿Quiénes siguen? ¿Contra quién o quié- nes? Esto es el resultado de políticas fallidas y un reto de la delincuencia al Estado Mexicano, en sus 3 niveles de gobierno, que para el caso de Cajeme y Sonora, esto ha sido un desastre en la actual administración, la cual buscan tapar con bloqueo de información y con una narrativa de que todo está bien.

El caso de Obregón, es patético ya el proceder del Alcalde Javier Lamarque y el Capitán Claudio Cruz, no aceptan la realidad que los rebasó, ya más de 1000 muertos, acaban de matar al director operativo, anuncian la llegada de artilla- dos “Sand Cats” y los ponen en fila frente al Palacio para la foto y la delincuencia responde inmediatamente, con ataques, hubo un niño herido, víctima colateral en Esperanza,y las bombas molotov a negocios, mandando el mensaje de quienes mandan en el territorio. ¡Ah! y aparte el Alcalde se enoja con agentes policiacos de una corporación dividida entre buenos y los del “crimen uniformado”, desmoralizada ante falta de equipo y de apoyos, porque decidieron salir a pedir ayuda a la población, a “botear” y vino la reacción airada de Lamarque, que ya hay presupuesto “NO les den nada, es un fraude”, con más de 1000 muertos, la reciente muerte del segundo en cadena de mando y sin equipo, resultados ¿Quién es un frau- de?.

¿Y la ciudadanía? Entre la desesperanza, miedo, incertidumbre, quieren paz, y les dan plomo por todas partes, una estrategia sin resultados, filtros, recorridos, cientos de militares de la Guardia Nacional y no dan una, no dan tiros de precisión ¿No saben donde están los “tiraderos” y laboratorios? ¡por favor! y ya de resultados de investigaciones de la FGES, y la Fiscal, Claudia Indira Contreras, ni que decir las carpetas se acumulan y la secretaria Dolores del Río con sus Mesas, Jornadas y programas que no han dado, ni darán resultados.

¿QUÉ SE TRAE CAPUFE?

Ahora resulta que aparte de los incre- mentos en las Casetas de peaje, CAPUFE quiere que paguen los negocios que están sobre la carretera en la salida sur de Obregón, hay comercio, industria, desde el siglo pasado y ahora les quieren encajar la uña. Por todos lados la 4T quiere sacar dinero y no incentivar la inversión, claro que no van a pagar, se van a unir y Ampararse, este es el sexenio de los Amparos, ante tanta destrucción de organismo autónomos y leyes, que por cuestión de ideología y de ensartarnos una transformación que AMLO quiere imponer. A ver CAPUFE, ¿Le va a entrar a los negocios que están en la orilla de la carretera en Vícam, territorio Yaqui? claro que no, en fin, otra aberración jurídica, que no la permitirán los empresarios

DEUDAS

NO hay resultados en seguridad, ni en obras ¿Pero qué tal para endeudarse Ayuntamientos del sur? Navojoa, de 112 millones a 175 millones, el 63%; Cajeme, 644 millones, a 654 millones, 9%; Huatabampo, con el señor, Jesús Flores, que puso a Huatabampo, en el escenario nacional, con el tema de la quita de aguijones a Mantarrayas, de 66 millones a 94 millones, el 28 %, mien- tras, Hermosillo con Toño Astiazarán redujo se deuda en 101 millones de pesos. Los endeudados municipios gobernador por MORENA, el de la capital de oposición, ahora, los incrementos de deuda ¿SE han reflejado en mejores obras y servicios? No, ¿Pero qué tal en corrupción, opacidad e impunidad? Y Hermosillo, con obras por todos lados. Y Guaymas por igual, no crean que andan bien las cosas en las finanzas, la obra pública local en manos del marido y hermano de la Alcaldesa Karla Córdova. Por cierto, inadmisible, por falta de tra- mitología administrativa, Guaymas se quedará sin Hospital nuevo, no está contemplado, increíble, de no creerse, y la Edil es… ¡Doctora!

VAYA OCURRENCIA

NO sé si el Gobernador, Alfonso Durazo, no consultó con el jurídico, pero es una ocurrencia, una aberración jurídica, que viola la Ley, el impedir la llegada de tiendas de conveniencia, como las de FEMSA, los “Oxxos” que encabeza José Antonio “Diablo” Fernández, del pode- roso Grupo Monterrey y un acérrimo crítico de AMLO, por cierto sus tiendas, las más atacadas por el crimen organizado …que coincidencia. Bueno pues, Durazo, salió con que quiere prohibir que lleguen a municipios del Río o de la Sierra, para no afectar a los “changarreros” de ahí, esto, en pleno Siglo XXI, en una economía globalizada, del emprendimiento, pues una total incongruencia de parte del Gobernador, que con cualquier Amparo se la tumban.

Estas tiendas, y no es comercial, cumplen con otros servicios, que son finan- cieros, ahí la gente manda y recibe dinero y paga algunos servicios, que no tienen los “changarreros”, son miles de tiendas y empleos que generan estas tiendas de FEMSA, a lo largo y ancho del país, y legalmente, no se puede, ni debe impedir su crecimiento, creo más bien, Durazo quiere quedar bien con AMLO, pero no es por ahí, no compartimos esta ocurrencia, que va en contra de la libre empresa, mercado y son los consumidores quienes deciden. POTRILLO Vaya con lo que nos salió el ex secretario de Gobierno, Miguel Pompa, nada más y nada menos, Coordinador de la “corcholata” del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Baja California Sur, para dar cuenta con esto, junto a otras deserciones, lo sucedido en la campaña pasada y el papel que jugó, y sigue la ex Gobernadora y hoy cónsul en Barcelona, Claudia Pavlovich, imposible no creer hubo comunicación del “potrillo” con ella y una operación política en esto. Sin lugar a dudas, duro golpe para el PRI, otra traición que tendrán que asi- milar y se vendrán cosas peores, ya de por sí algunos, no pocos ya andan con otros candidatos y en otros partidos.

INAI El Instituto de Acceso la Información es un organismo autónomo, garante de de la transparencia para la sociedad, no para el gobierno y el Senado o el Presidente, han decidido, que no, que no sirve para nada, y con esto, ha dejado de operar el organismo, no completa los Consejeros para su operatividad, así lo decidieron. Con esto, el resto de esta administración, total opacidad y cero rendición de cuentas, nadie sabrá de contratos, adjudicaciones , tranzas y robadero que haga la administración pública federal hasta el último día del mandato de AMLO. Esto es un escándalo, harán lo que quieran con los recursos ¿Por qué? pues se canso AMLO, que todos los días salieran casos de corrupción por todos lados, creo la gota que derramó el vaso para él fueron los 15 mil millones de SEGALMEX y dijo basta, démosle paso a la opacidad, es increíble esto ¿Esta es la cuarta transformación? Salieron peores …y puede que repitan. 18 años ¿Legislador? Acaba de aprobar el Congreso por acuerdo de partidos bajar la edad a 18 años, para ser legislador y 25 años para ser Secretario de Estado, se entiende, el padrón electoral, más del 50 % son jóvenes y mujeres, y por ellos van los partidos para ganar votos, pero ¿Está capacitado un joven de preparatoria, un nini, para ser legislador? Creo que no. Nomás vean la Cámara Federal y en algunos estatales, la clase de legisladores que hay, algunos dan pena, vergüen- za y son mayores de edad, los partidos recurrieron a deportistas, artistas, etc.…para granjearse votos, ahora van por los chavos de 18 años.

Obviamente los partidos tienen que nominar candidatos, ya sabrán las diri- gencias si los escogen y si la ciudadanía los acepta y vota por ellos en las urnas, en fin, esto ya es ley, pero creo que a las Cámaras deben de llegar gente, prepa- rada y con experiencia, nos está saliendo muy caro como país, tener “levanta dedos”….y Tómbolas. UGRS…EN GARANTÍA Las instalaciones de la UGRS están en garantía de créditos millonarios que se deben a FIRA, no se puede construir un centro de convenciones, a menos que el Gobierno del Estado, con dinero de contribuyentes, decida pagar a un ente privado, en este caso deuda de ganaderos, a quienes les acaban de dar 18 millones, dinero público, para que arreglen la “cantina más grande” de Sonora y el Palenque, ante el inminente inicio de la EXPOGAN. TIROLESA…Y UNA DESGRACIA LAMENTABLE.

Que tenía años en desuso, sin vigilancia y desafortunadamente una joven, sin tomar conciencia de los riesgos tomó la decisión de escalarla, y de noche, ignoro si estaba sola al momento de tomar la decisión, que terminó siendo fatal y tiene sumida a una familia, amigos, en la tristeza. Por el video que circuló del acontecimiento, también dejó ver algo, la falta de preparación de Bomberos y reconocida por el Jefe para manejar este tipo de situaciones. El hubiera no existe, la joven debería haberse quedado hasta donde llegó y Bomberos operar escalera, pero ella tomó la decisión de iniciar descenso, resbaló y cayó, con consecuencia fatal. Y pues a tomar conciencia jóvenes, hay límites, no cruzar ciertas líneas, no es cuestión de arrojo, atrevimiento, hay que ser prudentes, tener conciencia de los actos que van hacer, este terminó mal, resignación y consuelo para familiares y amigos…y Bomberos, policías, a capacitarse para manejar este tipo de situaciones.

