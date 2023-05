Nada oficial ¿Impuesto a semilla?...No cede violencia… Lilly vs Creel

Comparta este artículo

En la semana, en la reunión de productores con cámaras empresariales, el dirigente del DDRY, Luis Cruz, señaló que el Gobernador Alfonso Durazo no se vendría de México sin una respuesta de los secretarios Víctor Villalobos y Adán Augusto López con quienes sostendría reuniones, llegó de vuelta y nada, ninguna información oficial, ni comunicados del Gobierno del estado y federal, sólo dizque acuerdos.

El último que corrió que habría apoyos, pero sólo para pequeños, lo que confirmó el Presidente en una de sus mañaneras, echándole a los productores que eran los que se llevaban los subsidios, no entendiendo que, esto no es de grandes, pequeños o medianos, es de costos, de caída de precios internacionales y de que hay un subsidio, por Ley, parejo para todos, como en los demás países: EUA, Canadá, Rusia, Ucrania.

Sigue viendo el Árbol el Presidente y no el bosque, está en riesgo la seguridad alimentaria, la industria agropecuaria, esto es un asunto de seguridad nacional…y él pensando en que haya más pobres, en votos, programas clientelares, que no sirven con estómago vacío y precios inalcanzables para la canasta básica, la proteína, la tortilla, que ya anda en las nubes, y depender de importaciones.

Y todavía peor, quiere imponer, ante la necesidad de recursos para sus cosas, un impuesto a la compra de semilla certificada, lo que implicaría un gasto millonario adicional para productores, o sea más trabas a la producción de granos ¿Así de plano esto es acabar con el Campo? ¿De eso se trata?.

A ver diputados federales por Sonora, que opinan de este impuesto ¿Tu, Gabriela Martínez? Diputada del VI, que dijiste que los productores son tus jefes y no AMLO…. calladita, no dirá nada, ni se volverá a parar con productores.

Bien por CANACO, CANACINTRA y demás organismo por apoyar, Gustavo, Cárdenas, Julio Pablos, un problema que atañe a todos, le va mal al sector primario y como efecto de dominó a todos y al parecer es lo que se viene.

Mañana lunes, sinaloenses.

Mañana llega al plantón, productores de Sinaloa, en solidaridad y corresponsabilidad, ante la visita que hicieron a Topolobampo productores del Valle del Yaqui, también harán acto de presencia de Mexicali y SLRC.

Qué bueno, estarán buenos los discursos, como cuando fueron los legisladores y les fue como en feria, habrá empatía, pero creo también, ya el plantón cumplió su función mediática, el que sigan ahí tractores, reuniones, ya no tendrá efecto en la Ciudad de México, ni con el inquilino de palacio Nacional.

Tienen que cambiar de acciones, productores de ambas entidades y en sincronía, tipo CNTE, no les están solucionando el problema, lo de SEGALMEX, ni a los de Sinaloa, les genera confianza, ¿Y cómo? una paraestatal desfalcada, no hay claridad, ni reglas de operación y sobre todo, si sale algo, sería con restricciones, para pequeños productores.

Así pues, está en manos de Álvaro Bours, dirigente AOASS, Luis Antonio Cruz DDRY, dirigentes de organismo agrícolas, Yaqui y Mayo, junto con Sinaloa, qué hacer…o aceptar las pérdidas, caer sus cosechas en manos de “coyotes”, y que se deje venir la ruina, no se la va acabar el Gobernador Alfonso Durazo, con el problema social que se viene, escenario que mejor ni imaginar.

Rumbo a 40 muertos…y todo bien

El jueves pasado, ataques, muertos, uno de 14 años, el viernes otro día negro, 5 ejecuciones, incluidas “hieleras” con cuerpo desmembrado, la barbarie pues, y el Alcalde, Javier Lamarque, sin cambiar la narrativa, que todo bien, que es producto del ¿combate? a la delincuencia, y sáquenlo de ahí y al Capitán Cruz; mientras, una corporación desmoralizada y junto con la población en total indefensión.

Gustavo Salas

Y saco a colación esto, porque hay un nuevo Fiscal, Gustavo Salas, con la experiencia de estar en la SEIDO, obvio con algunos cuestionamientos por haber trabajado a lado de Tomás Zerón, hoy prófugo y buscado, pero al margen de esto, que es un tipo de mano dura, rudo, que es lo que falta en la FGJE, para resolver tantos problemas que hay y que afectan a los sonorenses en impartición de justicia.

Habrá que darle margen de maniobra, que primero entre con la “escoba” y limpie con esquema de grupos en todas las áreas: Vice fiscales, comandantes, Ministerios Públicos, agentes, hay mucho por hacer y mucho retraso y acumulación de expedientes.

Ya estuvo Salas como Secretario de la Mesa de Seguridad y dio cuenta que no había mucha sinergia, ni coordinación entre la ex Fiscal, Claudia Indira Contreras y la Secretaría de ¿Seguridad?, Dolores del Río, pues obvio, ahí están los números, datos, no hay resultados.

De nada servirá el trabajo de Salas, si en la Secretaría que encabeza Del Río, siguen con sus programas, que no asustan a la delincuencia organizada y el mejor ejemplo de esto es el nivel de violencia en Obregón y la existencia de colectivos de búsqueda de víctimas.

El apoyo a Salas unánime en el Congreso, incluso de MC, quien con ellos también enviaron mensaje “ya no hay pretextos”, como sociedad, el apoyo a Salas, el problema es Lola y si ya se tuvo la visión y se dio el manotazo en FGJE, se tiene que dar en esta dependencia, en donde no hay resultados, ni confrontan a la delincuencia…y así no se puede, por cierto, ya este sexenio rompió récord de muertos, más de 156 mil, y todavía le resta un año y fracción a AMLO, con un crimen empoderado, que lo veremos actuar en elecciones, atentando contra la democracia….al tiempo.

¿Y el dinero?

Primero fue el “librogate” millones de pesos, en compra de libros sobreprecio, vino lo de la caseta Puente Río Colorado, en SLRC, millones de pesos den desfalco en boletos apócrifos, evasión fiscal…y hasta la fecha, nada de recuperación de recursos, ni reparación daño, solo despidos.

Luego salen a relucir las malas obras de la CECOP, que dirigía el “Bebo" Zataráin, sobre todo en Guaymas, aviadores etc.…y lo ocultan en una Sub Secretaría de Gobierno, como a Ovalle, pero ya sin manejo de recursos.

Y ¡pácetelas! que brincó el escándalo del hoy ex director del ISIE, Cuauhtémoc Galindo, caen en sus oficinas gente de Contraloría y FAS, y al otro día ni él, ni su equipo, se presentan ¡huyen!, y no pasa nada; estamos hablando de irregularidades por más de ¡200! millones de pesos en asignaciones directas…menos los “moches”.

¿Pues no que no son iguales? ¿Qué son diferentes? ¿No mentir, no robar? y el silencio sepulcral, esos temas no se tocan, ni Noriega, ni López, el de la FAS, actúan ¿Cómo? Si es MORENA, como van a solicitar una orden de aprehensión y que vayan a la cárcel… y esto es lo que se sabe ¿Y lo que no?.

Y Nogales, Guaymas, y SLRC, llevándose la mayor tajada del crédito de 2 mil 100 , millones ¿Por qué? porque ahí están los negocios del actual régimen, en confabulación con la SEMAR y constructoras divinas, cuando se dijo que ya no habría empresarios como en el pasado.

Un adelanto, una Constructora, INBAC, una de tantas de González, trae obras de pase sobre carretera internacional y vías de zona, 200 millones; encementado de 18 canales, drenes, del Distrito 018, el de los Yaquis, ahí van 280 millones de SEDATU, más lo que haga de la asignación, la segunda más fuerte, después de Nogales, que se llevará más de ¡700! Millones.

Otra de las Constructoras divinas, Virgo, de Jorge Aguirre, por igual y aparte lo están perfilando para contender por la Alcaldía de Hermosillo, ante la labor que está haciendo Toño Astiazarán, le quieren mandar a este joven empresario con todo el apoyo de la Plaza Zaragoza.

Hermosillo recibirá 170 millones, Cajeme como 120 millones, Navojoa, no se sí 58 o 70 millones, que a como están las del sur y sobre todo el Mayo, son migajas, pobre Jorge Elías, la rifa del tigre se sacó, una administración saqueada, que hasta con tierra tiene que tapar baches…porque no hay dinero, ni para asfalto.

¿Mezquindad? ¿Acuerdo?

Qué imagen, en que evidencia quedó este gobierno y un empresario, Germán Larrea, ante el caso Ferrosur y la caída de la venta de City – Banamex, que levantó las alertas en oficinas centrales en Nueva York y hasta el 2025 la posible venta, ya que se vaya AMLO, que está tomando decisiones que predicen un cierre de sexenio terrible.

Larrea, el multimillonario que dejó toda una zona de Sonora en malas condiciones, tras el derrame de ácidos en Mina Buenavista, sus efectos en la economía de muchos municipios e incumplimientos de construcción de Hospitales, Potabilizadoras etc.…

Puso 2mil millones en un fideicomiso, mismo que en buena parte se lo ¡robaron! Políticos, empresas fantasmas que facturaron, gente que se dio de alta en municipios afectados, que hasta 3 cheques recibieron…y vivían en la capital, un robadero.

Tiene cita con el Presidente, 2 veces en la semana, al día siguiente AMLO anuncia expropiación, toma posesión la SEDENA, los empoderados de las vías de FERROSUR, concesionadas a Larrea, este, entre verdad o apariencia, muestra “enojo” y anuncia su retiro de la compra de BANAMEX, por 7mil millones de USD y caen sus acciones, pierden 46 mil millones en 2 días.

En Nueva York, que no son nada tontos, creo los agarran en la jugada, molestos, caen sus acciones del Banco y retiran la venta, se recuperan las acciones de Grupo México, Larrea, con su dinero de vuelta, aunque sin, Banco; México, el SAT, sin 2mil millones de ingresos en impuestos de la compra-venta, con mala imagen ante inversionistas extranjeros.

Y todavía, AMLO sale con que es negocio redondo y que quiere comprar un Banco, que dinero hay…y el Banco del Bienestar reportando pérdidas, desfalcos….y no hay 3 mil millones para apoyar, por ley, a productores del sur, total incongruencia.

Y sigue expropiando terrenos por donde pasará el Tren Maya, inversión irrecuperable y con peligro de desgracias, como comentamos, al pasar vías por arriba de Cenotes, hace uno días, unos pilotes se cayeron, no aguantaron prueba estructural, nomás imagínense cuando vaya ese tren, con gente, entre paso de cenotes de entre 30 a 50 metros de volado…que Línea 12 del metro, criminal lo que sucederá.

Más Embajadas…que gubernaturas

Leí un artículo y vi un video donde se analiza porque el PRI tiene más Embajadas, la última será para Omar Fayed, a Israel, quien entregó Hidalgo y no me sorprendió, lo dicho por Héctor Aguilar Camín, junto a Dennise Dresser y Jesús Silva Herzog.

NO es que hayan sido MORENA, fue el Presidente que amagó a ex Gobernadores, vía expedientes o lo que ustedes quieran, para que operaran a favor de candidatos del PRI.

Y resaltó el caso Sonora y contó una anécdota, literal “fueron candidatos del PRI con el Secretario de hacienda, a ver porque no fluía en dinero y la respuesta de él, véanlo con la Gobernadora, de aquí salió” ¡pácatelas!, ceo que no hay mucho que añadir, que fue lo que pasó con Ernesto Gándara y demás candidatos, quedaron en el abandono para el día “d”.

Le quedan al PRI, 2 gubernaturas, Coahuila, que parece, Miguel Riquelme no la entregará, va bien, Manolo Jiménez, el candidato y Guadiana, el de MORENA, el del sombrero, cayó hasta el tercero, que hasta, Gobernadores, se han tenido que ir hacer campaña, no levanta, el millonario empresario del carbón, cuyo mejor cliente es CFE.

En él Estado de México, la joya de la Corona según encuestas, Alejandra del Moral cerró elección, no está claro el papel del Gobernador, Alfredo Del Mazo, del otrora poderoso Grupo Atlacomulco, si cederán la plaza.

Lo que a mí me hizo ruido fue el “timing” de MC, de meterse a una elección, donde no quiso participar y algunos dirigentes lanzaron en redes una campaña, “con el PRI, ni a la esquina” y con esto le hacen, al parecer, el favor a MORENA, se hubieran mantenido al margen ¿Por qué se metieron? cerró la elección Del Moral…o complicidad, no cabe duda, como hay mezquindad e intereses en la política ¡Ah! eso, sí, los ciudadanos, eje de las decisiones que toman ¡ajá!.

Lilly, Creel y el sarcasmo de AMLO

Dimes y diretes, cuando lo que necesitan unión y perfilar ya, entre el diputado Santiago Creel y la Senadora Lilly Téllez, en cuanto al método de elección a la candidatura presidencial.

Creel, militante del PAN, Lilly, externa, pero con más simpatías hacia fuera y dentro del PAN, sectores, mientras Creel aprovechando la estructura del PAN, para confeccionar, de acuerdo a Téllez, una aduana u traje a la medida del diputado.

La Senadora Téllez ha despertado odios, querida y apoyos, por su estilo, mujer entrona, quien más ha confrontado a MORENA; le ha ganado adeptos y odios, que hasta en una mañanera de esta semana, el propio Presidente, con sarcasmo o no, hizo mención que debería ser ella, mención que no ha hecho a ningún otro posible candidato de la oposición.

Esta en manos de Markó Cortes poner las condiciones y piso parejo, porque ahorita el PAN trae entre 13 y 15 % de aceptación, el PRI 9% y Alejando Moreno ya anunció que la quiere ¿Se imaginan?

DE por sí difícil y divididos, lo que sí, en este momento la más competitiva y despertaría las ganas de salir a votar es la Senadora Lilly Téllez, ¿O usted lector, se levantará temprano para ir a votar por Creel o Alito, o algún otro(a)?

Hay otro bien posicionado, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, la sola marca lo dice todo y la edad, 39 años y un padrón del más de 50%, de jóvenes y mujeres que decidirán la elección…sí salen a votar, pero sólo con MC, Luis Donaldo no gana y tampoco ha dicho nada, nomás viendo como se mueven las piezas.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58