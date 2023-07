Elevador, muere niña por corrupción… ¿Miento Manuel?..Dante..Xóchitl

Comparta este artículo

El desgarrador video de un elevador sin mantenimiento donde desafortunadamente perdió la vida una niña de 6 años, puso en evidencia, aparte de las deficiencias en el sistema de salud, la corrupción que hay en sistema político en todas las dependencias.

El Director del IMSS, Zoe Robledo, salió obviamente a lavarse las manos y aunque no le echó la culpa a Calderón o Peña Nieto, como su Jefe, se la endilgó a la compañía que da el servicio, pero no contaba que con la información que dieron, periodistas que investigaron, y el domicilio fiscal, resulto una casa abandonada, en obra negra, en Toluca Estado de México.

Y todavía peor, de un presupuesto de 18millones para mantenimiento, habían ejercido ¡5 mil pesos!, datos oficiales, para que den cuenta de la corrupción que hay, no solo en Salud, en todas las dependencias, por eso no quieren que opere el INAI, ante tanta corrupción en donde se involucran altos funcionarios y familiares del propio Presidente.

Por cierto, el elevador del Hospital Fernando Ocaranza, de Hermosillo, situado por el bulevar Morelos, no sirve y tienen que subir enfermos en bolsas, ayudados por Bomberos, ahí está el video que circuló esta semana, pero tenemos un sistema como Dinamarca y los derechohabientes en Sonora y el país, pagando las consecuencias, no hay medicinas, no hay tratamientos para nada, inadmisible lo que sucede.

AMLO

A propósito, gira del Presidente, estaría en Puerto Libertad, viendo lo de una Planta de licuefacción, estaría supervisando obra de la carretera Guaymas, Chihuahua, cuya asignación directa la dio el titular de SEMAR, General, Rafael Ojeda, al constructor mecenas de este sexenio, uno de ellos, Alfonso González, nomás ¡4mil! millones…y ya quieren más presupuesto, a lo dicho y solicitado por el propio Gobernador Alfonso Durazo.

Y supervisaría las obras del Plan de Justicia Yaqui, que tiene un presupuesto de ¡13 mil! millones, menos el robadero que se traen los de SEDATU y el INPI, las obras de los drenes del muy multicitado Distrito de Riego 018, que no sé de donde sacarán el agua, también González trae parte de las obras.

Y en serio, ¿Como que abrir a cultivo 30 mil o 60 mil hectáreas? No sé en qué año estén terminadas las obras, ni cuanta área, pero como le dijo un miembro de la tribu yaqui, en una de sus visitas, para que sembrar, si el agua alcanzará para un riego y AMLO sólo volteó a ver a Durazo y no supieron que responder.

Si hoy, 22 mil hectáreas las tienen rentadas los Yaquis, están peleados a muerte con el “pico, pala y tractor”, y ya rentaron parte de las tierras que les compró el Presidente, por medio de SEDATU, los Ranchos ya están rentados a los propios ganaderos que vendieron, negocio redondo.

¿Qué se espera de este proyecto?, sabe sólo el futuro se sabrá, AMLO ya se va el año que entra y no verá una espiga y quizás estemos ante un gran “elefante blanco”, no alcanza el “oviachi” para 2 Distritos, solo perjudicarán al Valle del Yaqui, ahí sí se produce, en fin, esto ya le tocará al próximo Presidente(a) de México.

Por cierto, malestar en Guaymas, de constructoras locales, porque todo se lo ha llevado González, por razones obvias, que hasta el sexenal de Samuel Fraijo que la bateó con Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich, anda molesto.

Y ni modo que recurran a la CMIC, su dirigente Jorge Aguirre, de Constructora Virgo, es otro consentido de este sexenio, fuertemente apoyado desde palacio, obras por todos lados, todo para él, González…y los que están en la polla, ante como antes, ahora como ahora ¿Qué no son iguales? ¿Qué son diferentes?.

Se mueven las piezas

Ante la alta preferencia que tiene MORENA, casi el 50 por ciento, al igual que el Presidente, con todo y destrucción que se traen, están las evaluaciones para senadurías y principales ciudades y ayuntamientos.

Para el caso de Hermosillo, todo parece indicar que quieren perfilar a la Directora del DIF, Lorena Valles, a quien también la traían para una senaduría.

Querían en palacio a Jorge Aguirre, el dirigente de CMIC y constructor mecenas bien agarrado del júnior, por su perfil de empresario, para buscar contendiente contra Toño Astiazarán, pero no le dieron los números y lo van a medir para una de las diputaciones, una que tampoco descartar a un David Figueroa.

Toño va por reelección, trabajo y resultados hay, la irrupción de Xóchitl Gálvez, le ayuda, lo fortalece y ayudaría aún más, una candidatura a una diputación de Ernesto Gándara, hoy estando con bajo perfil, pero con un gran capital político en la capital ¿Se imaginan?.

Mientras, Jorge Taddei se anda moviendo en México para una de las senadurías, el Coordinador de Claudia Sheibaum, Heriberto Aguilar, quien por cierto dejó un tiradero en Guaymas, no lo quieren en el Puerto, la va a pedir vía Scheibaum, pero sería un pésimo candidato, lo vetaría el Gobernador Alfonso Durazo.

Saco a colación esto, porque está duro el panorama para la Alianza, PRI-PAN-PRD, en la entidad, van a tener que redoblar esfuerzos, Rogelio Díaz Brown y Gildardo Real, no llega a dos dígitos las preferencias y los que están peor son los de MC, ¡4 puntos! el valor de la ficha en la entida, para los del movimiento con “alegría”, que les va a ir como en feria, si no entienden que son 2 bloques que debe haber; Frente Amplio vs Morena.

Lo que se viene es una elección de estado, con 23 entidades, la chequera, programas sociales, la delincuencia, el ejército….y aferrados, a que solos pueden ¡por favor!

Esta semana el dirigente de MC, Manuel Scott, retando a demás dirigentes a un debate, mejor que explique, cuando estaba en Convergencia, porque aceptaba 35 mil pesos mensuales, que le entregaba uno de los Dagnino, que le enviaba mensualmente el entonces Gobernador Guillermo Padrés ¿Miento, Manuel?.

Dante

Hubo reunión de Consejo nacional de MC y ya hubo voces que piden a la dirigencia, o sea al dueño de la franquicia, Dante Delgado, que busque el diálogo, los caminos, para ir en un frente amplio, que está de por medio, México, y no odios, rencores, contra la vieja política de la que él formó parte.

El mismo Gobernador Enrique Alfaro ve esa ruta, pero lo más que pudieron sacar es que se formó un Consejo interno integrado por Dante Delgado, Samuel García, Luis Donaldo Colosio Riojas, que están por el NO y Enrique Alfaro y Pablo Sandoval, Alcalde de Guadalajara, por el sí al Frente Amplio.

Así que difícil, Delgado trae sus interese, y poco le importa México y eso que ve bien a Xóchitl Gálvez, dio el apoyo en un inicio, al igual que el Senador Clemente Castañeda, pero Dante esta semana cambió de opinión, creo que le hablaron de Palacio y esto ya valió.

El 29 de septiembre van a elegir candidato a la presidencia ¿Quién? el que sea, no ganará, será un acto de mezquindad política

Xóchitl

Pues sigue creciendo Xóchitl Gálvez, impulsada por AMLO, que no le quita el guante y hasta el uso faccioso de poder, al violar datos personales, fiscales y querer utilizarlos en su contra, y una violencia política y de género, virulenta contra ella.

Sin lugar a dudas, la irrupción de esta mujer, de origen indígena, le vino a cambiar el panorama a AMLO y sus corcholatas, no estoy diciendo que con esto vaya a ganar MORENA, con gran aceptación y tienen el poder, pero está haciendo que se venga un proceso, a pesar de ríspido, competitivo.

La factible candidatura de Gálvez, hoy un fenómeno, con buena estrategia, una mujer sin miedo, echada para adelante, preparada, con oficio, creo será un oxígeno para la Alianza y el Frente Amplio, para muchas candidaturas y que no tenga mayoría calificada MORENA en el Congreso en el 2024, que son los deseos de AMLO, una nueva constitución de corte socialista, el Estado, Rector de todo, hasta de la familia.

Para fin de mes, Xóchitl en Sonora, estará en Hermosillo y Obregón, llenos ya ambos lugares, ojalá se den una vuelta los de MC, para que den cuenta de lo que que está originando esta mujer, un entusiasmo, está conectando con la ciudadanía.

Son los jóvenes y mujeres, de 18 a 39 años, quienes conforman arriba del 50 % del padrón electoral, si salen a votar y esta señora conecta con ellos, aguas, es el otro enemigo a vencer, la apatía de ellos y ciudadanía en salir a votar.

Sigue Violencia

Cuando no es en Obregón, es en Cocorit, Esperanza o cualquier lugar, pero el rugir de metralla y muertes no ceden en Cajeme y otro mes de dos dígitos, desde que inició la administración de Javier Lamarque, así ha estado la estadística y no cederá

¿Solución? Pues aplicar el modelo Coahuila, como también desparecer la policía municipal, que se queden los que estén certificados y que se forme una policía, digamos estatal, con rotación cada cierto tiempo, para que no genere intereses, que no sean coaccionados por la delincuencia organizada, esa es una salida.

El problema es que no es prioridad para este gobierno, tienen otros datos y primero Plan Sonora, aunque les falte años para implementarlo, repito y lo reitero, Litio, el tajo de, Bacadehuachi, hasta dentro de 10 años, dicho por mineros, no es grilla.

Parque Fotovoltaico de Peñasco, en etapa de construcción, pero no hay línea de transmisión para el norte, proyecto cancelado por AMLO 2019, con un costo de 1, 900 millones de USD, sonda que iría por el Golfo, hay que reprogramar, llevará años, ¿Cuánto costará ahora?.

Pero esto no lo dice el Gobernador Alfonso Durazo y esta semana salió con que ¡2 mil! empresas de Alemania interesadas en venir, ante la promoción del precitado Plan Sonora, presumiendo obras que serán buenas, no digo que no, pero faltan años para que arranquen y con otra, de aquí a 10 años, a lo mejor sale un sustituto de componente, que no sea el litio, así las cosas y los otros datos.

Terrorismo.

Lo que sucedió en Jalisco, asesinato de policías con drones, bombas, la rebelión en Guerrero, un Gobierno que pacta con un grupo criminal y una Alcaldesa con otro; ataques en plazas comerciales, los 8 asesinados en una plaza de Toluca, da una realidad, empoderó AMLO al crimen organizado, con su política de “abrazos, no balazos”, más contubernios y hoy ya en riesgo la sociedad y la democracia de este país.

El siguiente Presidente(a) tendrá que recomponer esto, tanto con la delincuencia, como con el Ejército, a quienes ya les entregó todo y les están entrando miles de millones de pesos al controlar Puertos, Aduanas, Aeropuertos, Tren maya, etc.… ¡todo!

Ojala, algún día el Congreso de EUA considere a Cárteles mexicano, como terroristas y los ataquen, ya sea con Seals, fuerzas de élite…o drones desde una sala de control de una base en EUA, como se calmarían las cosas, en este negocio que vale miles de millones de dólares…y muertes.

Regiones del país, en total control de los delincuentes, Sonora, no ajeno, nomás ver lo que sucede en el sur y norte de la entidad y como comentamos, viene proceso electoral, muy ríspido, puede pasar cualquier cosa…al tiempo

¿Acatará el Presidente?

INE y Tribunal Electoral emitieron resolución para que AMLO ya no hable de temas electorales y este lo toma como ataque a la libertad de expresión y que se puede disentir, no, nada de eso, está violando la ley y punto, pero como él bien dice: “Al diablo las instituciones y no me vengan con que la ley es la ley”… ¿Acatará?

