Se policía en Cajeme ¡Plata o plomo!..Padrés en campaña Ebrard

Ante la muerte de comandantes, policías municipales en Ciudad Obregón, ser policía en Cajeme es “plata o plomo” por eso está esa corporación como está, una de las más infiltradas desde hace años, por la delincuencia y que se ha agudizado en los dos últimos trienios: Sergio Pablo Mariscal y el actual Javier Lamarque, hasta escoltas de ellos inmiscuidos.

La muerte de estos últimos 3 policías, hermanos, el estrujante video que no podemos juzgar, ante la situación en la que estaba el policía en el momento de trasmitir el mensaje, pone de manifiesto primero, a que grado está el crimen uniformado, la presión en la que viven, cooperan o cuello.

Lamentable, ruin y cobarde, el Comisario Capitán, Claudio Cruz, al evadir el tema, no es la primera vez y le avienta el problema a la FGJE, que es cierto, debe investigar, pero él sabe la situación que se vive al interior y ahí están las estadísticas, ni población, ni policías, seguros ¿Qué le espera a Cajeme? ¿vivir en la barbarie?.

El hecho de hacer circular ese video, la delincuencia envía mensaje de quien manda en la plaza y territorio, ante una autoridad indolente, plegada a la política de “abrazos, no balazos”, funcionarios incompetentes, miedo, colusión.

Ahí están las renuncias de decenas de policías y nada tiene que ver, jubilaciones o que encontraron otro trabajo, los buenos mejor se van ante el miedo y presión de sus familias, aunado a las pésimas condiciones de trabajo, equipo, prestaciones.

Grave, delicado, escuchar nombres y de quienes mandaron matar al ex Procurador, ex diputado y quien fuera candidato a la Alcaldía Abel Murrieta, no olvidar el compromiso fallido de la ex Fiscal Claudia Indira Contreras, obligado que la FGJE, de seguimiento a esto, pero es obvio que Gustavo Salas, no lo hará.

¡Ah! pero que tal, el pasado lunes Ooootra Mesa de Seguridad, encabezada por el Gobernador Alfonso Durazo, la Secretaria de ¿Seguridad? Dolores del Río, el Fiscal Gustavo Salas, con algunos Alcaldes presentes, Javier Lamarque y Abraham Mier, 2 Ediles, que no se la acaban y viven en su mundo de fantasía y el de otros datos, a la mejor hasta el de Magdalena asistió, 3 asesinados pasado fin de semana, consternación en el pueblo mágico y así está también ese corredor Santa Ana-SLRC.

La narrativa de siempre: que una mejor coordinación en los 3 niveles de gobierno, reforzar acciones, ¿Cuáles? si no los combaten, ni modo que no sepan cómo operan, puros filtros, pasearse por las calles y una Guardia Nacional y Militares como auténticos “floreros” encerrados en las Bases y ‘nomas’ llegan todos cuando suceden hechos para poner cintas amarrillas y la parafernalia de siempre…y otro expediente para el archivo.

Seguirá viviendo Cajeme, Caborca y ese corredor hasta SLRC, tiempos difíciles, de incertidumbre, de no vivir en paz, no hay voluntad política de enfrentar a los criminales, ya apoderados de varias regiones del país, incluido Sonora y ahí viene un proceso electoral muy ríspido.

Ebrard..infiltrado en Sonora

Esta semana el ex Coordinador de Marcelo Ebrard, diputado Alfredo Porras, de BCS, se despidió y confirmó ante columnista, lo que comenté en pasada colaboración, se reunió con el ex Gobernador Guillermo Padrés, que no lo “charoleo”, pero es obvio, ante movimientos que se hicieron y quien llegó a la coordinación, Jesús Villalobos, que hubo negociación.

Y luego se aventó otra muy buena, de no creerse, pero así son los políticos, que cuando llegó a Sonora conoció al empresario Jesús Villalobos, ¿Cuál empresario? Le reviré, nomas fue secretario del Ayuntamiento con Alejando López Caballero y de ahí se hizo las mulas Pedro…como muchos y actualmente estaba en la Delegación del Bienestar, nada más y nada menos que con Jorge Taddei.

Y mientras salía todo noqueado de la reunión, Porras, en su despedida de Sonora (le pidieron la bola, por cierto) en Ciudad Obregón, el “empresario” Jesús Villalobos, sostuvo reunión para presentar a la diputada, Gabriela Martínez, la impresentable legisladora que dijo que los productores eran sus jefes, como representante de Ebrard en Cajeme.

Y lo que no pude creer, mandar al Senador, este sí empresario, Arturo Bours a coordinar Navojoa ( que bajón, le dieron) y así, este reportar a Villalobos, de la cuadra de López Caballero y Padrés ¿No se les hace el colmo? Y Arturo prestándose a esto.

Dicen que también mucho influyó la mano de la Jefa de Oficina del Poder Ejecutivo, Célida López, que también tiene sus ligas con el padresismo, total, todos los caminos conducen al ex Gobernador, que a poco estuvo de meter manos en el equipo de Xóchitl Gálvez, quien llega a fines de mes a Sonora.

Reacción rápida

El columnista y amigo, Arturo Soto, subió a su cuenta de red social, de acuerdo a fuentes, que se habían sumado al equipo de Xóchitl Gálvez en Sonora: Roberto Romero, Mario Cuen, Carlos Villalobos, muy cuestionados ex funcionarios de la administración de Guillermo Padrés, quienes pasaron procesos judiciales, incluso, Villalobos varios meses en Cárcel de Florence en Arizona, por problemas migratorios, al vencer su visa cuando salió huyendo.

Rápidamente hubo una reacción del equipo de Gálvez y de la propia virtual candidata, que con ella no iban a trabajar, con epítetos, que mejor ni escribirlos, con dedicatoria para los aludidos.

Romero y Cuen actuaron con prudencia, no así, Carlos Villalobos, que reaccionó, airadamente, en su cuenta de red social y retó e invitó a todo mundo a ir al Ministerio Público, para demostrar que el señor San José se ve ridículo enseguida de él.

Craso y grave error de Carlos Villalobos, quien fuera ex Secretario de Hacienda y todavía lo presumió, a como dejaron el Estado, ya viviendo a gusto, sin problemas, al igual que su querido amigo y compadre en San Carlos, en su residencia de la Marina Real, el señor Martínez ¿O miento?.

A veces es mejor quedarse callado, pero al ex Líder del Barzón, así de ruino andaba, pero una llamada de Ramón Corral, para invitarlo a ser su Senador suplente, le cambio la vida, asumió la curul, toda vez que Corral fue candidato a la gubernatura y perdió ante Eduardo Bours, lo demás es historia.

