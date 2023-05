Hoy encuentro… ¿De a cómo y la dispersión?... ¿A 2 pesos hectárea?

Comparta este artículo

Hoy, ahora sí es día clave, será el encuentro del gobernador Alfonso Durazo con productores del sector privado, social y del campo del sur del estado para definir apoyo al Trigo, Maíz y ver como viene el asunto ¿De a cómo? y la dispersión, a mí el único resquemor que tengo es AMLO ¿Qué decisión tomó? Ya que es muy proclive a campesinos que siembran pocas hectáreas, etnias y a quienes producen alimentos, del sector privado y social, quiera darles un trato diferente.

Hoy se acaban las especulaciones, el Gobernador hará la propuesta formal y a ver la reacción de Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Juan Leyva, Abel Castro, Mario Pablos, Humberto Borbón y quienes estén presentes en el encuentro.

Esperemos por el bien de los productores que venga bien la cosa, pareja, siendo así, habría circulante, será más o menos rentable la cosecha y tendrá efecto positivo en la economía de la región del Yaqui y Mayo, esperemos que sea para bien, y si no, pues ya se vería que decisión toman los productores, que no llegue a eso, ojalá.

Lo que creo, sí debe entender el Gobernador, es que esto de los apoyos no es cuestión que no se convierta “cíclico” y que el año que entra o venideros, no sea recurrente, es un asunto de Ley, de subsidios para la producción de alimentos.

¿Qué hay que reconvertir? sí, pero es por pasos, por años, la vocación del Valle del Yaqui es triguera y dio un premio Nobel de Paz al doctor Norman Borlaug; ahí viene la opción de la Cebada, para Constellation, agricultura por contrato etc.… pero los apoyos ahí están y los mismos se dan en EUA, Canadá, Rusia, que esta administración federal cerró ventanillas, apoyos que debe por cierto de ciclos anteriores y acaba de dar golpe al campo con el cierre de Financiera Rural, por apoyar programas clientelares, ese es otro boleto y duro golpe.

Dolió portada

Vaya portada de REFORMA que pone a 5 entidades, incluida Sonora, como las más endeudadas, más de 22 mil millones de pesos, con tasas de 12, 12.3 por ciento de interés anual a pagar y que dependerán de recursos federales, para obras, eso que ni dude quede.

Durazo reaccionó y obvio le echó culpas al estado en que recibió las finanzas, y aún con todo y ello, esa información oficial y como cada martes, los millones iban y venían, anuncios de obras y dispersiones por todos lados y hubo una que me sorprendió.

Banobras

La compra-venta la voy a cerrar en 3 millones de pesos a BANOBRAS, de 150 hectáreas alrededor de La Sauceda, para convertir ese espacio, que incluso no le tocara a él, en el Bosque de Chapultepec, como el que hay en la Ciudad de México.

DE hecho un reportero-columnista, le hizo una pregunta, sacando cálculos ¿Cómo que a 2 pesos la hectárea Gobernador? pues sí, contestó, también se paga eso con “reconocimiento” y no me cansaré de agradecer al Banco, eso.

Así pues, BANOBRAS, como “dama de la caridad” vendiendo a 2 pesos un terreno que vale millones, me disculpan, pero como Banco o cualquier empresario, yo no la compro, esta rara esa operación, pero en fin.

Ya ven, Jorge Mendoza, el Director del precitado Banco, a pesar de que el pago del avión, que se remató, no se vendió, no cubre el arrendamiento, los mil y pico de millones que se recibieron la institución los donará para que el gobierno construya hospitales etc.… o sea “a fondo perdido” ya veo un Banco privado con ese tipo de operaciones.

A la baja…no pues sí

Como era de esperarse, el alcalde Javier Lamarque “presumió” en sus Diálogos que hubo una baja del 50 % en homicidios, al bajar de 75 de Marzo, a 34 en abril ¿Yyyy? ¿Eso dará tranquilidad a la población? cuando no ha cedido de 2 dígitos desde que tomó posesión y es el municipio con más desapariciones y feminicidios.

Mayo ya arrancó con balaceras, la muerte de otra mujer y rafagueada el día de ayer en la madrugada, una unidad de la PESP y por parte de sicarios que iban en motocicleta, sólo daños y los agentes la libraron para contarla.

¡Ah! y como siempre, se activaron los códigos rojos y en friega llegaron; militares, municipales, “Sand Cats”, con el operativo y protocolo de siempre y los mismos resultados…nada.

Alumbrado

Ya lanzó y publicó por primera vez el Ayuntamiento de Cajeme, licitación para dar en concesión, lo que no estamos de acuerdo, de Alumbrado Público, para eso hay una Dirección que hay que dotar de presupuesto, pero Ayuntamientos quieren seguir con este régimen político-empresarial, con beneficios para involucrados y no para la ciudadanía.

Pero en fin, hecho casi consumado, solo esperemos ver quién será el ganador, condiciones, montos, para no elucubrar con “moches” y a ver si no se inscribe y gana EMCO, empresa que quería Lamarque y que ha dado pésimo servicio en Navojoa.

Jueza da orden nombren comisionados INAI

Una jueza Federal ha ordenado al Senado nombrar de inmediato a no sólo uno para que opere el INAI, sino a los 3 que hacen falta, 2 de ellos vetados por AMLO.

¿Acatará MORENA esto? ¿Entrarán en desacato? No me vengan con que la ley es la ley, como dice su líder el Presidente, por lo pronto 800 resoluciones de solicitudes listas para darlas a conocer de un gobierno que se ha distinguido por su opacidad, poca transparencia y mucha corrupción.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58