Xóchitl despertó entusiasmo… Prepotencia policía en Obregón

Esta semana piso tierras sonorenses, la Senadora, Xóchitl Gálvez, que, sin lugar a dudas será la que encabece el Frente Opositor para darle la pelea a MORENA y la irrupción y entusiasmo que despertó hace pocas semanas, se vio reflejada en su visita a Ciudad Obregón y Hermosillo, llenos totales en eventos que encabezó y que incluso opaco la visita de Enrique De Lamadrid, muy preparado también, pero sin el carisma y arrastre de la Señora X.

Llegaron ambos el jueves a Ciudad Obregón, sostuvieron reunión en AOASS que encabeza Álvaro Bours, asistieron buena cantidad de productores del sector agropecuario, primero estuvo Enrique De Lamadrid y al mediodía Xóchitl.

Ahí en AOASS hubo conferencia de prensa de De Lamadrid y le pregunté que ante la irrupción de Xóchitl, ya un fenómeno político, porque no se bajaba ya de la contienda, porque no tener la generosidad de hacerlo como ya lo hicieron la mayoría.

Obvio me dio una respuesta políticamente correcta, que hay encuestas, recolección de firmas y debates, y que levantará la mano y apoyará a quien gane, y al final de cuentas, creo bien, porque le beneficia a Xóchitl que siga, para que la burbuja siga creciendo, ya de Santiago Creel y Beatriz Paredes ni hablar, la diferencia ya es abismal que les lleva la señora X, a los 3.

Y de ahí me fui al Salón Arcángeles, un lleno total, sociedad civil y gente de todos los partidos, incluso de MORENA, para ver y escuchar a Xóchitl, quien inmediatamente conectó con todos, al escucharla me hizo recordar a Maquío Clouthier y Vicente Fox.

Una mujer sencilla, lenguaje coloquial, hasta las malas palabras se le dan y causan alegría y aplausos, con una radiografía de lo que pasa en el país y que deben de cambiar las cosas, pero como bien dijo ella, literal “yo pongo los ovarios, ustedes los huevos” que no es otra cosa, de que hay que salir a votar el año que entra, sobre todo Cajeme, mucha apatía en la elección del 2021, pero por lo que vi, con Xóchitl, creo motivará la gente a salir a votar como en la elección de Fox.

En el encuentro con productores, en AOASS, donde previamente en la mañana, estuvo De Lamadrid, Xóchtil dio cuenta de la situación que pasa el sector, que está destruyendo AMLO, porque cree que todos son ricos y así lo comentó ella previo en el encuentro con sociedad civil.

Desafortunadamente, ella, ni nadie pueden hacer nada, hasta que se venga el cambio de sexenio, están cerradas totalmente ventanillas de apoyo y el cierre de Financiera Rural será un golpe durísimo el que se viene para el siguiente ciclo, Sinaloa está con 2 millones de toneladas de Maíz, sin poder vender, se vendrán carteras vencidas, total un difícil panorama para el campo.

Después de los eventos con el sector agropecuario y sociedad civil, Xóchitl sostuvo encuentro con el político y empresario Ricardo Bours, y sonoro aplauso que recibió la señora X al llegar, se acercaron comensales a saludarla, a tomarse fotos, muy accesible, como dije, esta mujer despierta entusiasmo.

Obviamente que con la charla que tuvo Xóchitl con Ricardo, se llevó una radiografía de lo que sucede en el sur y Sonora, y con mucha lectura política la reunión, por el peso específico de Bours Castelo en la comunidad y en el sector empresarial, un liderazgo que ahí está y hoy da espaldarazo a Xóchitl.

Hermosillo

De Obregón, Xóchitl se trasladó a la capital, donde sostuvo reuniones con empresarios, militantes y dirigentes de los 3 partidos que la apoyan: Gildardo Real, Rogelio Díaz Brown y Joel Ramírez, incluso De Lamadrid estuvo en la capital, pero fue totalmente opacado por la visita de la Senadora, pasó desapercibida casi su vista, error haberse empalmado con un ya fenómeno político.

Incluso en los tuits del dirigente del PRI, Rogelio Díaz Brown, se notó la diferencia, ya que el Roger, quien también recibió a Enrique De Lamadrid, da a entender en su mensaje, que Xóchitl es quien prácticamente encabezará los esfuerzos del Frente, y al Igual que en Obregón, lleno total en evento con la sociedad civil.

También dio conferencia de prensa, habló sobre la denuncia que interpuso contra el Presidente, por violar sus datos personales y que aparte la difama y miente, habló sobre energía limpias, que Sonora, con la reforma energética, ya debería de pagar un 30% menos, pero AMLO canceló subastas, líneas de transmisión, como ya lo hemos comentado y por eso cada verano estamos con que sí o no la tarifa 1F.

Habló bien del Plan Sonora, pero como ya lo hemos comentado, lo del Litio, faltan 10 años y la Planta de Peñasco, pues falta la línea de transmisión, que iría para el norte hasta BC, canceló AMLO la subasta en el 2019 y llevará años, así que por lo pronto el único beneficiado es el que donó el terreno, el empresario Daniel Chávez.

Por cierto, en el encuentro con sociedad civil en la capital, señaló que se quedó preocupada por lo que sucede en Obregón, en cuanto a la inseguridad y falta de aplicación de la ley, pero pues estará en manos de los sonorenses, cambiar esto el año que entra, esta política de “abrazos , no balazos” y pactos con la delincuencia, están dando una total incertidumbre a sociedad y sectores.

Y ayer sábado, lo que sería un desayuno casi privado con el Alcalde, Antonio Astiazarán, se convirtió en otro evento grande como el de Toscana, ante tanta solicitud de militantes y sociedad, más de 1500 asistentes por convivir con Xóchitl.

Ahí en el evento, Toño señaló que en la capital han pasado gobiernos, llegó MORENA y su transformación, pero, así como llegó se fue, porque en la capital como en el país, la gente quiere resultados y vaya que se están viendo en Hermosillo.

Total éxito la visita de Xóchitl Gálvez a Sonora, sólo una cosa que creo deben trabajar ella y su equipo, mucha sociedad, mucha gente en eventos, pero no muchos jóvenes, que son el más del 50% del padrón electoral y eso va para ella y para todos los candidatos, tanto para presidencia, como para demás puestos de elección popular.

Y la otra, vamos a una elección de Estado el año que entra, con un AMLO que se va a desquiciar aún más, cuando se dé el cruce de Xóchitl en encuestas y rebase y amplíe la ventaja sobre Claudia Sheibaum, la corcholata elegida por AMLO.

Seguramente dará la orden a los 23 Gobernadores de MORENA, por las buenas o por las malas, con todo el dinero público, si es necesario, pero me hacen ganar a Claudia, pero aún con todo y eso, si la clase media, que está con Xóchitl sale a votar, puede ganar, la clave es salir a votar, arriba del 70% del padrón y se le puede ganar a MORENA, y ese ánimo ya se está viendo con Xóchitl, el juego a cambiado… ¡hay tiro!.

Violencia…y prepotencia

Otro fin de semana de terror en Ciudad Obregón, 6 ejecuciones nomás el viernes y donde de plano se está perdiendo la paz es en Cócorit, ejecuciones cada vez mas recurrentes, en ese pueblo mágico, a donde se estaba trasladando gente de Obregón a vivir, hoy pasando malos momentos, hasta cuerpos enterrados en traspatios, restos humanos en hieleras…de terror.

Y luego, otra escena donde salió a relucir la falta de capacidad, preparación, y prepotencia de policías municipales, en un hecho que sucedió sobre la avenida Miguel Alemán, ante una falta de tránsito de una joven mujer, que sólo ameritaba una multa.

Según el indolente Capitán, Claudio Cruz, la joven “ofendió” al agente de Tránsito, señor capitán, la población de Obregón se siente más ofendida por lo que está pasando en su ciudad, que sólido su argumento.

Pues que se le van encima a la pobre mujer entre 5 o 6 policías, la gente se acercó a decirles que no la trataran mal, uno de ellos, desfajado, a fuerzas le quería poner las esposas, tratándola como delincuente y los demás policías, impávidos, apoyando y diciéndole a la gente que se acercaba que se fueran, con una total impotencia de no poder ayudarla, actuaron de una manera ruin, cobardes, viles canallas, abusivos y sobre una mujer ¡el colmo!.

La mujer se brincó del asiento de copiloto, al otro, no se dejaba poner las esposas, con justa razón, ahí está el video que se hizo viral, un total desconocimiento de protocolos, normatividad, de sentido común.

¿Pero qué tal si hubiera sido un miembro de la delincuencia organizada? hasta caravana le hacen, y lo cuidan para que llegue a su destino, así las cosas con el “crimen uniformado” y porque la percepción, de acuerdo al INEGI, 9 de cada 10 cajemenses se sienten inseguros, por la delincuencia y por lo visto, por la clase de policías que tiene.

Lamentable, inadmisible, pero así está la situación en Obregón, otra semana y fin de mes de mucha violencia, no se puede vivir así, y mañana lunes o martes en sus “diálogos” dará otros datos y hasta sobre la mujer que fue maltratada se irá sobre de ella, le echara la culpa, que les hubiera dado abrazos y no alguna mala seña o mala palabra a los policías…y todo por una falta de tránsito que ameritaba solo una multa y vino a mostrar el rostro de una corporación, torpe, incapaz…aparte de coludida y corrupta, por eso tanta deserción.

Coahuila

A propósito de inseguridad, y de la colusión que hay “arriba” ante los resultados positivos que hay en Coahuila, en materia de seguridad y que es un plan que se debe replicar en entidades la orden es que entren a la entidad grupos del crimen para desestabilizar el cierre de Miguel Riquelme y el arranque de Manolo Jiménez.

Para que vayan dando idea de lo que se viene, por el año político que se viene, una campaña muy ríspida y que se pondrá peor, cuando se dé el cruce de Xóchitl Gálvez en encuestas.

Van a tratar de inhibir la participación de opositores en candidaturas, de liderazgos de la sociedad civil, crear un clima de crispación, de AMLO espérense lo que sea.

¡2 millones!

A ver si en el diálogo que tenga con la prensa el Alcalde Javier Lamarque comenta que en la pasada elección del 2021, recibió por parte de líderes del Movimiento Libre Tránsito 2 millones de pesos, producto del boteo que hacían y eso no lo reportó, quien sabe si lo metió a la campaña…o a la bolsa, al modo y estilo ¿Qué no somos iguales? ¿Qué son diferentes?

Y todo parece indicar, que las Casetas, no tienen razón de ser, no hay rutas alternas adecuadas y concesiones ya vencieron y no tiene porque la población y sectores del transporte estar pagando carreteras a CAPUFE, que ya fueron pagadas por impuestos que paga el contribuyente.

Libros de Texto

A pesar de Amparos de Asociación de Padres de Familia, AMLO ya dijo que la distribución de libros de texto continuará, el Gobierno de Guanajuato ya dijo que no los recibirá.

Los libros de Primero a cuarto de primaria, llenos de ideología, nada de científico, ni matemáticas, incluso de meterse con la sexualidad, que es materia de sus Padres, no del gobierno, ni el Estado Mexicano, meterse con niños que no tienen capacidad de discernimiento.

Que hagan asambleas, que no tengan aspiraciones, puro meterles ideas de la 4T, cargado de ideología de izquierda, un mugrero de libros, con faltas de ortografía, puro veneno para mente de los niños, lamentable.

En Sonora, no creo que instituciones de educación privada los utilicen, sólo las escuelas públicas, estos libros fueron diseñados, por un Sub Secretario, Max Arriaga, marxista, comunista y un Chavista venezolano, Sady Arturo Loaiza, para dar cuenta a donde nos quiere llevar esta transformación y está en manos de los mexicanos, con su credencial para votar parar eso.

Migración…que problema se viene

Sonora se está llenando de migrantes, sobre todo municipios de la frontera, ya hasta de ¡África! Fueron detenidos en Sonoyta, ya son miles, se viene un problema político-social para gobiernos y ayuntamientos.

No se darán abasto estaciones de Institutos de Migración ¿Qué hacer con ellos? y muchos de ellos, son asaltados por “polleros” y por elementos de la Guardia Nacional, ese tramo, Santa Ana-SLRC, de miedo, son millones de dólares este “negocio”, más el trasiego de drogas.

Dio fin el título 41 en EUA, el Gobierno de Texas puso boyas en el Río Bravo, panorama difícil, no ajeno a nuestra entidad, empezar a ver a deambular a tanto indocumentado por las calles, ya no de Honduras, Guatemala, Venezuela… ahora de Asia, de África.

Colosio

Que habrá una reunión del dirigente, Dante Delgado, con el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, para explorar la posibilidad de que asuma la candidatura presidencial.

El joven, Colosio, ha sido muy cauto y responsable en este tema, el de asumir esta responsabilidad, tendrá 39 años en el 2024, la marca, pues ahí está, Colosio, lo dice todo, hijo del malogrado, Luis Donaldo Colosio, asesinado por el “sistema” en Lomas Taurinas en 1994, veremos qué pasa, de entrarle, partiría la elección en 3 bloques; Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Luis Donaldo Colosio ¿Otro fenómeno político? ¿Otra irrupción?.

De darse este escenario, de entrada, que problema para el Tío, así le dice al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, todo se lo debe al extinto candidato presidencial, su espectro tocando puertas de palacio nacional, encarnado en su hijo, más interesante se pondría la elección presidencial.

