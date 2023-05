Rocha dio la espalda a los productores, ¿Qué hará Durazo?

Comparta este artículo

Iniciaron las acciones en Sinaloa de productores ante la incertidumbre de 5 millones de toneladas de Maíz, que no saben que va a a pasar con ellas, toman PEMEX, Topolobambo y ordenan represión y amague, máxime al enterarse de la llegada de productores del sur de Sonora, en camiones, automóviles, hicieron intento de frenarlos, violando la ley y no se dejaron, hasta cadena hicieron para abrir paso y lograr el objetivo.

Grave error del Gobernador Rubén Rocha, el dar la espalda, ordenar represión, recular y luego mandar más tarde agentes para avisarles a productores que se abrirán carpetas de investigación, pues ábranlas les respondieron “¡Aquí no hay líderes, todos somos, Baltasar!”, dirigente de productores sinaloenses.

Bien y que gusto ver la solidaridad de productores de Sonora, también ya cansados de tantas negociaciones, a las que le van a seguir apostando como dijo el dirigente del DDRY, Luis Antonio Cruz, al hacer uso de la voz, al igual que el dirigente de AOASS, Álvaro Bours, el presidente de propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara, quien ya previamente los había visitado y mostrado solidaridad de productores de Sonora, por ahí también Eduardo Flores, Miguel Ansaldo, en fin un buen contingente, que se abrieron paso entre policías municipales y estatales.

Virales varios videos como llegaban patrullas de Ahome y de otros municipios, los mismos productores movían patrullas para dar paso, productores, familias, porque esto está escalando en Sinaloa y mañana lunes, llega el Secretario de gobernación Adán Augusto López, a ver con que les sale ahora, como el “atole” que le dio a productores sonorenses, en su visita como “corcholata”…los engañó.

Mañana…inicia Sonora

Y el día de mañana productores inician movilizaciones en Obregón, de entrada tomarán oficinas de SADER, no es de impacto, porque están vacías, pero es la primera, seguirán otras que serán de impacto y resonancia nacional.

Y en el norte, productores de SLRC y Mexicali, quienes en días pasados le pegaron una “tunda” al secretario de Agricultura, que casi lo noquean, tomarán oficinas SADER y una que va a doler $$$$, el Puente Río Colorado, dejando paso libre a automóviles, camiones, por tiempo indefinido.

¿Cuál va a ser la reacción del Gobernador Durazo? esperemos de prudencia, tolerancia, el reclamo es justo y es de ley, se debe apoyar a productores de granos con subsidio, Ley 133, Desarrollo Sustentable ante la caída de precios, es alago normal, que se da, repito, en Canadá, EUA, Rusia y aquí se daba en gobiernos pasados, pero AMLO decidió cancelar todo: apoyos, financieras, aseguradoras, ventanillas, destruyendo el campo y contradiciéndose en todo lo que ofreció como candidato, ahí está todo regostado en video.

Ese paliativo de 200 pesos y fórmulas que ofrecieron en la última reunión, ya fue la gota que derramó el vaso y pues inicia esto e irá escalando; y si quieren amagar con irse contra un dirigente se tendrán que ir contra todos, en esto ya quedó claro, Yaquis y Mayos unidos y allá en el norte los de SLRC y Mexicali, la solución está en manos de AMLO.

Son 7 mil pesos para tonelada de maíz y 8 mil pesos para Trigo, eso debe entender el Presidente al precio que se debe llegar, para que sea rentable y no haya pérdidas y una catástrofe en la economía del sector primario de Sonora y Sinaloa; debe entender que no van aflojar productores.

Los del Yaqui son de carácter, forjados en 2 luchas que dejaron marcas y huellas; la expropiación de 1976, siglo pasado y la lucha por el agua, que sigue vigente ante la construcción del Acueducto “Novillo”, que ha puesto en riesgo la sustentabilidad del Valle de Yaqui, menos mal que ha llovido y se ha asegurado el ciclo, veremos como viene el siguiente periodo en verano y todavía en el futuro le quieren sacar más agua al “Oviachi”, para un Distrito 018 y un Acueducto de más de 2 mil millones, que no alcanzará para riegos de lo que siembren.

Por cierto, los Tubos que quemaron la Etnia o la delincuencia organizada, el costo fue de ¡11! millones de pesos y si llegan más también los van a quemar, ya verán, esta semana tuvieron reuniones y mostraron su malestar contra el INPI, su operador Adelfo Regino, inconformidad contra el gobierno, atropellos y no conformes con que los autores intelectuales del crimen de Tomás Rojo, siguen sueltos, así pues, también en la etnia escalan las cosas, a ver si el sordo escucha (gobierno) porque no se la va acabar el gobierno de Durazo en lo social, si no arregla problemas, ruina y más inseguridad se vendrá.

¿Reconversión?

Y mientras está el problema de productores y la Etnia, el Gobernador, Alfonso Durazo, en compañía del titular de CONAPESCA, Octavio Almada, sostuvo reunión con Acuacultores previo al Foro que se llevará la semana que entra en Hermosillo, con visitantes de más de 60 países.

Ahí los felicito, bien, el sur de Sonora es pionero en cultivo de Camarón de granja, que genera jornales y divisas su exportación, y ahí habló de reconversión, que nada tiene que ver la Acuacultura, con la agricultura, que aunque genera camarón, el otro genera alimentos, granos, hortaliza, vegetales, que están en las mesas de los sonorenses , mexicanos y en otros países.

Debe entender el Gobernador Durazo que la vocación del Yaqui, es granelera ¿Cómo dejar esto en manos de otros países? quienes envían, por ejemplo, maíz que fue subsidiado ¿Por qué esa mentalidad de afectar al productor nacional, familias, jornales?.

Que esta una opción como la Cebada, claro, la necesita Constellation, que está cruzando la calle, pero no se pueden reconvertir 200 mil hectáreas y dejar la cadena alimenticia en manos de otros países ¡por favor!, pero es la visión de escritorio, de burócratas, que no le entienden…ni para cortar una reata de un machetazo.

Visión es apoyar embovedamiento total de canales, apoyar presupuestalmente y con créditos blandos, a largo plazo, instalación de riegos de micro-aspersión para cultivos, habría un ahorro millonario en uso de agua, más represos, para que agua no se vaya al mar…pero no, ahí van miles y miles de millones para programas de BIENESTAR, para el ejército y para obras faraónicas….y cero apoyo para quienes nos dan de comer, vaya contradicción..

Por cierto, Almada, originario de la región del mayo de Huatabampo, hizo lo imposible para llevar el Foro a Obregón, pero problemas de logística lo impidieron y eso que son pioneros los del sur, y yo creo aquí, y lo comente, la falta de conectividad aérea, no sé si daba la capacidad hotelera, pero pues una buena derrama de millones se le fue a Obregón y se los llevará Hermosillo.

Así que por aquí veremos a los integrantes de COSAES, Juan Rurico López, Juan Alonso Urías, Rodrigo Bours, Octavio Gutiérrez, Miguel Olea, entre otros y del sector social, para escuchar a expertos en Acuacultura y lo último que hay en tecnologías en este sector, ya muy importante en la economía de Sonora.

2 años….y otra muerte

Ayer se cumplieron 2 años del infame asesinato de Abel Murrieta, un abogado probo, honesto, de los mejores Procuradores que ha tenido Sonora, junto a uno de los mejores Gobernadores, Eduardo Bours, quienes combatieron y no dieron tregua a la delincuencia organizada….esos tiempos se terminaron, hoy el crimen empoderado en Sonora y el país.

Compañero, amigo de mil batallas del ex Alcalde y quien seguirá siendo un líder en la comunidad, Ricardo Bours, y es de imaginar el dolor, la impotencia, al igual que para la familia de Abel, de que el crimen está, como otros, en la total impunidad.

Y esto en el marco de dos contextos, primero, la renuncia de la hoy ex Fiscal, Claudia Indira Contreras, quien prometió esclarecer el asesinato de su amigo, con quien trabajo de cerca, quedará en el olvido y conciencia de ella.

Y eso de que “reflexionaron” ella y el Gobernador, su salida, nada de eso, son comunicados políticos, las versiones oficiales y la mención del Gobernador, que es lo políticamente correcto; reconocimientos y bla bla bla, nada de eso, le pidió la bola, ante falta de resultados y porque no era de su equipo, se ejerció el poder y ella acató…antes como antes y ahora como ahora, y llegará un allegado(a) a Durazo, y punto.

Segundo, ayer mismo en el aniversario luctuoso de Abel, asesinan a otro comandante de la policía municipal, Víctor Valdez Picos, quien estaba en Villa Bonita, uno de los polígonos insignia de la Secretaría de ¿Seguridad? Dolores del Río y recién lo habían asignado a otra zona.

Hace unas semanas fue acribillado el segundo al mando en la línea operativa, el Comandante Navarro y su escolta y ahora este policía, que deja asumida en la tristeza a su familia, a sus compañeros, pues más miedo e incertidumbre, ya no se sabe si los “ponen” o los delincuentes hacen su labor de investigar y eliminarlos.

Y a ver con que sale el Alcalde, Javier Lamarque y el Capitán Claudio Cruz, en entrevistas o en su próximo Diálogo, seguramente saldrá con la misma narrativa de crímenes pasados, que es porque se está combatiendo a los delincuentes etc.… cuando todos saben que hay policías buenos…y “crimen uniformado”, total, que si no hay seguridad y confianza entre policías ¿Qué pueden esperar la ciudadanía, los cajemenses? Vivir en la incertidumbre y el “pecho a tierra” de niños, jóvenes y adultos, al escuchar el rugir de armas de alto poder.

Y el pasado viernes, por la noche, cerca de la Laguna de Náinari, otra ejecución, cerca de un lugar muy visitado, ya sabrán el temor y horror al oír las detonaciones, y en una semana también en que Dolores del Río estuvo en Obregón, en el IITSON, a decir de un pequeño grupo de jóvenes…o gente de, Del Río, para llenar el aula, que sus programas van muy bien….y vean la realidad la rebasa, la demagogia e hipocresía de esta funcionaria, cuya factura política está saliendo muy cara a los sonorenses y a ver hasta cuando dice ya basta, Alfonso Durazo, quien ya dio el manotazo en la FGES, pidiendo la renuncia de Claudia Indira Contreras.

Que no encubrirá a nadie

Eso señaló el Gobernador Alfonso Durazo ante la salida intempestiva del ISIE, de Cuauhtémoc Galindo, a cuyas hoy ex oficinas, llegaron agentes de la FAS, de Rogelio López y de Contraloría de Guillermo Noriega y no es otra más que había un encajadero de uña ahí, y asignaciones de obras a amigos y una de “moches” que fue ya inevitable esto.

Galindo y el “Bebo” Zatarain, a quien sacaron de CECOP, también por encaje de uña y malas obras asignadas, sobre todo en Guaymas, donde fue Alcalde, y reclamos de la gente, ambos fueron “patiños” de Durazo en la contienda electoral y fueron premiados con ambos puestos y cara salió la factura, se sirvieron con la cuchara grande, y ya la narrativa y slogan de este gobierno se cayó “NO robar, no mentir y que son diferentes”.

Dice, Durazo que no encubrirá, pero ya hubo daño patrimonial al CECYTES, de varios millones por el “librogate” y nada, solo despidos; lo del Puente Río Colorado, en SLRC, también robo millonario en la caseta ¡y corrieron! al que denunció y mostró las cajas con boletos apócrifos y a Garibaldi, quien preside el Fideicomiso y a quienes dispersó dinero en palacio, en el primer piso, por lo pronto, el manto de la impunidad.

Esto es lo que se sabe ¿Y lo que no? mientras no haya reparación del daño y salgan ordenes de aprehensión, para mandar señales funcionarios de que ya basta, lo dicho por el Gobernador quedará en fraseo y buenos deseos.

Agua…que tranzas en CONAGUA

Hace unos meses señalé en una colaboración las tranzas de dirigentes del Distrito de Riego, en años pasados, en colusión con entonces funcionarios de CONAGUA y que andaba alrededor de 900 millones de pesos, entre títulos, concesiones falsas, productores engañados, que no denunciaron porque saldrían a flote etc…

Pues me equivoqué, la cifra ronda en 1,500 millones, y peor, en el municipio de Trincheras, ¡3! Productores, dispersaron más de ¡2 mil! millones, y controlan toda el agua; el gobierno no le entrará, porque se dejaría de producir y en riesgo miles de jornales, pero el robadera y tranza ahí queda registrada.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58