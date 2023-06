Toman caseta y se retiran; Dan tregua a quien les dijo no

Comparta este artículo

En un giro inesperado, para mí y muchos, se había tomado la Caseta de Fundición ayer por productores del Yaqui y Mayo, al haberse acabado la paciencia, negociaciones y cuando se creía que se quedarían para que el gobierno volteara verlos, tomaron la decisión de suspender el bloqueo, para dar tregua al Gobierno federal, a un Presidente que ya les dijo NO.

Con esto, AMLO les tomó la medida, lo siento, tengo que ser objetivo, pragmático, tenían un punto a favor y lo perdieron ¿Por qué dieron marcha atrás? sólo lo saben Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, Juan Gerardo Gándara y quienes se involucraron en la decisión, a ver qué piensan los agremiados y demás sectores que están siendo afectados por este problema.

No hay nada, el mismo Luis, Álvaro y Mario lo dijeron, todos ahora metieron reversa, en espera de negociar con alguien que ya dijo no; no entiendo.

Hay que ver la reacción de productores de otras entidades, al enterarse que dieron marcha atrás, de entrada dejarán de circular 3 mil millones de pesos en la economía de la región y esto va para largo, aparte vienen campañas políticas y el recurso se irá para eso, se viene un año difícil, pobreza y un ciclo agrícola 2023-2024 con serios problemas para productores de granos, porque esto es cíclico, pero ya tomaron la decisión.

Después de 4 días en México, el Gobernador Alfonso Durazo en grillas partidistas, ayer en la conferencia de los martes, lo de siempre, una de millones de pesos de anuncios en inversiones por todos lados y estrictamente prohibido preguntarle sobre el problema de productores (mucho menos de la violencia que hay), para confirmar su indiferencia sobre el tema, que quedó demostrado en en la reunión del pasado viernes con el titular de SADER, Víctor Villalobos.

Tampoco se tocó el tema de los 10 muertos el fin de semana en Ciudad Obregón, ni de las balaceras en Santa Ana, muertes desapariciones en Pótam y Vícam, 5 cuerpos encontrados, son cosas internas y hay que respetar la autonomía de los pueblos, dirá el gobierno, buena salida y no van con el Plan Sonora, que tanto se proyecta…y ni en el Nearshoring está Sonora como atractivo, datos oficiales, no es grilla, entre entidades fronterizas con EUA, puras proyecciones y planes a futuro.

Sí, está lo de la Planta Fotovoltaica en Peñasco, pero le faltan años, no hay líneas de transmisión a EUA y el famoso tajo de Litio en Bacadehuachi, ni una pala le han dado, no hay nada, más que la formación de la empresa Litiomex y tardará 10 años en construirse la Mina… ¡Toma tus componentes!

Una violencia imparable en el sur y varias regiones del país, ya en Tijuana, a la Alcaidesa Montserrat Caballero le pidieron autoridades federales y confirmó ella, que se va a ir a vivir al …!Cuartel Militar!, obvio, --igual que el Alcalde Javier Lamarque (a ver cuando le dicen que se vaya a vivir al Cuartel de Esperanza)-- al cuestionarle a la Edil la decisión respondió, que por resultados que ha tenido y que la han amenazado ¡aja!.

La Alcaldesa de Guaymas sale con un operativo que ni Biden, ni el mismo Gobernador Durazo; el sello de estos municipios, es que están gobernados por MORENA, donde el crimen organizado y el uniformado está bien empoderado, lamentable lo que se vive en una de los municipios con más violencia a nivel México y mundial, y una población, sectores, en total indefensión y que se tengan que acostumbrar a esto, es inadmisible y puede que repitan en el 2024, ante la apatía ciudadana de salir a votar.

Sueltas las “Corcholatas”

Semana de renuncias de corcholatas de MORENA, donde Marcelo Ebrard desde la semana pasada impuso la agenda y será el rebelde, porque no acatará el punto 7 de no dar entrevistas a comunicadores al servicio del “viejo régimen” y que están en contra de la 4T.

Ya se entrevistó con Ciro Gómez Leyva y lo hará con quien lo pida, sabe que hay cargada de Gobernadores, todos a favor de Claudia Sheibaum, el va en las encuestas por las clases medias, sabe que la base dura, más la operación de Gobernadores están con Sheibaum, la favorita de AMLO que da continuidad a su transformación.

Creo que al final, este asunto va a estar entre ellos 2 y Adán Augusto, Monreal, ya aseguraron “hueso”, Coordinaciones o puestos gabinete.

Pero con Ebrard no… no lo necesita, creo su movimiento irá creciendo y si manipulan encuestas se le abrirá otro espacio y boquete que le hará a MORENA. En sus tuits maneja la “alegría” que es slogan de MC, ¿será la ruta?.

Pero al margen de esto, el proceso electoral inicia el 1 de noviembre y MORENA ya arrancó con su proceso interno, que viola la ley, deberá actuar el INE con medidas cautelares…pero ¡Ah! llegó Guadalupe Taddei y no pasará nada, total como dijo el mismo AMLO: “NO me vengan con que la Ley, es la Ley”, para que vean la autonomía que tendrá el INE el año que entra.

