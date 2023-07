Será Xóchitl Gálvez…Cajeme en indefensión…Padrés con Marcelo

Comparta este artículo

Vaya giro que dio la candidatura de la oposición por la presidencia, cuando Lilly Téllez encabezaba preferencias, en 2 semanas emergió la figura de Xóchitl Gálvez perfilada para la Jefatura de Gobierno, rompió todo el esquema y se ha convertido en la figura política del momento, un fenómeno que ya dio temor, se le dejaron venir ataques catalogados como violencia de género, pero como no es de MORENA.

¿Qué pasó?

Pues en el caso de Lilly Téllez, serios desencuentros empresariales entre Ricardo Salinas Pliego y el sinaloense Agustín Coppel, el dirigente del PAN, Márko Cortés, con Roberto Gil Zuarth, quien se perfilaba para ser el coordinador de campaña de Téllez.

Igualmente, la Senadora explicó que cuestionó el método, tal como lo hizo Germán Martínez y varios Consejeros ciudadanos, quienes también se salieron del proceso, al igual que la Senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu.

Y creo que los demás, Enrique De Lamadrid, José Ángel Gurría, Beatriz Paredes, Damián Zepeda, Santiago Creel y todos los que tengan intención, en un acto de generosidad, deben hacerse a un lado, nada tienen que hacer, ante hoy, una carismática mujer de origen indígena, producto del esfuerzo, colaboro con Vicente Fox y tiene un estilo tipo Maquío Clouthier, lenguaje coloquial, muy echada para adelante.

La decisión está tomada por Claudio X González, Márko Cortés, ya que será de origen PAN, la candidatura del PRI, difícil, por Alejandro Moreno, su dirigente, se ha convertido en un verdadero lastre para el partido, pero poco le importa las prerrogativas y “palomear” candidaturas federales, es lo que le importa, impunidad e ir en alianza, para no perder registro.

Desbandada

Y peor las cosas para el tricolor, mañana en rueda de prensa en conocido Hotel de la Ciudad de México, Senadores, encabezados por Miguel Ángel Osorio, ex Gobernadores, anunciarán separación del PRI, me imagino se unirán al grupo plural de Emilio Álvarez Icaza o independientes, en el caso de los Senadores.

Esto sin duda es un duro golpe que debilita al PRI, ante posibles negociaciones, la presidencial, de entrada, está perdida, es del PAN y ninguno de los precitados le hace sombra a Xóchitl Gálvez, veremos qué tanta generosidad hay y se dejan de Foros, encuestas etc.…es urgente que cierre filas el Frente con ella.

Adán

Anduvo de gira por Sonora la corcholata de Adán Augusto, que si no es porque le meten recursos públicos, hubiera estado más desabrida de lo que estuvo en Navojoa, hasta baile tuvieron que organizar, para que fuera la gente, acarreados todos.

En Obregón, en el Centro Magno, igual, puro acarreado que ni sabían quien era Adán, ahí está el registro de video donde les preguntan y no sabían quién era, nomás los llevaron y de seguro les dieron dinero, como siempre.

Y lo peor en Obregón es que en conferencia desmintió lo ofrecido a productores de apoyarlos, cuando era Secretario de Gobernación, todo queda registrado y que no era obligación del gobierno apoyarlos.

Entonces de que sirve la Ley, Artículo 133 de Desarrollo Rural, que obliga al gobierno a apoyar cuando hay contingencias en el mercado o sea igual que el jefe, no me vengan con que la ley es la ley, a eso fue a Obregón, a burlarse de productores, a quienes engañó.

En Guaymas igual, desangelado, poner eventos con este clima a las 3 de la tarde y ya en Hermosillo, ya todo cansado, un evento final, como los del sur, aparte no despierta entusiasmo y lo que está costando esta gira.

¿Y el INE no se toca? ¿Y el TEPJF? Sí están permitiendo esto, ya sabrán lo que espera el año que entra, con árbitro electoral Guadalupe Taddei, totalmente Palacio.

Marcelo…escisión

Muchos generales y poca tropa la de Marcelo Ebrard en Sonora y vaya balconeada que le dieron a quien fuera uno de los coordinadores, diputado Alfredo Porras andaba “charoleando” y no reportando el dinero.

Y fue descubierto entrando a la oficina de Guillermo Padrés, quien obviamente a cambio de lo que entregó, solicitó varias cosas, por lo pronto, Jesús Villalobos, gente cercana a Alejandro López Caballero, a una de las coordinaciones y seguramente otras posiciones.

Así que veremos padrecistas operando a favor de Ebrard y algún o que otro panista en pausa ¿Qué tal? los giros que da la política, los intereses, que alianza con la sociedad ni que ocho cuartos, de todo esto, ya enterado Manuel Mondragón Kalb, de las gentes cercanas a Marcelo y a ver las reacciones, por lo pronto Porchas ya se fue de Sonora…y no con las bolsas vacías.

Invalida SCJN, ley sobre periodismo

La SCJN, invalidó el artículo 167 del Código penal del Estado de Sonora, que prohibía, sancionaba la difusión de víctimas en, crímenes investigaciones etc… por considerarlo restrictivo a la libertad de expresión y el derecho a informar.

Con esto, queda a criterio de medios sus directivas editoriales, cuestiones de ética, como manejarán este tipo de notas, sobre todo, por ejemplo, Ciudad Obregón, algo que sucede a diario.

En lo personal, veo mal la difusión de videos, fotos de gente asesinada y que la gente misma se acerque al lugar de los hechos y haga esto, una población que está perdiendo su capacidad de asombro, en fin, queda invalidada esa ley y medios impresos, televisión, radio, portales, ya sabrán cómo manejar esto, no podrán ser sancionados, repito, no coadyuva como sociedad, el subir fotos, videos desgarradores para familiares, ojalá haya prudencia en esto.

¿55? ¿56?

Y ya que estamos en este tema, que cierre de junio en Obregón, el viernes por la noche, un adolescente de 14 años, asesinado por no dejarse robar, asesinatos de varones y mujeres, la desaparición de 3 policías, al parecer hermanos, 55 y 56 ejecutados, no importa el número, son dos dígitos mensuales.

Más de 300 muertos en administración de Javier Lamarque y no lo acepta, ni lo aceptará, la política federal y estatal en la materia no da resultados y dijo AMLO que no cambiará su política de “abrazos, no balazos” y sus Gobernadores a replicarla.

El Gobernador Alfonso Durazo, entre su papel de mandatario y presidente del Consejo de MORENA, de árbitro, no es prioridad el tema y queda de manifiesto, al seguir sosteniendo por pago de facturas políticas a una incompetente Dolores Del Río, al frente de la Seguridad de los sonorenses.

Y la situación se pone más difícil, ante renuncias y licencias de policías, 48, por bajos sueldos, equipo y amenazas de la delincuencia organizada y ese es un gran problema del que mucho se ha comentado, el “crimen uniformado” permea y duro en la policía municipal de Cajeme, otra causa de los malos resultados, los policías que han caído, han sido “puestos” por elementos, es la cruda realidad.

La desaparición de otros 3 elementos esta semana, vaya que les va a calar y no dudar que se vengan mas renuncias, licencias, como lo que sucedió en el trienio de Sara Valle, cuando policías entregaron a un grupo delincuencial a unos jóvenes de Navojoa y pagaron caro el error, que quedo registrado en video, dura la venganza; acribillaron a varios, otros salieron huyendo del Puerto.

Y mientras, la población y sectores en total indefensión, a vivir del sálvese quien pueda si les toca un fuego cruzado, el pecho a tierra de niños en escuela y a vivir en la incertidumbre, que difícil situación para la gente e, Obregón, sobre todo para la buena, más aun las que viven en colonias conflictivas, donde están los “picaderos”, todos los habitantes lo saben, los tienen ubicados…pero policías no, por omisos, mied, y puede más recoger el sobre semanal, la cuota.

Pero eso sí, lleno de elementos militares, Guardia Nacional, Sand cats etc.… una de floreros que nomás se pasean por las calles, cuestan millones al mes y no dan resultados.

Y esta semana, AMLO le entrego los Aeropuerto de Obregón y Guaymas a la milicia, aparte de todo lo que les ha dado para empoderarlos ¿Bueno esto? ¿Malo? el tiempo lo dirá, por los Puertos del Pacífico bajan percusores químicos de, China incluyendo el de Guaymas…saquen conclusiones.

Propaganda ilegal

Aparte de violar la ley electoral, mal que MORENA quiera utilizar la infraestructura estatal para promover a las corcholatas, como es el caso de pintas con el nombre de Claudia.

Por lo pronto, en Hermosillo hubo reacción, inmediatamente el Alcalde Antonio Astiazarán ordenó borrar una que se puso en la capital de Claudia y lamentable que se tengan que usar a personal de servicios públicos y recursos para hacer esto.

Bien por Toño, que tampoco lo permitirá para otros partidos y esto es ley, al igual que pendones, quien quiera poner en su casa adelante, pero no en la infraestructura municipal, el mensaje quedó claro.

Por cierto, ya se dio encuentro de Toño Astiazarán con dirigencia del PRI que encabeza Rogelio Díaz Brown y agradecido, reconoció que gracias al voto de PRI llegó a la Alcaldía, lo comente en colaboración, Toño va por reelección y quisiera una oposición unida, ojalá lo entiendan, para el caso de la capital la joya de la corona, los de MC, ante tanto “guiño” que le han hecho, lo cual, creo, agradece Toño, pero los quiere unidos al proyecto 2024.

Bien la denuncia que hicieron la diputada Natalia Rivera y uno de los dirigentes, Manuel Scott, quienes por cierto, junto con el Regidor Gustavo Almada y el también diputado Ernesto De Lucas solicitaron vía transparencia, información sobre el Contrato leonino de EMCO que hizo el Alcalde Javier Lamarque.

Grave esto, porque hay un contrato de instalación y otro de servicio y se dejó de pagar a OPTIMA en Obregón y en Navojoa Jorge Elías ya no pagó a EMCO, última mensualidad, la canceló por pésimo servicio…y llega a ¡Obregón! y a pagar platos rotos la ciudadanía…menos el bolsillo del Edil.

En ambos municipios habrá litigios, nomás imagínense, compañías queriendo llevarse las Lámparas, de por si a oscuras las colonias y la inseguridad al 100, en el caso de Obregón.

Estas son las causas de andar concesionado servicios, cuando es obligación de los 3 niveles de gobierno dar servicio y obras, pero apareció esta veta de negocios, que es concesionar lo que se pueda y hacer negocios, empresarios y políticos, y ciudadanía pagando los platos rotos, que es lo que pasará en Caborca, también donde ¡EMCO! ( que versátiles) se quedaron con la concesión de basura, 21 años, 570 millones, menos lo que le toque al “Cubano” ¿Qué no somos iguales?

Casetas

De nuevo, la activista Alba Borbón tomó la caseta de Esperanza y paso libre a todos, obvio ciudadanos y transporte público lo ve bien, menos costos, muy complejo esto y que viene de años, al igual que las concesiones, político-empresariales.

El Gobierno Federal a través de SCT obligado a construir carreteras, para eso se pagan impuestos, pero no, vamos haciendo negocios, políticos y empresarios y a construir carreteras, libramientos y a concesionar 20, 30 años y ambas partes salen ganando, y ciudadanos, pagando altas cuotas.

El sur tiene 3, la de Esperanza, Fundición y la Jaula, más el libramiento, no es justo y CAPUFE sin rendir cuentas, las carreteras ya están pagadas con los impuestos.

Obvio, ante la Ley, es una ilegalidad esto, de hecho desalojaron a quienes las tenían tomadas hace meses, porque con el “boteo” algunos estaban haciendo un buen negocio, una ilegalidad con otra, no está bien, si es un causa justa, debe ser sin “boteo”, ya veremos como actúa la autoridad, en este caso.

Partido Sonorense

Hay un nuevo partido político local, Partido Sonorense, quien ya recibió documentación oficial, lo encabeza el navojoense Alí Camacho y lo presenta como una nueva opción ciudadana.

La experiencia de nacimientos y defunciones de partidos locales, tiene antecedentes y si no que le pregunten al navojoense, ex Alcalde, ex diputado, “Lupillo” Curiel formó uno y en la primera elección…adiós.

UN reto para Camacho y quienes lo acompañan en este proyecto, ante una sociedad, harta y apática, el intentar convencerlos que son una opción diferente, tendrán un año para trabajar, que perfiles tendrán como candidatos y a ver cómo responde ciudadanía...y mientras, Norberto Almazán, de VAMOS, en espera de resolución del Tribunal Electoral, ya que el IEE y de ¿Participación Ciudadana?, el señor Ruiz, recibiendo órdenes de YSQ, le negó registro.

Hipólito

Asesinan y queman en Michoacán a Hipólito Mora, líder de autodefensas con todo y escoltas, el Gobernador se burla, se ríe, en entrevista y un Sacerdote, les revira, fueron con balas que proveyó el Ejército, contundente.

El país se desangra por todos lados; decenas de muertos diarios, robos, extorsiones, desapariciones, un total desorden, alimentado esto y con odio, resentimiento, desde palacio Nacional, por un Presidente que polariza y divide a los mexicanos a diario, porque no están con su cuarta o transformación de cuarta.

Viene un cierre de año y un proceso electoral muy ríspido, con ejercicio y abuso de poder ¿Habrá asesinatos en el proceso electoral? De los dolosos, ya se batió el récord, solo falta como va a terminar, los números finales del peor sexenio en materia de seguridad.

