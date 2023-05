Hoy día clave ¿Dará AMLO 3 mil millones?; huelga, golpe a Durazo

Comparta este artículo

Este domingo, hoy, hoy, hoy, como dijo Vicente Fox, en reunión que sostendrán el gobernador Alfonso Durazo y el titular de Sader, Víctor Villalobos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidirá lo del apoyo a productores de Trigo y Maíz, y por ende el futuro no solo de ellos, sino de toda la cadena que representa para una región que depende del sector primario.

Son ¡3 mil! millones los que se necesitan de apoyo para cubrir la caída de precios, la pregunta es ¿Va a estar dispuesto AMLO a apoyar? ¿Va a condicionar apoyo? conociéndolo como es, hacia los sectores productivos, el sector privado, nomás vean las reformas que le avalan en línea MORENA, sin analizar, sin parlamento abierto, ahí está el cierre de Financiera Rural, un golpe mortal al campo ¿Ustedes que creen?.

Veo un panorama difícil, creo que saldrá apoyo, no lo esperado y el presidente impondrá restricciones, aquí ahora sí habrá que esperar la reacción de los productores, quienes le han seguido apostando a la negociación, tan es así, que ALCANO y su dirigente Juan Leyva se iban a movilizar al Aeropuerto y de ahí a tomar oficinas de SADER, decidieron de último momento suspender y si no, pues hagan lo que les de su….gana, les dijo a sus agremiados.

Obvio que hubo malestar de productores de Sinaloa, que vinieron a solidarizarse porque tienen el mismo problema, con 5 millones de toneladas de Maíz, AMLO sólo se comprometió a comprar 1 millón, a través de la fraudulenta Segalmex, con todo y que no hay reglas de operación para adquirirlas, pero se que la Ley no se le da al presidente.

La AOASS que preside Álvaro Bours, han sido cautos, y pues le apostaron a la negociación y al llamado del Gobernador, que hoy tendrá que demostrar; capacidad, oficio, para convencer, que el apoyo, el que salga, debe ser parejo para todos los productores, sector social y privado, no es cuestión de hectáreas es de costos.

Hoy en el transcurso del día se sabrá de a como vendrán las reglas, la dispersión del recurso y también la reacción de productores, ya ven en Chihuahua, unos 208 ejidatarios cerraron la llave de gas de una compañía TC Energy en la sierra que surte gas a Sinaloa y parte de Sonora, para pronto vino la reacción del gobierno federal, los citaron en México, exigen el pago de una compensación de 1,200 millones de pesos ¿Y saben qué? se los van a dar, tan es así que ya abrieron la llave, ahí para que tomen nota dirigentes agrícolas.

NO cede y gente toma acciones

No cede la violencia en Cajeme, hasta el día de ayer iban 28 homicidios en el mes y con lonas de advertencia de grupos delincuenciales, fijando su posición, mientras lamentablemente, el alcalde Javier Lamarque y el mismo gobernador Alfonso Durazo, no cambian su narrativa, sus estadísticas.

Y luego, lo mismo, que el alto índice de crímenes dolosos se debe a pugnas entre grupos que se pelean la plaza, ¡descubrieron el hilo negro!, eso lo saben los cajemenses desde hace años que padecen esta ola de violencia, que crece y crece, pero nada dicen de las víctimas colaterales de feminicidios, desapariciones, del “pecho tierra” de la gente y niños por fuera de escuelas cuando hay balaceras.

Cientos de militares presumieron la llegada de unos “Sand Cats” ¿Y de que han servido? para nada, sólo se andan paseando por las calles, poniendo filtros y cero trabajo de inteligencia, se sabe donde está focalizado el problema, en que colonias y no hacen nada, pueden más los sobornos que darle tranquilidad a la ciudadanía que quiere paz.

Y a ven, hasta niños que salen a jugar se encuentran cuerpos, como lo sucedido hace unos días, imaginen la impresión que se llevaron, salieron corriendo a avisar y esas cosas no se olvidan, ahí quedan grabadas en sus mentes.

Como también, una población harta, haciendo justicia por su propia mano, molieron a golpes a unos ladrones en una colonia, ojo con esto, están cansados de tanta violencia y de tanta impunidad, para que tomen nota la secretaria de ¿Seguridad? Dolores del Río, y la Fiscal Claudia Indira Contreras, la sociedad en Sonora quiere paz, justicia y no la hay.

“Madrinas”…que descaro

El viernes al mediodía, entre Guaymas y Hermosillo, en el entronque para ir a la Costa de Hermosillo, sobre la carretera, “madrinas” esos delincuentes que ni a policía llegan, sin uniforme con armas al hombro, parando automóviles, checando, no puede ser esto, ¿Cómo permiten autoridades esto?, obvio andan extorsionando gente sobre todo turistas.

Este problema está peor en el tramo, Santa Ana-Caborca, porque estos tipos, junto con delincuencia organizada y elementos de la Guardia Nacional son quienes están extorsionando a migrantes que van en autos o transporte, con un descaro total, la gente dando cuenta, pero un miedo e impotencia de no poder hacer nada, máxime cuando delincuentes y policías “trabajan” en forma coordinada y empoderados porque ya saben quién.

Ley Durazo…y estalla en huelga

Vaya con lo sucedido y no me cabe la menor duda, que le jugaron contras al gobernador Alfonso Durazo, al estallar la primera huelga en la UNISON, con todo y aliados operaron reforma a la Ley 104, llamada Beltrones, para cambiarla a la 169, llamada hoy Durazo.

Y fueron los académicos con quienes Álvaro Bracamontes, hoy exsecretario de Gobierno, el titular de la SEC, Aarón Grajeda, y otros allegados, plancharon reformas que poco le importaron a los estudiantes, que no salieron a votar en la conformación de los nuevos órganos de gobierno, apatía o estaban bien las cosas, vayan ustedes a saber.

Hubo hasta acarreo ¿Qué paso con los académicos? Sus líderes manejan millones de pesos anuales, tienen buenos sueldos ¿Qué papel jugó el profesor, que hace rato no da clases, pero cobra, Jorge Taddei? hoy Súper Delegado del Bienestar y con muchos familiares incrustados en los 3 niveles de gobierno, pero que no es nepotismo, en su visión, porque no están en la Delegación que encabeza.

Bracamontes Sierra, el hoy exsecretario de Gobierno y cuñado de Taddei, lo mandó Durazo, en una salida política, ante la ineficiencia de este, a una Secretaría del Consejo, en la Ciudad de México.

¿Medición de fuerzas? Taddei tiene influencia en el STAUS y de que se mueve, lo hace, como también lo hace en la Ciudad de México y ahí viene el 2024, hay que leer entrelíneas, lo que sucedió alrededor de esta huelga que había prometido, incluso, el secretario del Trabajo, Francisco Vázquez, que todo estaba planchado.

Debe estar muy molesto el gobernador Durazo, ya debe estar enterado como y quienes operaron esta huelga, quien jugó contras y pues chamba para el secretario de Gobierno Adolfo Salazar, junto con autoridades universitarias, destrabar esto lo más pronto posible.

Guaymas…paran obras

Pues siguen los problemas en el Puerto, no avanzan obras, como la de la avenida Luis Encinas, por los drenajes colapsados que no arregla la CEA, SIDUR o quien le competa.

Y luego hay una ficha técnica que contempla rehabilitación entre la carretera y Puente de Miramar, hasta el Hotel Playa de Cortés, y desde el puente hasta con la intersección bulevar Gaspar Zaragoza, con todo y con un presupuesto asignado de 26 millones por el entonces encargado de la CECOP, Carlos “Bebo” Zataráin, a quien Durazo lo cambió ante tanta encajadera de uñas y malas obras, la misma gente de colonias del Puerto lo dicen y eso que este funcionario fue alcalde y diputado del Puerto.

Como estarían las cosas en CECOP que, entrando David Mendoza, de todas las confianzas del gobernador, acaba de correr “aviadores” que tenía el “Bebo” en la nómina ¿Cómo andarán otras dependencias? Pero ya ven el contralor, Memo Noriega y la carabina de ambrosio, en otras cosas.

NO hay justicia, ni reparación del daño en lo del “Librogate” del CECYTES y del Puente Río Colorado, en San Luis RC, robos millonarios, comprobado…!y no pasó nada!.

CECOP, un mugrero si hicieran una auditoría, pero, no pasa nada y a su extitular, de premio lo mandan a una subsecretaría de Gobierno ¿Y el no mentir, no robar, somos diferentes? ¡Por favor!.

Masacre legislativa

Vaya masacre, “Fast Track” que se aventaron, MORENA y sus aliados, sin comisiones, sin parlamento, otra vez, sólo siguiendo la orden del Presidente, siguen despareciendo organismos, pero eso sí, dándole más poder a los militares, al estilo Venezuela y sobre todo la polarización sigue creciendo, alimentada por AMLO, ante organismos empresariales callados y una oposición que no puede ante el avasallamiento.

Menos mal que para reformas constitucionales, necesitan votos de la oposición, pero están destruyendo todo lo que pueden, hoy le tocó al INSABI, CONACYT, Financiera Rural, ya ven la orden que dio AMLO, que desparezcan el ¡INAI!.

Ya había acuerdo para votar un Consejero, hecho con el Coordinador de Senadores, Ricardo Monreal, y a la hora de la votación, 69 votos de MORENA, por el no ¿Qué pasó?.

Pues que ya no tiene ascendencia Monreal con Senadores, no les puede ofrecer nada para el 2024, y “operó” Claudia Sheibaum, por órdenes de Palacio y vino la toma de la Tribuna por parte de Senadores, con todo y que se encadenó Xóchitl Gálvez, sesionaron en el patio, sin los senadores de oposición y MORENA, aprobaron, deshicieron lo que quisieron.

INSABI

500 mil millones de pesos, deudas y quien sabe más cosas se quedaron en el aire, al desparecer MORENA, el INSABI, antes Seguro Popular, que funcionaba bien, pero llegó la cuarta transformación, que tendríamos un sistema como Dinamarca y ya ven como estamos.

Ahora pasa todo al IMSS-Bienestar con todo y sus ineficiencias, menos para que se den abasto para medicinas, tratamientos, cirugías, es algo de terror, desesperación y muertes, lo que le espera a quienes tienen en el sistema público de salud, la única forma de atenderse.

Y argumentaron la desaparición a gobiernos anteriores, de risa, si lo crearon ellos, AMLO, hasta que punto han llegado y las consecuencias de esto.

Al CONACYT lo burocratizan, menos académicos, científicos y más ideología, al campo, otro marrazo, de por sí cerradas ventanillas de apoyo y cierran oficialmente Financiera Rural...y hoy domingo, productores de Sonora, en espera de que AMLO los apoye con 3 mil millones de pesos.

Pero le entregan más poder al Ejército, les da AMLO la administración del Tren Maya, imposible que recupere esa monstruosa inversión, y les otorga impuestos de Hoteles, para tal efecto…y el Secretario, Luis Crescencio Sandoval, con familia, amigos, paseándose por todo el mundo.

¿Qué va a pasar con el INAI y reformas constitucionales? No lo sé, está en manos de la oposición, el reloj legislativo y de la SCJN, el único poder que nos queda, como sociedad y a sectores vía amparos, controversias de que pare la destrucción del país, y creo, quisiera equivocarme, pero viene un cierre de sexenio, igual o peor que el de Luis Echeverría.

Ley 3 de 3

Se aprobó en el Congreso Federal y también en el local, Ley que prohíbe ser funcionarios a hostigadores sexuales y los que no cumplan con manutenciones etc… el detalle es que los colectivos querían que se aprobara toda vez desde que fueran vinculados a proceso y quedó que hasta que fueran sentenciados.

Se presume inocencia hasta que se compruebe un delito, el detalle es que entre vinculación y sentencia pueden pasar meses, años, entre lagunas jurídicas, apelaciones y en ese inter pueden pasar muchas cosas, más violencia a una mujer, a una madre y un clima inestable en una familia, un hogar.

Por cierto, quien se presentó en el Congreso como activista y promotora Ley 3 por3, lo fue la controversial y corrupta exalcaldesa de Guaymas, Sara Valle, hasta donde llega el cinismo de esta mujer, quien debería andar en procesos judiciales, pero así es la política y justicia selectiva.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58