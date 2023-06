Próximo martes, productores en La Mañanera y a radicalizar acciones

Comparta este artículo

Hubo encuentro de productores de varias entidades del noroeste en Ciudad Obregón, en el plantón que tienen en las vacías oficinas de la SADER y ahí se tomaron decisiones ante la problemática de precios rentables para el Trigo, Maíz y Sorgo, a lo que el Presidente se niega a pesar de estar establecido en la Ley, Artículo 133, Desarrollo Rural Sustentable.

Son varios acuerdos a los que llegaron, que, para efectos prácticos y siendo objetivos, al margen de una lucha justa, plasmada en la ley, no hará mella en AMLO y me quedo más claro cuando en la reunión, un productor de Sinaloa, dijo “me acaba de hablar Marte Vega (dirigente en Sinaloa) y me dijo que seguimos en las mismas, no hay para cuando nos reciba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López”.

Y estamos hablando de la CAADES, la organización agrícola más fuerte del país…! y no los pelan! y es que el problema, reitero, no es el Secretario de Gobernación, ni el de SADER de Víctor Villalobos ni son los Gobernadores, es el Presidente, que ya dijo y lo confirmó en Mañanera de la semana pasada, a pregunta expresa y dijo NO.

Uno de los acuerdos es hacer una “mañanera” de productores de todas las entidades involucradas frente a Palacio Nacional el próximo martes, ya enterados allá van a un lugar donde son recurrentes los reclamos afuera, esta amurallado de vallas, elementos del ejército y creo le van a ir a gritar a un sordo, que ni siquiera los va a recibir.

Entiendo la desesperación, pero creo el gasto millonario en vuelos, hoteles, camiones, logística, desplegados en medios nacionales, será un gasto inútil, tampoco aceptarán mesas de trabajo para ver lo de política integral del campo, ni apoyos emergentes y no habrá Gobernador que haga, cabeza, para este asunto, ya fue el Gobernador Alfonso Durazo la semana pasada y no trajo noticias ¿Por qué? porque no hay nada y nadie le va a llevar contras a AMLO.

Pero que tal el desplegado de Gobernadores solicitando que al igual que, AMLO, sean declarados personas “Non gratas” en Perú, las prioridades pues, ante tantos problemas aquí y metiéndose en asuntos de otros países, injerencia, en asuntos que no compete al gobierno mexicano.

Desconocer al dirigente del Sistema Trigo, Manuel Hernández y proponer a Álvaro Bours, dirigente de AOASS, quien lo encabece, entre otros puntos y acuerdos que llegaron, justos todos, pero creo que tendrán que dar el siguiente paso, que no es otro más que…radicalizar acciones, se aproximan momentos de decisión para el propio Álvaro Bours, para el dirigente del DDRY, Luis Antonio Cruz y todos los productores aglutinados en UCAY, CAJEME, UCAMAYO y demás organismos agrícolas, más los productores de Mexicali y SLRC.

¿Cuáles?

Pues ya dieron una “probadita” tomaron Topolobampo, instalaciones de PEMEX, unos días en Sinaloa y aquí en Sonora, al norte la caseta de Puente Río Colorado, en SLRC y se retiraron de ambas para dar paso a negociaciones infructuosas.

Ya el martes, después de ese día, que creo no habrá nada, pues a realizar acciones concretas en los 17 o 22 estados involucrados, que obliguen al gobierno federal a sentarse a negociar…o a reprimirlos y ahí quiero ver si AMLO decide aventarse ese tiro, si los productores están unidos y aparte se la tienen que jugar, no hay de otra….o aceptar tablas y pérdidas, con las consecuencias que ello conlleva.

Es increíble que productores del país tengan que llegar a tomar medidas radicales, porque el gobierno no quiere cumplir la ley, y aparte, poner en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos y la economía de varias regiones del país que dependen del sector primario, los problemas sociales que se vienen: más inflación, carestía, desempleo, afectación a todos los sectores, viene un duro golpe para el Yaqui y Mayo, si no hay apoyo…al tiempo.

¿Golpe Técnico?

El Presidente acusó al Poder judicial de un Golpe de Estado “técnico”, ante fallos, suspensiones definitivas a 4 tramos del Tren Maya, que como todos saben, es un Ecocidio esta obra, tala de cientos o miles de hectáreas de árboles y se construye sobre “cenotes” que serán una tumba para cuando colapsen y lleva una inversión de más de 500 mil millones…irrecuperable.

¿Va acatar? ¿Qué sigue? ya es un desplante del Presidente ante otro poder, que no se somete a sus caprichos, ya ven la iniciativa para que jueces los designe el “pueblo” ( MORENA, pues) cuando esto no es de ofertas políticas, ni de estar en boletas, sino de cumplir la constitución, los Ministros van aguantar la presión, es el único reducto de contrapeso ante un Presidente que le quedan 16 meses, y quien sabe que locuras hará, como, Luis Echeverría, al final de sexenio.

Cooperativas ¿Modelo de empleo?

El Gobernador Alfonso Durazo anunció ayer apoyos económicos a Cooperativas y que será el modelo de negocio para generar empleos, mismo que aplicó Luis Echeverría y en el sur, en los Valles del Yaqui y Mayo, todavía quedan restos de bodegas de un modelo que fue un rotundo fracaso y costo miles de millones del erario público…hoy Durazo lo quiere revivir.

Y ayer mismo, en la conferencia del Gobernador, el Sub Secretario de Ganadería ¡perdón! el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, anuncia que se necesitan 1, 500 millones de pesos para hacer un Centro de Convenciones, para construirlo donde están las instalaciones y pues tendrían que irse a lo raro que buena parte de los terrenos están en garantía de millones que se deben a instituciones financieras.

Y mientras, en Agua Prieta por no reponer una válvula de presión de agua, para bebederos en Estación Cuarentenaria, ganado para exportación perdió peso, 600 mil pesos en pérdidas para el ganadero y problemas en el otro lado.

España…no a la izquierda, al populismo

En las elecciones de fin de semana en, España, congresionales, municipales, la ciudadanía, harta del PSOE, le dio la espalda al mal gobierno y ganó la derecha, se pintó de azul.

Ante esta derrota, el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la elección presidencial para julio, en período vacacional, cuando está programada para diciembre…le apuesta al abstencionismo para sostenerse en el poder.

43…que cierre

Hasta ayer, 43 crímenes dolosos en Cajeme y lo grave, en incremento la aparición de “hieleras” con cuerpos desmembrados, otro mes de dos dígitos, y un Alcalde Javier Lamarque que no cambiará su narrativa y otro cierre de mes pésimo, la inseguridad e impunidad campea en el municipio.

