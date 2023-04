Semana clave… el 'Chato'… ¿y qué?...Fraijo.. ¿y doña Elena?... Lilly

Comparta este artículo

Creo que es una semana clave y un difícil panorama, cuando se tuvo una nueva reunión, otra de tantas acordadas en Ciudad de México, en donde no estuvo presente el titular de SADER, Víctor Villalobos, faltó un dirigente del sector agrícola, solo se contó con el acompañamiento oficial de subalternos del Secretario y del gobernador Alfonso Durazo, así como la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

¿A que llegaron? A nada, hábilmente el sector oficial pidió "patear bote" una semana para resolver el asunto, si ya saben como está, para qué se hacen, lo que quieren es que inicien las trillas, entre la maquinaria a los campos y no a las carreteras a bloquear, eso es todo.

Ya saben que se necesita 7 mil pesos para tonelada de maíz y 8 mil pesos para tonelada de trigo, que ante la caída de precios internacionales que marca Bolsa de Chicago, van a 'tablear' y en su mayoría a perder.

Para dar cuenta lo que se viene, el año pasado el valor de la producción anduvo en 12 mil millones de pesos, hoy con estos precios y a como está el dólar, 18 pesos y fracción para exportación, el valor anda por arriba de 8 mil millones, un diferencial de ¡4 mil millones!, durísimo golpe al productor, familias y con efecto de dominó en toda la economía del sur de Sonora.

Y en ese diferencial, subsidio, que por Ley se debe cubrir como en otros países, es en el que hay reticencia del que decide, AMLO no quiere a los productores ni sectores más que aliados, él está con su rollo de que el "pueblo", sus programas clientelares, y como bien dicen los libros de texto que vienen, para él "Pobreza, es una virtud", tal parece que es lo que quiere.

Las señales que mandan, al posponer de nuevo la posición oficial, no son buenas, ni Villalobos estuvo encuentro, ahí se la lleva de gira, con sus programas, todos llamados del Bienestar, ahora todo se llaman así, como si estuviéramos en Cuba o Venezuela.

Y al regreso, reuniones de Alcano; Juan Leyva señalando "al sordo hay que gritarle", Abel Castro igual, “un encuentro donde no está el titular, ni el dirigente del sector ¿Qué es eso?”, y con justa razón.

Ese día de la reunión, el dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo, estuvo en Hermosillo, cenando con productores de la costa de Hermosillo, digo ¿Y el acompañamiento?, creo que deberían estar cerrando filas todos.

Esto me hace recordar, y repito, la ausencia de liderazgos que encabecen causas, están dispersos, con miedo, con sus intereses, no sé, yo me acuerdo que Eduardo Bours, como dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, del Consejo Coordinador Empresarial, levantaba la voz cuando era necesario, y ni se diga cómo Gobernador, al igual que el activismo y lucha de Adalberto 'Pelón Rosas', que se nos adelantó en el camino, el arrojo del 'Kily' Cruz.

¿Dónde está el dirigente del CEE? Se llama Francisco Cervantes, por si no sabían, ¿Los dirigentes nacionales de Concanaco, Canirac, Canacintra? Y de otras organizaciones agropecuarias, ahora que AMLO pretende abrir fronteras sin aranceles, ni sanidad, productos de otros países que le va a pegar y duro a la cadena productiva, nada, silencio total…entregados o con pavor a AMLO.

En fin, ¿Mi pronóstico? Difícil, espero equivocarme, pero conociendo a AMLO y cómo anda últimamente: agresivo, duro, polarizando, dividiendo más, rompiendo con otros poderes, incluso que suelte 3 mil millones, 4 mil millones ¿Ustedes creen?

Va a estar en manos de Juan Leyva, Abel Castro, Luis Cruz, Mario Pablos, Álvaro Bours y dirigentes de Uniones qué decisión tomar esta semana, la cual debe ser contundente, si no olvídense, la van a perder, se vendrán problemas económicos, sociales, un "piojo" y cultura del "debo, no te puedo pagar", con repercusiones para el gobierno de Alfonso Durazo, que no tendrá recursos para paliar lo que se viene, la catástrofe al campo y a la economía del sur de Sonora…al tiempo.

Las prioridades, 'Chato' hace historia.

Pues un perro, el 'Chato', acaba de hacer historia en Sonora en cuanto a procuración de Justicia, como ofendido, al estar presente en una Sala de Juicio por ser víctima de maltrato por parte de su dueña, Juana 'N', en Etchojoa.

Y ahí estuvo el perro, tranquilo, mientras se llevaba la audiencia y se vinculaba a proceso a la imputada, y luego para pronto, el comunicado de la FGES y hasta video de la propia Fiscal, Claudia Indira Contreras, señalando esto como inédito, histórico, en cuanto a justicia.

Estoy de acuerdo en el no maltrato a ningún animal, pero ¿Actos de parafernalia como este? ¡Por favor! mientras cientos, miles de víctimas siguen esperando justicia, seres humanos, familias, mujeres desparecidas, feminicidios al alza, vaya prioridades de este gobierno y de los encargados de procuración de justicia…un animal llamado a estar presente en un juicio ¿Guau, guau, declaró? Perdón por el sarcasmo, qué ridiculez, y todavía lo pregonan como un gran logro, y sonorenses clamando por justicia y paz.

Y siguiendo el tema de los animales, esta semana en la capital entró en vigor una ley municipal que obliga a que toda mascota que ande en la calle lleve correa, y que su dueño lleve además bolsa en la mano para recoger sus heces ¡perfecto! ¡ya basta! para quienes salen a caminar, hacer ejercicio por las mañanas, en los parques, algunos con perros sueltos, otros responsables con correa, pero sin bolsas, y heces por todos lados.

Serán las Patrullas Verdes las que, al ver que no se cumpla con esto, se llevarán al animal, y al dueño para pagar una multa de 5 mil pesos, buena medida del Gobierno de Hermosillo, y a replicarla en otros municipios.

Por cierto, continúan los ataques en Ciudad Obregón, en efecto, han disminuido este mes de Abril, 16 van, ante 75 que hubo el pasado mes de marzo, incluida otra mujer calcinada, cualquier cantidad menor a esa, este mes el Alcalde lo celebrará como un gran logro, mientras que números del Secretariado Nacional ubican a Cajeme como de los peores, con una alta percepción de inseguridad ciudadana, cercana al 90 por ciento, lo cual no acepta Lamarque, ni lo hará, él seguirá con su narrativa y datos.

Siguen cambios

Continúan los cambios del gobernador, Alfonso Durazo, dándole una sacudida al gabinete porque se acabaron los compromisos, no dieron el ancho y algunos estaban encajando la uña, dañando la imagen de su gobierno, y los postulados de que son diferentes, no mienten…y no roban, esto último, creo que lo hizo tronar.

Sacó a Álvaro Bracamontes de la Secretaría de Gobierno, cuñado de Jorge Taddei, para que vaya entendiendo señales, ya se confirmó la salida de CECOP; del 'Bebo' Zataráin, a quien la barda del Estadio Abelardo Rodríguez de Guaymas se le estaba quedando corta ante tanto batazo que salía de esa dependencia, y Durazo, dijo basta, ya muchas quejas.

De hecho en el Puerto hubo un fuerte reclamo de vecinos de varias colonias, al propio 'Bebo', exalcalde y exdiputado del Puerto, ante la pésima calidad de obras; lo mismo que pasa en la "casa de Piedra" con los que palomean obras locales, el marido y hermano de la alcaldesa, Karla Córdova, y en Navojoa, al parecer un socio del Alcalde, en la Gasera Propane, es con él que se negociará la obra pública, mientras que en Obregón, pues ya sabemos cómo se las gastan municipios gobernados por Morena, y todo esto afecta al jefe político… Durazo.

Salió Guillermo Díaz, de la Sub Secretaría de Gobierno, lo mandaron a Conalep, se cayó, me dicen que hacía buena labor, y llegó el 'Bebo' como Ovalle, premiado, pero ya sin acceso a recursos.

Vendrán otros cambios esta semana, uno esperado, la Jefatura de Oficina del Ejecutivo, que será mujer, quizás signifiquen enroques, en lo personal creo que la ciudadanía esperaríamos que el Gobernador diera el manotazo en Seguridad, pero pues él decide, y no les gusta que medios ni nadie les marque agenda, así haya muertos y desaparecidos por doquier, y políticas públicas fallidas, en fin, el mensaje es que al parecer ya llegarán personas cercanas al Gobernador, confianza y proyecto.

No fueron 18…26.5 millones

Los recursos públicos entregados a la UGRS por parte del Gobernador Alfonso Durazo, para arreglar la Expogan, el Palenque donde se presentarán artistas, esto desde el jueves, para la “fiesta del Pueblo” con unos precios intocables para familias.

Al parecer, el Secretario de la ganadera, el encargado de $$$ con cerveceras, etc.… al modo como siempre.

Con esos 26 millones se podrían haber comprado 857 Toros, cargar vacas y repoblar en unos años, con 20 mil becerros, en un hato Sonorense con déficit, y mientras en el sur, Julio Aldama y Rancheros, del Mayo, de Rosario Tesopaco, comunidades aledañas ante incendios, sin apoyos de Juan Ochoa, que no llegan…ni llegarán.

¡Ah! pero como ganadero, que bueno para cortar la reata el día de la inauguración, a la primera, mientras el gobernador Durazo ¡8! Machetazos tuvo que dar, ahí para que quede para el anecdotario.

Fraijo

Esta semana el empresario, Samuel Fraijo, presentó un libro sobre su vida, y me imagino que, del esfuerzo, anécdotas de cómo llegó hasta donde está, al éxito, como también muchos de ellos, producto del esfuerzo y no del privilegio.

Saco a colación esto, porque algunos, y no pocos, han ascendido gracias a las relaciones político-empresariales, lo estamos viendo ahorita con el dirigente de la CMIC, el consentido, obras por todos lados…y calladitos todos los miembros.

Ignoro lo que diga el libro, no le quitaré méritos, pero yo recuerdo a este personaje como el que encabezó la Constructora del Desierto, que hizo la obra ilegal del Acueducto independencia, la que ganó ICA, el Gobierno de Guillermo Padrés se la entregó a él, y Felipe Calderón negoció con ICA, que se quejó ante la ASF y le dieron otras obras, la componenda política pues, al igual que Fraijo, relaciones con Ayuntamientos, Guaymas es un ejemplo, le meten para sacar.

También recuerdo que llegó al Club de Golf en Obregón, en Helicóptero, violando leyes de aeronáutica civil, pero tenía "tee time", hora de salida para jugar, y no le daba tiempo de bajar en el Aeropuerto y trasladarse al Club ¿Esto que narro? ¿Qué es? ¿Y qué?

Por eso no quiere AMLO al INAI, ante el escándalo de los lujos y gastos del Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, por Europa, EUA, cientos de millones, al igual que la élite…mientras la tropa, sin ningún privilegio.

Ante la balconeada, el presidente está arrinconado, contestó ¿Y qué? y que se mete con Loret, Eloy, Junco de la Vega, empresarios, sí, pero con fruto de su trabajo, mientras que en el caso de los militares y la clase política con cargo al erario, AMLO ya no quiere dar más información, y que siga la opacidad y la corrupción.

El avión

Y luego lo del avión, otra mentira, que la quiere manejar como triunfo político, una nave vendida por cierto a Tayikistán, bajo el régimen de un dictador que lleva 30 años en el poder, y el principal negocio en ese pequeño país, es la droga… vaya amigo y comprador.

Ya se pagó el avión, mil 658 millones de pesos, que ya están depositadas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pero hay un problema, y Jorge Mendoza, Director de Banobras , le tuvo que seguir el rollo.

El avión, comprado en el sexenio de, Calderón, se compro vía arrendamiento, 'leasing', se vence en 2030, y se deben más de 1700 millones, vía pagos que supuestamente la Sedena hace mensualmente al Banco.

Y el Presidente dice que se destinará a obras, Hospitales etc.… entonces ¿Banobras no recuperará la cartera? ¿Otro Banrural? ¿A fondo perdido?, no cuadran los números, el avión se remató, se perdieron más de 100 millones de USD, se debe a Banobras, y sale con esto.

¿Y doña Elena?

Se celebró la entrega de Medalla 'Belisario Domínguez' en el Senado, premio que se otorga a mexicanos (as) distinguidos por su trayectoria, a la que asiste ese Presidente y hay un formato previamente acordado, y pues que no se cumplió y se arma la de Dios Padre en Xiconecatl, antigua sede senatorial.

Una oradora, de Morena, en lugar de hablar de Doña Elena, empieza a despotricar contra la SCJN, por devolver a la GN a la Secretaría de Seguridad Pública, e inician los reclamos de la oposición.

Previamente, al inicio, la Senadora, Lilly Téllez, antes de entrar al recinto, cuestionó al Secretario de Gobernación, los lujos del Secretario de la Defensa y una camioneta blindada de una diputada de Morena, y "no tengo opinión" fue la respuesta.

Y luego ya en el recinto, la sonorense encaró al vocero, Jesús Ramírez, el supuesto operador de que se hubiera roto el protocolo, tuvo que llegar la Senadora, Citlali Hernández y otras, ante el "atrevimiento2 de la señora, Téllez.

Por cierto, el propio Presidente dijo que no fue, para no verla…o miedo a que lo encarara, como también le echo al Senador, Germán Martínez, y 2 Ministros de la SCJN, porque se le voltearon, y también dio instrucción al Secretario de Gobernación y a la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, "que ni le contesten llamadas" a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien el pasado viernes estuvo en Hermosillo, así o más claro el clima de polarización.

Lo que sí, Lilly Téllez, controversial, querida, odiada, qué orgullo y que posicionamiento le da el propio Presidente, que la evita, y los ataques que recibe, es la única de los candidatos a la presidencia de la oposición que los encara, mientras los demás están moderados, por eso encabeza las encuestas y es tendencia en redes sociales, como comunicadora, ahora como política, con una política disruptiva se está ganando la candidatura.

