Golpe al Plan Sonora, por omisión se van 80 millones de dólares

Tremendo golpe que asestó la empresa De Luhna Lithium y su CEO, Giovanni De Luna, al Plan Sonora tras pausar una inversión de 80 millones de dólares, al señalar, en pocas palabras, a la tramitología o desinterés de la Secretaría de Economía, señalando que la transición afectó, más claro y directo, no pudo haber sido: Armando Villa y Margarita Vélez De La Rocha, los culpables.

También puso esta decisión, la realidad que ya hemos comentado y que se niegan aceptar, no hay Litio, que tanto han pregonado en giras internacionales, insumo principal para empresas que fabrican componentes, en este caso de Baterías, se vengan a instalar a Sonora, lo de la Mina en Bacadehuachi, el “tajo” ese, hasta dentro de unos 10 años, ni presupuesto tiene, es por eso también la decisión de irse a otra entidad, donde les pusieron en bandeja para que se fueran, tal como lo hicieron y fueron omisos aquí.

Que tiene potencial Sonora en el futuro, ni duda cabe, pero no pueden estar el gobernador Alfonso Durazo, ni Francisco Acuña de CODESO, estar engañando a empresarios de otros países, cuando todavía el Proyecto de la Mina de Litio de Bacadehuachi ni arranca y a la Planta Solar de Puerto Peñasco le faltan años para iniciar operaciones, por no tener la etapa principal línea de transmisión para exportar a EUA, AMLO canceló subasta en el 2019, llevará años también y cuesta miles de millones de pesos y entramos a un año electoral.

En pocas palabras, ya no pueden andar en giras promoviendo algo que no hay, todavía, y que le faltan años, y aparte, hay otro punto y detalle, ante la evolución de las tecnologías, el Litio, que hoy se importa de Taiwán, pasará en unos años a segundo término, será el sodio la principal materia prima para hacer componentes, baterías y Sonora, eso sí, al igual, que BCS, hay mucha sal…y salados, por lo visto, y falta de visión a mediano y largo plazo.

Este caso inadmisible, dejar ir gran inversión pone de manifiesto que hoy ocupan carteras en el gobierno gente si experiencia, es lamentable que un área importante como es Economía, fue puesta primero en un personaje, Armando Villa, que pasó de noche, desapercibido; para luego llegar una señora, Margarita Vélez De La Rocha, por razones políticas, no por su curricular, ni experiencia, que creo fue, tiene o tuvo un negocio de distribución productos de estética ¿Así como pues?.

Se quiere llevar a Sonora a las “grandes ligas”, a ser atractivo para el Nearshoring y andan experimentando, aquí es cuando se extraña a gente como Jorge Vidal, Enrique Ruiz, Luis Núñez, por decir algunos nombres de exfuncionarios, pero estamos en tiempos de la 4T y lo importante es la lealtad y no la experiencia.

Hay que generar condiciones para la llegada de empresas, que son las que generan riqueza, empleos ¿se están apoyando a las PYMES en Sonora? no veo ningún anuncio o plan en ese sentido, sólo apoyos a cooperativas y modelos obtusos del siglo pasado, sobre todo para el sector agropecuario y muchos recursos para programas clientelares, esos que generan votos.

Y pensar que, en Arizona, INTEL y otra empresa que no recuerdo su nombre, están en etapas de construcción de Giga Plantas, con una inversión directa de ¡62 mil! millones de dólares, donde generarán aparte de riqueza, empleos de calidad, miles de californianos han migrado a Arizona, por eso ganó una demócrata la gubernatura, por cierto, así que, lejos todavía Sonora del Nearshoring.

Clase de Fiesta

Vaya fiesta la que se hizo en San Carlos, el secretario de Educación, Aarón Grajeda, para celebrar su cumpleaños, contraviniendo todo lo que ha dicho el gobernador Alfonso Durazo en cuanto a la austeridad, que no son los mismos y que son diferentes, no mentir, no robar… y pues otra narrativa que se cae, creí que el gobernador de pediría la “bola”, pero no.

Paseo en yates, cuartos de hotel, bebidas de todo tipo, cena, desayunos, todo incluido, con decenas de invitados y todo con cargo al erario o salió del “Librogate” donde desviaron millones de pesos, o del bolsillo de Grajeda, que más de 500 mil pesos le ha de haber costado el ágape.

Esto es algo que debería de investigar el contralor Guillermo Noriega, pero no lo hará, ya se han dado varios actos de corrupción, documentados y no pasa nada, antes como antes y ahora como ahora, a todos los cubre el manto de la impunidad.

44 camiones ¿Para concesionarios?

El gobernador Alfonso Durazo anunció la entrega de un paquete de camiones para el Transporte Urbano, que es un cochinero, un mugrero de chatarras rodantes en el sur: Guaymas, Empalme, Obregón, Navojoa.

Para Cajeme llegarán 44 unidades, que bien se lo merecen los ciudadanos, un servicio eficiente, unidades con aire acondicionado, pero mi pregunta: ¿para entregárselos a los actuales concesionarios? quienes nomas le sacan el dinero al usuario, pero no les dan mantenimiento ¿Van a pagar esas unidades? ¿O con cargo al contribuyente?.

Sexenios van, sexenios vienen, se cambia de nombre al sistema, pero los problemas de movilidad subsisten, concesionarios ricos, un exdirigente hasta par de aviones para taxi aéreo tiene e invernadero en la Costa…y los usuarios pagando los platos rotos ¡Ah! pero que buenos para exigir subsidios, que se van para la bolsa y no dar mantenimiento a las unidades.

Ya veremos cuánto dura este paquete de unidades, que el gobernador les regalará o venderá a concesionarios, y cuanto dura el buen servicio antes que se conviertan en chatarra y salga en unos años otro paquete de camiones, un círculo vicioso, que no terminará hasta que se abra el sector a la libre competencia.

