Casa de Gobierno…'Beer House' 13 muertos ¿Impunidad?

Vaya polémica y controversia que hay alrededor de la Casa de Gobierno y que puso sobre la mesa los diputados de MC, en base a solicitud que hicieron a través de transparencia, y que surgió ante la intención del Gobernador Alfonso Durazo de venderla y trasladar a otro lugar cercano a palacio de Gobierno.

El Mandatario había dicho en campaña que no era su intención, y hoy al parecer ha cambiado de opinión, pero la diputada Natalia Rivera señaló que por Ley si hay dependencias públicas que rentan inmuebles, inclusive el Ayuntamiento pueden solicitar trasladar sus oficinas a la Casa de Gobierno.

La diputada también señaló en la conferencia que dieron el pasado miércoles, que al parecer será un ejercicio semanal, para dar sus datos y opiniones en base a lo que diga el Gobernador en sus conferencias de los martes.

La Casa de Gobierno señaló Natalia, en base a datos proporcionados, vía transparencia, está ocupada, tiene gastos y dio una relación de ellos, y hasta el costo de la reja que pusieron, pero creo que el Gobernador no vive ahí, el habita su casa en La Joya, quienes viven ahí, quizás es el equipo de seguridad que se trajo de la ciudad de México, más de 20 elementos y se usa para algunas actividades oficiales y hasta Jefe de cocina hay.

Pudiera ser un tema trivial, o banal, pero la intención del Gobernador y cambio de opinión, motivó en este caso a la bancada de MC a investigar y solicitar información de la relación de gastos que tiene el precitado inmueble, casa construida por Abelardo L. Rodríguez y cuyo último habitante fue Guillermo Padrés, ya veremos qué pasa con este tema

‘Beer House’ !13! muertos

Se complico aún más el tema del Bar clandestino, ‘Beer House’, que estaba situado en SLRC, en donde un desquiciado, quien seguramente pasará el resto de su vida en la cárcel, lo quemó, causó de entrada la muerte de 11 personas, pero subió a 13, al morir otras 2 esta semana, lo que obliga a la autoridad correspondiente, a que se haga justicia, porque hubo omisiones que admitió de entrada el propio Alcalde, Santos González.

A esta tragedia no la puede cubrir el manto de la impunidad, estamos hablando de 13 muertos y graves omisiones de funcionarios municipales y estatales, que no puede quedar esto en el olvido

Señaló el Fiscal, Gustavo Salas, que “siguen las investigaciones”, si no hay mucho, los mismos funcionarios municipales lo admitieron: el de Protección Civil, el de Desarrollo Urbano, hasta el propio Alcalde ¿De qué se trata esto?

La Dirección de Alcoholes, los inspectores ¿Qué? ¿Ajenos a esto? claro que no y no es el único Bar que está en situación irregular, pero las complicidades y el $$$, hacen que cambie todo, pero vean lo que causa esto, la pérdida de vidas humanas y esto es inadmisible.

Hay una figura jurídica, Juicio Político, es un tema del Congreso que deben analizar, y el Fiscal está obligado a dar resultados, no puede quedar esto solo con la detención del autor material de esa tragedia.

No puede quedar, repito, este caso en la impunidad, por cuestiones políticas, al haber una administración municipal emanada de MORENA y un gobierno estatal, más cuando dicen que no son iguales, son diferentes, lo que no se está viendo en cuestión de justicia.

Están también los otros casos de corrupción; la caseta de Puente Río Colorado, de SLRC, documentados los violetos apócrifos, lo del CECYTES, los libros comprados a sobre precio, lo del ISIE, donde su entonces titular, Cuauhtémoc Galindo, salió huyendo, ni renunció y otros casos, millones de pesos desviados y hasta la fecha, la FGJE, ni el Fiscal, Rogelio López, han solicitado a un juez una orden de aprehensión ¿Qué son diferentes y no son iguales?.

En fin, lamentable que hayan fallecido otras 2 personas, y si no se mandan señales, por cuestiones políticas, que no habrá castigo para funcionarios municipales, estatales, pues seguirán actos de corrupción, de omisiones, sabedores de que no pasará nada y la sociedad está harta de tanta corrupción e impunidad, no toman las calles, pero tienen credencial de elector y viene proceso electoral el 2024 ¿Cobrarán factura? Veremos.

Guaymas, resurge violencia

Otra vez, un nuevo ataque contra policías municipales de Guaymas, muerto, heridos, que se suman a los que han caído abatidos, situación que inició en el trienio de Sara Valle, cuando elementos entregaron a un grupo delincuencial, a jóvenes de la región del Mayo, hecho que quedó grabado en video y se metieron con gente que nunca lo deberían haber hecho y hoy siguen pagando consecuencias.

Se habían calmado las cosas en el Puerto y mucho se debía a la labor que hizo un Almirante, Alfredo Hernández Juárez, lo trasladaron a Guerrero y en una colaboración comentamos, a ver qué pasaría en la región, Guaymas-Empalme, con la salida de él, y pues ya lo estamos viendo, resurge violencia, como también desapariciones.

Así pues, de vuelta el miedo para policías municipales de Guaymas, para sus familias, situación que viven también elementos de Ciudad Obregón, algunos han renunciado, porque les falta todo, otros por miedo y a eso súmenle el “crimen uniformado”, la complicidad, que tiene al municipio como uno de los más violentos de México, aunque el Alcalde Javier Lamarque tenga otros datos.

La Alcaidesa de Guaymas, Karla Córdova, no tiene porque preocuparse con ese equipo de seguridad que trae, el problema es la total indefensión de la ciudadanía en el sur, la narrativa de que los índices van a la baja, sólo la autoridad se lo cree, la población vive en total incertidumbre, la delincuencia, sabe que no pasará nada, así lleguen miles de elementos de SEDENA o Guardia Nacional, ahí están los resultados… nulos.

Libros de Texto

Continúa la polémica de los Libros de texto, hubo reunión de una asociación de Padres de Familia en Hermosillo y que entregarán en palacio actas con 40 mil firmas para que la SEC detenga la distribución de estos libros, cargados de ideologías, contenidos sexuales etc.… que les meterán, van a envenenar a los niños, que no tienen capacidad de discernir, ni de criticar ¡por favor!

NO puede, ni debe el gobierno, suplir la labor que sólo compete a Padres de familia, en temas como la sexualidad y demás contenidos que llevan estos libros, que para ellos es la nueva escuela mexicana, cuando es todo lo contrario, vendrá un retroceso en la calidad de educación.

Duro cuestionamiento el que hizo el diputado Ernesto De Lucas, que también fue Secretario de Educación, en cuanto a la preparación de los docentes, la capacitación, ante esta realidad que se viene en las escuelas públicas de Sonora, que nada de científico traen los libros y si mucha carga ideológica hacia una transformación que quiere imponer AMLO.

Hay una suspensión dictada por un Juez, que sólo unos estados acatarán, en cuanto a que no van a distribuir los polémicos libros, hasta que se resuelva de fondo el Amparo.

Aquí en Sonora, se están o se van a distribuir los libros, como dice el propio AMLO, “no me vengan con que la ley es la ley”, obviamente las escuelas privadas no van a utilizar esos libros, ni los hijos de funcionarios, quienes seguramente están inscritos en escuelas privadas, que sean los hijos del “pueblo” quienes chupen en sus mentes ese material.

CCE ¡por fin!

Por fin el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, salió a dar la cara y cuestionó el contenido de los libros, que pretende en uno de sus contenidos cuestionar al empresario, la lucha de clases, que el niño los vea como enemigos de su Papa´, por el hecho de ser empleado y que debe haber una sociedad igualitaria.

En el libro meten que los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren, fueron “retenidos”, nada de eso, hubo intento de secuestro en el caso de Garza Sada, quien repelió el ataque y cayó abatido con escolta; y secuestro y asesinato en el caso de Aranguren, inadmisible que a niños de primaria o secundaria les metan esto en sus cabezas.

Por cierto, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha estado muy crítico, a pesar de sus relaciones con el poder político y se ha puesto a favor de la Familia y en contra de los libros de texto, que literal, señala y creo no se equivoca, están cargados de comunismo.

Ojalá más empresarios de peso, le entraran a esto, está de por medio el futuro de un país, que no va a crecer con modelos de educación como el que quiere inducir este gobierno no viene calidad en los precitados libros de texto, muy grave lo que se viene, espero que un Juez otorgue suspensión definitiva ¿La acataría AMLO?

Mexicana

Sigue el gobierno, el Presidente, empoderando a la SEDENA y ahora les entrega con dinero del contribuyente, para que tengan su línea de aviación, la marca MEXICANA y que de entrada serán más baratos los boletos, como el Tren Maya, aunque sea irrecuperable la inversión, total es dinero público y se puede subsidiar.

No es función del gobierno, ni de los militares, que le hagan al empresario, fue un fracaso en el siglo pasado, nomás recodar el sexenio de Luis Echeverría y José López Portillo, par de ejemplos, y lo que costó como país, modelos que quiere retomar AMLO y su cuarta transformación.

No hay dinero para medicinas, millones de mexicanos sin servicios de salud digno, pero si hay dinero para proyectos del “Bienestar”, ahora hasta con línea aérea, que se suma al Tren Maya, Dos Bocas, que están chupando miles de millones de pesos.

Para que se den una idea, porque el Aeropuerto de México está en malas condiciones, saturación, el 80 % del TUA se va para pagar los Contratos del Aeropuerto de Texcoco, o sea se está pagando por una obra que no se hizo ¿200 mil millones? ¿300 mil? es increíble, más el costo de una AIFA, que líneas aéreas no quieren utilizar y el gobierno quiere obligar a que se vayan ahí, así se tira el dinero en la 4T.

Más Migrantes…más problemas

Ahora fueron 125 ecuatorianos, incluidos, niños, detenidos en el norte de Sonora, en ese tramo, Santa Ana-Sonoyta, que esta de terror, y están utilizando hasta el servicio de Transporte Público, o sea hasta choferes haciéndola de “polleros” hace unas semanas, hasta de ¡África! detuvieron

Grave problema porque los municipios, ya no sólo fronterizos, sino del interior, se van a llenar de migrantes, un problema social en Tijuana, no se la acaban con tanto migrante en las calles o integrándose a la delincuencia, Sonora para allá va, el flujo es de miles, como también millones de pesos este negocio para “polleros”, delincuencia, organizada, más la complicidad de policías, sobre todo de la Guardia Nacional.

Frente Amplio

Terminó la primera etapa del Frente Amplio, aunque sigue abierto para afiliarse, fueron 2 millones quienes se inscribieron y Xóchitl Gálvez se llevó más de 500 mil, la mayoría, de la sociedad civil, ojo, no de la militancia de partidos.

Ya inició la etapa de Foros en la que participan Beatriz Paredes, Enrique De Lamadrid y Santiago Creel, y finalmente la encuesta, donde creo, se verá y con dos dígitos de diferencia, que la sociedad civil quiere a Xóchitl Gálvez, para que encabece el Frente contra el aparato de gobierno y la elección de estado que se viene en el 2024.

Creo esto lo entiende el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, pero no Silvano Aureoles y Miguel Mancera, que nada tienen que hacer en esta interna, aunque se inconformen, no conocen de generosidad política, al igual que MC, que quiere lanzar candidato, Dante Delgado, esperemos el Gobernador Enrique Alfaro haga valer su posición, para no partir la elección en 3 bloques, solo le hacen favor a MORENA.

