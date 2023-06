¿A quién creerle, a Elías o Lamarque?...Ultimátum productores.

Comparta este artículo

El pasado lunes, en encuentro con columnistas, cuestioné al alcalde de Navojoa, Jorge Elías, sobre EMCO, la empresa que da servicio de Alumbrado Público y fue muy claro en su respuesta: no cumplió con los términos del contrato. Pero bien armado todo, la Alianza Público-Privada que pasó por el Congreso, en su momento Fideicomiso, se cobran de participaciones y los depósitos se hacen en ¡Nueva York!

Ahí nomas para que den cuenta de esta nueva concesionaria del servicio en Obregón, ya veremos con el alcalde Javier Lamarque que el lunes habló maravillas de esta empresa, que ha sido un “éxito” en municipios donde está en el país, así dijo Guillermo Patiño, exdirectivo de OOMAPASC, el trienio pasado de North Collect y resultó ser una empresa fantasma, con domicilio fiscal, una bodega abandonada en Tijuana BC…y un fiasco en Obregón, pero con funcionarios que cobraron, millones y la cartera vencida sigue igual.

En fin, esto ya está consumado, sólo falta saber donde harán los depósitos de la concesión de Obregón, si serán en Nueva York, Panamá, Islas Cayman o algún otro paraíso fiscal, en donde al Edil, le depositarán mensualmente su “moche”, en una empresa fantasma, también, hay que cuidar la ruta del dinero, aunque no habría problema, MORENA está en el poder y la justicia es selectiva en este país.

Y pues, Obregón, los próximos años, lo que dure el contrato, a pagar las consecuencias de esto, cuando es obligación de Ayuntamientos prestar los servicios a través de la Dirección correspondiente, pero los intereses político-empresariales están por encima de la población.

Ahí está el caso de SOLAQUA que renovó Mariscal y a seguir cobrando su cuota, ya va para más de o llegando a ¡25! años la concesión, miles de millones de pesos, cuando OOMAPASC puede dar ese servicio, pero no, primero fue el negocio y así es por todos lados, con estas empresas, la mayoría de España, con oficinas en México y otras fantasmas, es un cochinero, un mugrero esto.

Así pues, dos versiones y visiones distintas de lo que es EMCO, Navojoa la realidad de lo que vivió, lo dicho por el Alcalde Elías, y lo que opina Lamarque ¿A quién le creen?

Y en más de concesiones y negocio que representan en Navojoa, hay un Parque Infantil concesionado, se pagan 1 millón 370 mil pesos mensuales, le faltan 10 años, 278 mil pesos de mantenimiento…y está ¡cerrado! Desde la Pandemia.

Al igual, está en proceso de despedir a 140 empleados de confianza, hay 1,350 empleados, obeso el aparato burocrático y la ex Alcaldesa Rosario Borbón basificó a ¡200!, este es un mal en Ayuntamientos y en el Gobierno del Estado, por razones políticas, cada trienio, sexenio.

En Etchohuaquila, hay un Centro de Salud equipado…pero sin ¡médico! ni enfermera, que esta semana quedaría arreglado eso, de no creerse y está negociando con Ejidos, para el Proyecto de Parque Fotovoltaico que tiene para el Mayo el gobernador Alfonso Durazo.

Esto y otros temas se tocaron con Elías, quien repito, no lo conocía, es empresario está actuando como tal en esta su primera experiencia política, como, Regidor y ahora Alcalde, ante el fallecimiento de “Mario “Mayito” Martínez se declara, católico y participa activamente en la Iglesia, como miembro de la Renovación del Espíritu Santo, lo que me dice o da señal que es una persona íntegra, sobre su futuro, ya verá si le da para la reelección, dependerá de resultados.

Ultimátum

Ayer martes se dio la mañanera de productores de varias entidades del país, por fuera de Palacio Nacional y como resultado de esto, fueron recibidos 5 dirigentes de diferentes entidades, uno de ellos, Álvaro Bours, como dirigente de AOAAS.

Pero no fueron recibidos por un funcionario de “peso”, sino de una oficina de enlace, donde entregaron un oficio para que los reciba el Presidente, junto con Gobernadores de sus respectivas entidades para ver lo del Trigo y Maíz, no vamos a repetir lo mismo, ya se conoce la problemática y el hecho de que el Gobierno no quiere cumplir la ley, compensar, vía subsidio, como otros países.

Como antecedentes a esa reunión de productores, el lunes, el titular de SADER, Víctor Villalobos, sostuvo reunión con funcionarios de SEGALMEX para ver lo de apoyos y comercialización…pero para productores pequeños, más claro, ni el agua.

Y ya antes, en 2 mañaneras, el Presidente fue despectivo con productores a quienes tildo de “machuchones” y que ya no iba ser lo mismo, cuando el artículo 133 o 134 de la Ley de Desarrollo Rural es aplicable para todos, sin distingo de hectáreas, sectores, esto es de sustentabilidad, está de por medio la producción de granos, la seguridad alimentaria…y AMLO, pensando en votos con sus programas clientelares, como “sembrando vida” a pequeños productores, de gratis, fondos perdidos que le darán votos.

En la mente del Presidente esta la elección del 2024, para ganar la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso para imponer Reformas y cambiar la Constitución, y no la seguridad alimentaria ¿Y saben qué?, ahí la lleva, ya con el Estado de México gobiernan 23 estados, pero en fin es otro tema.

Si para el próximo viernes no hay respuesta al oficio y citas que piden dirigentes, habrá paros en todas las entidades involucradas, y necesariamente, afectaciones a terceros, para el caso de Sonora, para que vaya tomando nota el gobernador Alfonso Durazo.

Por rumbos de San Luis y Mexicali, me queda claro se irán sobre el Puente Río Colorado…y garitas, son muy bravos, nomás que le pregunten al secretario de Agricultura, de BC, como lo dejaron, lo noquearon a golpes.

Esto sería a partir del próximo martes, y acá en el sur, pues lo mismo, vías de comunicación, carreteras, Pemex, etc.… esto será simultáneo ese día martes, lo que sí, la decisión que tomen Álvaro Bours, Luis Cruz, Mario Pablos, Juan Gerardo Gándara, y demás dirigentes de organismos agrícolas del sector privado, social, debe ser contundente, sin miedo y que obligue al “sordo” a negociar…o aceptar tablas o perder en las cosechas que trillaron, con consecuencias terribles para la economía del sur de la entidad en todos los sectores.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58