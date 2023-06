Marcelo lambiscón y nomina a Andy... Los Lagos otra tragedia

Comparta este artículo

Recuerdo el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Miguel De Lamadrid, nombró como Sub Secretario a José Ramón López Portillo, hijo del Presidente, José López Portillo y este acuñó aquella frase, cuando se le cuestiono y respondió: “el orgullo de mi nepotismo”, De Lamadrid, fue candidato y Presidente, le funcionó la lambisconería ¡perdón! la estrategia.

Saco a colación esto, por la ocurrencia y creo para muchos, decepción, la propuesta de Marcelo Ebrard, de crear primero otra Secretaría, más burocracia, esta será la de la “Cuarta Transformación” y que propone a Andy López, uno de los hijos de AMLO, controversial, junto con su hermano, por el tráfico de influencias y negocios al amparo del poder.

Mucha clase media, sectores productivos, hoy afectados por las políticas, ven en Ebrard un tipo preparado, moderado con trayectoria, de un un ADN radical de izquierda ideológica, como el Presidente y este tipo de propuestas, lambisconerías, por quedar bien con el Jefe no le suman y si sigue así le afectará en las encuestas…pero ahí se la echa, si cree que conectará con los jóvenes, proponiendo a un hijo del Presidente al Gabinete.

Cambios gabinete

Bueno, pues se empezaron a dar cambios en el gabinete, toda vez que ya salieron algunos hoy llamados “Coordinadores de la Cuarta Transformación”, simulación y vil violación a la ley electoral, pero el INE y mucho menos Guadalupe Taddei harán nada, a ver como tratan a la oposición.

Me sorprendió la llegada de una joven, Luisa María Alcalde, a Gobernación, a ser la encargada de resolver política interior del país y vaya que hay problemas, llega, creo, precedida de un buen desempeño en la Secretaría del Trabajo, no se le conocen escándalos, veremos cómo le va en esta encomienda, política, y si puede tener autonomía, conociendo como es su jefe, por el bien del país, viene un proceso electoral muy ríspido.

Sale Del Valle

Otra sorpresa, esta sí inédita e histórica, como comentó Javier Ruiz Quirrín, la salida de un Secretario de Hacienda, en este caso Omar del Valle Colosio, para ocupar la SIDUR que dejó vacante Heriberto Aguilar, para Coordinar en el Estado a la “coordinadora” Claudia Sheibaum.

Vaya señal y bajón de puesto para Del Valle Colosio, el mensaje, claro, no la estaba haciendo, no es su área las finanzas y vámonos, le dio una salida decorosa el Gobernador Durazo, quien ya lleva varios cambios, Ramón Castro Valdez, ex Jefe oficina, por llevar proceso por presuntos actos de corrupción en BC; Olga Armida Grijalva, por inepta en Trabajo; el Bebo Zatárain, por actos indebidos ($$), aunque lo premiaron con una Sub Secretaráa de Gobierno, donde no maneja recursos.

El “Temo” Galindo, por corrupto, más de 200 millones de pesos en asignaciones directas, sin licitación; Gracia Anduro, del CECYTES, junto con subordinados, por corruptos, compra de libros a sobreprecio ¿Y el Contralor? ¿Y la FAS? ¿Qué no somos iguales?, y no hay ninguna orden de aprehensión.

En fin, mas cambios, enroques y el esperado no llega, el de Seguridad, Dolores del Río, caro salió el pago de facturas, lo del par de “patiños” en campaña, Temo y el Bebo, ahí están los resultados.

Y lo de Dolores aún más este compromiso, de quien manejó MC como franquicia personal, de grupo y familiar, hasta que se le apareció Ricardo Bours.

El “Rancho ardiendo” en Obregón, muertos, desapariciones, hieleras, calcinados, no hay día de la semana que no pase algo en ese municipio y también de Santa Ana para arriba…y el Gobernador, en campaña y así se la va a llevar, entre Sonora y México, todo el proceso electoral, total, ellos tienen otros datos.

Los Lagos

Otra tragedia familiar y reto para la justicia, primero hace unas semanas un joven atropelló a una señora y niños, causándoles serios daños físicos, los Padres -su madre trabaja o trabajaba en Defensoría de Oficio, FGJE-, cubrieron la huida, tardó la autoridad en reaccionar, finalmente lo hizo, ficha roja, ubicado en Tucson y en proceso de deportación.

El pasado fin de semana, en el exclusivo Residencial Los Lagos, que ya lleva varios hechos de violencia, en el pasado, -cual si fuera Colonia Libertad o Villa Bonita, en Esperanza (Ciudad Obregón)- un inquilino les sacó primero un rifle a guardias que vieron un auto con luces encendidas en la cochera, llegaron a checar, cumpliendo su labor, el joven se molesta, saca un arma larga, guardias reaccionan.

Vuelve a meterse al auto, saca una pistola 22 y ¡8! disparos les hace, hiriendo a uno y huye del lugar, llegan policías y órdenes de cateo, ven que conecta con otra casa, entran y encuentran armas, sin permisos y de uso exclusivo del Ejército, ya fue detenido un familiar del agresor.

El Fiscal señaló en video, narró la historia, no completa, pero que se hará justica y se repite la escena, el familiar en la cárcel y quien cometió el delito a “salto de mata” o escondido en una casa de la capital, o en algún Rancho.

Lamentable situación, pero hay que pagar consecuencias de los actos ¿Cómo es posible andar armado con rifle y pistola? ¿En qué anda? ¿Por qué padres permiten y solapan esto?.

Un hijo, pues es un hijo, se les quiere, con defectos, virtudes y uno daría hasta la vida por ellos, pero que pasó, no se puede permitir esto, bien lo saben los Padres y el hoy prófugo que tarde o temprano lo van ubicar y se pondrá peor su proceso; tendrá que haber justicia y reparación del daño, un buen reto para el recién estrenado Fiscal, Gustavo Salas, que no haya justicia selectiva.

