Bloqueo del martes, Clave para productores…EMCO…MC, ni con PRI y PAN

Esta semana hubo un bloqueo sobre la carretera internacional y entronque carretera Imuris-Cananea, hecho por mineros, teniendo origen en un par de personajes impresentables, el multimillonario empresario Germán Larrea que le debe mucho a Sonora, al destruir una región con el derrame de ácidos de una de sus Minas y el otro, no menos, “líder” sindical y senador, Napoleón Gómez, el que se robó 55 millones de dólares, huyó a Canadá y luego AMLO y la 4T lo arroparon como senador.

Fueron advertidos gobierno del Estado y Federal por mineros inconformes de lo que harían y no hicieron nada, y pues que bloquean la carretera por más de 24 horas y aquello se convirtió en un caos para ciudadanos y sectores productivos, sobre todo exportadores, estamos en tiempo de uvas, chiles, calabazas, sandías, espárragos, etc.…productos que van a EUA y tienen que cruzar, con tiempos de entrega y un mercado abierto.

¿Qué es esto? que los precios fluctúan día con día, más posibles mermas, los que iban sin caja refrigerada y perecederos, para Cananea y municipios aledaños, esos se perdieron, pero los que iban para el otro lado, lo que dejaron de percibir y/o pérdidas, sumaron varios millones de dólares, solo por un día de bloqueo.

Tuvo que entrarle de nuevo el gobernador Alfonso Durazo, para convencer a mineros de levantar el bloqueo, pero ahí queda para registro y el riesgo, si Larrea y Gómez no arreglan este asunto que lleva años.

¿Señal?

Saco a colación esto, porque este próximo martes, afuera de palacio Nacional, productores de trigo, maíz, sorgo, etc.. de 22 entidades del país van a protestar, harán “mañanera” para que escuche el Presidente sus justos reclamos y que cumpla con la ley de apoyar parejo a todos en sus justas demandas, ante caída de precios internacionales y que el gobierno debe compensar con un subsidio, tal como se hace en otros países, pero este gobierno los canceló, al igual que ventanillas y el golpe mortal, cierre de Financiera Rural.

Y el problema es que, AMLO esta semana reiteró que habrá apoyo, pero no para todos, es obvio y aferrado; por razones electorales, que sólo quiere apoyar a los pequeños, cuando es un problema que afecta a todos, es de costos por tonelada, no importando el hectareaje…pero para el Presidente, por cuestiones ideológicas, clientelares, primero los pobres, las Etnias Etc.… que significan votos, no quiere que haya rentabilidad para productores, sectores “aspiracioncitas”, quiere una sociedad igualitaria como Echeverría, y de ahí no lo sacarán.

Bueno, pues va a una delegación de Sonora: Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, Juan Gerardo Gándara, entre otros; más los de Sinaloa a ver como les va, el gobernador Alfonso Durazo al parecer gestionó una cita con el titular de SADER, Víctor Villalobos, que creo entiende, pero AMLO no y de ahí no lo van a sacar, por eso no se resuelve esto y ha sido un pateadero de bote y las trillas ya terminaron.

¿Qué pasa si no hay una solución integral? Bueno, pues lo sucedido en la carretera Imuris-Cananea podría ser una señal de decisiones que tomarían productores del sur de Sonora y Sinaloa, sería la única manera que el gobierno se sentaría con ellos a negociar…o reprimir.

El tiempo, la paciencia, se van agotar y creo será esta próxima semana, ya las trillas terminaron y si no hay arreglo, maíz y trigo van a caer en las garras de “coyotes” sobre todo de grandes corporaciones, quienes pagarían a como está, 310 USD la tonelada y sin ninguna compensación adicional, eso le corresponde al gobierno.

¿Van a estar dispuestos a esto productores? ¿Hasta donde están dispuestos a llegar para que el gobierno cumpla la ley de Desarrollo Rural?, pronto lo sabremos.

Pero al margen de esta coyuntura ¿Qué pasará en siguientes ciclos? ¿Cuánta área se sembrará de Trigo y maíz en Sonora y Sinaloa? ¿Qué pasará con la producción de granos? ¿DE plano dependeremos de importaciones? Harán garras al mercado nacional, sabedores de que bajó la producción y nos harán giras

Este es un problema de seguridad nacional, el gobierno poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, más pobreza, menos empleos y la destrucción del sector primario, con efectos en la cadena productiva, de no creerse.

Por cierto, en el plantón frente a las desiertas oficinas de la SADER, productores recibieron la visita de un referente de la democracia, como lo es el respetable Cuauhtémoc Cárdenas, de quien recibieron su apoyo.

Creo, que la semana que entra, de acuerdo a como les vaya en México esta semana que entra, ya deben de levantarlo, ya no tiene impacto en el gobierno federal, deben, como se comentó, venir acciones más contundentes, como lo hace la CNTE y nomás vean el desgarriate que hicieron en un solo día los mineros de Cananea.

Si los dirigentes de las 22 entidades que protestarán el martes en la mañanera de AMLO se ponen de acuerdo, en acciones a seguir ¡aguas!, de todos modos, si Sonora y Sinaloa lo hacen y le meten productos de gallina, se va armar como lo del bloqueo de mineros, veremos qué pasa en los próximos días, se pondrá interesante, duro, complejo, no creo que productores se dejen.

EMCO

Pues al final el Alcalde Javier Lamarque y otro de sus negociadores, Patiño, se salieron con la suya y en una licitación simulada, amañada, le dieron la concesión del alumbrado público a EMCO, empresa que ha dado un pésimo servicio en Navojoa, pero es lo de menos, había que hacer negocio, un buen “moche” mensual, por años que dure el contrato, aunque la población sufra las consecuencias.

Esto de las concesiones en servicios que deben dar los ayuntamientos, que para eso están las direcciones y presupuestos que les asignan, data de años, vieron los políticos-empresarios una veta para hacer negocios y la ciudadanía, en el mayor de los casos y municipios, pagando los platos rotos.

En Navojoa otro ejemplo, un parque infantil que cerró durante la pandemia, concesionado, y se pagan ¡5! millones de pesos mensuales…y está ¡cerrado!.

Y el ejemplo arrastra en Caborca, el muy cuestionado Alcalde Abraham “Cubano” Mier, dijo de aquí soy y quiere concesionar la basura a una empresa privada, 590 millones valor del contrato a 20 o 21 años…que buena pensión.

De hecho, a Regidora del PT, el Comisionado Ramón Flores, ya la desconocieron por razones obvias, el “Cubano” la convenció ($$$) y adiós principios y reglas partidistas.

Hay malestar en el Sindicato, justamente están en riesgo sus empleos, más los pepenadores, y obvio, vendrá un cargo adicional a la ciudadanía que pagará esto, mientras los Alcaldes, vía empresas fantasma, recibirán su buena “mochada” mensual por el tiempo que dure el contrato y los siguientes, Alcaldes a pagar…y no recibirán nada, eso les dolerá y más, si hay pésimo servicio, pero así es esto, de esta relación político empresarial muy prostituida y Cabildos que se prestan a esto, no importando colores, mientras los convencen con una buena tajada, para que voten a favor.

Deshonroso tercer lugar

Pues aparte de este negociazo que hizo Lamarque, se confirmó, otra vez, el deshonroso lugar número 3 de Cajeme como de los municipios más violentos del ¡mundo! y no andan equivocados, ahí están los números, Mayo cerró con 45, ya van 1 o 2 en Junio y esto no parará, como tampoco la narrativa del Alcalde.

Como también, una policía desmoralizada, les han matado Comandantes, falta de equipo y prestaciones, una Guardia Nacional y elementos de la SEDENA que nomás no dan resultados, se la llevan paseándose en las calles, filtros y no le entran de fondo al problema.

A esto se agrega la colusión con la delincuencia el “crimen uniformado” como bien lo señaló en su momento el extitular de Seguridad y hoy gobernador Alfonso Durazo, y para cerrar la pinza, una titular de Seguridad Estatal, Dolores del Río, que no asusta a la delincuencia con sus programas que no han dado, ni darán resultado.

Mientras los 3 niveles de gobierno no confronten al crimen y sigan con sus abrazos, no balazos, no va a ceder violencia en Obregón, ni en México, que esta semana ya lo reconoció AMLO, se rebasaron los crímenes dolosos del sexenio de Peña Nieto y faltan 14 meses para que se vaya, más de 156 mil y fracción de muertos…y contando, obvio, le echó culpas al pasado, como siempre.

Con el PRI y PAN…ni a la esquina

El viernes, estuve en Parque Bicentenario en un evento de MC, a un año del proceso electoral y con buen “timing” los Naranjas, se aventaron un evento que mandó varias señales.

El destape de Ernesto de Lucas, para el Senado, incluso para la gubernatura para el 2027, lo cual hizo uno de los dirigentes nacionales, Jorge Álvarez Máynez, quien también destapó al Alcalde Antonio Astiazarán, quien, vaya sorpresa, también presente en el evento…vaya señal.

Igualmente la presencia y muy saludado como siempre, de uno de los mejores Gobernadores que hemos tenido, Eduardo Bours, quien no cayó en el juego de reporteros, que si se iba a integrar al movimiento naranja “vengo a apoyar a los amigos” obvio, a Ernesto De Lucas, muy cercano a él de años y colaborador en su administración.

Por ahí también algunos, ya no se, si expriistas, si ya renunciaron, como Humberto Robles Pompa, Próspero Ibarra, y quienes encabezan un movimiento de disidencia en el PRI, Zaira Fernández y Pascual Soto, quienes en fines de semana traen mucho trabajo de tierra y pues al hacer acto de presencia, ante invitación, dan color y naranja, por donde está su futuro.

Presente también el empresario y presidente del Club Yaquis de Obregón, René Arturo Rodríguez, creo virtual candidato a la Alcaldía de Cajeme, buen perfil por cierto.

También por ahí expanistas, panistas, gente de Javier Gándara, multicolor el asunto y ciudadanía, obvio la presencia de los precitados, Alcalde Toño Astiazarán y el exgobernador Eduardo Bours levantó ámpulas, cejas, señales, expectativas futuras.

Así que a tomar nota, dirigentes, Rogelio Díaz Brown, hoy metido en restructuración de comités municipales y para Gildardo Real, mucha chamba les espera este año, sobre todo al tricolor, recuperar la confianza de la ciudadanía, que se perdió en el cierre del sexenio pasado, más lo sucedido en la elección y traición a Ernesto Gándara.

ISTAI

Ya hay nueva Presidente del ISTAI, Ana Patricia Briseño, con credenciales, pero también como producto de decisiones cupulares y la lección que deja esto a la sociedad es que ya no se inscribirán cuando los inviten a participar en Consejos u organismos, al final quedan las cuotas de partido, sobre todo el que gobierna, no importa el color.

Antes como antes, y ahora como ahora, siempre será así, ahora el compromiso de ella es de ser garante de la información y transparencia, aunado a los 100 mil pesos de sueldo mensual, más 2 mil 500 pesos diarios de viáticos y así anda este rubro y más en el gobierno estatal, chequen portal y darán cuenta.

A un año de elecciones

Y ahí vienen las elecciones, 2 de junio 2024, vendrá el reparto de candidaturas, sobre todo en MORENA, partido en el poder y con mayoría en el Congreso y muchos querrán repetir, al igual que en Alcaldias, aunque hagan pésimo papel como Lamarque, Karla Córdova, Juan Gim, el “Cubano” Mier, Jesús Flores, entre otros.

¿Quiénes del gabinete se irán por candidaturas? Las más peleadas, la formula al Senado, el Gobernador Alfonso Durazo es mano y es Presidente del Consejo de MORENA, pero también, AMLO decide y nadie le lleva contras, algunos se moverán por el lado de Palacio Nacional…al tiempo.

Por cierto ¿Creen ustedes que partidos seleccionarán como candidatos a ciudadanos, sin partido?... Yo tampoco.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58