Las señales de Durazo… Hoy encuentro, solución o problemas

El pasado fin de semana en gira que tuvo por Navojoa, el gobernador Alfonso Durazo mandó señales que hay que leer muy bien entre líneas, el espaldarazo a la directora del DIF, Lorenia Valles, que la saluden donde la encuentren, con un apretón de manos y el ya no te voy a echar porras porque te mareas, a la titular de SEDESSON, Wendy Briseño, da una idea de cómo vendrán las cosas para el 2024.

Me quedó claro el más que evidente “destape” a Valles, para que aparezca en boleta electoral, quizás una de las senadurías, ya se verá, pero es obvio está en los planes de Durazo candidatos competitivos y para Briseño, pues, que ahí seguirá en ese puesto, no se acercó a saludarla como lo hizo con Lorenia, así que no hay planes para ella en el 2024, ni para nadie que quiera impulsar.

Y luego tras la gira por Obregón, en donde el Delegado del Bienestar, Jorge Taddei dio desafortunadas declaraciones en cuanto a la visión que tiene sobre nepotismo, dijo que no lo practica, porque en su dependencia no hay ningún familiar suyo, cierto, pero vaya que se movió y se mueve en México, para colocar como a 18 familiares en los 3 niveles de gobierno.

Y el lunes, Durazo le mandó un duro mensaje por si pretende ser candidato a un puesto de elección popular y seguir empujando candidaturas de familiares o gente de su grupo, aunque para efectos políticos, dio un mensaje correcto el Gobernador, destituyó a un cuñado de Taddei, Álvaro Bracamontes, hoy ya ex secretario de Gobierno, que al margen de su relación con el Delegado, falló, y de qué manera, en dar gobernabilidad y quitarle problemas al Gobernador.

A cada rato el mismo Durazo tenía que salir afuera de Palacio a atender gente, reclamos, protestas, más problemas de corrupción que brincaron en varias áreas; CECYTES, Puente Río Colorado, el Transporte que se hizo evidente en Navojoa, que incluso pidió “Calma” a dirigente del transporte que lo encaró y de buena manera, pero se notó el malestar; y esto, lo del transporte urbano en Obregón, cada día peor y ahí viene el verano, puras “cacharras” sin aire, no ha podido con el paquete Lirio del Castillo…y ahí vienen más cambios ¿Seguridad? ¿Debe seguir Dolores del Río al frente?

Y ahí viene un enroque, con la salida de Salazar de la Jefatura de Oficina, se habla, se dice, que tendrá “perfume de mujer”.

Adolfo

El gobernador Durazo le dio una salida digna a Bracamontes y le dio una Secretaría Técnica en MORENA, donde el gobernador preside el Consejo y puso en la Secretaría de Gobierno a Adolfo Salazar, de sus confianzas, desde que fue titular en Seguridad. Al llegar este gobierno ocupó la Consejería Jurídica, después pasó a Jefe de Oficina del Ejecutivo y hoy ya despacha en Secretaría de Gobierno, se dice que tiene la mano dura, lo veremos en las próximas semanas y en la medida que le quite o baje problemas en política interior.

Hoy encuentro

Hasta hoy será el encuentro de productores del sur de Sonora con el titular de SADER, Víctor Villalobos, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro y con el acompañamiento del gobernador Alfonso Durazo.

Y no hay de otra, 7 mil mil pesos para tonelada de maíz, 8 mil pesos para trigo, sin restricciones, cierre de importaciones hasta colocar la producción de Sonora y Sinaloa.

Por cierto, el viernes pasado protesta agria de productores sinaloenses en el Congreso local, se le fueron duro contra un diputado de nombre Serapio, que supuestamente los representa y nada…igual que las diputadas federales del sur de Sonora, Shirley Vázquez, del Distrito VII, por el Mayo y Gabriela Martínez, del VI, por Cajeme, no han hecho nada por el sector ni por ambos municipios, puro levantar dedo y cobrar.

Esperemos que el encuentro y negociación llegue a buen puerto, y que se disperse el recursos de manera expedita y sin demoras ( les deben apoyos), de lo contrario, la reacción de productores debe ser contundente, para que entienda el dirigente de AOASS y cabeza de sector en el sur, Álvaro Bours, al igual que los dirigentes del sector social, Abel Castro, Juan Leyva y como bien señaló Mario Pablos, el apoyo está contemplado en la Ley y no ha cumplido el gobierno federal con ciclos anteriores, y cerradas ventanillas.

Y el más interesado también debe ser el gobernador Alfonso Durazo, porque si no hay acuerdo satisfactorio, a medias o con restricciones, habrá efectos de dominó en la economía regional, no habría circulante y por ende, problemas sociales, políticos, que mejor ni imaginar las repercusiones, una catástrofe.

