Ya hay método…Y renuncias

Comparta este artículo

Pues ya hay método de la oposición para elegir a su candidato(a) a la presidencia; firmas, foros, sondeos, consulta ciudadana. Un medio complejo, creo no hay piso parejo, hay dados cargados, de hecho la senadora Lilly Téllez lanzó ¡50! preguntas, para que las cúpulas y el consejo ciudadano respondan, den certeza y claridad a este proceso, que ya inicio mal, renuncias de consejeros ciudadanos.

Ya de antemano, Germán Martínez se había dado de baja, quien controla el padrón, lo controla todo, lo de las firmas, medio complicado, lo de los gastos; pero en fin, como decimos por acá “ahí se la echan” mientras las corcholatas, recorriendo ya yodo el país y conste, que todos están violando la ley electoral y el INE, y TEPJF, ni al parecer no harán nada.

Otra duda que hay, el Consejo Ciudadano, las organizaciones ¿puras de la Ciudad de México? ¿Es Claudio X. González mano? son 32 estados de la República y organizaciones sociales en cada entidad ¿serán tomadas en cuenta?.

Para dar cuenta que ya iniciaron mal las cosas, el Consejo Ciudadano, del “Mini INE” que daría seguimiento y certeza al proceso, algunos de sus integrantes, respetables, ya renunciaron; Sergio Aguayo, el exPresidente del IFE; Leonardo Valdés, la ex Presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.

También, la especialista en Derechos Humanos, Mariclare Acosta; los ex Consejeros del INE; Marcos Baños y Arturo Sánchez; el escritor Guillermo Sheridan y la presidenta de Causa Común, María Elena Moreira ¿la causa? cambiaron las cúpulas, lo acordado…y adiós, así pues, inicia mal esto.

Son como 15 los aspirantes, para que al final quedar tres, todo parece indicar dados cargados a favor de Santiago Creel, a ver que dicen las mujeres: Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez y Claudia Ruiz Massieu, por lo pronto la senadora sonorense al frente de sondeos.

Adán Augusto

Pues llegó Adán Augusto López ayer al sur de Sonora, evento en Ciudad Obregón, para estar más tarde en Navojoa, en ambos eventos con evidente acarreo de camiones, derroche de recursos públicos, lo de siempre, sobre todo llevando a gente necesitada, que ni los conoce, pero la torta, música, gorra, un billete, a nadie le cae mal, así se maneja nuestra democracia.

Llegó precedido el ex Subsecretario de Gobernación de fuertes reclamos de productores de Sinaloa, a quienes les ofreció apoyo, al igual que a trigueros del sur de Sonora, y nada, no hizo nada, “no eres bien recibido” le dijeron y su respuesta “NO soy funcionario”, que grado de cinismo e hipocresía.

Ya veremos y sabremos si productores del Yaqui y Mayo hicieron acto de presencia en sus eventos de ayer y le hicieron llegar justos reclamos, de todos modos, difícil sea candidato, aunque ya amarró “hueso” para el siguiente sexenio.

Por cierto, en, Mexicali, en un acto arbitrario y de abuso de poder desalojaron maquinaria de productores, el uso de la fuerza ante quienes producen alimentos, cuando debe darse cumplimiento a la Ley, al artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Y aquí, ayer el Delegado de SADER, Plutarco, Sánchez Patiño, pues también canceló reunión con productores, obvio, gira del Gobernador y la presencia de Adán Augusto, el que les mintió, y hay prioridades, que esos “corruptos” y “machuchones” se esperen, la agenda política, es primero, a mi me queda claro, que no los van apoyar.

¿Qué harán? pues el dirigente máximo de AOASS, Álvaro Bours, tiene la palabra y lo dirigentes de los demás organismos en entidades con problemas…la señal de Mexicali, muy mala.

Dinamarca

Ayer el Director del IMSS, Zoe Robledo, inaugurando una Clínica, una unidad en Ciudad Obregón y ante un escenario controlado, presente el gobernador Alfonso Durazo, dijo que ya el sistema de salud está como el de Dinamarca.

Una burla, ante falta de medicinas, anaqueles vacíos, cirugías programadas para meses, no hay tratamientos para el cáncer y tantas fallas que hay a nivel, no solo estatal, también nacional y la demagogia en toda su expresión, nomás faltó la presencia de López Gatell, para decir excelentes resultados en el manejo de pandemia.

Bueno, hasta su pedazo de gloria se llevó el Alcade Javier Lamarque al señalarlo el gobernador Durazo, de que es un gran aliado ¿DE qué pregunto? ¿Paz y Tranquilidad?

Señor Gobernador, 49 muertos, hasta el día de ayer y contando, dos dígitos, todos los meses, en uno de los municipios más violentos de México y el mundo, de milagro no iban 50 y el tercer policía muerto, en las últimas semanas, sólo resultó herido, este agente de Bácum, zona huachicolera, pero la narrativa, es que los atacan porque confrontan al crimen y no los van a sacar de esa narrativa ¿Verdad, Dolores del Río?.

Por cierto, de las patrullas entregadas el lunes para policías municipales, ¡5! para Obregón, ha de estar temblando la delincuencia o tranquilos, más unidades para el “crimen uniformado”, para Navojoa ¡2!, pero ahí no hay problema, el municipio más tranquilo de Sonora, como diría aquel cronista ya fallecido, Ángel Fernández, “¡Me pongo de pié!”

Escándalo en MC, debe aclarar

Una ex militante de MC, Ana Castelán, hizo un serio señalamiento de un presunto acoso sexual contra un dirigente de MC, lo cual no es cosa menor, ante tanta violencia de género que hay contra mujeres y leyes que se han aprobado para protegerlas.

Este tema no se puede evadir, de lo contrario, se les caerá la narrativa y el militante no deberá seguir en el puesto y deberá él mismo aclarar este espinoso tema y denuncia, que, al parecer no es la primera vez que lo sufre Castelán.

Carlos León, diputadas Pinky Trujillo y Natalia Rivera, las mismas mujeres militantes de MC, deben pedir una aclaración, al igual que la dirigencia nacional, muy delicado esto.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58