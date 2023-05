Casa de Gobierno ¡Fifí! ¿Y las de Durazo?...Reunión en México

Comparta este artículo

Vaya propuesta del gobernador Alfonso Durazo, ya no de vender, sino de reubicar la casa de Gobierno al sector Centro, ya que la construida por el entonces gobernador Abelardo L. Rodríguez está en una colonia !fifí!.

Y lo dice precisamente un Mandatario que vive en lujosa casa en el exclusivo residencial La Joya, con casa en la playa en Bahía Kino, con residencia también en Tucson, Arizona y dueño de varios inmuebles más, pues que tiene en la Inmobiliaria La Sierra S.A, o sea si alguien vive y es fifí…es el propio gobernador.

Pero esto ha sido el sello de la 4T, y quiere emular al presidente, ya ven lo que pasó con la Residencia Oficial de Los Pinos, hoy abierta al “pueblo” y deteriorándose sus instalaciones la residencia Miguel Alemán; son casas oficiales construidas para ser ocupadas por el Presidente o Gobernadores en turno.

Por cierto, a la Casa de Gobierno ubicada en la Colonia Pitic le quitaron su belleza arquitectónica al ponerle una reja que no coincide con la obra, como se dice le pegaron en la “torre” a tan bonita casa y cuyo último en habitarla lo fue Guillermo Padrés, el exgobernador Eduardo Bours le pegó su buena remodelada, sin perder la arquitectura de la residencia, la exgobernadora Claudia Pavlovich decidió quedarse en su casa, por motivos familiares, por tener a sus padres viviendo en casa de enseguida, a Don Miguel y Doña Alicia (QEPD)

Y eso de llevársela al centro, es una postura demagógica ¿en qué punto del Centro? ¡por favor! no hay razón económica, de seguridad, ni de nada para esta ocurrencia, pero en fin es mandar una señal de que se es “pueblo” y se está con él…aunque se viva en la opulencia, el doble discurso y seguramente habrá “nado sincronizado” de esta propuesta y se tirarán al piso, no pocos, ante esta propuesta de humildad, que buen distractor ante tanto problema.

Reunión en México

Pues fueron convocados a México dirigentes de productores de Sinaloa y Sonora, a reunión con el Secretario itinerante Víctor Villalobos, a quien el pasado lunes en el paro en la SADER, el ex dirigente del DDRY, Miguel Anzaldo, lanzó una alerta “amber” para que vaya a Obregón, donde se supone debe estar y dar solución a la problemática de precio rentable para el Trigo y Maíz, una obligación en la Ley de Desarrollo Rural.

Y pues surtió efecto la toma de Topolobampo, en Sinaloa a las instalaciones de PEMEX y SADER en Obregón, fueron citados ayer a reunión con Villalobos, y viajaron para tal efecto: Álvaro Bours, dirigente AOASS; Luis Antonio Cruz, dirigente del DDRY y pues ya veremos a su regreso las noticias, que no esperan otra más que 7 mil pesos tonelada Maíz, y 8 mil pesos de Trigo...y no se van a dejar.

Es de esperar que si no hay acuerdo o salen con restricciones, porque esto debe ser parejo, y nada que sólo nomás a los pequeños, es por tonelada, el problema es de costos, de precios que se cayeron en la Bolsa de Chicago y es deber del gobierno como cualquier otro subsidiar, pagar el diferencial, para que sea rentable ¿o quieren destruir al campo y depender de importaciones de otros países? veremos qué pasa, si no que escalen las protestas, faltaba más comprensión, porque se va a perjudicar a terceros.

Financiera Rural…el caos que se viene

Creo que el gobierno federal en poder de MORENA, ni gobiernos estatales, han dimensionado lo que se viene y perjudicial para el sector agropecuario, la desaparición de Financiera Rural que operaba con alto grado de rentabilidad, recuperación cartera, era como el “Banco” de productores, sobre todo pequeños.

Pues bueno, cuando empezó el rumor y luego la iniciativa que pasaría a cámara de diputados, para su desaparición, el productor dejó de pagar, porque eran préstamos sin garantías y pagaban, y al ver que se cerraría se han quedado el dinero…para subsistir el resto del año o hasta donde alcance.

Para que se den una idea, Financiera Rural dispersaba recursos en 4 entidades; Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, a través de unas 2 mil SOFOLES, hoy sólo quedan 100 y a punto de desparecer en los próximos meses.

O sea, ya no habrá apoyo para el pequeño productor, ráscate con tus uñas y esto va a repercutir en la producción de alimentos para el sector agropecuario y el gobierno está jugando con algo muy serio, te podrás quitar lo que quieras, como ciudadano…pero no comer ¡aguas! con el estómago no se juega y esto es lo que hizo AMLO y los diputados de MORENA en el Congreso.

Viene una cruda, una resaca, que mejor ni imaginar para el 2024, por eso toma más valor el hecho de que se pague la actual cosecha al precio solicitado, viene una crisis para el 2024, en cuestión de producción de alimentos, de granos y en pleno año electoral, los precios de alimentos se irán por las nubes, aún más, problemas sociales y no habrá dinero, de hecho AMLO ya advirtió “crisis” para el siguiente Presidente (a), pero le echa culpa a factores externos, nada de eso, es de él con sus proyectos faraónicos y políticas que están destruyendo al país…al tiempo.

