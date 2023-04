Durazo: Que salgan "tablas", no cíclico el apoyo ¿y la ley?

Comparta este artículo

Creo malas noticias para productores de maíz y trigo ante problemática y espera de apoyo del gobierno, por caída de precios e inicio de trillas, pues acaban de caer más los precios en la Bolsa de Chicago, 3.1 USD el Maíz, colocándose en 4 mil 942 precio tonelada, y caída de ¡5.9! dólares, Trigo, colocándose a 4 mil, 942 el precio tonelada, cristalino y 4 Mil 960 el panificable.

Difícil panorama, lo comentamos, porque están requiriendo productores para que sea rentable ciclo, recuperar inversiones y que sea rentable, 7 mil pesos, maíz y 8 mil pesos la tonelada de trigo.

Y pues este jueves, según dirigentes de ALCANO quienes el pasado lunes se reunieron con productores del Fuerte-Mayo, habrá reunión con autoridades para ya resolver esto, o seguir “pateando bote”, lo que ya debe servir para que productores y organismos tomen decisiones, contundentes.

Y ya levantaron la mano productores de Sorgo, de otras entidades, total, un serio problema que implica dispersión de miles de millones de pesos por parte de un gobierno, que ha cerrado ventanillas al campo, debe apoyos de ciclos anteriores y esta por darle la puntilla a Financiera Rural, para reconvertirla en Financiera del Bienestar y se convierta en un barril sin fondo como el desaparecido BANRURAL, y que seguramente será para apoyar a campesinos, que al final les condonarán todo.

En fin, veremos qué pasa en el encuentro de mañana, y reacciones, el que finalmente tomara la decisión será AMLO, recluido en una habitación de Palacio Nacional con problemas de salud y no creo salga una solución esta semana, a ver que deciden productores.

Y mientras, quienes no producen, los Yaquis, que entre el año pasado y este AMLO les ha asignado recursos por ¡12 mil! millones, en protesta, porque no les cumplen pliegos petitorios y que no dejarán que sigan construyendo el Acueducto del Distrito 018… que bueno, con que agua sembrarán miles de hectáreas adicionales, no da la Presa “Oviachi” para eso, aunado, a que si hubiera, terminarían rentando, no entienden, pero el del INPI, Adelfo Regino, la está bateando, y de qué forma.

Posición, Durazo

Vaya con el mensaje del gobernador Alfonso Durazo a productores del sur, que tendrá cita con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no con Villalobos, ojo, para que se apoye a productores, mínimo para que salgan “tablas”, o sea que no haya utilidad y que tienen que cambiar de patrones de cultivo “lo queramos o no”, para que no se convierta en algo cíclico tener que apoyarlos…¡Órale!

Es cierto, hay problemas de agua, hay que buscar reconversión de cultivos, ahí está lo de la Cebada para la Cerveza que produce Constellation, ahí cruzando la calle, pero lo del apoyo es por Ley, al igual como se subsidia en Canadá y EUA a productores y aquí despareciendo Financiera y ventanillas de apoyo ¿Así como?

Así que productores, tal como lo comentamos, está difícil panorama, no vienen bien las cosas en cuanto a apoyo, y pues a ver qué decisión toman.

Crimen uniformado

El lunes mal día, ataques por todos lados, muerto, heridos, sobresalió el hecho que fueron detenidos un par de desertores del ejército, que andaban de sicarios utilizando uniformes militares.

Esto nos da una idea de cómo andan las cosas en la milicia, Guardia Nacional, policías de niveles de gobierno, los altos mandos, viviendo con lujos, mientras la tropa, ruinos, ahí están los lujos del Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, la vida que se da y con él, la élite militar, incluido el titular de SEMAR, Rafael Ojeda, quien ya comentamos, buenos negocios está haciendo en Sonora.

Los ha empoderado AMLO dándoles todo y hoy las consecuencias; con un crimen organizado, aún más, tomadas regiones, afectando sectores, servicios, todo y con total impunidad.

En Obregón, policías municipales en rebeldía, ante falta de apoyo del Alcalde, Javier Lamarque, y se enoja porque señalaron en días pasados que iban a "botear" para costearse equipo.

En fin, mala señal lo de los militares desertores ¿Cuántos más estarán trabajando para el crimen organizado y que estén en activo? ¿Cuántos, estatales, amics, municipales en la nómina de la delincuencia? y mientras, la Fiscal con otras prioridades, juicios orales para perros y la secretaria de Seguridad subiendo a Twitter sus programas de vinculación, SALVAS, Jornadas Por la Paz, etc.… que tienen arrinconado (sarcasmo) al crimen organizado, andamos requetebién!!.

Plan Sonora

De gira por Texas y Arizona, el Gobernador Alfonso Durazo para proyectar a Sonora como una entidad limpia, sustentable, en cuánto a energía, ante la construcción del Parque Fotovoltaico en Puerto Peñasco, más de 2mil hectáreas donadas por el empresario Daniel Chávez, principal desarrollador turístico en la zona y el país…y de barbas no fue, pero ese es tema aparte.

Estuvo con empresarios en ambas entidades y con la Gobernadora, Katie Hobbs, para que se den idea de la gente que se ha ido a vivir a Arizona, de California, que es demócrata y que hicieron perder al candidato de una entidad eminentemente del partido republicano.

Creo y quiero ser objetivo, bien por el Gobernador de tratar de promover la entidad, como limpia, sustentable, atractiva, pero a esto le faltan varias etapas, al Parque de Peñasco y sobre todo, la última etapa, la línea de transmisión cuyo proyecto canceló AMLO en 2019.

Esta etapa costará más de ¡2 mil! millones de dólares, que tendrá que poner CFE, ya no estará AMLO en palacio Nacional, esto llevará algunos años, por aquello de vender energía a Sonora, California, o alguna otra entidad de EUA.

¿Cuánto costará el kilowatt cuándo la terminen? ¿Será redituable para ellos? la IP construye y distribuye energía en EUA, y aquí AMLO, nacionalista y violando el T-MEC, quiere que sea sólo la CFE, mal administrada, quien distribuya, hay una controversia, que de llegar a panel, México, perdería, con una multa de 30 mil millones de USD, que se pagaría vía aranceles, durísimo golpe a sectores exportadores.

El Alcalde Antonio Astiazarán también en Harvard y California, promoviendo la “Ciudad Solar” y lo que se ha hecho, patrullas eléctricas, paneles solares, equipos eléctricos etc.… sentando las bases de una ciudad sustentable.

Por cierto y en contrasentido a esto, el gobierno de México, por desparecer el Instituto Nacional de Ecología y Medio Ambiente y la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía… ¿Quién les entiende?, y no habrá INAI el resto de la actual administración, que opacidad y corrupción se viene, si la SCJN no obliga al Senado a nombrar a los 2 Consejeros, para que este organismo de la sociedad opere e informe como gasta el gobierno.

¿Y el recurso?

Se gastó el trienio pasado, administración de Sergio Pablo Mariscal, un “estudio” de ampliación pista Aeropuerto, 5 millones, proyecto dado a empresa Fantasma, se lo ¡robaron! y pusieron la primera piedra de una Universidad de Policía, 1 millón de pesos…ahí está sola la piedra, la más cara de Obregón, y Mariscal disfrutando de la vida, sin rendir cuentas, sin justicia.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58