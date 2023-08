Lagos de Moreno, el rostro de un gobierno y su Presidente

Comparta este artículo

Lo sucedido en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde 5 jóvenes hoy desparecidos, aunque en el video se ve como la delincuencia obliga a uno de los jóvenes a acuchillar a uno de sus amigos, es el reflejo de un gobierno con una política de “abrazos, no balazos” fallida, una complicidad y contubernio con el crimen, y más grave la falta de empatía de un Presidente que ni ve, ni oye a reclamos de una población y sectores en total indefensión.

El viernes, toda la población de ese municipio, un pueblo mágico, salieron a protestar, a exigir al gobierno esclarecer los hechos, a que no cubra, como a todo este tipo de actos el manto de la impunidad, y ya ni decir lo de Poza Rica, decenas de cuerpos, cercenados, y refrigerados, y ante ambos temas, nada, ningún comentario, solidaridad, luto nacional, una total falta de empatía

Es increíble e inadmisible el empoderamiento de la delincuencia en regiones del país, la permisividad, complicidad del gobierno ante ello, y ahí viene un proceso electoral, al que advierto muy ríspido, y no dudar que ante la intromisión de la delincuencia, solapados por el gobierno y militares, pongan en riesgo, vidas y nuestra democracia.

No me cabe la menor duda de que se tratará de inhibir candidaturas ciudadanas, pero el miedo también puede motivar que salga la ciudadanía a votar, harta ya de los altos índices de violencia.

Hay un crecimiento exponencial de una previsible candidata, Xóchitl Gálvez, que está despertando entusiasmo y esperanza, sobre todo en las clases medias, pero si no salen los jóvenes y mujeres a votar, los de 18 a 39 años, va a estar difícil la cosa.

Por otro lado, para que vean la perversidad de AMLO ante la solicitud del INE, y su Presidenta Guadalupe Taddei, de un presupuesto de, voy a redondear, de 23 mil millones de pesos, para una elección muy grande, trascendental, el Presidente pretende recortarlo en 10 mil millones, y MORENA sumiso, lo hará.

El Presidente tiene miedo y buscará, por cualquier medio, inhibir la votación y que el INE tenga problemas, ante falta de recursos, para organizar la elección y dar facilidad al ciudadano a votar, así de perverso.

Xóchitl vs estructura de partidos

Ante los resultados, que dieron a Xóchitl Gálvez la preferencia de la sociedad civil en encuestas, más de 500 mil votos, mientras que Beatriz Paredes recibió por arriba de 400 mil, sí, pero de la estructura del PRI, que tiene su maquinaria, al igual que el PAN, que no le dio a Santiago Creel.

Nunca pensaron las dirigencias de Alejandro Moreno y Marko Cortez que Xóchitl los iba a rebasar, que sería un fenómeno, hoy ya una realidad, que los pone en riesgo, sobre todo a Alito y sus intereses, y echará toda la maquinaria, pero ni así les dará.

Xóchitl ha recorrido casi todo el país, ante llenos totales, Beatriz Paredes, solo unos cuantos estadios ¿Y recibió más de 400 mil adhesiones? Medio raro, pero se nota que el PRI opera, todavía.

Por cierto, de lo que se entera uno, la Senadora Paredes forma parte del eje de Sao Paulo, llamado grupo Puebla en México, que aglutina a izquierdistas y populistas de América Latina, que ya ve cómo tienen a sus pueblos, en una dictadura algunos, en otros con inflación, otros con populismo, regalando dinero, que no es finito, y que no resuelve nada, más que codependencia.

Y a propósito de Xóchitl, ya se conformó el primer grupo, bloque de coordinadores en municipios y a nivel estatal; Tania Morgan, Eduardo Romero, Pascual Soto (coordinará Hermosillo), en Cajeme, perfil ciudadano, Lorena Ivich, en Nogales, Eva Chávez, entre lo partidario y ciudadanos, más o menos equilibrado.

Y se entiende, el Frente Amplio lo conforman partidos, pero quienes prometieron darle juego, hacer alianza con la sociedad, y en esto ya se empiezan a manejar nombres, para la capital Hermosillo, para diputaciones locales; Sergio Flores; Eduardo Acuña, Antonio Contreras, David Galván, Dulce Robles.

No es que se algo definitivo, falta, tiene que haber acuerdos entre dirigentes sobre todo Gildardo Real y Rogelio Díaz Brown, y obvio, alguien que es mano, y que administrará la “joya de la Corona” el alcalde Antonio Astiazarán, que seguramente tendrá voz, voto y veto, y querrá también impulsar algunas figuras que lo ayuden para la reelección y no andar como el “pípila” cargando con candidaturas que no le sumen.

El Frente Amplio va a enfrentar a una elección de estado, MORENA y aliados, van con todo, son gobierno estatal, federal y tienen todo el poder y recursos, para balancear victorias a su favor, y, creo, ni Toño, Gildardo y Roger son ingenuos a eso.

Milei

Ahí está el caso de Argentina, hartos del peronismo, de ser un país rico, hoy sumido en severas crisis, ante políticas de sus últimos Presidentes que inició con la dictadura militar, dieron un giro en las primarias de hace un par de semanas y votaron por Javier Milei, un personaje de ultra derecha, desparpajado, pero con un mensaje de ¡Al carajo, viva la libertad! Y cuestionando duro a los “zurdos”, promete cambiar las cosas.

Y vean sus propuestas; se eliminan programas sociales (a trabajar los jóvenes) basta de subsidiarios, se adoptará el dólar como moneda, bajar aranceles, propiciar el libre mercado, fortalecer a empresas como motor de la economía, para generar empleos, y va a desparecer secretarías, menos burocracia, etc.…

Y en Italia, la Primer Ministro, Georgia Meloini, en la misma tesitura, a trabajar jóvenes, se les acabó el corrido, les quitó subsidios y aquí en México, al revés, más y más programas clientelares, para más votos al partido en el poder, interviniendo más en la economía, con empresas del “Bienestar”, que serán hoyos financieros, que se taparán con subsidios, dinero del contribuyente.

El más reciente caso MEXICANA, la línea área del gobierno que operará SEDENA, renta de aviones, más de ¡9 mil millones!, boletos baratos “subsidiados” y una empresa asesora, Petrus Aeroholding, que se encargará de todo, mas de 1000 millones se llevarán a la bolsa, por sus servicios… menos “moches” que darán, obviamente.

Congreso

Semana interesante en el Congreso y previo al inicio de período de sesiones, semanas por venir, ante dos casos, que tiene que resolver; juicio político contra el alcalde Santos González y atacar resolución de sala de Guadalajara, del TEPJF, que ordena al TEE que mandate al Congreso, a reponer el proceso de selección presidencial del ISTAI.

En cuanto a lo del Juicio al alcalde de SLRC, por el caso del bar clandestino Beer House, donde murieron 13 personas, y el mismo Alcalde y funcionarios municipales admitieron omisiones, veremos en qué sentido resuelve la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Esto ante solicitud de Bancada MC, al incrementarse el número de muertos, de 11 a 13, en reunión previa se vio la solicitud, se dieron 10 días hábiles que vencen esta semana, y se tiene quedar reunión y votar si procede o no y que baje a pleno.

Hay un antecedente, en la anterior legislatura, se votó Juicio Político contra los entonces alcaldes de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal y de Navojoa, Rosario Quintero, y fue desechada la petición, pero hoy estamos hablando de pérdida de vidas y de omisiones admitidas por funcionarios, veremos que deciden.

Y en cuanto a lo del ISTAI, el problema inició cuando se fue al INE, su entonces Presidenta, Guadalupe Taddei, y por prelación, debería subir la suplente en este caso, Rebeca López Aguirre, segunda mejor calificada por cierto, pero al ser hija de una ex dirigente del PRI, Lupita Aguirre, hoy Delegada de FONACOT, era algo inadmisible en Palacio de Gobierno.

Y se entiende, antes como PRI y PAN, cuando estuvieron en el poder, no permitieron esto, varios casos se dieron, aquí el detalle, primero una figura de presidencia “interina” que no está contemplada en la Ley y luego ante convocatoria, reuniones vía whatsapp, convocadas por la presidencia de la Comisión, en las que no intervinieron Natalia Rivera ni Rosa Elena Trujillo.

Se inconformaron al señalar ellas que se violaron sus derechos y reglamentos parlamentarios, y Guadalajara, la Sala TEPJF, les dio la razón y de manera unánime, no se cuidaron las formas y sucedió esto.

Ahora a reponer el proceso, MORENA tiene mayoría, habrá que hacer las cosas como dice la ley y no habrá problema, incluso, López Aguirre no va objetar si no es ella, será presidente(a) quien designe MORENA y sus aliados, que tienen una mayoría aplastante.

La otra conferencia

El ejercicio de la “Otra Conferencia” que está dando MC los miércoles, está calando y duro el malestar en Palacio, porque los datos que están mostrando los diputados son, oficiales, solicitados a instancias de gobierno, vía transparencia, y como todo queda registrado, las conferencia, datos, que da el Gobernador…y luego la realidad, lo hacen mentir, sus colaboradores.

Prometió el Gobernador, Sistema de Alertas por lluvias, con plumas incluso…y anda vete, esta semana, en, Nogales, la fatídica avenida , tecnológico, que ha costado vidas y perdida de patrimonio, cerrada, ante fuerte lluvia que cayó, que es recurrente en esta temporada.

MC solicitó información sobre el proyecto y par de respuestas que recibieron, fue esta en estudio ,la primera, y la segunda, estamos viendo la viabilidad del proyecto, o sea no hay nada, y hay un evidente enojo, sobre todo contra; Natalia Rivera y Ernesto De Lucas, contundentes y con soporte, oficial, las balconeadas que dan.

Por cierto, señaló, Natalia Rivera, que no asistieron a una reunión de la SEC, ante el inminente inicio del ciclo escolar, porque no se dio en parlamento abierto, otra más de Áaron Grajeda, que como bien dijo la legisladora, planeó mejor su fiesta, que el inicio del ciclo escolar.

En lo personal, ante la fiesta, costo del ágape, que le pega duro a la narrativa de su jefe, pensé el lunes le pedirán la “bola” y no, hilo se rompió por otro lado, el que salió fue el director de Administración, Finanzas, Armando Andrade, entrega el día ultimo y con señalamientos de “moches” ¿NO mentir? ¿No robar?

Por cierto, el plan de estudios se entregó la semana pasada, se está iniciando proceso de entrega de libros, y todavía los maestros no están capacitados, ni cursos han tenido, ya sabrán.

Y como todos saben, estos libros de la nueva escuela mexicana vienen sin nada científico, desparecen materias, no habrá grados, y si con una fuerte carga ideológica, y sobre todo de contendido sexual, que eso solo lo pueden ver los Padres de familia, no niños sin capacidad de discernimiento.

Pero al Gobierno le valió, ya hasta cambió el acuerdo, el Estado Mexicano, suple a los Padres de familia, en cuanto a educación primaria y secundaria ¿Qué aberración es esta?.

Hay nueve estados que no van a distribuir libros, de hecho, Chihuahua tiene ya suspensión definitiva, que otorgó el Ministro Zaldívar, y AMLO arremetió contra gobernadora Maru Campos y contra el Poder Judicial y reviró a la Judicatura Federal.

Por cierto, Andrea Ramos, una diputada de MORENA, pedagoga, maestra en Chiapas, cuestionó los precitados libros, su contenido y un rotundo no a su distribución, no importando las reacciones de sus correligionarios y asumiendo riesgos personales, eso se llama ser congruente, valor civil, estar de lado de los niños y de calidad en la educación.

Mientras, por otro lado, diputada de la Asamblea de la Ciudad de México, con propuesta de cárcel de 15 años para quienes quemen libros de texto, incluidos, padres de familia… ¡habrase visto! Si no estamos en, Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Maíz…otro panel

Otro Panel, aparte del Energético, promovido por,EUA, en el marco del T-MEC, México quiere prohibir la entrada de maíz transgénico por motivos de salud, lo que científicamente no está comprobado y un ser humano tendría que comer kilos para que le hubiera hecho daño, lo que es imposible.

Hace años se come maíz transgénico ¿Qué ha pasado? Nada, de hecho esa variedad da mejor rendimiento, menos agua y uso de plaguicidas, pero para los genios de la 4T no, ¡Ah! pero que tal el programa “Sembrando Vida” para pequeños productores, campesinos, ahí te va tu lana, para que votes.

LO único que pasará es que EUA ganará y qué bueno, al igual que el energético está de por medio la seguridad alimentaria, y un posible desabasto de maíz, para consumo humano (tortilla) como para la industria agropecuaria; huevo, pollo, carne, cerdo etc.… que pegaría duro al bolsillo, alza en canasta básica, inflación, pero repito, son unos genios, buenos para destruir el campo y todo lo que se atraviese.

MORENA se complicó

Desde hace 3 años se sabe que el dedo de AMLO escogió a Claudia Sheibaum, para dar continuidad a su proyecto, los ingenuos de las otras corcholatas se la creyeron, o hay un plan maquiavélico y perverso, y uno de ellos, Marcelo Ebrard, se rebeló en la granja morenista.

Señaló y acusó cargada a favor de Sheibaum, y no miente, todo el aparato está con ella, y su representante no firmó acuerdo de casa encuestadora, luego Monreal, le entregó su casa encuestadora, para que se calmara porque el Comité no aceptó la de Ebrad y aparte cuestionaron otras.

Adán Augusto como que también se enojó en gira por Tamaulipas y al igual que Ebrard que hay cargada desde la Secretaría del Bienestar, se quedaron cortos ¿Y los Gobernadores?... ¡todos! con, Sheibaum.

Solo falta saber, qué pasará el día que la encuesta de por ganadora a ella, y la reacción de Ebrard, se supone que en aquella cena AMLO, prometió buenos premios de consolación a perdedores: Adán Augusto, Monreal, Fernández Noroña, ya asegurado, si gana, Sheibaum…Marcelo, ya veremos.

