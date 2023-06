Machete y tarpana, la ignorancia… El dedo… Fiscal, Cajeme.

Comparta este artículo

Para que el Presidente señale que hay que usar machete y tarpana, para dar trabajo a la gente y no utilizar maquinaria agrícola, es la señal de la ignorancia total sobre el campo, su política comercial, su visión obtusa del siglo pasado, sólo le faltó decir que hay que arar la tierra, con bueyes, sembrar a mano y de ahí no lo van a sacar, no va apoyar, sólo a los pequeños, los de 5 o 8 hectáreas con su programa clientelar “Sembrando Vida”.

Y luego el amague, a mi no me van a chantajear, hagan lo que hagan, tomen Aeropuertos, carreteras, lo que quieran y no los va a reprimir, para empezar, nadie lo está chantajeando, ningún productor, es sólo que aplique la Ley y el gobierno subsidie la contingencia que hay, lo que él mismo reconoció en campaña, ahí están los videos, todo queda registrado.

Y todavía señaló a los productores, con actitud clasista, de corruptos, que están partidos políticos detrás de esto, total, vituperio parejo y pues definitivamente no habrá nada.

Y luego la actitud, irresponsable del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que es sedición su propuesta, que no tuvo eco, de ir a tomar instalaciones de empresas que compran granos, como si ellos fueran los responsables y tengan que subsidiar, es problema del gobierno, no quiere acatar el artículo 133 de Desarrollo Rural.

Cabe recalcar, en esta problemática que involucra a varias entidades, el nulo apoyo de diputados federales, quienes aparte, votaron a favor de cerrar Financiera Rural, la puntilla al campo que se verá en el siguiente ciclo 2023-2024, los de Sonora en línea, todo los que les manda AMLO, sin discutir, sin medir el daño que le hacen al país.

En el caso del sur, las diputadas Gabriela Martínez y Shirley Vázquez, que ni siquiera le entienden al tema: Martínez se presentó en el plantón de la SADER con “acordeón”, papel pues y todavía en el cinismo y demagogia, les dijo que los productores eran sus jefes, y no López Obrador, el colmo de la hipocresía.

Y los Senadores por igual, solo la Senadora Lilly Téllez, ha subido a tribuna a defender al sector agropecuario, los demás de Sonora y entidades con problemas, silencio total, sumisión total al inquilino de palacio.

De quien más lamento, es el Senador Arturo Bours, empresario, productor, socio de empresa industria agropecuaria, ni a tribuna se ha subido, ¡Ah! pero que tal para andar metiéndole dinero a Marcelo Ebrard y andar en esas cuestiones, ilegales por cierto, mientras miles de productores de su tierra, región, en serios problemas.

¿Qué va a pasar?

Ahora, ante el anuncio e insultos del Presidente hacia productores ¿Qué harán? en el caso del sur de Sonora, al parecer esta semana, definirían Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Juan Gerardo Gándara y Mario Pablos, la ruta a seguir, difícil, ante la cerrazón de AMLO y su negativa a apoyar, hagan lo que hagan.

Mientras, pues, el día último vencen los avíos y de ahí en adelante se empezarán a sentir los efectos en la economía de Cajeme y el Mayo, la cultura del te debo, pero no te puedo pagar y así en toda la cadena, afectará a todos los sectores, que panorama tan difícil se viene, muchos millones de pesos, que no van a circular en la economía y el dólar barato, 17 pesos y fracción, por aquello de las exportaciones del cereal, hasta en eso mal.

Mezquindad

Mientras en otros estados, productores tiran semillas en oficinas de SADER, en señal de protesta, esta semana los ganaderos de Cajeme, la UGRS, entregando semillas, promocionando la imagen del hoy exSecretario de Gobernación Adán Augusto López, como el gestor de tan noble causa.

Mezquino, Julio Aldama por prestarse a eso, al igual que la postura demagógica del Delegado de Gobernación, Máximo Moscosso, que siguen las negociaciones en la mesa, cuando Adán Augusto en una gira se comprometió con productores, todo quedó registrado y tal como las promesas de campaña, mentiras, sólo por conseguir votos y el “potrillo” Pompa, de coordinador de este en BCS, que mugrero esto, como parte de los acuerdos del sexenio pasado, que descaro.

No son precandidatos, son Coordinadores

Ahora resulta, en una clara violación de la ley, en una descarada simulación, las “corcholatas” de MORENA son, de acuerdo a AMLO, literal “Coordinadores de la Cuarta Transformación”, por eso renunciaron y se irán a recorrer todo el país.

¿Y la ley electoral? ¿Y el INE?, el proceso inicia formalmente el 1 de noviembre y estamos en junio, obviamente la presidenta, Guadalupe Taddei, “totalmente palacio” y consejeros afines, no emitirán medidas cautelares, es más, esta semana estuvieron 4 horas en palacio, seguramente recibiendo instrucciones, aunque en entrevistas, dijeron otra cosa.

Esto, ya de entrada, ilegal, nos manda señales de cómo se vendrán las campañas el año que entra, AMLO y los 23 Gobernadores, con todos los recursos económicos, humanos, para asegurar la continuidad de, MORENA, y hoy en la realidad, tienen ventaja, y si llegan a ganar la mayoría calificada, para el Congreso, olvídense de la actual Constitución, vendrá otra y de corte socialista.

¿Y la oposición? dividida, andan todavía con el método, bueno hasta Alito quiere ser candidato, un PRD que perdió registro estatal en la elección del Estado de México y Coahuila, y un PAN que no aportó nada en ambas entidades, ojo con esto.

Algunos tiradores en este momento, en encuestas y en redes sociales, la ventaja la lleva la Senadora Lilly Téllez, apuntados también Beatriz Paredes, Enrique De Lamadrid, Claudia Ruiz Massieu, Gustavo de Hoyos, bueno hasta mi estimado, Damián Zepeda levantó la mano, entre otros y MC irá solo y el de palacio encantado.

El Dedo

Vaya zipizape, escena que se hizo viral del desencuentro de la “Corcholata” favorita del Presidente, Claudia Sheibaum, con el Presidente del Consejo de MORENA y Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

¿El motivo? el recibimiento que le dio gente que le va a Marcelo Ebrard, al grito de ¡Piso Parejo!, y ahí esa la escena, una Sehiebaum con el dedo señalando a Durazo, a punto de tocarlo, puño en mesa, volteo y luego se volvió, para decirle ¡Estoy cansada! obvio, de Ebrard y seguidores.

Y pues, Durazo con una cara encogiendo hombros, moviendo los brazos, como diciendo, que hago, yo no puedo controlar eso, el lenguaje corporal lo dijo todo, obviamente, minimizó los hechos, lo consideró irrelevante y anecdótico, OK, pero si arrecia la guerra entre Sheibaum y Ebrad, lo dejará de ser, puede que uno de ellos sea el próximo Presidente(a) y la relación, por lo menos de Ebrard con Durazo es sólo institucional.

Creo, Sheibaum mostó, piel de oveja, sensible, era jefa de Gobierno, la pupila de AMLO, que la ha protegido de todo, incluso de la Línea 12 del Metro que causó muertes y de muchos problemas que hay en la ciudad, por eso perdió MORENA muchas Alcaldías en el 2021, ojo con esto.

Hoy Sheibaum ya sin ser Jefa de Gobierno, pues sola, aunque hay cargada de Gobernadores, teniendo como contrincantes a verdaderos tiburones de la política, como son Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Esta interna de MORENA se pondrá interesante, con todos y los dizque acuerdos de unidad, que Marcelo ya se los pasó por el arco del triunfo, al entrevistarse con López Dóriga y Ciro Gómez, “enemigos” de la cuarta transformación.

Que 5 millones para cada uno señaló Mario Delgado ¡ajá!, millones van a tirar, sobre todo para inducir las encuestas, que, si quedan cerradas y alguien no está conforme, va a tronar el acuerdo, y Ebrard, en sus tuits, poniendo la palabra “alegría” parte del slogan de MC…vaya guiño o mensaje.

Por cierto, a propósito de MC, mensaje para Enrique Soto Peñuñuri, que anda promoviendo un Club de amigos de Luis Donaldo Colosio Riojas, pues el joven Colosio ya decidió e irá por la reelección a la Alcaldía de Monterrey, digo, por aquello de sus buenas intenciones para que sea candidato presidencial y deje de andar gastando dinero, y más con el “piojo” que se viene en Obregón, de no resolverse lo del Trigo.

Huachicol…y otro regalito a Cuba

Para que den cuenta de la impunidad que campea en el país, y el empoderamiento de grupos criminales, más del 30 % del combustible que se vende en México proviene de “huachicoleros”, este robo que afecta a distribuidores, al mismo Fisco, no se podrá dar si no hay complicidad.

Y Sonora, no ajeno a esto, el poliducto Guaymas-Hermosillo y Guaymas, Obregón, bien “picado”, de ordeña diaria ¿Y las autoridades? ¿Policías? ¿Militares? de floreros, ni modo que de la central en Guaymas, desde salas de control no den cuenta de esto, Roberto Díaz de León, exdirigente de ONEXPO, señaló que de los 192 millones diarios de combustibles que se comercializan, 57.6 millones de litros se mueven en el mercado negro, ocasionando una competencia desleal a gasolineras que operan en la formalidad y Sonora, no ajeno a esto, sobre todo el Sur y a Hermosillo, por algo cierran poliducto, y envían en Pipas, negocio para par de empresarios y un funcionario de gobierno.

Este 30 % de huachicoleo que se mueve a diario significa ¡1,346! millones de pesos, sáquenle pluma y sumadora por año, que negociazo, para delincuentes y cómplices, y PEMEX un barril sin fondo en pérdidas.

Y todavía, con dato oficial, el Presidente con otro regalo a la dictadura Cubana, a la que le ha enviado millones de dólares y recibiendo “doctores” aquí, cuando vienen a envenenar a población con ideologías socialistas-comunistas.

Pues resulta, que AMLO les envió sin costo, 350 mil barriles de petróleo, mismo que saldrá en un buque “Dalsea” del Puerto de Coatzacoalcos, sin documentación alguna, de un crudo y regalito valuado entre 18 y 20 millones de dólares… ¡ah! pero no hay dinero para productores

Se sale con la suya el ‘Cubano’

Con la complicidad del Cabildo, excepto MC y PAN, y de seguro muy motivados los Regidores de Caborca, ($$$), el Alcalde Abraham ‘Cubano’ Mier, se salió con la suya y concesionó la basura a la controversial empresa EMCO, que seguramente, Javier Lamarque dirá que es otra.

570 millones a 21, muy buena pensión saldrá de ahí para el Alcalde, que no los necesita, pero pues hay compromisos políticos-empresariales que hay que cumplir, al igual que Lamarque y pues como resultado de esto suena la caja, pues que mejor.

Y mientras Mier y Lamarque inician una APP con EMCO, en Navojoa el Alcalde Jorge Elías les cancela este mes que se vence el contrato, por pésimo servicio, en dónde sólo ganó el Alcalde que concedió esa licitación, y bien lo señaló Elías, bien amarrado el contrato, que se descontaba de participaciones, depósitos en Nueva York y confirmado por él mismo.

Me imagino que los “moches” seguirán la misma ruta, de no creerse, un Alcalde de MORENA congruente cancela EMCO y otros 2, del mismo partido lo contratan, con licitación simulada ¿Qué son diferentes? ¿Qué no somos iguales?, si supiera Durazo quien es uno, político, de los que están detrás de , EMCO, clase de enojo que le dará, pero palo dado ni Dios lo quita.

Imparable violencia

Hasta el día viernes, 29 ejecuciones en Obregón, en 15 días, en cualquier punto de la ciudad, a plena luz del día, frente a testigos, balacera en la zona norte, donde hay familias y áreas comerciales y restaurantes, una zozobra, total para la gente que escucha el rugir de armas largas.

En Huatabampo ejecutaron a un elemento de la AMIC, ya previamente 2 comandantes de policía municipal en Obregón, esto desmoraliza a corporaciones y ya que le dejan a la ciudadanía, está en total indefensión, no hay contraataque, no hay inteligencia, ni detenciones…mucho abrazo, más balazos, para el crimen organizado y ni para donde hacerse, más que pecho a tierra, es la política de AMLO “abrazos, no balazos”, ya más de 156 mil muertos…y contando hasta el final de su sexenio año que entra.

Esperemos que ya se sienta la mano del nuevo Fiscal, Gustavo Salas, llegó con credenciales de hombre duro, pues urge que se note, lo están retando, aunado a que en Seguridad está alguien no preparada para el puesto, que no da, ni dará resultados, con sus jornadas y proximidades, que tienen bien asustados a los delincuentes ( sarcasmo), está llegando a extremos la violencia en Obregón, que se recrudecerá, sin arreglo problema productores, se va a descomponer tejido social y el Gobernador andará en campaña.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58