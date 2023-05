¿Industriales? Difícil... Sinaloenses tomarán Topolobampo

Comparta este artículo

Este martes habrá una reunión con industriales, en la que estarán presentes el gobernador Alfonso Durazo y funcionarios de Sader con representantes del Sector Social, Serge Enríquez y por parte del sector privado estarán de Apass, Gerardo Loya y Jorge Guzmán buscando mecanismo para que el industrial apoye y compre más caro de lo que marca el mercado.

Creo, sinceramente, en este problema muy complejo dudo mucho que el molinero, quien produce alimentos, vaya a pagar más de lo que marca el mercado, porque esto significaría trasladar el costo al producto final; pastas, tortillas, su precio se iría por las nubes, imposible para la población, ya de por sí la canasta básica con un aumento del 60 por ciento en un año, lo veo imposible.

Y este es el sentir de la mayoría de los productores, de ambos sectores; privado y social que se reunieron el pasado viernes en las oficinas del DDRY, donde decidirían acciones a seguir, ante el pésimo resultado y engaño de la reunión del miércoles en Palacio de Gobierno, donde les ofrecieron una dádiva ¡200! pesos por tonelada.

Y todavía salieron con la ocurrencia de que se buscaría un mecanismo integral, para que no fuera la Bolsa de Chicago la que marque los precios de los granos, se nota que no le entienden y son funcionarios de Sader los que velan por la seguridad alimentaria, con semejante estupidez de propuesta, ante un Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, Humberto Borbón, Juan Leyva y los del Fuerte-Mayo, que llegaron con gran expectativa, pero que es esto han de haber pensado…y salieron desencajados.

Se iban a decidir acciones y durante el encuentro entró llamada del gobernador Durazo, solicitando un plazo para el próximo martes, una reunión, como ya comenté, con industriales y los personajes mencionados.

Difícil el panorama, no pueden los industriales asumir el papel y obligación del gobierno, de subsidiar como lo hace EUA, Canadá, Rusia y cualquier país, y era lo que hacía el gobierno mexicano, Procampo, pero con esta administración de AMLO, desparecieron todo, Aserca, Aagroasemex, comoditis, coberturas, ventanillas y últimamente, el tremendo marrazo, la desaparición de Financiera Rural.

Son 7 mil pesos por tonelada maíz y 8 mil para el Trigo, que ante la caída de precios internacionales, no cubren costos, más el valor del dólar, una difícil situación que originó ya desesperación en BC y al pobre secretario de Agricultura lo agarraron de 'sparring' y a puros golpes como el 'Canelo' Álvarez, se hizo viral eso.

Esto da una idea de la desesperación, de saber que estas trillando para perder o salir tablas y para un sector que es vital, el agrícola, la producción de alimentos, es la muerte y tener que depender de otros países, que lo que nos venden viene con subsidio.

Y si quieren acudir al sector porcícola, para que compren granos, pues peor la cosa, están pasando por mal momento, hasta cierre de granjas, por la importación indiscriminada que les afecta, les sale mejor comprar sorgo y que tuvo que ir el dirigente, Manuel Santini, a reunión a Sader, presente el Gobernador, también para ver este problema, o sea, problemas por todos lados del sector agropecuario.

Así pues, ni industriales, ni porcicultores son la solución, es el gobierno federal, son 3 mil millones, que no es nada, para el gastadero que se traen en obras faraónicas, programas clientelares y en corrupción, ya ven lo de Segalmex ¡15 mil! millones, y aquí sólo se necesitan 3 mil millones, para que sea rentable para productores y que haya paz social en la región.

¿Qué no va entender AMLO y no resolverá esto? se le viene un gran problema al gobernador Durazo, en lo social, económico, no habrá circulante, pérdida de empleos, jornales, con efecto de dominó en el comercio y servicios…ruina, piojo que se viene, muy complejo y por ende, más inseguridad, robos, con el estómago no se juega y es lo que están haciendo con políticas incorrectas.

¿De qué sirven tarjetas clientelares si hay comida cara? deberás, de no creerse, castigar así al campo y luego, lo ridículo, después de la reunión del miércoles, con comunicados oficiales señalando un éxito la reunión, mientras unos dirigentes desencajados, saliendo de la misma y convocando a reunión, viernes, que motivó llamada del gobernador Durazo, entiendo el manejo de comunicación, cada quien su chamba, visión, pero convenios no dan de comer.

Protestas

Para hoy lunes, me confirmaron, está programada en Sinaloa la toma de instalaciones de Topolobampo con 500 tractores y 3 mil productores, de ser así, no habrá gasolina, ni gas, ni nada que saliera o entrara por ahí, significaría pérdidas millonarias, a tomar nota, gobernador Alfonso Durazo, si cree que hay debilidad en el sur, marcados por una expropiación y lucha por el agua.

Ya veremos si esto resulta cierto o amague para negociar, porque allá las cosas andan igual, producen 6 millones de toneladas de maíz y AMLO sólo se comprometió a comprar 1 millón a través de la fraudulenta ¡Segalmex! ¿Y las otras 5 millones de toneladas?.

! Ah! y ese millón, lo condicionó que se les comprara a los pequeños, a quienes siembran pocas hectáreas, la clásica de este presidente y dejando volando a más de 70 % de los productores, los que aportan alimentos.

LO que suceda en Sinaloa, deberá ser un catalizador para productores del sur, de qué hacer en caso de que sea infructuosa la reunión del próximo martes, y ya no nomás para el dirigente de AOASS, Álvaro Bours, los de ALCANO, Juan Leyva, Abel Castro, se deberán involucrar las Uniones, La UCAY, Cajeme, UCAMAYO etc.… todo unidos, ante la decisión que tomen, está de por medio su trabajo, patrimonio.

Por cierto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, salió con la ocurrencia que le vendió a AMLO, de imponer aranceles al Trigo y maíz, para obligar a industriales, agropecuaria, a comprar a puro nacional ¿Y el T-MEC? Se vendrían cascadas de demandas por parte de EUA y Canadá, les digo…son unos genios los de la 4T.

Segalmex…otra tranza

No sabía que baterías convencionales formaban parte de la canasta básica, lo más importantes son alimentos, pues no, en Europa, en Polonia, en Varsovia, aparecieron lotes de esas baterías con marca SEGALMEX, vendiendo en el mercado, no sé si formal o informal, uno tenía un lote de 32 mil para vender.

¿Cómo fueron a dar allá? ¿Cómo fue que salieron del país, con que guías, empresa y documentación? que clase de tranza y confirmada por el actual Director de Segalmex, Leonel Cota Montaño, que tienen denuncia de esta maniobra que se hizo desde el ¡2020! ¿Cuántas más de estas? Y, Ignacio Ovalle, cubierto con el manto de impunidad.

Con razón quieren que desparezca el INAI ¿Qué son diferentes? son peores, cada día salen más actos de corrupción por parte de la filtración de, Guacamaya Leaks e investigaciones periodísticas.

Y el presidente, reaccionando airadamente ¿Yyyy? con los gastos del Secretario de la Defensa, y la vida de lujo que se da en viajes y esta semana, se salió de quicio, porque salieron a relucir el tráfico de influencia de sus hijos José Ramón y Andrés, a este ultimo por asignaciones de 100 millones de contratos a amigos ¿Yyy? Volvió a responder AMLO, es poco, mis hijos no son corruptos.

Y luego la balconeada a José Ramón, después del escándalo de la casa Gris en Houston, salió a relucir la casa en Coyoacán, donde vive y que es propiedad de una Sub Directora del periódico Jornada, que ha recibido más de 700 millones de pesos en publicidad…y correspondió.

Reporteros de Mexicanos contra la Corrupción, agarraron a José Ramón saliendo de su casa, y al identificarse los reporteros, los corrió, ¡váyanse!, y los siguió, ahí quedo el registro, tomaron video.

Por la noche, López Beltrán y familia, salieron rumbo a Barcelona, intempestivamente en clase premier, carísimos los boletos, ante la premura del viaje, una pasajera tomó fotos que fueron enviadas a Proceso, y la reacción de José Ramón, fue tomarle foto, la subió, con lo cual, esta valiente señora fue exhibida, y ya la pusieron en riesgo…él no, todavía le quedan meses de poder.

Por cierto, Latinus o Mexicanos contra la Corrupción, darán a conocer el tráfico de influencias de los López Beltrán, en lo de asignación contratos del Parque Fotovoltaico, que construye CFE en Puerto Peñasco, y que es el proyecto insignia para el Gobierno de Alfonso Durazo, ahora que lo promueve por todos lados.

Que como ya es conocido, el terreno lo donó en buena onda (ajá), Daniel Chávez, el principal desarrollador turístico en el país, dueño de medio Peñasco, y de terrenos alrededor de la Planta, y quien tuvo en nómina a José Ramón, en Texas, balconeado con la “Casa Gris”, ya se imaginarán lo que hay de “moches” detrás de esta obra de miles de millones de pesos, los intereses detrás de todo esto.

Y todavía falta la línea de transmisión, cancelada por AMLO en 2019, costará miles de millones, esta será la etapa final, que ya no le tocará a AMLO, y quizás ni a Durazo, o en el último año de su administración….a esto le cuelga, y a ver el costo kilowatt, no le convendría a EUA adquirir la IP, construye y distribuye allá, hay un marco legal, TMEC y AMLO solo quiere que CFE sea quien distribuya, esto está en panel, que tarde que temprano, México, va a perder y a pagar vía aranceles.

Más deuda

A pesar de la ventaneada que dio Reforma, en cuanto a endeudamientos de estados, tasas, incluido Sonora, lo que valió intervención del Gobernador, en una de sus marañeras de los martes, nominó lo que ya se tenía contemplado, y de nueva vez otro endeudamiento, ¡2 mil ¡millones, y otra pateada de bote, reestructuración de deuda a 15 años…y los bancos encantados.

Quiero hacer mención, al posicionamiento de la diputada Natalia Rivera, ante esta nueva deuda y reestructuración irrebatible, sin lugar a dudas, una mujer brillante, preparada, que con documentos en mano hizo señalamientos duros contra el gobierno.

También deja ver esta nueva deuda, el no apoyo de la federación a Estados, porque todo se va a programas clientelares, obras faraónicas, y tienen que recurrir a endeudamientos, pero ¿Cuándo el límite? ¿Hasta cuándo capacidad de pago? ¿Hay disciplina financiera en el gasto?

Por cierto, con esto salió el “peine” del agradecimiento y estima del Gobernador Durazo con BANORTE, que les acaba de vender a ¡2 pesos! 150 hectáreas de terrenos enseguida de la Sauceda, para crear en un futuro un Bosque como el de Chapultepec, en México.

BANORTE, es quien está vendiendo seguros al Gobierno y entró en la “polla” de este nuevo endeudamiento, negocio redondo, si hasta no les regaló el terreno con los intereses la van a batear, y obvio, en la restructuración hay negocio también, $$$, a poco creen que nomas en concesiones de servicios.

Que se van a destinar esos recursos en obras estratégicas, no lo dudo, sobre todo en terrenos que están comprando de antemano, lo que ya comentamos e involucrados conocidos personajes cercanos a Palacio y la Semar, y así todos contentos, felices ¿Verdad chile verde? Quien está adquiriendo los terrenos, por todos lados donde se construirán, libramientos y obras sobre todo en la Frontera.

Optimus

Vaya agarre jurídico que se viene con motivo de la licitación pública que lanzó Javier Lamarque, para contratar y hacer negocio ($$$) con una nueva concesionaria de alumbrado público, que ya no debería ser, son los Ayuntamientos y Direcciones de Servicios Públicos o de Alumbrado, quienes deberían, pero esta relación político-empresarial, es redituable en los tres niveles de gobierno

Optimus, dice que no se ha cancelado contrato y que las lámparas son de la empresa Lamarque revira, que ya se canceló, y hasta que se otorgue la concesión, se las podrán llevar, tira y tira, dimes y diretes, ya veremos que deciden los tribunales, luego apelaciones, meses llevará esto y mientras, no pocas colonias en las penumbras, más los baches y drenajes colapsados

SCJN…otros 'palos' a AMLO

No podemos atender solicitud de la Consejería jurídica de la Presidencia, a lo que solicita el presidente, se les olvidó que hay separación de poderes y es autónoma, y admitió más fallos en contra del Plan B, apoderarse de las elecciones Morena y el Presidente.

No aplicará para la elección de Coahuila y Estado de México, y creo finalmente será rechazada en su totalidad, y tendremos una elección más o menos equilibrada, aunque AMLO dice "no me vengan con que la ley es la ley" va con todo en el 2024, con todos los recursos humanos, económicos, la delincuencia organizada y el ejército.

Para la oposición no hay de otra, un candidato o candidata, que una a la oposición, que salga toda la clase media y jóvenes a votar, para ser competitivos y tener oportunidad; y buenos candidatos a diputados, no hay contrapesos en el Congreso federal y estatales.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58