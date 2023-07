¿Cuántos muertos?... Delegado de la FGR reconoce filtro ilegales

Comparta este artículo

Otro traspatio de una casa en Ciudad Obregón, donde Colectivos de Madres Buscadoras encontraron más cuerpos, 7, lo que demuestra el trabajo eficaz de ellas, lo inútiles que son las autoridades y que el municipio, el Valle, es un panteón clandestino

¿Cuántos traspatios con muertos? Y no nomás en Cajeme, el Valle, municipios como Guaymas, Empalme, Caborca, San Luis, Peñasco, Santa Ana, Magdalena, en uno de estos dos últimos hay un pozo lleno de cuerpos y no hay comunicado oficial, sólo de las Madres Rastreadoras.

Hubo ráfagas de metralletas el lunes por la noche en Colonia de Obregón, es de imaginar la reacción de residentes, ya acostados, dormidos, al escuchar el rugir de las balas dirigidas a una casa ¿Sus moradores? ¿Los vecinos?.

¿Se puede vivir así? que incertidumbre, que intranquilidad para la gente y la nula respuesta de las autoridades, pero eso sí, activistas toman casetas, lo que es ilegal obstrucción de vías y mandan cientos de policías, de los tres niveles de gobierno y detienen a 12 “delincuentes”, que están en una lucha porque se eliminen Casetas de peaje, son demasiadas, con un alto costo para el ciudadano, para transporte.

En fin, los Cajemenses todo parece indicar, se tendrán que acostumbrar a vivir así, ya están perdiendo la capacidad de asombro, lo están viendo ya como algo normal, pero con el temor que les llegue a tocar y pues pecho a tierra, el de sálvense quien pueda, la dura y cruda realidad, de uno de los municipios más violentos de México.

Esto, ante la indolencia del alcalde Javier Lamarque, la secretaria de Seguridad, Dolores del Río; el fiscal Gustavo Salas y finalmente, del que no quiere dar el manotazo, el gobernador Alfonso Durazo, mismo que reconoció, siendo secretario de Seguridad, que hay mucho “crimen uniformado”, Cajeme, un ejemplo y no hace nada.

Por cierto, nada de cobertura prensa, visita AMLO para evaluar Plan de Justicia Yaqui, no querían preguntas incómodas, no quieren enfrentar la realidad.

Delegado… ¡reconoce!

El Delegado de la FGR, Francisco Méndez, reconoce que en el tramo Santa Ana-Sonoyta, y yo digo que hasta SLRC, me consta porque me lo confirmó una persona que lleva migrantes; hay retenes ilegales, que tenga cuidado el ciudadano, al circular por ese tramo ¡háganme el favor!.

Y todavía, para ripley, recomienda a los ciudadanos, que cuando les toque un filtro, bajen la ventana y pide que se identifiquen. ¡Por el amor de Dios! si es un retén de la delincuencia ¿Cómo creen que les va a ir?, nomás le faltó a Méndez aconsejar a ciudadanos que, si no se identifican, que los acusen con sus “papás y abuelos” tal como dijo AMLO, una burla esto.

Y si es de la Guardia Nacional, igual, mi fuente me confirma, unos y otros los han extorsionado, así que, por lo pronto, en este periodo vacacional, si van a usar esa rúa, que sea de día, si los agarra de noche, es bajo su riesgo, de hecho ni respetan el Transporte Público de pasajeros, donde por cierto, ya se supo que algunos choferes le hacen de “polleros”, y lo que sí, el tramo más difícil es Caborca-Sonoyta.

Son miles de dólares el negocio y extorsión para quienes van en busca del sueño americano y son víctimas de los delincuentes y el crimen uniformado, ya varios ciudadanos norteamericanos en meses pasados han denunciado esto y luego el gobierno mexicano se molesta porque EUA lanza alertas a sus ciudadanos.

Por enterado

Aunque la Consejería de Presidencia no quiso recibir el documento del INE y Tribunal, porque salieron de… ¡vacaciones! la autoridad electoral, al publicar en estrados, da por enterado al Presidente.

El Presidente respondió que acatará en “pausa”, que están violando sus derechos humanos, nada de eso, estaba violando la constitución, esa que prometió cumplir al tomar protesta.

Así que debe dejar de promover a las “corcholatas” y dejar en paz a la que ya se perfila como candidata del Frente, no tan amplio, el dirigente de MC, Dante Delgado, en Tijuana confirmó que van con candidato único, lamentable, falta de generosidad y amor por México, mezquino y perverso este personaje.

Ahora habrá que ver si el Presidente acata fallos y muy grave haber exhibido datos personales, fiscales de un ciudadano y públicamente, en una de sus mañaneras exhibió empresas de Xóchitl Gálvez.

Si es capaz de hacer esto, pues hay que entender porque en el Banco del Malestar ¡perdón! del Bienestar, se roban nip, sobre todo de gente de la tercera edad y les roban su dinero, se documenta ya a nivel nacional un desfalco de más de 170 millones de pesos, y que irá creciendo.

Lo dicho, donde mete las manos el gobierno, queriendo realizar actividades empresariales, termina en desfalcos, peculado, desvíos millonarios y así va a pasar con el gas, aviones, Tren maya etc.…todas las empresas del Bienestar son un robo al despoblado con cargo al erario, al contribuyente… y ahí viene el año de Hidalgo.

Reitero, viene un cierre de total crispación, un proceso electoral ríspido, una elección de Estado en las 23 entidades donde gobierna MORENA, por las buenas o por las malas, a lo que cueste el voto y tratar de inhibir a candidatos opositores y quizás a ciudadanos, con el uso faccioso del poder, nomás ver lo que le hicieron a Xóchitl.

México Elige

La última encuesta de México Elige, de Sergio Zaragoza, difundida con Ciro Gómez Leyva, muestra que Xóchitl Gálvez se despegó de Enrique De Lamadrid y Santiago Creel, ya ni nombro a los demás, en cuanto a los alcaldes, Antonio Astiazarán en cuarto lugar a nivel nacional.

¡5 a 1! más de 50 puntos les saca y el globo no se desinfla, tal como quería AMLO, ahora sólo sigue ver la generosidad de Creel, De Lamadrid, Beatriz Paredes y demás, no les darán los números, no es necesario pasar a la siguiente etapa, será de desgaste, deben cerrar filas con esta mujer de origen indígena, que se superó, irrumpió en el escenario que viene y entusiasmó a un electorado que ya la veía perdida.

Esta difícil, no imposible, si Xóchitl conecta con los jóvenes y mujeres, de 18 a 39 años, quienes son el 52% del padrón y salen a votar, cuidado, por lo pronto, ha puesto este proceso competitivo, dio un giro la contienda.

Episcopado…denuncia

Monseñor, Don Ramón Castro y Castro, Secretario del Episcopado Mexicano, recibió denuncias en su visita a Michoacán, de la injerencia de la delincuencia en las actividades productivas, comercio y ni se diga el Campo, están fijando hasta el precio del aguacate, limón y obviamente extorsiones; y las autoridades de 3 niveles de gobierno omisas.

Y ya sabrán el año que entra, cuando se metan al proceso electoral, Sonora no estará ajeno esto, se vivió en el 2021, con un sensible crimen de Abel Murrieta y se bajaron de la contienda varios candidatos, ante amague de la delincuencia.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @abn58