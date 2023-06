Cócorit y la indolencia… ¿negociar tregua cártel?... arde sierra

Comparta este artículo

Los hechos ocurridos en Cócorit, donde fueron asesinadas tres personas, hasta ayer 45, en otro terrible mes de dos dígitos, puso en claro la indolencia de la autoridad, la complicidad, en un municipio de Cajeme donde la gente ya se está acostumbrando al rugir de la metralla, en el 'pecho a tierra', en ya ver esto con normalidad, algunos y los demás, en el miedo, zozobra de una bala perdida o estar en medio de una balacera.

Indolencia, porque al llegar en la madrugada de que ocurrieron los asesinatos, las corporaciones; policías, Guardia Nacional, militares, dieron cuenta… Y se fueron! volvieron hasta en la mañana a hacer las periciales correspondientes, con los nulos resultados de siempre.

Y como siempre como cuando con la exfiscal, Claudia Indira Contreras, el comunicado y narrativa de siempre, victimizando y señalando que en el lugar se realizaban cosas ilícitas, entonces si lo saben, como en todos los casos ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no revientan y detienen?, se ponen en evidencia pues. Esto me hace recordar aquel video de par de elementos militares o de la GN, llegando a la casa de un “tirador” que tenía cámara, no para detenerlo, sino para cobrar 'piso' semanal para que siguiera con su 'trabajo'.

Y así siguen y seguirán las cosas, ha llegado un nuevo fiscal, Gustavo Salas y las cosas siguen igual o peor, este trienio de Javier Lamarque y el sexenio de Alfonso Durazo, pintan para ser los peores con tasas de criminalidad al alza, ya más de 2 mil 900 muertos, inadmisible y el municipio lleno de elementos militares, Guardia Nacional, PESP, los Sand Cats, que están costando millones de pesos al mes y son unos auténticos floreros, omisos, miedosos y cómplices, de los municipales ya ni que agregarle, les matan hasta los Comandantes.

Y mientras no se tomen medidas, la salida urgente ya de Dolores Del Río, de la Secretaría de Seguridad, población y sectores en total indefensión y más con Durazo que no sale de la Ciudad de México, en su papel de árbitro de las 'corcholatas'. Eso sí, los martes, en sus conferencias, los millones van y vienen, y lejos estamos del Nearshoring, ni aparece Sonora, en el mapa de entidades fronterizas.

Guaymas…a la baja

Y mientras, Obregón y alrededores, territorio de la Etnia, corre la sangre, en Guaymas ha bajado notablemente la incidencia de crímenes dolosos y esto se debe al buen trabajo de un Almirante, experto en cuestiones de Seguridad, Alfredo Hernández Suárez.

Puso en calma la zona Guaymas-Empalme y ante los resultados y problemas que hay en Guerrero, el Presidente giró instrucciones y se va a Acapulco, a apaciguar las cosas, que están igual que Ciudad Obregón, en aquel importante punto turístico.

El problema ¿Qué pasará con Guaymas? tenía ya el control ¿Quién llegará? bueno o malo para el Puerto, la salida de un elemento que le entiende y dio resultados, mientras que en Ciudad Obregón, el Capitán Claudio Cruz no da pie con bola y a nivel estatal pues, los números y expediente hablan por sí solos del pésimo trabajo, de Dolores Del Río, que no sabe nada de esto, más que de sus programas, jornadas, inútiles e inservibles, ante el crimen organizado.

DE este tipo de profesionales, como el Almirante Hernández Suárez, se necesitan, pero no, no es prioridad el tema para el gobierno, más que los compromisos políticos y la elección del 2024 ¿O miento?.

Cártel…pide negociar

Pues que le van tomando la palabra a las Madres Buscadora de Sonora y un Cártel, ya a nivel nacional, en un medi, y con video, aceptan dar una tregua y dan los términos del mismo, que al final, quien lo lee señala nomas: literal ¿Con quién hay que negociar?.

Esto me hizo recordar las negociaciones del gobierno de Colombia con las FARC, para pacificar el país y por otro lado que EUA no negocia, entonces, ¿Habrá respuesta del gobierno de Sonora a esto?, no me imagino a Salas, Del Río, sentados, muertos de miedo, en algún punto de la sierra “negociando”, más bien, si se da el acercamiento, del abogado interlocutor, que dio seguimiento a esto, sería con Cecy Flores o alguna otra líder de las Madres Buscadoras.

Con gentes del Gobierno de Sonora olvídense, el gobernador Durazo no dará seguimiento a este ofrecimiento, por razones obvias y tiene salida política para esto, la pelota en cancha del colectivo, Madres Buscadoras, será con ellas, quienes sólo quieren encontrar cuerpos de sus familiares, y que las dejen trabajar en paz.

Sierra ardiendo ¿Y el gobierno? ¿UGRS?

Desde hace semanas la sierra sonorense, ardiendo, quemándose pastizales, animales, miles de hectáreas y el Gobernador, Alfonso Durazo y el dirigente de la UGRS, en grillas partidistas.

Gran afectación al sector ganadero lo que se viene, flora, fauna, que no ha dimensionado el gobierno y todavía, el Gobernador subiendo fotos de helicópteros y envío de agua: que la periodista Sandra Romandía lo balconea, señalando que son fotos de otro lugar ¡qué vergüenza!, sólo 5 mil litros de agua, para más de 50 mil hectáreas ardiendo, los ganaderos y habitantes de poblaciones afectadas, tratando de apagar con lo que pueden.

Muy poca agua, no se dan abasto con el recurso humano, la UGRS sin comentarios, pésimo el papel de Ochoa en esta contingencia y desde que llegó a la dirigencia del sector, más bien parece funcionario de Sagarpha.

Al término de este problema, a ver qué hace el gobierno y la UGRS, las pérdidas serán millonarias para ganaderos ¿Habrá apoyo? o será más importante el proyecto del Centro de Convenciones que quieren hacer en las instalaciones de la Unión.

Vaya que complicado el panorama para el sector agropecuario, los incendios que afectarán a ganaderos, pobladores de municipios de la sierra, la devastación y ruina económica que se viene, tardará esto en recuperarse.

Y súmenle a esto lo de Trigueros en el sur, en pausa, ahora a nivel nacional, para rediseñar estrategias ante la negativa de AMLO de cumplir con la ley, artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural, subsidio que no quiere otorgar al igual que para el maíz, porque productores son unos ¡corruptos! Y al diablo la seguridad alimentaria y el día último vencimiento de avíos y vendrá el efecto de dominó en la economía del Yaqui y Mayo…al tiempo.

Vaya que vienen tiempos difíciles para ganaderos, a ver cómo se comportan las lluvias este verano, se van a necesitar lluvias copiosas, pero el costo de la devastación será alto, años en recuperar lo perdido, y que mala política de prevención: hoy a pagar las consecuencias.

Polémica y grilla

Mucha polémica esta semana, grilla en torno al 2024, el distanciamiento del diputado MC y exdirigente del PRI Ernesto DE Lucas, se hizo evidente ante señalamientos que hizo en entrevistas, como también el revire del actual dirigente Rogelio Díaz Brown.

Queda claro, también por declaraciones de la diputada MC, Pinky Trujillo, que no quieren nada con el PRI y habla de una posible alianza MC-PAN y creo que esto se da por la plaza más importante, la joya de la Corona, la capital Hermosillo, hoy con un Alcalde Toño Astiazarán que llegó a partir de una alianza PRI-PAN-PRD, actualmente sin partido el Edil.

SE han dado muchos “guiños” a Toño por parte de MC, por parte de la dirigencia nacional que hasta para la gubernatura lo destaparon y hubo un evento en Plaza Bicentenario, a la que asistió Toño, el ex Gobernador, Eduardo Bours y militantes del PAN, PRI, algunos en pausa, que generó escozor y al día siguient, el Alcalde, en encuentro con panistas para calmar las aguas.

Se le cuestionó al “Roger” en rueda de prensa donde anunció Foros, el porqué de no visita del Alcalde a instalaciones del tricolor o foto de ambos y Díaz Brown contestó que sí ha tenido contacto, pero quizás en estos momentos y literal dijo, ande “aturdido”, obvio en relación a los coqueteos de MC.

En lo personal, mi opinión y ante el buen desempeño de Toño, de lo cual MC, y todos los partidos y población dan cuenta, los naranjas saben que nada tienen que hacer en la contienda por la Alcaldía, quieren sumarse, Toño e ir solos en las 6 diputaciones locales, pero no quieren al PRI para la Alcaldía.

Pero también creo, que Astiazarán, que recibió más votos del PRI en la contienda del 2021, no se hará a un lado y creo buscará que todos los partidos de oposición vayan unidos para retener la capital y si la bola de cristal no falla, esta semana por venir verán un encuentro y foto de Toño y Roger ¿Será?. Y creo, Toño repetirá con la alianza del 2021.

Ya lo veremos, la clave, unidad en torno al proyecto que ahí va, para contender contra él o la candidata de MORENA, que creo, MC debe entender, en cuanto a la Alcaldía, las condiciones para la reelección se están dando, resultados, obras a la vista de todos.

Claudia…Marcelo

Buena gira de Claudia Sheibaum por SLRC, Auditorio lleno, pero mal en Nogales, muchos huecos y sillas vacías, pero se nota que es la corcholata favorita de Gobernadores y AMLO. Ebrard sigue cometiendo errores, fotos con gente de clases bajas, que es el voto duro de MORENA y ese estará con Sheibaum y se reflejará en las encuestas. Y otras que ni al caso, una muy elocuente, al bajarse de una panga, sector que no conoce, falta de condición física, antes no se rompió una pierna y a ver qué pasa cuando llegue a Sonora, porque hay muchos coordinadores y generales de su campaña, que ha arrancado mal, creo.

Pero pues que le siga haciendo caso a su asesor de cabecera, el ecuatoriano, Durán Barba.

No va a conectar con las clases que no lo conocen, debe ir por la clase media, abajo está perdido, es de Claudia Sheibaum y se operará desde Palacio Nacional…y locales. Esta semana por venir llega la corcholata más desabrida, Adán Augusto López, llega al Mayo a ver si no se le atraviesan productores y del Yaqui a quienes engañó que los iba apoyar, todo queda registrado.

Cayo Plan B y propuesta de Taddei.

Con todo e insultos, presiones de AMLO, la SCJN demostró autonomía y que es contrapeso, aplicando la Ley echaron para abajo la retrógrada Reforma del Presidente, bueno, hasta la ex Ministra y aliada del Presidente, doña Olga Sánchez Cordero, reconoció que hicieron mal las cosas en el Congreso…con las 'patas' pues urgió un replanteamiento de Morena en su trabajo legislativo.

Y esto se da, porque no hay debate, solo línea de Palacio, así votan y ahí van los legisladores de oposición a la Corte y les tumban todo, ahora solo falta que el TEPJF actúe, saque tarjetas a la campaña simulada de Morena, una burla ante un proceso que inicia el 1 de noviembre.

Y la que se desdibujó el mismo día que la corte dio 'palo' al Plan B, fue a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei (totalmente palacio) al caerse en votación su propuesta, Flavio Cienfuegos, quien trae un proceso judicial, para la Secretaría Técnica…no le dijeron Consejeros y la señora se desencajó, agarrando papeles, sin saber qué hacer y dio por terminada la sesión.

Taddei no mandará nada al Tribunal Electoral para parar a las corcholatas, tiene que haber presión de consejeros, autónomos y partidos, de por sí, difíciles las cosas para la oposición, que apenas andan definiendo reglas y las corcholatas recorriendo el país, total, que no vengan con que la ley es la ley, como dijo, AMLO.

De una cosa debemos estar seguros, viene un proceso electoral muy ríspido, va con todo AMLO con su Plan C y si retienen la presidencia, que para allá va la cosa y logran mayoría calificada Congreso, ante la apatía de jóvenes y mujeres a votar, de 18 a 35 años, que conforman pasado el 50 por ciento del padrón, se vendrán cambios radicales en la Constitución, un Estado rector en todo y hasta con las familias, como ya lo están haciendo con algunas leyes.

