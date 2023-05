Ferrosur… ¿Inician expropiaciones?... Continúa incertidumbre

Comparta este artículo

El Presidente, por razones de utilidad pública, ordenó a uno de sus brazos políticos, el Ejército, la toma de instalaciones y vías del tren de Ferrosur, empresa de Germán Larrea y pública, porque cotiza en Bolsa, para dar continuidad a su tren transiísmico, poniendo en riesgo miles de empleos y en unas horas a la empresa se le cayeron sus acciones, 30 mil millones de pesos, afectando inversionistas.

Al ver este acto de autoridad, ya en camino al cierre de su sexenio que viene terrible por imponer su cuarta transformación y no respetar Leyes, la constitución lo que primero vino a mi mente fue la expropiación del Valle del Yaqui, en el último año del sexenio de Luis Echeverría y las consecuencias que tuvo.

Hace un par de semanas, agitadores pretendieron invadir tierras del Yaqui y Mayo, fueron momentos de tensión que no pasó a mayores, afortunadamente, pero ahí viene la elección del Estado de México y Coahuila, que si las pierde AMLO; que al parecer va a ocurrir, se pondrá peor, más polarización, división y violaciones al Estado de Derecho, por aquello de beneficiar al “pueblo”.

Estas acciones que vienen enmarcadas en el eje de Sao Paulo, que marca el rumbo de regímenes, autoritarios, socialistas comunistas…y para allá nos quieren llevar, decía Echeverría, por una sociedad “igualitaria” y cómo terminó.

Al margen de que Larrea es un hombre muy rico y que está pujando por la compra de City Banamex en 7 mil millones de USD, las señales de esta expropiación son terribles; para inversionistas nacionales y extranjeros, un país sin certeza jurídica, con graves problemas de inseguridad, el grave riesgo de la seguridad alimentaria, este si problema de seguridad nacional, no la reserva de información de gastos de gobierno, por la pésima política al campo, con la finalidad de generar más pobreza, programas clientelares, votos , pero ¿Con qué dinero?, se lo está acabando en obras faraónicas.

Y a todo esto, el silencio sepulcral del CCE, el organismo cúpula de los empresarios que encabeza Francisco Cervantes y demás organizaciones empresariales; intereses, miedo, complicidad, el hecho es que hay una gran ausencia de liderazgos, no hay contrapesos, sólo nos queda la SCJN

Continúa incertidumbre

Ahí van y vienen de, México productores de Sonora y Sinaloa, viendo el tema de precios y comercialización de Trigo y Maíz, acuerdos, promesas, que si no se ven reflejados en reglas de operación, documentos oficiales, ahí seguirá la desconfianza y el pateadero de bote.

Para el caso, Sonora, 310 USD más 600 pesos de apoyo por tonelada de Trigo ¿Parejo? ¿O van a salir que, para los pequeños productores, los pobres?, es un paliativo que no resuelve de fondo el problema, serían solo 1000 millones, de 3 mil millones que necesita el sector primario del sur, para compensar, que es de ley, lo que debería hacer el Gobierno.

Pero despareció Agroasemex, Aserca, cierre de ventanillas y el reciente golpe mortal, el cierre Financiera Rural, de la que dependían en mayor parte productores pequeños, quienes pagaban sus créditos, era rentable, hoy han quedado a la deriva y se quedaron con el dinero, que destinarían para pagar, para sobrevivir próximos meses ¿Y el siguiente ciclo escolar? Rásquense con sus uñas…todos.

En Sinaloa sólo lo que sacaron esta semana de la reunión en SEGOB es aumentar el volumen de compra de Maíz, ya acordado que SEGALMEX adquiriría 1 millón, 500 mil toneladas, el Gobierno del Estado comprará 500 mil ¿Qué hará el Gobernador Rubén Rocha con ellas? Y todavía quedan volando 4 millones de toneladas.

En Obregón continúan tomadas las oficinas de SADER, pero ya no es de impacto, están vacías, no hace eco esto en la ciudad de México, el dirigente de AOASS, Álvaro Bours, apostándole a la negociación ¿Hasta cuándo? las trillas avanzan, por cierto, los de ALCANO, Juan Leyva, Abel Castro, Serge Enríquez y compañía, se desaparecieron por completo, ni al plantón se han parado ¿Qué les pasó? Vaya que están operando desde la capital y que falta de solidaridad en un problema que compete a todos.

Este domingo habrá reunión con el Senador Arturo Bours, la diputada federal, Gabriela Martínez ( que ha hecho esta legisladora, aparte de levantar el dedo, por Cajeme y productores), me recuerda a “Kily” Cruz (QEPD) cuando le dijo al entonces diputado y hoy Alcalde Javier Lamarque, que quería meter un impuesto a productores y este le dijo ¿Qué te hemos hecho Javier? Recibes un sueldo, ¡trabaja por nosotros!.

También estarán el diputado Raúl Castelo, que también es productor, como el Senador y el diputado Hiram Solís, que bueno, hay que seguir picando piedra, pero la clave y el que debe entender es AMLO.

Yo me preguntó, ante esta problemática y que es cíclica ¿Qué va a pasar el año que entra? ¿Y los subsiguientes? Se necesitan sembrar granos en el sur de Sonora y Sinaloa, es seguridad nacional, no se juega con el estómago, producción, empleos, jornales ¿De plano apostarle a la importación y a la pobreza de productores y miles de familias?.

Y eso de la reconversión de cultivos, tema muy complejo, hay un elemento vital para esto….el agua, y salen con un nuevo Distrito 018, en el Plan de Justicia Yaqui, que lleva más de 12 mil millones…de tierras que se rentan y quienes producen solicitan 3 mil millones.

Y ojo, que la quemadera de Tubos seguirá por parte de los Yaquis, les siguen despareciendo gente en Vicam, Estación Oroz, el problema del agua y otros incumplimientos, aunado a que están acostumbrados a estirar la mano $$$, eso nunca se les va a quitar, así los acostumbraron y esto se convierte en Ley, las rentas no les alcanzan para vivir.

Hay Fiscal

Pues ya hay nuevo Fiscal, quien fuera Secretario de la Mesa de Seguridad y ha vuelto a propuesta del Gobernador Alfonso Durazo, se trata de Gustavo Salas, que llega precedido como una persona de mano dura, algo que se necesita y pues con un gran reto, procurar justicia, resolver miles de expedientes, dar tranquilidad, paz, en lo que compete a su área, lo que no vemos en Seguridad.

Se le cuestiona su cercanía y trabajo en la SEIDO junto a su ex titular Tomás Zerón, hoy prófugo, con proceso y aparentemente ubicado en Israel, pero pues es una decisión tomada, la apuesta del Gobernador fue él, con todo y sus intrincadas relaciones.

Habrá que darle margen de maniobra, una buena limpia en la Fiscalía, Vice Fiscales, agentes, que den resultados, tarea ardua se le viene, que tendrá que checar tarjeta de entrada a su oficina…y quien sabe a qué hora de salida, ante tanto problema que hereda de la ex Fiscal, Claudia Indira Contreras.

25…y contando

LO dicho y comentado, visita de la secretaria de Seguridad, Dolores del Río y presumió sus datos, baja incidencia de delitos en colonias donde instaló sus Jornadas y la delincuencia respondió, ya van 25 ejecuciones, hasta el día de ayer, incluido un menor, pero no, todo bien, no lo reconoce, ni ella, ni el Alcalde Javier Lamarque, ni el Comisario, Capitán Claudio Cruz, un total fracaso en uno de los municipios más violentos del país.

De nada han servido cientos de militares, Guardia Nacional, la llegada de Sand Cats, más los elementos de la PESP y AMIC, asignado al municipio, cero resultados, no detienen a nadie.

¡Pobre Cajeme! ¿Pobre, México!, sumido en la violencia, dramáticas escenas las de Laredo, en Tamaulipas, niños, mujeres, gritando, orando, ante el rugir de las metrallas y así esta por todos lados y aparte del trasiego, ya la delincuencia controlando zonas económicas, en algunos rubros, el lavadero de dinero pues…y Sonora, no ajeno a esto, lamentable.

Y en cuanto a corrupción, de mal en peor, Obregón, con datos de la organización “Como Vamos” da datos contundentes, 387 contratos por asignación directa y sólo ¡24! Licitados, ya sabrán los “moches” y la millonada que les está entrando y las cosas iguales o peores en ese organismo, descentralizado y saqueado desde hace años que es OOMAPASC.

Y sí, claro que es transparente Lamarque, no objetó esto al responder y todavía el cinismo de decir, que no estaba enterado, porque como es un gobierno, muuuy transparente, claro, de desfachatez, de descaro y le entraron 120 millones del crédito de 2,100 que solicitó el Gobierno del Estado, a ver cuántas calles y drenajes arregla, y cuanto le entra de encaje de uña en los arreglos de las 3 constructoras consentidas, los intereses, la relación, político-empresarial, que nunca cambia, en los 3 niveles de gobierno.

Ya ven en Guaymas, hasta con un Obelisco que forma parte de la historia del Puerto, la Alcaldesa Karla Córdova queriendo destruir esto, para echarse otros pesos a la bolsa, bien lo acaba de decir el dirigente del PT, Ramón Flores, de las peores Alcaldes, junto al de Huatabampo y Nogales, se le pasó al Comisionado, Cajeme y Navojoa, total el sur no da una y pueden ganar, si se reeligen, ante la apatía de la gente de participar, ausencia de liderazgos, caras nuevas en política y sobre todo de ir a votar.

Adrián

Hace unos días se le dio un reconocimiento a Adrián Manjarrez, por su trayectoria de más de 50 años en el PRI, en diferentes puestos, siempre dando su mejor empeño, un buen militante, sin lugar a dudas.

Yo lo recordaré siempre, porque en la lucha del “No al Novillo” fue el Notario que dio Fe a asambleas de Módulos de Riego, cuando se estaban formando expedientes de asambleas para las Controversias constitucionales de la ilegal obra.

El entonces Gobernador Guillermo Padrés y Secretario de Gobierno Roberto Romero, en un abuso de poder, le quitaron la patente Notaría y ahí está el registro, en video, como decenas de patrullas y elementos llegaron hasta donde estaban sus oficinas y se llevaron lo que podían, y la familia de Adrián, hermanos, amigos, subiéndose a las unidades, arriesgándose..

Toda vez que salió Padrés, y arribó Claudia Pavlovich a la gubernatura, recuerdo uno de sus primeros actos, fue devolver la patente, en un acto de justicia y pues felicidades a Adrián, muy merecido el reconocimiento

Ana… ¡Que vergüenza!

Ana Gabriela Guevara, una atleta de alto rendimiento, originaria de Nogales, producto del esfuerzo y quien siempre exigió apoyo para llegar hasta dónde llegó, medallas de Oro, plata, bronce…pues sacó el cobre, en el caso de las nadadoras que fueron a Egipto y se trajeron medallas de oro, sin un apoyo de la CONADE, que Ana dirige.

Una total falta de empatía, altanería, la forma que respondió a entrevista que le hizo Ciro Gómez Leyva, ante la falta de apoyo y necesidad que tuvieron las nadadoras de vender cosas y de que al final contaron también con el apoyo de la Fundación Slim y de, Arturo Elías Ayub.

Pues que “vendan, calzones, tuppeware, avon” bueno hasta a las personas que se dedican a eso se las llevó, de ese tamaño la respuesta y solidaridad de Guevara, de la que sólo sabemos por reportajes, de la corrupción rampante que hay en la CONADE, la impunidad y protección del Presidente…como a Ovalle y a otros, de no creerse, como la política y el dinero, transformó a esta ex atleta que fue orgullo de Sonora y México…lamentable, que vergüenza.

Decreto…no acata

Con una votación de 8 Ministros favor, se hecho para abajo el Decreto de AMLO que pretende no dar información de cómo gasta el dinero el Ejercito en sus obras faraónicas, inversiones irrecuperables.

Pero más tardaron en votar, cuando el Presidente publicó otro más acotado, sobre ciertas obras, para patear el bote otros meses y no dar información, lo que es un desacato, el fallo de la corte fue por todo lo que metió en el primer decreto y no “parcial” como lo comentó la Ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, ante un incrédulo Ministro Javier Laynez y Presidenta Norma Piña, ante lo que estaban escuchando de la señora Esquivel…totalmente entregada a AMLO; no importando argumentos jurídicos, constitucionales.

Natalia…ISTAI

A propósito de información, certera, como siempre y con argumentos, ley en la mano, lo que comentó la diputada Natalia Rivera, en relación al ISTAI y su nuevo consejero.

Lo resumió en una respuesta futbolera, aquí hay “portero” por aquello de que no se han cuidado las formas, no se puede citar a Sesión de comisión, por la noche y por “Whatsupp”, no se cumple con la Ley Orgánica del Congreso y ante esto acudió a Tribunales, donde seguramente ordenarán reponer el proceso.

Antes como antes, y ahora como ahora, cuando eran mayoría, PAN y PRI en el Congreso hacían lo que querían, pero cuidaban las formas, MORENA y aliados, la tienen, y más abrumadoramente, creo, no hay necesidad de mostrar avasallamiento, al final se elegirá y votará a quien ellos designen, en política la forma es fondo, se aplica..y ya.

Claudia Y Marcelo

Con un uso indiscriminado de recursos públicos, mostrando lo que es el aparato de estado, el Gobernador Alfonso Durazo recibió y dio un aparente piso parejo a Claudia Sheibaum y al canciller Marcelo Ebrard.

Lleno el EXPOFORUM para, Claudia, y Villa Toscana para Marcelo, a quien recibió en casa de Gobierno, la misma que considera el Gobernador, que es ¡Fifí!, les digo la incongruencia, en fin.

Sheibaum, vino dizque para dar continuidad a un convenio de “digitalización” de ambos gobiernos ¿? Y, Marcelo, a cierre del Foro de Acuacultura, que reunió a representantes de 60 países, sacó la chamba Octavio Almada y luego se fue a Villa Toscana, a presentar un libro…que nadie de los que fueron, sobre todo acarreados, han leído, ni lo harán, era lo de menos.

Muchos gastos, ante tantas necesidades, con cargo al gobierno del Estado, ayuntamientos…y Arturo Bours, en el caso de la movilidad para Ebrard.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58