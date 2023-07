Guillermo Tapia...Caborca sitiada…Lamarque y su estrategia

Comparta este artículo

El pasado fin de semana falleció Guillermo Tapia Calderón, prominente empresario de la época de los 80, directivo de Agencia Ford en Hermosillo y quien fuera pieza clave, fundamental para que que llegara a la capital la primera planta de ensamblado automotriz, que hoy a décadas de su instalación da más de 3 mil empleos directos, miles de indirectos y con ello, el inicio de proceso de industrialización en Hermosillo.

Creo que ese es el legado que deja el “Memo” e interesante la breve narrativa que hace el empresario Gerardo “Chino” González Guerra, en su cuenta de redes sociales, breve y conciso, como se dieron los hechos en aquel año 1983.

El Director de FORD México era Michael Hammes, ya se había instalado Planta de Motores en Chihuahua y se haría la de ensamblado, e inició el cabildeo del “Memo” con el apoyo del entonces Gobernador Samuel Ocaña, quien por cierto en su gobierno no había más 2 mil empleados y pico, y vean hoy lo que es la nómina del gobierno, carga que pagan contribuyentes.

Tapia Calderón, enterado, estando en su Rancho “Las Glorias”, regresa a la capital, va a Casa de Gobierno pide a Hammes que reconsidere, que diera oportunidad a Hermosillo, su potencial futuro y le pasa la bocina al Gobernador Ocaña, quien le solicita lo mismo y le pone en bandeja lo necesario para que se instalen en la capital.

Memo invita de Cacería a Hammes a su Rancho unos días, es de imaginar los buenos días que pasó, vino con sus hijos y vaya que cabildeó el asunto Tapia, con él, y ya lo demás es historia, se cambio la decisión y Ford llegó; hoy, aunque han llegado empresas nacionales, extranjeras, inversiones, ninguna como esta y todo lo que hay alrededor de esta planta, de proveeduría, una digamos “ciudad industrial”.

QEPD, quien fuera este destacado empresario, gracias a su visión y oficio se sentaron las bases de lo que hoy es, en materia de industrialización en Hermosillo y en Sonora, esto es su legado, orgullo para sus hijos y familia.

Y buena idea sería que el Alcalde, Antonio Astiazarán, en un futuro, cuando se construya una calle nueva, ponerle el nombre de Guillermo Tapia Calderón, se lo merece.

Lamarque…y su estrategia

El Alcalde Javier Lamarque agobiado por tanta violencia y crimen en el municipio y más preocupado por su imagen, por dar resultados, tomó la decisión de que de hoy en adelante, será el Capitán Claudio Cruz el que de la información (si es el sujeto obligado), pero, Lamarque ya no quiere tocar el tema, igual que el Gobernador Alfonso Durazo, en conferencias de los martes, para ya no deteriorar, repito, más su imagen, ya que buscará la reelección.

Y hasta ayer, iban ya 2 asesinatos en julio, rumbo a 2 dígitos de nuevo y de los 3 policías levantados nada se sabe…ni se sabrá, ante incertidumbre de la corporación y luego sale Cruz, que las decenas de renuncias, tienen que ver con jubilaciones, licencias, que consiguieron otro trabajo Etc.… nada de colusión, miedo, terror, el amague de la delincuencia, la hipocresía en todo su esplendor.

Caborca…sitiada

Y el fin de semana pasado, también se soltaron los demonios en Caborca, varios muertos, en diferentes puntos de la ciudad y el último ataque en Pitiquito, y teniendo una base de la Guardia Nacional, militares…y no aparecieron, hasta que terminó la refriega, más claro, ni el agua…el miedo o colusión del “crimen uniformado” y quienes mandan en ese corredor que es Sana Ana- San Luis y en Cajeme.

Y continuaba sitiada la ciudad, no por policías, sino por delincuentes, los levantones siguieron, se habla más de 15, hoy ya desparecidos, ante una indolencia y una población de la Perla del Desierto y Obregón, que viven en la incertidumbre.

Y mientras, el Gobernador Durazo entre la Ciudad de México y la entidad que ha elegido para gobernar, todo parece indicar más preocupado en su calidad de árbitro en la contienda interna de “Corcholatas”, donde ya amagó Marcelo Ebrard, en irse si le hacen trampa en la encuesta…!claro! que se la van aplicar.

Todo el proceso electoral, así se la llevará; Dolores del Río no da , ni dará resultados, no la van a cambiar, no habrá manotazo y a ver con cuantos crímenes dolosos, desapariciones, feminicidios, llegamos a la jornada electoral de junio 2024, mientras, pecho a tierra cuando escuchen balaceras y que no le toque a ciudadanos inocentes algún fuego cruzado.

Por cierto, viendo un video de lo sucedido en Caborca, si no es por árboles y una Palmera grande, par de casas, hubieran recibido ráfagas de metralla con resultados que mejor ni imaginar, por la hora de los hechos, estaban dormidos, así las cosas en esta entidad a fuego y sangre, al igual que el país, nada que festejar a 5 años del triunfo del que promueve “abrazos, no balazos”

Gricelda…y su firma

Vaya con el contrato, leonino, igual que lo que hicieron Mariscal y Lamarque, en OOMAPASC, para dizque recuperar cartera vencida y repartirse “moches” con empresas externas, como fue el caso North Collect y otras más, el que hizo la Síndico del Ayuntamiento Navojoa, Gricelda Soto, que hoy lo niega y que le falsificaron firma.

Resulta que firmó, durante el período del extinto Alcalde Mario “mayito” Martínez, un contrato con un despacho externo para reducir un adeudo con CONAGUA y eso que Ayuntamientos tienen sus Direcciones Jurídicas…pero no hay negocio.

Pues que contratan para bajar una deuda de 98 millones, lo logran y ahora quieren cobrar ¡26! millones ¿Cuál ahorro? ¿De qué sirvió la reducción? Va a salir más caro el caldo que la albóndiga.

Al parecer, ayer en Comisión Anticorrupción del Ayuntamiento, se vería el caso, pero al margen de esto, el Alcalde Jorge Elías Retes por ningún motivo debe permitir ese pago, tal como lo hizo con EMCO, aquí hubo “moches” de por medio, es evidente, ¿Qué son diferentes? ¿Qué no somos iguales? Aquí está otro caso de la 4T sonorense.

Y ya van varios: CEYTES, CECOP, ISIE, Caseta Puente Río Colorado, nomás hubo enroques y despidos, pero nada de reparación del daño u órdenes de aprehensión, eso sí, para 3 ex funcionarios de Secretaría de Salud, el peso de la Ley, no los exculpo, si hicieron algo indebido que paguen ¿Y los de ahora? Gracia Anduro, Carlos Garibaldi, Cuauhtémoc Galindo, el “Bebo” y está documentado, señor Contralor Guillermo Noriega y Fiscal Anticorrupción Rogelio López…tienen la palabra.

Casetas

Pues ya tomaron 5 Casetas activistas, la última de Hermosillo, la que deja más ingresos ¿Hará algo la autoridad? la demanda es justa, ciudadanos y transportistas, sectores, no la ven mal, carreteras ya pagadas con impuestos, pero hay una Ley que lo impide y que impone procedimiento judicial, desalojo.

¿Lo hará el Gobierno del Estado? ¿Gobierno Federal? ¿Están “boteando”?. En el pasado, antes que los desalojaran, mucho dinero se echaron a la bolsa líderes ¿Es auténtico el movimiento o negocio?.

