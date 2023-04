75 muertos en marzo, casi 1000 en trienio, Director Operativo ¿Resultados?

Comparta este artículo

En otro fin de semana de terror que vivió Obregón, donde tomó relevancia la muerte del Director Operativo de la Policía Municipal, Jesús Navarro, y su escolta Jorge Galindo, a plena luz del día, el Alcalde Javier Lamarque, pusilánime, de una manera donde raya el cinismo, la hipocresía, y la demagogia, al no aceptar que es su administración fallida, sale que esto es como “resultado” de la lucha contra la delincuencia.

¿Qué? 75 muertes en marzo, otras 9 mujeres, ya casi ¡1000! durante su administración ¿Y sale con esto?, qué falta de respeto y de congruencia para las familias de estos policías caídos, familias de víctimas colaterales, desparecidos, sociedad, sectores y población, que se les ha robado la paz y la tranquilidad, esto es rayar en el cinismo, y lo seguiremos viendo, escuchando en sus mañaneras, mal llamadas “Diálogos”, más bien monólogos.

El que hayan asesinado nada más y nada menos que al Director Operativo, reitera lo que siempre hemos comentado; el grado de división al interior de la corporación, que hay “topos” (informantes), colusión con la delincuencia, e inconformidad de los buenos policías ante falta de unidades, equipo, prestaciones Etc.… lo necesario para tratar de contener, ya no de combatir, a una crimen muy bien organizado y muy bien armado, que sabe que las autoridades de los 3 niveles de gobierno les tienen miedo, pavor, y son los que mandan en plazas como Obregón, hoy bajo fuego, terror, fuera de control.

¿Y el Gobernador, Alfonso Durazo? ¿Secretaria, Dolores del Río? ¿Fiscal, Claudia Indira Contreras? Nada, silencio sepulcral, nadie se apersona en Obregón, y Lamarque, con su narrativa de siempre, convocando a reuniones, en Cajeme y Hermosillo, a los 3 niveles de gobierno, para que en el marco de las Mesas de Seguridad, bla, bla…y mientras el matadero sigue, abril arrancó con muerto.

Mientras, por miedo y porque es obligación del Estado mexicano dar seguridad a los ciudadanos, la gente de Obregón y de otros municipios dominados por el crimen seguirán viviendo en la incertidumbre, urge también que organismos empresariales levanten la voz, no se puede seguir viviendo así, urge el resurgimiento de líderes de la sociedad civil, hay ausencia, hay una total ausencia.

Y lo que también es lamentable, es que llegan elecciones, y hay una total apatía de la gente, no salen a votar y desafortunadamente Cajeme es un vivo ejemplo de esto, en las dos últimas elecciones ni el 35% del padrón salió a votar, así no se puede.

No sé con cuántas muertes vaya a terminar esta administración de Lamarque, fallida en dar seguridad, corrupta, pero es tal la apatía que si busca reelegirse ¡gana!, y no es engaño ni regaño, es la realidad y después no se quejen, la ciudadanía tiene los gobiernos que se merece, ¿NO quieren participar? Pues a aguantar, esto se llama, sin llorar.

Y el detalle, políticamente, es que en el caso de Cajeme, no se ve , rumbo al 2024, quien de los partidos de oposición; PRI, PAN, MC, sea el líder o la líder que despierte entusiasmo para que este municipio tenga otra opción, una salida a lo que está viviendo con estas administraciones.

Ayer domingo, homenaje y despedida póstuma a oficiales caídos, cuyo recuerdo y dolor quedará en familiares, para hoy lunes, vuelta a la realidad, ya van más de 134 policías muertos del 2021 hasta la fecha en Sonora, ¿Quién sigue? ¿Quiénes siguen? ¿Quién pondrá un alto a esto?, me queda claro que no hay voluntad política de los 3 niveles de gobierno.

Y ahí que siga el Alcalde Javier Lamarque, el Capitán Claudio Cruz, con sus datos, cifras, números que nadie les cree, ante una corporación policiaca desmoralizada entre policías buenos, malos, y una población en total indefensión que no termina su capacidad de asombro, y que para la cual, no hay de otra…!pecho a tierra! Al igual que niños en escuelas, al siguiente rugir de metrallas.

¡Ah! y sí, toda la parafernalia, después de este tipo de actos, abominables, de barbarie, cómo dejan a los asesinados; llegan a los 10, 15 minutos, las policías correspondientes, a levantar periciales e iniciar investigaciones para terminar como siempre…en nada, cero resultados y comunicados, huecos, vacíos, hasta mal redactados, llenos de mentiras, falsedades.

Trigo, Maíz…nada nuevo.

Pues estuvo en Sinaloa el “Hijo del rayo, del maíz, restaurador” AMLO; y nada nuevo, más que un anuncio, ya esperado y que no resuelve, ni resolverá por lo visto, la problemática del sector agropecuario, pero vamos por partes.

Anunció AMLO, junto con el Secretario Víctor Villalobos, la compra de 1 millón de toneladas de Maíz de Sinaloa, a través de SEGALMEX, la dependencia donde se robaron, Ignacio Ovalle y Compinches, ¡15 mil millones! y no pasó nada, y hasta de Sub Secretario de Gobierno lo pusieron, protección total.

El detalle es que Sinaloa produce ¡6 millones! de toneladas ¿Y para esas qué expectativas?, ofreció un pago de 6, 995 pesos por tonelada, pero como siempre, con sus restricciones y lucha de clases, primero a los pequeños, medianos productores.

Si esto de los apoyos, del pago de diferenciales ante caída de precios, no es que afecte a unos y a otros no, es a ¡todos! tanto vale para el que produce pocas toneladas, como el que produce más, es cuestión de darle rentabilidad al campo, que el productor gane, estamos hablando de quienes producen alimentos, esto no es cuestión de cuánto siembren, están miopes, obtusos.

Existían programas como PROCAMPO para el pago de diferenciales, cuando en la Bolsa de Chicago derrumbaban precios, que lo marca el hectárea de siembra de EUA, Rusia, pero con la llegada de AMLO; con la 4T se acabaron apoyos, se cerraron ventanillas financieras, y dejaron al productor social, privado, a la deriva, a merced de los mercados ¿El recuso? A obras faraónicas, programas sociales, el sector agropecuario, salgan como puedan ¡increíble!.

Previo a la llegada de, AMLO a Sinaloa, productores tomaron casetas, carreteras con tractores, y si para el 10 de abril no hay solución integral, van a radicalizar acciones.

Sonora…sin noticias

Y para los productores de; Maíz y Trigo, del sur de Sonora, ninguna noticia, ni mención por parte de AMLO, ni del Secretario Villalobos, a pesar de que en Obregón esta la Secretaría, y el Valle del Yaqui y Mayo aportan buena cantidad de Trigo y Maíz, sobre todo Trigo, la gran vocación del Valle del Yaqui.

Pues a escasa semanas de inicio de trillas, las voces de Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, Juan Leyva, entre otros, no han sido escuchadas, están advirtiendo serias pérdidas, con consecuencias económicas sociales, que mejor ni imaginar, ya bastante tenemos con la inseguridad.

Prudentemente, creo, la apuesta de ellos, es la negociación, esperar la respuesta de la autoridad, pero el anticipo de anuncios en Sinaloa, por la víspera, se ve el día.

El Gobernador Alfonso Durazo no ha levantado la mano, y si no lo hace esto le va a rebotar en lo social, a la titular de SAGARPHA, Fátima Rodríguez, la veo más metida en cuestiones ideológicas y de creación de cooperativas, modelo inoperante y caduco, que en apoyar al sector agropecuario.

¿Qué va a pasar si cuando inicien trillas, no hay solución? Eso estará en manos de dirigentes, productores, pero entregar un producto donde tus costos superan el precio de venta, pues difícil, y desesperante, no saldrán ni para pagar avíos, deudas, proveedores…ni para vivir, y el efecto dominó, como dije, para la economía del Yaqui y Mayo… y más locales vacíos.

Porcicultores…otro problema.

El dirigente de porcicultores, Manuel Santini, al igual que productores agrícolas, puso el dedo en la llaga, por lo que está pasando el sector en Sonora ante la indiscriminada entrada de cerdo de Suramérica, al igual que carne, que está afectando al sector pecuario, y aparte de dudosa sanidad e inocuidad.

Lo mismo, pues, costos altos de insumos, precios de venta muy bajos, costos de producir, por encima, todo esto por el decreto de AMLO; de tratar de contener inflación, así se los cargue a toda la industria, lo que conllevará millonarias pérdidas económicas y de empleos.

Ya están cerrando granjas en México y ya van varias en Sonora, difícil para algunos aguantar esto, y pensar que BACHOCO está haciendo fuertes inversiones en ese sector y precisamente en Caborca adquirieron NORSON, apostándole al país, al igual que otras empresas, y el gobierno federal con políticas que afectan, de no creerse.

Y el problema no es Raquel Buenrostro, la Secretara de Economía, ni Villalobos, de la SADER, creo que le entienden, pero al inquilino de Palacio Nacional, quien nunca ha generado un empleo, no le importa ni las PYMES, para él, como vendrá plasmado en los libros de texto “Pobreza, es una virtud” y en eso está enfocado, rumbo a elección 2024, un país de pobres, de una “sociedad igualitaria” igual que Luis Echeverría, eso es socialismo, comunismo.

En fin, un panorama desolador para la industria agropecuaria, veremos qué pasa en los próximos días, semanas, qué acciones tomarán dirigencias de ganaderos, productores, porcicultores, si el gobierno no atiende demandas…la CNTE de Michoacán, Oaxaca, sabe muy bien como doblar a AMLO y que abra la chequera ¿Tomarán ese camino? Solo el tiempo lo dirá.

Cerrado, Camarón Ecuador.

La única noticia buena para Sonora que salió de Sinaloa es la confirmación de AMLO, del cierre del Camarón de Ecuador a México, ya confirmada su pésima sanidad e inocuidad.

Sonora sur es pionera en esta actividad, que genera empleo y divisas, miles de toneladas se exportan a mercados extranjeros, lo que seguramente dará tranquilidad a la Asociación, a productores como Juan Alonso Urías, Juan Rurico López, Rodrigo Bours, al sector social, ojalá este tipo de noticias surgieran para productores agrícolas, porcicultores, ganaderos, hoy descobijados, en riesgos, ante decretos de libre importación de AMLO.

UGRS ¿Qué privilegios?

Ahora resulta que el Gobierno de Sonora destinó ¡18.5 ¡ millones de pesos para que la UGRS, de cara a la EXPOGAN, arregle la “cantina más grande de Sonora” y hasta el Palenque, a donde si llegarán cantantes que en las letras de las canciones hacen apología del delito…y en Caborca cancelan Fiestas, que contrasentido.

NO es recurso para actividad del sector, pacas, insumos, nada de eso, recurso público para un ente privado ¡que chulada! ¿Y ese privilegio? Para que se diviertan y se emborrachen agusto… ¡El colmo!...y que siga entrando carne de Suramérica, aunque a los Rancheros les truene.

¡Ah! pero anuncia el Gobierno, y la UGRS, la entrega de 500 reses ganado de registro para los ganaderos pequeños, los más desprotegidos, a través de PATROCIPES.

¿Y qué cree el Gobierno y el Sub Secretario ¡perdón! dirigente, Juan Ochoa, que harán con esos animales? ¿Pie de Cría ¿engorda? ¡por favor!, van a terminar como las vacas que les regaló Echeverría a los Yaquis…. ¡Wakabake!

Tragedia…migrante

Entraran migrantes, cada año, ¿1 millón? ¿2 millones? en busca del sueño americano, y hace unos días se toparon con la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez, desnudaron a una institución y a un gobierno, aparte de deshumanizado, lo corrupto que es.

Se había tardado en surgir una desgracia en estas mal llamadas Estaciones Migratorias, cuando son unas verdaderas ¡cárceles!, donde les dan trato inhumano, ni agua, comida, hacinados.

¿Pero qué tal? el Director del INM, Francisco Garduño, con contrato de proveeduría alimentos y un Cónsul extranjero de Nicaragua, una dictadura que encabeza el sátrapa de Daniel Ortega, con contratos millonarios de seguridad por todo el país, incluido ¡Guaymas! que se supone, el Puerto está bajo custodia de la SEMAR ¿Por que incluir una empresa privada? Huele a podrido, a corrupción.

Y el Presidente va, no para reunirse con familiares, amigos, de los 39 migrantes muertos, nada de eso, ante las críticas, su respuesta a una señora que lo cuestionaba “Te mandó Maru, mi amor” en referencia a la Gobernadora , Maru Campos, fue al encuentro de seguidores, Siervos de La Nación, al igual que lo hizo en Sinaloa, y a los autores intelectuales….a protegerlos.

Solo saldrán, como en SEGALMEX, algunas órdenes de aprehensión para los de abajo, para los “machuchones”, impunidad, lo que sí, viendo el video desgarrador, no entiendo cómo el par de custodios, uno viendo el celular, no les abrieron las puertas, no tuvieron piedad de ellos ¿Por qué? ¿Recibieron órdenes? ¿Por qué acataron? Murieron 39 personas por su omisión, abominable lo que hicieron.

¡Ah! pero culpable, Calderón de ABC; Peña Nieto de Ayotzinapa ¿Y de Juárez? ¿Y los miles de muertos que superarán sexenios anteriores?, se les cae todo, qué final de sexenio se viene en seguridad, economía, terrible, con tal de conservar el poder, a costa de lo que sea…al tiempo.

Y a propósito, migrantes, el tramo Santa Ana, Caborca, Sonoyta, SLRC, de terror para migrantes y para quienes los llevan, ya sea en carros particulares como lo hace mi fuente, entre 500 a 155 dólares por unidad, extorsionados por bandas criminales y la ¡Guardia Nacional!

Y lo peor, por las noches incluso “volantas” hacen paradas a Transporte Público, y ahí mismo, frente a todos, los extorsionan, total impunidad, esto es lo que se vive en Sonora, y entidades fronterizas ¿Y qué hacer? Criminales y militares empoderados por el régimen de la 4T.

Librogate y Puente Río Colorado.

Separados del cargo, Directora de CECYTES, Gracia Anduro y subordinados; separados del cargo, empleados caseta Puente Río Colorado, en SLRC, falta el directivo Fideicomiso, Carlos Garibaldi, desvíos millonarios ¿Y la reparación daño patrimonial? ¿Solo esto, Contralor, Guillermo Noriega? ¿Sin castigo el no mentir, no robar?

