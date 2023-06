No hay, ni habrá apoyo; iniciarán acciones el martes

Comparta este artículo

En algo que era predecible, cantado desde hace semanas, aunque productores le apostaban a negociaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, vía titular de Sader, Víctor Villalobos, mandó por un tubo, la Ley 133 de Desarrollo Rural y dejó sin apoyo a productores de granos, no hay, ni habrá nada, ahora a ver la reacción, que según lo acordado y de manera simultánea, 10 de la mañana del próximo martes iniciarán acciones.

Son 20 entidades donde arrancarán, creo yo, con bloqueos en puntos neurálgicos de cada entidad, en el caso de Sonora, en el norte, en SLRC y en el sur, en Ciudad Obregón, Navojoa y no habrá de otra, tendrá que ser contundente y con afectaciones a terceros, ha llegado el momento de decisiones, de dejar de ser dirigentes, para convertirse en líderes de un movimiento, esto debe estar en la cabeza de Álvaro Bours, Luis Cruz, Juan Gerardo Gándara, Mario Pablos y de quienes encabezan organismos agrícolas; UCAY, Cajeme, Ucamayo etc.… deben cerrar filas, e irse con todo, de lo contrario el gobierno los tendrá bien medidos, y para el futuro.

Estaba visto que no pasaría nada el pasado viernes, ya antes del encuentro, una funcionaria de, Palacio, de atención ciudadana, le había informado, a Heraclio 'Yako' Rodríguez, que AMLO, no los recibiría, y de forma molesta le dijo al productor.

Y ya en el encuentro, pues se confirmó, incluso aparte de la negativa que les dio, Villalobos, les quitaron 200 pesos, de una cobertura, para pasarla al harinero, de ese tamaño el descaro, todavía, y luego, al término de la reunión, un comunicado, de que se estaban trabajando en acuerdos, análisis, reconversiones etc.., y los productores, con un lenguaje corporal, al ver la foto, que lo decía todo, desencajados, Álvaro, Luis, y demás que estaban ahí, ante la total indiferencia del, Gobernador, Alfonso Durazo y la secretaria de Agricultura Estatal, Fátima Rodríguez.

Para el Gobernador, más importante, lo que sucederá el día de hoy con las “corcholatas” en su calidad de presidente del Consejo de Morena, en el encuentro que sostendrán hoy, que lo que pase con los productores.

También, previamente a este encuentro, el gobierno amagó a los de, ALCANO, Juan Leyva, Serge Enríquez, Abel Castro, que hasta del plantón de la Sader, se retiraron, traicionaron al movimiento ¿A cambio de qué? ya se sabrá, pero sobre todo, que va a pasar con el ciclo 2023-2024, en cuanto a área de trigo y maíz, para sembrar, que decisiones tomarán, ante la cerrazón del gobierno, en cuanto a políticas relacionadas con la producción de granos.

Un panorama, ensombrecedor, porque esto es cíclico, no se puede estar en esta situación, cada año, y con un gobierno que no quiere cumplir la ley, cuando hay contingencia en los mercados, como sucedió este ciclo, momentos difíciles, para el productor e industria agropecuaria, por venir, que repercutirá en el bolsillo de las familias sonorenses y mexicanas…al tiempo.

Y ya no hay Financiera Rural, Aserca, Agroasemex coberturas, comoditis, Soflores, ventanillas cerradas en, Sader, no hay, ni habrá nada, porque en la óptica de AMLO, los productores son ricos, y hay que apoyar a los pequeños, a las cooperativas, a modelos del pasado, con, Luis Echeverría, que terminaron en fracaso, y hoy hasta el gobierno de, Alfonso Durazo, replicándolos, nebuloso el futuro del campo.

¿Dos EMCO?

El colmo del cinismo y descaro del Alcalde, Javier Lamarque, al señalar en su monólogo semanal, llamados diálogos, que la concesionaria del alumbrado público, EMCO, que "ganó" la licitación, amañada, no es la misma que la que está en, Navojoa, y que incluso, había hablado, lo que es totalmente, falso, con el Alcalde, Jorge Elías, hasta para ofrecerle esta compañía.

Y todo esto, en relación a charla que tuvo el Edil de Navojoa, con columnistas de la capital, donde reconoció el pésimo servicio de esa empresa, pero que la APP, estaba bien amarrada, jurídicamente, con retención de participaciones y depósitos en Banco de, Nueva York, pero que ya se vence, este mes, y no se renovará, es la que iniciará operaciones en, Ciudad Obregón.

Detrás de todo esto, están compromisos políticos de, Javier Lamarque, desde que fue Alcalde, por primera vez, tiene que pagar compromisos y favores, con quienes están relacionados con EMCO, y obviamente, a él le ira muy bien, por los años que dure la concesión, una buena pensión, como lo comentamos, así es esto de las concesiones y los intereses; políticos y empresariales, aunque le salga caro a la ciudadanía, que es lo que menos les importa, primero el negocio.

Por cierto, de risa, Lamarque, anunció, que no buscaría una Senadurías, que mejor prefiere quedarse en, Obregón, o sea, va por la reelección, y puede que la gane, ante la apatía ciudadana de salir a votar, pero también, a ver que dicen los diputados locales, a,

Ernestina Castro y Raúl Castelo, les interesa la candidatura a la Alcaldía

Así las cosas, y lo que le depara a un municipio, en donde no cede la violencia, la inseguridad, otro mes ya de dos dígitos de muertos, a lo que habrá que sumarle los efectos en la economía, al dejar de circular, 3 mil millones de pesos, ante la caída de precio de Trigo, Maíz, y el incumplimiento del gobierno, de cubrir eso.

Acercamientos

Que hay acercamientos del dirigente del PV, Calvin Valenzuela, con; Ernesto Gándara, para que sea abanderado por la alcaldía de, Hermosillo, y Otto Causen, en, Guaymas, nada descabellado esto.

El Verde es aliado de, Morena, y en Palacio verían bien esto, para terciar la elección, en la capital, la joya de la corona, ante un Alcalde, Antonio Astiazarán, bien posicionado, que va por la reelección, y llegará con gran aceptación ciudadana, que hasta MC, lo ve bien.

El “Borrego” ex Alcalde de la capital, tiene fuerte capital político, ya veremos si se presta a esta jugada de , Palacio, vía PV, y , Claussen, ya fue, Alcalde del Puerto, y el PRI y PAN, no pasan por buen momento en el Puerto, y desde hace rato, la tienen cuesta arriba.

Que impunidad

Que un comando de la delincuencia, pare una nodriza, con automóviles nuevos, sobre una carretera, ante la vista de quienes circulaban, y que fueron detenidos más de ¡40! Minutos, mientras bajaban las unidades, las cuales se llevaron todas, nos da el grado de impunidad que están llegando las cosas en nuestro país.

Esto sucedió esta semana en una carretera, León-Aguascalientes, ahí está el video, que se hizo viral, y ningún elemento de la Guardia Nacional, o corporación policiaca algina hizo acto de presencia, por omisión, miedo, o lo que quieran.

Es obvio que esos automóviles, que eran de lujo, tienen geolocalizador, y la armadora seguramente los tiene ubicados, y datos ya en poder de la autoridad correspondiente, la pregunta es ¿Van actuar?, lo dudo, los carteles , al igual que los militares, están bien empoderados en esa, región, como en otras, Sonora, no ajeno a esto, en el sur, Cajeme, y ese corredor que es Santa Ana-SLRC.

Por cierto, viral otro video, al igual que en, Nogales, donde la delincuencia, controla más de 1000 Taxis “piratas” y obligan a choferes a pagar cuotas, aunque agarraron al “líder”, el negocio no se ha terminado, otros lo retoman.

En este video, en hecho cometido en, SLRC, apalean a chofer que lleva, sal, producto que es vital para la, Aguamala, y obviamente están extorsionado, y le gritan improperios, con mensajes para los dueños, y el pobre chofer, aguantando los palazos ¿Y la Guardia Nacional? ¿Policías locales o estatales? ni sus luces…miedo, omisión, complicidad, es una impunidad, por todos lados, y el gobierno presumiendo mejoras en el Estado de Derecho ¡por favor!.

Asesinatos, desapariciones, miles de expedientes sin resolver, justicia selectiva, operaciones irregulares, y un largo Etc.… y ahora resulta que, Sonora, muy bien, cuando campea todo lo contrario.

¿Quién va a donar?

Vaya trabajo de investigación que hizo una periodista, de, México, Pamela Cerdeira, dando seguimiento a donaciones que se hicieron para, Turquía, quien sufrió serias devastaciones ante Terremoto que vivieron.

Cerdeira, hizo donaciones, en lo personal, pero le puso un “chip” a un rollo de papel higiénico y a otro de arroz….y pues nunca llegaron a su destino, los ubicó, con su celular, se quedaron en changarros de la ciudad de México.

Entrevisto, Cerdeira, a , Martí Batres, Secretario de Gobierno, y próximo, Jefe, ante la inminente renuncia de, Claudia Sheibaum, quien va por la candidatura presidencial, este le respondió, que lo recaudado, las toneladas de víveres, se habían entregado a la Sedena…tierrita volada, y a quien le aventó el asunto.

Esto no es una novedad, cuando ha habido desastres naturales, lo que dona la gente, nadie sabe, y lo hace de buena voluntad, donde paran las cosas, lo que paso, es que esta periodista, tuvo la brillante idea, y vean en lo que resulto, un inmenso fraude, todo termino en, Tepito, y otros mercados populares, alguien hizo negocio millonario con esto.

Este caso, se hizo, viral, y lo que deja, de lección, es que para el próximo desastre que se presente, en alguna entidad del país, o en el exterior, nadie va a donar, bajará mucho el altruismo de la gente, a sabiendas de que políticos harán negocio con lo que donen, así las cosas en este país, donde lo que más brilla es la…corrupción

No participan, total apatía

La lectura que nos deja, nuevamente, la elección del pasado domingo, es la baja participación ciudadanos, para ir a votar, al margen de que Gobernadores entreguen a cambio de impunidad, de coacción del voto, no es posible que no asistan a las urnas, para cumplir con un deber ciudadano.

Estado de México, 50 por ciento del padrón no salió a votar, ¡6! millones de mexiquenses, prefirieron pasar un domingo familiar, a gusto, o lo que hagan ese día, y en, Coahuila, el 55 por ciento, bajo también. Y esto es lo que está sucediendo en, elecciones, jóvenes, mujeres, que son mayoría del padrón, no interesados, solo quienes reciben recursos de programas clientelares, van en gran escala a votar, y los coaccionados.

¿Qué pasa? Hartazgo de partidos, ausencia de candidatos que conecten y entusiasmen, para que voy si va a ganar, MORENA, corrupción, son varias aristas, pero preocupante esto, y ya inicio el proceso electoral, 2024, donde está en juego el rumbo y clase de país que queramos para el futuro.

No estoy de acuerdo con las políticas de AMLO, le quedan 14 meses, y quien sabe que hará rumbo a la elección, ya tiene 23 gubernaturas, aunque el ya se va ¿Habrá continuidad o cambio con el próximo presidente de México, si es de Morena?, a la oposición, la veo dividida, y a los ciudadanos, siendo utilizados, que somos el eje de sus decisiones, y ellos se reparten todo.

Vivimos el, México, de cuotas y cuates, de los intereses cupulares, por eso también la total apatía, Sonora, no ajeno a esto, lo vivimos y lo seguiremos viviendo, más la total ausencia de liderazgos.

Alomía

No sé si el Secretario de Salud, José Alomía, tenga hijas pequeñas, sobrinas, pero ese programa, en aras de la inclusión, de meterse con la sexualidad de la niñas, y que disfruten del erotismo, placer sexual, está fuera de todo lugar.

Esto es un tema que concierne a los Padres de Familia, y hasta que las niñas lleguen a su madurez, y no al gobierno, o política pública, y máxime, con pequeñas, sin una total capacidad de discernimiento ¿Qué les pasa? ¡Con las niñas no!

Correo; arturoballesteros@hotmail.com