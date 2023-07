Indiferencia y barbarie…Lamarque, mejor cállate

Comparta este artículo

Lo sucedido esta semana en Ciudad Obregón y SLRC nos indica hasta qué punto ha llegado, primero, la indiferencia de la gente ante el rugir de metralla, muertos y lo hechos donde un desquiciado, acosador, incendia un Bar con bomba molotov y mueren 11 personas, entre hombres y mujeres, esto ya denigra como sociedad y un tejido social totalmente descompuesto.

Terrible, de no creerse, en un partido nocturno el pasado miércoles, en Obregón, es asesinado el entrenador de uno de los equipos contendientes, el partido se detiene, nadie “pecho a tierra”, se quedan parados, unos empiezan a abandonar tranquilamente el campo.

Quien tomaba video y narraba el juego, igual, bueno, así literal, el juego se acabo, ya nos vamos, una total indiferencia de él y mayoría de jugadores, como no sorprendidos, más aguitados porque se acabó el juego, mientras en la esquina del campo deportivo, el cuerpo inerte, abatido a balazos el entrenador de u no de los equipos.

La estamos perdiendo como sociedad, ante este tipo de actos, ya de una barbarie, el viernes también en Obregón, un Padre de familia al salir de graduación de su hijo fue abatido y también fue encontrada otra “hielera” con restos humanos.

Lo de SLRC de locos, un tipo portándose indebidamente en un Bar, de seguro trabaja para la delincuencia, lo corren y vuelve con bomba a incendiar el lugar, mueren 11 personas, una tragedia, una total descomposición social, como dije, ya no hay respeto por la vida y menos alimentada desde Palacio Nacional, con una política de “abrazos, no balazos” y alguien quien todas las mañanas polariza, divide y alimenta odios

Lamarque…mejor cállate

El Alcalde Javier Lamarque había tomado la decisión de no tocar, ante vapuleada imagen que tiene, de una inseguridad, que lo rebasa y no acepta, y que sería el Capitán Claudio Cruz quien hablaría, ya sea para recibir el golpeteo o evadirlo.

Pues ante los hechos suscitados en el campo de futbol, en su mañanera, denominada “Diálogos” ¿Cuál? Tocó el tema y torpemente empezó a cantinflear, que una cosa es la seguridad de los ciudadanos y otra los ataques entre la delincuencia, sea ya victimizó al entrenador etc.…estupideces, como siempre, cuando hay crímenes de alto impacto y que son nota nacional, una realidad, que lo rebasa y no haya que hacer.

Más trabajo para el Fiscal Gustavo Salas, obligado a resolver estos casos y todos, no cede esto, como siempre, la autoridad señalando que actos no quedarán impunes.

Y mientras el “Rancho ardiendo”, la secretaria de Seguridad, Dolores del Río, en California, en Disneylandia, en compañía de la familia…así las cosas, en este surrealismo de por un lado promover al Sonora, con planes…y por otro, la inseguridad que inhibe.

INEGI…y sus datos

Y ahí están las encuestas, los datos duros de INEGI, que incluso acepta el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ciudad Obregón en el lugar número 3 de violencia, solo superado por 2 municipios de Zacatecas, todos gobernados por MORENA.

90 % de incrementó en la percepción ciudadana, o sea, 9 de cada 10 cajemenses se sienten inseguros, perciben están mal las cosas, y esto tumba toda la narrativa de Lamarque, de su gobierno y también para el Gobierno estatal y federal, no lo aceptan, lo evaden y está prohibido tocar ese tema en las conferencias del Gobernador Alfonso Durazo.

Y mientras, en la capital, la misma encuesta de INEGI señala que ha bajado la percepción de inseguridad, señal de buen trabajo de la corporación al mando de Manuel Emilio Hoyos y al trabajo de la administración del Alcalde Antonio Astiazarán.

¿Solución?...regalar más dinero

AMLO en una de sus mañaneras de esta semana, donde reconoció el problema de Obregón, el narcomenudeo, ese que todos en las colonias, donde están los “picaderos”, menos los policías, que no hacen nada, más que recoger el “sobre” semanal, para que los delincuentes sigan ¡trabajando!.

Bueno, pues la solución que propone AMLO y que acordó con el Gobernador, es incrementar los programas sociales en los jóvenes, o sea, habrá más dinero para ellos, para que no sean aspiracioncita, y no anden con cosas de buscar empleos y prepararse.

Esta semana escuché por parte de un General, retirado diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel Oropeza, una solución para el problema de Obregón y consiste en replicar el programa que hay en Coahuila, de los mejores en la nación.

Hay que disolver la policía municipal de Obregón, quedarse nomás con los que han pasado los exámenes de control de confianza y que, entre una nueva fuerza, estatal, con rotación cada 3 meses, para no contraer compromisos $$$ con el crimen organizado.

Interesante propuesta, ahí está la situación en Obregón, está grave, hay mucho “crimen uniformado”, como también hay policías buenos, que mejor han presentado su renuncia, que han querido encubrir las autoridades con permisos y trámites de jubilaciones, que encontraron otro trabajo.. ¡mienten!, hay una parte de la corporación desmoralizada y con miedo, al igual que sus familias.

En lo personal, no creo que acepten otro plan, ni el de Coahuila, ni ninguno, seguirán replegados a la política de AMLO en lo federal y a las Jornadas, Mesas, proximidad etc.… esos programas de Dolores del Río, que no han servido para nada.

Como también los filtros, Sand Cats, cientos de militares, Guardia Nacional, que sólo se pasean por las calles, sin trabajo de inteligencia o la orden de no hacerlo y pues que sigan empeorando las cosas en Cajeme y ese corredor que es de Santa Ana, hasta SLRC.

Un cementerio

De acuerdo a columnista de EL UNIVERSAL, Héctor Mauleón, clase de datos que da en una de sus columnas, sobre el problema de casas abandonadas en Sonora.

Señala que, en Ciudad Obregón, hay ¡3 mil,500! casas abandonadas y sacó a colación esto, porque son en viviendas abandonadas, donde colectivos de Madres Buscadoras, rastreadoras, en los traspatios, están encontrando cuerpos.

Vean nomás la cantidad de casas en abandono ¿Cuántos cuerpos más habrá? ¿Decenas? ¿Cientos?, un gran cementerio clandestino debe ser lo que hay en buena parte de esas casas y en el Valle.

La solución está en las autoridades de los 3 niveles de gobierno y dependencias, recuperar esos inmuebles, porque aparte, hay necesidad de vivienda, mucha gente sin hogar, ahí esta otra solución a una problemática.

MC… a Tribunal y denuncia

Esta semana MC, las diputadas, Pinky Trujillo y Natalia Rivera, solicitaron la intervención de la Sala del TEPJF, en Guadalajara, ante el revés que tuvieron por el tema del ISTAI, muy controvertido, por cierto, al salir, Guadalupe Taddei, por prelación, debería haber subido, Rebeca López Aguirre, pero como hija de ex dirigente del PRI, algo que no aceptaron en palacio…ante como antes, también hay que reconocer.

El detalle es que no se han cuidado las formas, a pesar de que MORENA y aliados, son aplastante mayoría en el Congreso y esto lo ha aprovechado, sobre todo, Natalia, una mujer muy preparada, sustenta bien lo que hace.

Fueron incluidas en una sesión, que no fueron, ni firmaron documento alguno, en relación a la ampliación de plazos, para la vacante de ISTAI y otras cuestiones, que violan sus derechos parlamentarios, no creo tanto sea cuestión, de derechos políticos, electorales, el TEE, no les dio la razón, y se fueron a otra instancia, quedan las cosas así o se repone proceso.

Y el diputado Ernesto De Lucas denunció que en varios municipios de Sonora, está la empresa de mantenimiento de elevadores, donde en Quintana Roo, murió prensada niña de 6 años y el dominocillo fiscal es una casa abandonada en Toluca, tal como señale en pasada colaboración.

¿Cuántos contratos tendrá esta empresa en Hospitales IMSS, ISSSTE, por todo el país?, mucho tendría que explicar Zoé Robledo, ahora que anda de aspiracioncita querer gobernar Chiapas y ahí vienen las épocas de renuncias, viene la madre de todas las batallas… la elección 2024, que pinta para una elección de estado, por lo menos en las entidades gobernadas por MORENA.

¿Carreteras artesanales?

El Gobierno estatal anuncia en programa de 50 millones, para municipios de la Sierra, para construir carreteras artesanales, o sea, nada de Constructoras, Ingenieros, arquitectos, no se necesitan en la visión de AMLO…sino gente de los pueblos, aunque no sean albañiles, a entrarle, son ingresos…y votos.

El único detalle, ya sucedió en Oaxaca, se construyeron ese tipo de carreteras y a las primeras lluvias ¡se abrieron todas! grietas, como los Baches de Obregón, pero son los tiempos de la 4T, aléguenle al ampáyer.

Está como el programa “Tu Escuela” dinero directo a la gente, para que ellos construyan aulas, escuelas, más de 10 mil millones de pesos, porque según AMLO no se necesitan Ingenieros, Arquitectos, son corruptos ¿Y el dinero? por algo no quieren al INAI,

Pues en Obregón, ni en ningún municipio, se sabe de alguna aula o escuela, construida por asociación de Padres de una Colonia, pero sí de robos a través de BIENESTAR, hasta lo reconoció el sub delegado Bernabé Arana.

Por cierto, se siguen documentando y saliendo a relucir mas robos en el Banco del Malestar ¡perdón! del Bienestar, se están robando el dinero en una dizque institución, que no funciona como Banca, sino como dispersora de recursos de programas sociales, con pocas oficinas, personal y cajeros… ¡sin dinero!, y lo peor, a los viejitos les están robando su pensión o parte de ella.

Lo dicho y reitero, el gobierno como empresario, un fracaso, costó mucho dinero en el siglo pasado, y está costando mucho esto en este sexenio, hay mucha corrupción e impunidad.

Ahí está la investigación de EME EQQIS, el Chofer de AMLO, pieza clave en entramado de adjudicaciones directas, en programas de logística del Presidente, desvío de cientos de millones a través de empresas fantasma, por eso, reitero, la orden a MORENA, no al INAI, que no opere, que no haya más información de la corrupción y tráfico de influencias de este gobierno.

Xóchitl en Sonora

Próximo fin de semana, el fenómeno Xóchitl Gálvez, en Sonora; Hermosillo y Ciudad Obregón, su mejor promotor, AMLO, ya cerró las encuestas en escasas semanas, vendrá el cruce… a ver quien la para y a ver la reacción del inquilino de palacio, se va a desquiciar y más peligroso se pondrá..

Esta semana, ya se bajó también Idelfonso Guajardo, solo faltará de la generosidad de Santiago Creel y Enrique De Lamadrid, serían buenos funcionarios, pero no despiertan el entusiasmo, carisma de esta mujer de origen indígena, que se superó, formó empresas y es una empresaria y política de éxito.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @abn58