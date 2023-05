Mala solución ¿Y ahora?...Vaya reciprocidad con Durazo

Comparta este artículo

Pues mal es resultados reunión de productores con industriales harineros y funcionarios de SADER en palacio con el gobernador Alfonso Durazo, soluciones parciales que no resuelven de fondo el problema, lejos de llegar a 7 mil pesos tonelada de Maíz y aún más lejos del Trigo que solicitan 8 mil pesos tonelada…y salieron otra vez con ¡200! pesos de apoyo.

La industria harinera va a comprar a 310 USD tonelada, se va involucrar a la fraudulenta SEGALMEX, en la compra y otras cuestiones técnicas, que no aseguran la colocación de millones de toneladas quienes quedarán en la incertidumbre.

Creo y si dirigencias de AOASS y ALCANO, no toman decisiones firmes como lo hicieron en Sinaloa, se vendrá una severa crisis en el Yaqui y Mayo, ya hemos sido reiterativos e esto.

Uno de los presentes me dijo “esto es lo que se ha podido conseguir”, lo que deja claro, que no va a ser satisfactorio para miles de productores, que hoy más que nunca necesitan ver líderes, y no dirigentes, que se pongan las pilas, Álvaro Bours, Juan Leyva, Abel Castro de lado de sus agremiados….o muestran temor, tibieza, ante AMLO y el gobernador Alfonso Durazo.

Vaya reciprocidad

El fin de semana pasado hubo asamblea de la UGRS, presente el gobernador Alfonso Durazo y el dirigente, no líder de los Rancheros, Juan Ochoa, propuso al Consejo y fue aprobado que, sea renovada o construir casa nueva en el Rancho, propiedad del gobernador Alfonso Durazo, quien no puso objeción.

¿Qué es esto? ningún gobernador se había atrevido a esto y todo por darles 18.5 millones para que remodelarán las instalaciones para la EXPOGAN, 500 vacas de PATROCIPES, o lo que les hayan dado.

Y mientras, el dirigente del sur, Julio Aldama y agremiados, pasando las de “Caín” por falta de apoyos e incendios forestales ¡Ah! pero el gobernador tendrá casa nueva en su Rancho, de no creerse, inadmisible, mal por el “dirigente” Ochoa, mal el Mandatario estatal haber aceptado esto y la pregunta obligada ¿Qué opinarán los agremiados que no están en el Consejo? Vean nomás como se las gasta su dirigente, con recursos que deberían ser destinados para ellos.

Migrantes…y la delincuencia detrás de esto

El caso de los 10 migrantes desaparecidos, colombianos, y que se hizo nota nacional, obligó a las autoridades de Sonora a la búsqueda y esto destapó la “cloaca” que hemos comentado varias veces, al encontrar a otros 110, en condiciones malas, víctimas del crimen organizado, de la Guardia Nacional, quienes los extorsionan con cantidades que van desde 500 a 1500 USD por persona.

Y lo peor, lo comentamos, es que hasta en camiones de autobuses de transporte público son extorsionados, quizás en confabulación con choferes, en el tramo Santa Ana-SLRC, es terrible, de terror, circular por ahí para migrantes, sobre todo de noche, hay “volantas” de criminales disfrazados de policías y también elementos de la GN involucrados, testigos de esto me lo han confirmado.

Ayer me tocó ver un Tik-Tok de una migrante en SLRC y están en total desamparo, tanto por consulados de sus gobiernos, como el INM, el Gobierno local, estatal y no saben qué pasará con sus vidas, cuál será su destino final, muy delicado, muy grave esto, por lo que pasan en búsqueda del sueño americano.

Y ahí viene otra ola, hay ¡5 mil! en Chiapas, ya listos para venirse a la frontera ¿Cuántos se vendrán por Sonora? y a eso agréguenles los 30 mil deportados mensuales de EUA, acordado por ambos gobiernos y que de rodillas aceptó AMLO, vaya problema social y económico que se viene para gobiernos estatales de la frontera y municipios.

Tubos “quemados”

Vaya con la quemada que le dieron a los Tubos del Acueducto 018, presuntamente los Yaquis, aunque dicen que también pudiera estar involucrado el crimen organizado, no lo dudo, ambos tuvieron tomada la carretera por años y bloquearon el Gasoducto, millones se echaron a la bolsa, ante tibieza de gobiernos.

Pero también no descartar, lo hemos comentado muchas veces, la idiosincrasia de la Etnia Yaqui que renta las 22mil hectáreas que tienen asignadas, y AMLO les asignó un Plan de Justicia de miles de millones, les compró tierras, Ranchos, les está haciendo un Acueducto y no entiende que por años se han acostumbrado a la dádiva de los 3 niveles de gobierno y están peleados con el “pico, pala y tractor”.

Y aparte, ¿Agua, de dónde? ¿Cómo que abrir el cultivo miles de hectáreas adicionales? No da el Oviachi para tanto y le están metiendo ¡2 mil! millones, menos lo que se están “mochando”, para un Distrito, donde si en algún futuro siembran algo no alcanzaría más que para un Riego.

Por eso, las recientes tierras que les compraron a través de la SEDATU ya las rentaron y quienes vendieron, sobre todo Ranchos, el negocio de su vida, siguen trabajando y en un futuro se los compraran de nuevo a bajo precio y los Yaquis venderán, para hacer “wakabake”, total, presionarán al gobierno para que les siga dando recursos.

¿Qué hay cosas buenas en el Plan de Justicia? sí, no lo dudo, pero en esto lo del Acueducto, Distrito 018, miles de millones tirados a la basura, necesitaban calles, potabilizadoras, no esto, 12 mil millones se han llevado en el Plan de Justicia…y no hay 3 mil millones para quienes dan de comer, los productores, que incongruencia.

¿Invasiones?

Tensión en los Valles del Mayo y Yaqui, cuando un agitador “social”, Alfredo Mendívil, alborotó a la gente para intentar invadir campos privados en varios, Blocks, a punto estuvieron de entrar al del presidente de propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara, se dejaron ir abogados y productores en apoyo.

Que la “mano que mece la cuna” detrás de esto es el que dizque comunista, pero vive como de derechas y siembras cientos de hectáreas, el Sub Delegado del Bienestar, Bernabé Arana, no lo dudo, de eso han vivido, la hipocresía y demagogia en todo su esplendor.

Y aguas que viene 2024, cierre de sexenio y tenemos a un Echeverría, Región IV, como Presidente y hay un 1976 que no se olvida y no quiero imaginar otro escenario como ese.

