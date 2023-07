Xóchitl Gálvez rompe esquema a MC, afloran diferencias

Comparta este artículo

La irrupción de Xóchitl Gálvez en la carrera por la candidatura presidencial del llamado Frente Amplio, le vino a romper el esquema a MC y afloraron las diferencias entre sus principales activos.

Xóchitl, en estas semanas prácticamente se ha coinvertido en un fenómeno, esta mujer de origen indígena, también les movió el tapete a Morena, sobre todo al inquilino de Palacio Nacional, que ha arreciado ataques contra ella y por todos lados, en una violencia de género y política, a la que ha reaccionado con prudencia, tolerancia y que cada día la fortalecen más.

Pero volviendo a MC, su dirigente nacional, Dante Delgado, la vio con buenos ojos, ahí está registrada su declaración, al igual que la del senador Clemente Castañeda, claro, es una excelente candidata, para un Frente Amplio.

Pero vino la reacción de otros, primero Luis Donaldo Colosio Riojas, que si se suma Claudia Ruiz Massieu, él renuncia a MC, se entiende, no es por ella, es por…Carlos Salinas de Gortari, tío de ella y por razones más que obvias, ante el magnicidio en Lomas Taurinas, 1994.

Luego el Gobernador Samuel García, igual que otros "con el PRI, ni a la esquina, no al regreso de la vieja política", ok, pero ahorita lo que está en juego es el futuro de México, no las aversiones a un partido.

Por eso, mejor visión la del Gobernador de, Jalisco, Enrique Alfaro, quien primeramente se bajó de la carrera, ya dio cuenta y otros, que Xóchitl Gálvez, es ahora la candidatura ideal.

Y cuestionó la ruta que está llevando MC, en pocas palabras, Alfaro no ve mal un Frente Amplio y así debe ser, MC, debe entender, que solos por la presidencia, solo le hacen favor a Morena, aún "cachando" a Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, pero pues, Dante trae su jugada, muy maquiavélico.

Sonora ¿NI a la esquina?

Y aquí en Sonora, ya no son pocos hoy ex priistas en pausa y disidentes, como Zaira Fernández y Pascual Soto, con mucho trabajo de tierra, a un paso de MC; en el Congreso, el tricolor se quedó sin representación, algo inédito, se fueron a MC y Morena, y no dicen nada.

Ahí están los guiños de la dirigencia nacional, estatal, con el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, sabedores de que por su trabajo, nada tienen que hacer y se deben sumar, eso deben hacer.

Generosidad y sí, deben ir solos en diputaciones locales, aenadurías, alcaldías, donde tengan fortalezas y donde no en Alianza, en un Frente Amplio, para eso están ya los gobiernos de coalición, Hermosillo, es la prueba, un éxito.

¿Quieren seguir de aferrados? Pues ahí se la echan, Manuel Scott, Carlos León y compañía, deben repito, tener generosidad, humildad e ir solos donde tengan fortalezas y en alianza, donde no y déjense de que con el PRI ni a la esquina ¿Con el PAN, Sí?.

Que no se le olvide a MC, que van en el 2024, contra todo un aparato de Estado, aquí en Sonora y en 23 entidades que gobierna, Morena, tienen la chequera, programas sociales, ejército y delincuencia organizada…con “alegría” como dice su slogan, ni cosquillas le van hacer, ni a AMLO, cuya orden es irse con todo con su Plan C, en marcha.



Polémica por pintas

En la semana, la diputada Natalia Rivera y Manuel Scott, dirigente, cuestionaron y con justa razón que se utilice infraestructura pública, estatal o municipal, para promover, candidatos, por una pinta que apareció con el nombre de Claudia, en un libramiento.

En Hermosillo, no se hizo esperar y el alcalde, ordenó que borrarán y pintarán una, lo que significó que empleados y recursos públicos, compra de pintura, mano de obra, para hacer eso.

Pero resulta que en Obregón y que bueno, les dio por arreglar espacio públicos municipales, pero pintándolos de “naranja” aparte, que no es el color oficial del Ayuntamiento.

Qué bueno que partidos, ciudadanos, hagan algo por su entorno, pero no utilizar colores partidistas, eso creo, el problema, es que ahorita, con lo de las "corcholatas" y lo del Frente Amplio, todos están violando la ley y el INE y TEPJF, viendo para arriba, como si la Virgen les hablara, el árbitro electoral, omiso, si lo es en esto, nomás imaginen el proceso electoral, con una titular del INE, Guadalupe Taddei, totalmente palacio…agárrense.



Banco ¿Bienestar?

Pues el famoso, Banco del Bienestar, ni tanto lo es para la salud de los adultos mayores, ahí están escenas, de decenas de ellos, afuera, a pleno rayo del sol, haciendo cola para recibir su pensión y adentro de las pequeñas, oficinas, uno o dos empleados…y los Cajeros, no tienen dinero.

Donde mete las manos el gobierno, es un desastre, y en eso terminará este , Banco, donde ya han documentado, desfalcos, robo de dinero por parte de empleados ¿Lo hacen con tarjetas clientelares? No lo harán con esto, y a taponear con recursos públicos, el déficit, se quedará corto lo de Segalmex, con los resultados y reportes de este banco; que no da servicios, más que pagos de programas, no es Banca de primer piso, ni de desarrollo, inversión ni para créditos…para nada.

Y todo por forzar a que gobiernos se lleven cuentas a un Banco, que no tiene ni tecnología de punta y que es susceptible de robos, y el Gobernador, Alfonso Durazo, queriendo llevar cuentas ahí, ya me imagino los corajes de miles de empleados, tener que ir a fuerzas a cobrar a esas instalaciones, sin suficiente personal, cajas y cajeros que no tienen dinero.

¿Para qué? si hay otros Bancos con mejor servicio, que ya utilizaban y ahora los adultos mayores, a pasar las de Caín, cada vez que llegue su pensión…y pocas sucursales.



¿Universidad del Bienestar?

En San Luis Río Colorado, más de 130 alumnos se inscribieron en la Universidad del Bienestar, donde les inculcarán la ideología de la 4T y resulta que no hay plantel, el terreno está vacío, y si se presupuestó para la obra ¿Dónde quedó el dinero?.

NO hay programa de estudio, ni maestros, ni nada, todo al ahí se va y silencio de la autoridad federal, en este caso, el Delegado del Bienestar, Jorge Taddei, es necesario que dé una explicación de esto.



Plan Sonora, sí…pero faltan años

Ahora a Japón, se aventó periplo, Francisco Acuña Méndez, para explicar las bondades del Plan Sonora, que no lo vemos mal, hay que sentar las bases del futuro, pero no hay nada concreto, todavía, terminado, ni la Planta de Puerto Peñasco, ni mucho menos, la mina de litio de Bacadehuachi.

El Parque fotovoltaico, pues ahí va, de hecho acaba de salir una línea de crédito de Europa, no recuerdo Banco u organismo, por 89 millones de dólares, bien, el detalle es que de acuerdo a etapas que va, falta la principal…la de transmisión.

Esta la canceló, ya lo comentamos, AMLO, en 2019, la sonda iría por el Golfo para California y líneas para Arizona, como 1, 900 millones de dólares el proyecto, y eso ni presupuestado está.

Esto llevará algunos años, lo de Peñasco, es para exportar, el otro problema, en el futuro, el costo Kilowatt-hora, ya que en EUA, la IP participa en la construcción y distribución, y aquí, violando T-MEC, ya firmado, AMLO quiere que sólo distribuya CFE, pero él ya no estará de Presidente ¿Comprará EUA, una energía cara? Lo dudo.

Por cierto, no hay documento oficial que avale una participación accionaria del Gobierno en ese parque fotovoltaico, que es propiedad de CFE, lo único que se sabe, y porque él lo dijo, Alfonso Durazo, en una de sus conferencias de los Martes, que la aportación de Sonora…. es el ¡sol!, y que me desmientan esto, está registrado y yo lo escuché.

Litio

Sostuvimos reunión un grupo columnistas con Ramón Lunas, dirigente asociación Minas, Sonora y le pregunte sobre el tajo de Bacadehuachi, algo que un experimentado minero me dijo que tardará ¡10! Para que entre en funcionamiento.

Y por lo menos, señaló que apenas está en etapa de exploración, así que no muy erradas las fuentes, ni mineros que dicen que esto de Bacadehuachi, llevará años, no tuvo presupuesto este año, creo, menos el que sigue, año electoral, pero LitioMX ya tiene oficinas sobre Insurgentes, un directivo que cobra, Pablo Taddei y aparte el domicilio fiscal, será en la ciudad de México, sin ningún beneficio para Sonora.

Así que tardará esto pues y tanto que han presumido el Litio en EUA, Europa, ahora Asia, por aquello de los semiconductores, en donde INTEL está construyendo una giga planta en Phoenix, o sea, Sonora, en este sexenio no será proveedor, ni de Energía, ni de Litio, aunado a que con la evolución de tecnologías, la sal, según expertos, científicos vendría a sustituir al Litio, en 8, 10 años, pueden pasar muchas cosas, pero esto no lo dicen en el precitado Plan Sonora.

Foro

Pues se dio el primer Foro de productores en Mexicali, donde por cierto, el gobierno levantó con grúas, Tractores, al mismo asistieron, sobretodo, de entidades afectadas porque AMLO no quiere aplicar la Ley, artículo 133 de Desarrollo Rural, cuando hay contingencias, como la de este año, que cayeron precios, Bolsa de Chicago, no quiso, el Presidente, apoyarlos, porque los productores, quienes producen alimentos, son "machuchones" y "corruptos".

Luis Cruz, Juan Gerardo Gándara, Mario Pablos, en representación del Valle del Yaqui, buenas participaciones, visión, el problema es la contraparte, el “sordo” no escucha, ni escuchar, no esperen nada de López Obrador, esto está por descontado, la próxima semana estará en Obregón, oportunidad de oro para que le demuestren productores el cariño que le tienen.

Así pues, como dijo el productor sinaloense, Sergio Esquer, el campo necesita tres cosas; certeza, certeza, y certeza y no la hay, y aparte, cerradas ventanillas, solo programas Sembrando vida para campesinos de 5 a 10 hectáreas, que de nada sirven…sólo para que voten.

Y la estocada final fue el cierre de Financiera Rural y como era de esperarse, quieren recuperar cartera y productores, no lo harán, se quedarían sin recursos para el siguiente ciclo, todo estaba bien, operando bien la financiera SOFOLES, la dispersión de recursos y recuperación.

Pero lo dijo AMLO, no quiero productores rentables, al diablo con ellos, necesitó productores y campesinos pobres, para que coman y vivan del gobierno, terrible esto, jugar con la seguridad alimentaria, por razones políticas.

Ya iniciaron demandas en Sonora, Sinaloa y no va recuperar la cartera la extinta financiera Rural, ahí viene un Fobaproa, agrícola y la cartera vencida como la extinta Banrural y por culpa del gobierno, no de productores.

Mientras, para el siguiente ciclo, 2023-2024, porque la vocación del Valle es Triguera y ya no hay agricultura de contrato, ni apoyo gubernamental de ese ornato que es SADER, ver primero disponibilidad de agua, que mejores los mercados a futuro en la Bolsa de Chicago, amarrar con la Industria Harinera y empezar, aparte del Trigo, ver otras alternativas de siembra, rentables y es que el futuro, por lo pronto, con AMLO, hasta que se vaya y llegue otra presidenta(e).

No aparecen

Una madre y familiares desesperados, llegaron a l Ayuntamiento de Obregón, no aparecían los 3 policías, hermanos, que fueron “levantados” y pidieron, exigían, una investigación, que se los devuelvan.

Pero como no era asunto de Javier Lamarque, y al capitán Claudio Cruz, a pesar de que eran subordinados, no dio resultados, mataron a dos comandantes, y no pasó nada, pues los mandaron a la Delegación de la FGJE, con Roberto Tapia, y nada.

Mayo, en Sonora, datos oficiales, 138 desparecidos, secuestrados, lo que quieran, esta terrible lo que sucede, pero aquí las autoridades, tienen otros datos, hay campañas, el Gobernador de árbitro, proceso interno, y Dolores del Río sin resultados, y el Fiscal, Gustavo salas, batallando, en nueva encomienda, muchos expedientes y los crímenes dolosos y otros, no ceden.

Y en la capital, ya varios días desparecido el Licenciado Adalberto Monarque, ex presidente del Consejo Estatal Electoral, para desconsuelo de familiares, amigos, como lo hemos comentado, población, sectores, hasta policías, en total indefensión en Sonora, pero esto no se toca, negar información, solo hablar de millones, Plan Sonora, Becas, que San Carlos , Ures Pueblos mágicos ¿Yyyy? ya nomás falta que, Rayón , Tepache, Bacadehuachi, Sonoyta, Caborca, los nombren y hagan un festejo….y el Rancho ardiendo.

Contra activistas, no contra delincuentes

Aunque está tipificado como delito, obstrucción vías de comunicación, el Estado utilizó la fuerza pública, lo que no hace contra delincuentes, para desalojar activistas, que tomaron caseta de Fundición, para dar paso libre, porque tampoco hay ruta alterna, no cumple CAPUFE, ni SCT.

No es la primea vez que la activista, Alba Borbón y quienes la acompañan, lo hacen, la lucha y demanda es justa, no es mal vista por ciudadaní, y el sector transporte, son ¡tres! Casetas entre Ciudad Obregón y Navojoa, la de Esperanza y La Jaula, los sectores empresariales piden que las quiten, no tienen razón de ser, esa carretera ya fue pagada con impuestos y mantenimiento corre a cargo de SCT.

Son millones los que entran al mes, no hay transparencia, la más rentable, la de Hermosillo y así seguirá, no las quitarán, es una jugosa entrada para el gobierno, y más en el 2024, campaña electoral y que el pueblo pague.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58